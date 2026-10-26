Путин ще се срещне в Москва с Пезешкиан и емира на Катар

Руският президент Владимир Путин ще се срещне във вторник, 27 октомври, в Москва с иранския си колега Масуд Пезешкиан и с емира на Катар шейх Тамим бин Хамад Ал Тани, съобщи Кремъл.

Разговорите ще се проведат след форума на страните износителки на газ, който се организира в руската столица. За планираните двустранни контакти съобщи дипломатическият съветник на Путин Юрий Ушаков.

„Разбира се, на всички подобни международни мероприятия се провеждат и двустранни контакти с лидерите на чужди държави“, каза Ушаков пред журналисти.

Срещите с Пезешкиан и шейх Тамим бин Хамад Ал Тани са част от разговорите на Путин с участници във форума. Москва не е обявила допълнителни подробности за дневния ред на отделните срещи.

Иран и Катар са сред държавите, които участват във форума на страните износителки на газ. Провеждането му в Москва събира представители на водещи производители на природен газ, а руското домакинство дава възможност за разговори между държавните лидери и извън основната програма.

Източници: bta.bg, m.interfax.ru, brecorder.com