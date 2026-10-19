Марко Рубио: Софтуерен проблем е засегнал ПВО системата за Киев

Американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че софтуерен проблем е засегнал системата за ранно предупреждение на Украйна преди няколко нощи. По думите му с техническия проблем се занимава Европейското командване на САЩ.
„Преди няколко нощи имаше софтуерен проблем в системата за ранно предупреждение на Украйна. Европейското командване на САЩ в момента се занимава с него. Не мога да коментирам случилото се снощи“, заяви Рубио.
Така държавният секретар не потвърди, че именно този проблем е довел до липсата на предупреждение преди руския балистичен удар по Киев през нощта срещу 19 октомври. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че страната отново не е получила предварителна информация от партньорите си.
Разминаване между Вашингтон и Киев
Зеленски твърди още, че Украйна е останала в продължение на три дни без американска разузнавателна информация за подготвяни руски балистични атаки. Рубио отхвърли това твърдение и заяви, че обменът не е бил прекъсван.„Не знам откъде получава тази информация и защо я казва на пресата. Нямаше пауза“, каза Рубио.
Американският държавен секретар добави, че Зеленски трябва да се съсредоточи върху прекратяването на войната. Украинският президент от своя страна настоява, че липсата на предупреждение е особено сериозна, тъй като американското разузнаване обичайно помага на Киев да засича изстрелването на руски балистични ракети.
По информация на „Украинска правда“ украинските военновъздушни сили са получили данни преди втората вълна от удари, но не и преди първата. Говорителят на ВВС Юрий Игнат заяви, че причините се изясняват съвместно с партньорите и че подобна ситуация не се случва за първи път.
Един загинал и осем ранени в Киев
При нощната атака в украинската столица е загинал един човек, а осем са ранени. Поражения са нанесени в три района, като са засегнати жилищни високи сгради и метростанция.
Заради щетите временно са били затворени станциите „Чернихивска“ и „Лисова“. Според данни, цитирани от Асошиейтед прес, Русия е изстреляла 16 балистични ракети по Киев и района около столицата. Ударите са били част от по-мащабна атака срещу украинската енергийна инфраструктура.
Ройтерс съобщава, че руската атака е включвала и над 200 дрона срещу различни части на Украйна. Агенцията цитира украинския президент, според когото са били повредени повече от 10 енергийни обекта.
Засега няма публично обяснение от американска страна дали софтуерният проблем е бил отстранен и дали е повлиял на конкретната атака срещу Киев. Рубио посочи единствено, че Европейското командване на САЩ работи по случая.
Източници: focus-news.net, apnews.com, investing.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ХалаПенйо
Казано е: на калпава ракета Космоса й пречи.
Коментиран от #14, #29, #36
17:09 19.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Сър Пичук
Коментиран от #10, #32, #47
17:11 19.10.2026
4 Кми
17:12 19.10.2026
5 честен ционист
Коментиран от #12
17:13 19.10.2026
6 🤡🤡🤡🤡🤡
Коментиран от #13
17:13 19.10.2026
7 горски
17:14 19.10.2026
8 стоян георгиев
Коментиран от #35
17:14 19.10.2026
9 665
17:14 19.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Опааа
До коментар #6 от "🤡🤡🤡🤡🤡":Зельо вече яко го пускат по пързалката, сигурно е напълнил гащите като са му казали че вече не е нужен и трябва да сдаде поста.
17:22 19.10.2026
14 Софтуерните проблеми
До коментар #1 от "ХалаПенйо":водят до хардуерни такива !
Конфуций
17:22 19.10.2026
15 Оня
17:27 19.10.2026
16 БРИТАНЦИТЕ НАСЪСКВАТ ЗЕЛЕНОТО
17:30 19.10.2026
17 Калпава работа
17:32 19.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 пожелание
17:37 19.10.2026
21 ЗЕЛЕНСКИ ИМА ПРОБЛЕМИ
17:37 19.10.2026
22 През двете световни войни САЩ
17:38 19.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 А бе
17:47 19.10.2026
26 Удри копейката с лопатЕто!
17:50 19.10.2026
27 Дзак
18:00 19.10.2026
28 Тръмп и цялото
18:00 19.10.2026
29 Абе сельо
До коментар #1 от "ХалаПенйо":Ако не бяха спрели стар линк при Украйнската контра офанзива 22г Украйна щеше да влезе в Москва
Коментиран от #37
18:01 19.10.2026
30 Хаха
18:02 19.10.2026
31 Умират хора,
Срам и позор за САЩ.
18:03 19.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 7676
18:06 19.10.2026
34 Георги
18:07 19.10.2026
35 голям смях бе
До коментар #8 от "стоян георгиев":стояне, на теб ли ти казват стоянчо пуканката?
18:08 19.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Тръмп се оля в Иран
И плаче за помощ от Путин за изборите.
Дори Лавров отиде в Иран да омилостивява иранците, които са натопорчени на Тръмп.
Тръмп изпитва ужас от загуба на изборите, защото ще бъде съден!
18:12 19.10.2026
39 Софиянец
18:13 19.10.2026
40 мда
18:14 19.10.2026
41 Въпрос
18:16 19.10.2026
42 Мюмюн
18:18 19.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
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46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 az СВО Победа 81
Ако Киев продължи да се изживява като някакав "световен фактор" в разрез с интересите на Вашингтон е свършен....
18:37 19.10.2026
49 лъже
18:40 19.10.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Никой не иска да признае
Когато руснаците почнат първо с дронове за да подтиснат украинското ПВО и после пуснат балистичните, има предупреждения от радарите.
Но когато руснаците почнат първо с хиперзвукови, радарите са безсилни.
Руснаците просто им направиха показно по случая.
18:45 19.10.2026
52 Зъл пес
18:48 19.10.2026
53 Георги
18:56 19.10.2026