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Първият дипломат на Киев: Среща Русия–Китай–САЩ само ще насърчи Путин
  Тема: Украйна

Първият дипломат на Киев: Среща Русия–Китай–САЩ само ще насърчи Путин

19 Октомври, 2026 17:19 856 48

  • андрей сибига-
  • украйна-
  • владимир путин-
  • доналд тръмп-
  • си дзинпин

Украинският външен министър заяви, че формат без участието на Киев би дал на руския президент незаслужена международна тежест

Първият дипломат на Киев: Среща Русия–Китай–САЩ само ще насърчи Путин - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Евентуална среща между лидерите на Русия, Китай и САЩ би насърчила Владимир Путин да продължи войната срещу Украйна. Това заяви украинският министър на външните работи Андрей Сибига в публикация в социалната мрежа „Екс“.

Според него форматът между Украйна, САЩ и Русия би могъл да ускори приключването на войната, докато разговори между Москва, Вашингтон и Пекин биха довели до обратния резултат.

„Поканата към Путин за такава среща само би подхранила манията му за величие и би му придала тежест, която той не заслужава. Той не е световен лидер, а военен престъпник. А Русия не е световна държава, а световен проблем“, заяви Сибига.

Изявлението му дойде на фона на съобщения, че американски и руски представители са обсъждали възможността за среща на Владимир Путин с президента на САЩ Доналд Тръмп и китайския лидер Си Дзинпин. Според Асошиейтед прес разговорите са свързани с възможна среща без участието на Киев, която може да се проведе около срещата на върха на АТИС в Китай през ноември.

Критики към руската позиция

Сибига посочи и икономически аргументи срещу предоставянето на специален статут на Москва. По думите му руската икономика е поне 13 пъти по-малка от американската и осем пъти по-малка от китайската. Той заяви, че икономиката и жизненият стандарт в Русия продължават да се свиват.

Украинският министър твърди още, че Русия е загубила 1,6 милиона души, убити и ранени, във войната, която според него Москва не може да спечели и не иска да приключи. Сибига допълни, че руските технологии, промишленост и бизнес са в застой под натиска на санкциите.

„По всякакви прагматични или морални критерии Путин няма място на една маса с президентите Доналд Тръмп и Си Дзинпин“, написа министърът.

До момента няма потвърдена дата или окончателна договореност за среща между тримата лидери. Украйна настоява във всеки дипломатически формат за прекратяване на войната да участва и самата украинска страна.

Източници: focus-news.net, apnews.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ХалаПенйо

    27 2 Отговор
    Ми няма теб да насърчи, ха!
    Доиграло му се на него с батковците....
    Казано е: човката в локвата.

    17:21 19.10.2026

  • 3 Последния Софиянец

    18 1 Отговор
    Новата Ялта.

    Коментиран от #20

    17:21 19.10.2026

  • 4 КРАТКО

    22 2 Отговор
    ТОЗ КОЙ БЕШИ

    17:21 19.10.2026

  • 5 Kaлпазанин

    29 2 Отговор
    Още един наркозависим ,който иска да си спаси кожата ,няма да може

    17:22 19.10.2026

  • 6 Робот

    19 1 Отговор
    БРИКС идва..!

    17:22 19.10.2026

  • 7 Маринов

    17 0 Отговор
    Анатолий, ти с Мария Атанасова не си ли говориш? Тя писа вече по темата днес. Този не може да казва каквото и да е. Много е малък за статия. Да е във форума, да.

    17:23 19.10.2026

  • 8 горски

    32 3 Отговор
    „По всякакви прагматични или морални критерии Путин няма място на една маса с президентите Доналд Тръмп и Си Дзинпин“, написа министърът.
    Украйна ще определя световната политика....Тези са в дълбока абсистенция и тежки химически субстанции...

    17:23 19.10.2026

  • 9 хехе

    23 1 Отговор
    Тримата големи се събират за да подпишат присъдата също както в Ялта.

    17:23 19.10.2026

  • 10 Шопо

    29 1 Отговор
    С Украйна е свършено ЕС да му мисли.

    17:26 19.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Вдигай белия байрак

    19 0 Отговор
    дорде е време!

    17:28 19.10.2026

  • 13 Коко

    21 0 Отговор
    То теб ще питат, кой с кого да се среща! Там май Тръмп иска среща,а не Путин и Си!!!

    17:28 19.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Оня

    16 0 Отговор
    А бе тия на какви субстанции са ?

    17:32 19.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Съдията

    16 0 Отговор
    Е вие нямате думата, вас ви използваха за Маша срещу Русия и скоро ще ви изхвърлят, защото сте ненужни.

