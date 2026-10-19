Първият дипломат на Киев: Среща Русия–Китай–САЩ само ще насърчи Путин

Евентуална среща между лидерите на Русия, Китай и САЩ би насърчила Владимир Путин да продължи войната срещу Украйна. Това заяви украинският министър на външните работи Андрей Сибига в публикация в социалната мрежа „Екс“.
Според него форматът между Украйна, САЩ и Русия би могъл да ускори приключването на войната, докато разговори между Москва, Вашингтон и Пекин биха довели до обратния резултат.„Поканата към Путин за такава среща само би подхранила манията му за величие и би му придала тежест, която той не заслужава. Той не е световен лидер, а военен престъпник. А Русия не е световна държава, а световен проблем“, заяви Сибига.
Изявлението му дойде на фона на съобщения, че американски и руски представители са обсъждали възможността за среща на Владимир Путин с президента на САЩ Доналд Тръмп и китайския лидер Си Дзинпин. Според Асошиейтед прес разговорите са свързани с възможна среща без участието на Киев, която може да се проведе около срещата на върха на АТИС в Китай през ноември.
Критики към руската позиция
Сибига посочи и икономически аргументи срещу предоставянето на специален статут на Москва. По думите му руската икономика е поне 13 пъти по-малка от американската и осем пъти по-малка от китайската. Той заяви, че икономиката и жизненият стандарт в Русия продължават да се свиват.
Украинският министър твърди още, че Русия е загубила 1,6 милиона души, убити и ранени, във войната, която според него Москва не може да спечели и не иска да приключи. Сибига допълни, че руските технологии, промишленост и бизнес са в застой под натиска на санкциите.„По всякакви прагматични или морални критерии Путин няма място на една маса с президентите Доналд Тръмп и Си Дзинпин“, написа министърът.
До момента няма потвърдена дата или окончателна договореност за среща между тримата лидери. Украйна настоява във всеки дипломатически формат за прекратяване на войната да участва и самата украинска страна.
Източници: focus-news.net, apnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 ХалаПенйо
Доиграло му се на него с батковците....
Казано е: човката в локвата.
17:21 19.10.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #20
17:21 19.10.2026
4 КРАТКО
17:21 19.10.2026
5 Kaлпазанин
17:22 19.10.2026
6 Робот
17:22 19.10.2026
7 Маринов
17:23 19.10.2026
8 горски
Украйна ще определя световната политика....Тези са в дълбока абсистенция и тежки химически субстанции...
17:23 19.10.2026
9 хехе
17:23 19.10.2026
10 Шопо
17:26 19.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Вдигай белия байрак
17:28 19.10.2026
13 Коко
17:28 19.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Оня
17:32 19.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Съдията
17:33 19.10.2026
20 Еврокопейкa
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Историята се пише от победителите. Путин до тук не е победил нищо. Дори на избори, "побеждава" с измами. Тръмп също не е победил нищо... Другаря Си, той пък хептен... Не знам каква Ялта 2 ще правят, ама от сега мога да туря пари, че ще е Ялова...
Коментиран от #24, #28
17:34 19.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 .....
До коментар #22 от "ОКРАИНА Е НЕСЪСТОЯТЕЛНА ДЪРЖАВА":Три дрона, един дата-център и цяла Русия без пари, такси и доставки. Диктаторът обеща ответни удари по енергетиката — но кой ще поправи собствената му „цифрова суверенност"? Дори звездите на Кремъл се усетиха, че има война — чак когато спря Yandex Go.
Коментиран от #34, #35
17:37 19.10.2026
24 Шопо
До коментар #20 от "Еврокопейкa":Среща на Макрон, Мерц и Урсула нема да е ялова, ха ха !
Коментиран от #26
17:38 19.10.2026
25 ПРЕДИШНИЯ ПЪРВИ ДИПЛОМАТ
17:39 19.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 ПРИЯТНО Е ДА НАБЛЮДАВАШ
Коментиран от #29
17:40 19.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Някой
Без Русия срещата е безсмислена и то тя е с цел договор.
17:42 19.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Оня
17:43 19.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 УРЯЯЯЯЯЯЯ
До коментар #23 от ".....":СЛАВАААААА
АБЕ ЗА АКТИВИСТИ РАЗДАВАМЕ НОВИ ТЕНДЖЕРИ
17:46 19.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 фен на сидеров
17:49 19.10.2026
38 Гост
17:54 19.10.2026
39 54321
Коментиран от #40
17:55 19.10.2026
40 4567
До коментар #39 от "54321":Те така стават битовите инциденти!
17:57 19.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Бай Пешо моториста
18:07 19.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Първия дипломат на Киев , да се
18:24 19.10.2026
45 Иван Иванов
Явно,ЕС вече не пее в хора,никой не го пита за мнение и за него остана само жалката надежда някога,в мноооого далечно бъдеще да му бъдат върнати заемите,които така щедро отпуска на Зеля и бандата му.
А,дано,ама нада ли!!
18:26 19.10.2026
46 Естествено
18:43 19.10.2026
47 туй
18:48 19.10.2026
48 оня с коня
18:55 19.10.2026