Марко Рубио: Софтуерен проблем е засегнал ПВО системата за Киев

Американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че софтуерен проблем е засегнал системата за ранно предупреждение на Украйна преди няколко нощи. По думите му с техническия проблем се занимава Европейското командване на САЩ.

„Преди няколко нощи имаше софтуерен проблем в системата за ранно предупреждение на Украйна. Европейското командване на САЩ в момента се занимава с него. Не мога да коментирам случилото се снощи“, заяви Рубио.

Така държавният секретар не потвърди, че именно този проблем е довел до липсата на предупреждение преди руския балистичен удар по Киев през нощта срещу 19 октомври. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че страната отново не е получила предварителна информация от партньорите си.

Разминаване между Вашингтон и Киев

Зеленски твърди още, че Украйна е останала в продължение на три дни без американска разузнавателна информация за подготвяни руски балистични атаки. Рубио отхвърли това твърдение и заяви, че обменът не е бил прекъсван.

„Не знам откъде получава тази информация и защо я казва на пресата. Нямаше пауза“, каза Рубио.

Американският държавен секретар добави, че Зеленски трябва да се съсредоточи върху прекратяването на войната. Украинският президент от своя страна настоява, че липсата на предупреждение е особено сериозна, тъй като американското разузнаване обичайно помага на Киев да засича изстрелването на руски балистични ракети.

По информация на „Украинска правда“ украинските военновъздушни сили са получили данни преди втората вълна от удари, но не и преди първата. Говорителят на ВВС Юрий Игнат заяви, че причините се изясняват съвместно с партньорите и че подобна ситуация не се случва за първи път.

Един загинал и осем ранени в Киев

При нощната атака в украинската столица е загинал един човек, а осем са ранени. Поражения са нанесени в три района, като са засегнати жилищни високи сгради и метростанция.

Заради щетите временно са били затворени станциите „Чернихивска“ и „Лисова“. Според данни, цитирани от Асошиейтед прес, Русия е изстреляла 16 балистични ракети по Киев и района около столицата. Ударите са били част от по-мащабна атака срещу украинската енергийна инфраструктура.

Ройтерс съобщава, че руската атака е включвала и над 200 дрона срещу различни части на Украйна. Агенцията цитира украинския президент, според когото са били повредени повече от 10 енергийни обекта.

Засега няма публично обяснение от американска страна дали софтуерният проблем е бил отстранен и дали е повлиял на конкретната атака срещу Киев. Рубио посочи единствено, че Европейското командване на САЩ работи по случая.

Източници: focus-news.net, apnews.com, investing.com