    17:33 19.10.2026

  • 20 Еврокопейкa

    0 21 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Историята се пише от победителите. Путин до тук не е победил нищо. Дори на избори, "побеждава" с измами. Тръмп също не е победил нищо... Другаря Си, той пък хептен... Не знам каква Ялта 2 ще правят, ама от сега мога да туря пари, че ще е Ялова...

    Коментиран от #24, #28

    17:34 19.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 .....

    1 17 Отговор

    До коментар #22 от "ОКРАИНА Е НЕСЪСТОЯТЕЛНА ДЪРЖАВА":

    Три дрона, един дата-център и цяла Русия без пари, такси и доставки. Диктаторът обеща ответни удари по енергетиката — но кой ще поправи собствената му „цифрова суверенност"? Дори звездите на Кремъл се усетиха, че има война — чак когато спря Yandex Go.

    Коментиран от #34, #35

    17:37 19.10.2026

  • 24 Шопо

    21 0 Отговор

    До коментар #20 от "Еврокопейкa":

    Среща на Макрон, Мерц и Урсула нема да е ялова, ха ха !

    Коментиран от #26

    17:38 19.10.2026

  • 25 ПРЕДИШНИЯ ПЪРВИ ДИПЛОМАТ

    16 0 Отговор
    Беше по-умен. Овреме избяга у Лондон.

    17:39 19.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 ПРИЯТНО Е ДА НАБЛЮДАВАШ

    20 0 Отговор
    Англосаксонския упадък.

    Коментиран от #29

    17:40 19.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Някой

    10 0 Отговор
    По искане на Тръмп се срещат по преди водено "Старт" ли се казваше договор, за ограничаване на активните ядрени глави. Бе само между САЩ и Русия, но иска да включи и Китай в ограничения. САЩ от десетилетия не развиват нищо за ядрените ракети, докато другите си ги развиват.
    Без Русия срещата е безсмислена и то тя е с цел договор.

    17:42 19.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Оня

    16 0 Отговор
    Няма как човек да не изпита удоволствие като наблюдава гърчовете еуро урко либералната смет!

    17:43 19.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 УРЯЯЯЯЯЯЯ

    8 0 Отговор

    До коментар #23 от ".....":

    СЛАВАААААА
    АБЕ ЗА АКТИВИСТИ РАЗДАВАМЕ НОВИ ТЕНДЖЕРИ

    17:46 19.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 фен на сидеров

    3 1 Отговор
    ДАНО !

    17:49 19.10.2026

  • 38 Гост

    7 0 Отговор
    Тоя като говори чували се?? Украйна държава ли е, има ли икономика, има ли външен дълг, ако утре спре войната, за колко време може да върне 450 милиарда евро, които дължи???! Украйна няма интерес да има мир

    17:54 19.10.2026

  • 39 54321

    0 6 Отговор
    Войната ще приключи не когато Тръмп и Си се срещне с Путин,а когато Путин се срещне с Кадафи.

    Коментиран от #40

    17:55 19.10.2026

  • 40 4567

    1 2 Отговор

    До коментар #39 от "54321":

    Те така стават битовите инциденти!

    17:57 19.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Бай Пешо моториста

    5 1 Отговор
    И защо да не го насърчи, какъв е проблемът му?????? Путин може да прави каквото си поиска, подиграхте се с търпението му.

    18:07 19.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Първия дипломат на Киев , да се

    4 0 Отговор
    оплаче на Върховната дипломат и заедно да си поплачат!

    18:24 19.10.2026

  • 45 Иван Иванов

    2 1 Отговор
    Такава среща ще се състои и на тази среща ще се реши съдбата на У(О)краина.
    Явно,ЕС вече не пее в хора,никой не го пита за мнение и за него остана само жалката надежда някога,в мноооого далечно бъдеще да му бъдат върнати заемите,които така щедро отпуска на Зеля и бандата му.
    А,дано,ама нада ли!!

    18:26 19.10.2026

  • 46 Естествено

    0 1 Отговор
    Такава среща няма да има.Освен да делят пРосия.

    18:43 19.10.2026

  • 47 туй

    0 0 Отговор
    не за всяка уста..и ти искаш..но още не си готов..и няма да бъдеш..дори мерц не е там или мокорон..но тяхната песен вече извън класациите..

    18:48 19.10.2026

  • 48 оня с коня

    1 0 Отговор
    Коя е Осрайна ,че да казва дали да има среща между Сащ ,Русия и Китай ?

    18:55 19.10.2026

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