Кремъл: Абу Даби остава основна дестинация за преговори с Киев

Абу Даби остава основната платформа за тристранни преговори между Русия, Съединените щати и Украйна. Това потвърди прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков.

„Досега говорим само за Абу Даби“, заяви Песков в отговор на въпрос дали столицата на Обединените арабски емирства продължава да се разглежда като основно място за разговорите.

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Москва не потвърждава писмени предложения

Изказването на Песков не съдържа потвърждение, че руската преговорна група вече подготвя писмени документи или конкретни предложения. На въпрос по темата говорителят на Кремъл отговори: „Чакай, изпреварваш се, не е нужно да правиш това“.

Така потвърдено остава единствено предпочитаното място за евентуалните тристранни разговори. Не са съобщени дата за среща, състав на делегациите или постигнати договорености между Русия, САЩ и Украйна.

Абу Даби вече е използван като място за контакти по въпроси, свързани с войната в Украйна. Новото изявление на Кремъл показва, че руската страна продължава да разглежда емирството като основна платформа за бъдещи разговори, но не уточнява кога те могат да се състоят и на какво ниво.

Източници: focus-news.net