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Кремъл: Абу Даби остава основна дестинация за преговори с Киев
  Тема: Украйна

Кремъл: Абу Даби остава основна дестинация за преговори с Киев

22 Октомври, 2026 16:55 704 9

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  • володимир зеленски-
  • доналд тръмп

Дмитрий Песков не потвърди подготовката на писмени предложения от руската преговорна група

Кремъл: Абу Даби остава основна дестинация за преговори с Киев - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
ТАСС ТАСС

Абу Даби остава основната платформа за тристранни преговори между Русия, Съединените щати и Украйна. Това потвърди прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков.

„Досега говорим само за Абу Даби“, заяви Песков в отговор на въпрос дали столицата на Обединените арабски емирства продължава да се разглежда като основно място за разговорите.

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Москва не потвърждава писмени предложения

Изказването на Песков не съдържа потвърждение, че руската преговорна група вече подготвя писмени документи или конкретни предложения. На въпрос по темата говорителят на Кремъл отговори: „Чакай, изпреварваш се, не е нужно да правиш това“.

Така потвърдено остава единствено предпочитаното място за евентуалните тристранни разговори. Не са съобщени дата за среща, състав на делегациите или постигнати договорености между Русия, САЩ и Украйна.

Абу Даби вече е използван като място за контакти по въпроси, свързани с войната в Украйна. Новото изявление на Кремъл показва, че руската страна продължава да разглежда емирството като основна платформа за бъдещи разговори, но не уточнява кога те могат да се състоят и на какво ниво.

Източници: focus-news.net


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Цвете

    3 3 Отговор
    ОБИКОЛИХТЕ СВЕТА И НЕ РАЗБРАХТЕ ЛИ ,ЩО Е ТОВА Д.Е.М.О.К.Р.А.Ц.И.Я.???? КОЙ ПЛАЩА МАСРАФА ЗА ДОГОВОРКИТЕ ,КОИТО НАКРАЯ ЗАВЪРШВАТ БЕЗРЕЗУЛТАТНО.? ТОВА ПОСЛЕДЕН ШАНС ЛИ Е ИЛИ ЩЕ ИМА ПРОДЪЛЖЕНИЕ В ДРУГА ДЕСТИНАЦИЯ.🫡🇪🇺😠✈️✈️✈️✈️🤥

    Коментиран от #2

    17:01 22.10.2026

  • 2 Цирк ZE

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Цвете":

    Обикаля света с Еконт. Разнасят го като пакетс охрана от МИ6.,Ха не изпълни заповедта, ха........ ФЮТ

    Коментиран от #3

    17:03 22.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Руснаците пак отговарят

    2 1 Отговор
    Без да ги пита някой.

    17:22 22.10.2026

  • 9 Дон Корлеоне

    1 2 Отговор
    Хаяско щял да ходи да наглежда Кримския мост.

    17:28 22.10.2026

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