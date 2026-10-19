Първият дипломат на Киев: Среща Русия–Китай–САЩ само ще насърчи Путин

Евентуална среща между лидерите на Русия, Китай и САЩ би насърчила Владимир Путин да продължи войната срещу Украйна. Това заяви украинският министър на външните работи Андрей Сибига в публикация в социалната мрежа „Екс“.

Според него форматът между Украйна, САЩ и Русия би могъл да ускори приключването на войната, докато разговори между Москва, Вашингтон и Пекин биха довели до обратния резултат.

„Поканата към Путин за такава среща само би подхранила манията му за величие и би му придала тежест, която той не заслужава. Той не е световен лидер, а военен престъпник. А Русия не е световна държава, а световен проблем“, заяви Сибига.

Изявлението му дойде на фона на съобщения, че американски и руски представители са обсъждали възможността за среща на Владимир Путин с президента на САЩ Доналд Тръмп и китайския лидер Си Дзинпин. Според Асошиейтед прес разговорите са свързани с възможна среща без участието на Киев, която може да се проведе около срещата на върха на АТИС в Китай през ноември.

Критики към руската позиция

Сибига посочи и икономически аргументи срещу предоставянето на специален статут на Москва. По думите му руската икономика е поне 13 пъти по-малка от американската и осем пъти по-малка от китайската. Той заяви, че икономиката и жизненият стандарт в Русия продължават да се свиват.

Украинският министър твърди още, че Русия е загубила 1,6 милиона души, убити и ранени, във войната, която според него Москва не може да спечели и не иска да приключи. Сибига допълни, че руските технологии, промишленост и бизнес са в застой под натиска на санкциите.

„По всякакви прагматични или морални критерии Путин няма място на една маса с президентите Доналд Тръмп и Си Дзинпин“, написа министърът.

До момента няма потвърдена дата или окончателна договореност за среща между тримата лидери. Украйна настоява във всеки дипломатически формат за прекратяване на войната да участва и самата украинска страна.

Източници: focus-news.net, apnews.com