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Марко Рубио: Софтуерен проблем е засегнал ПВО системата за Киев
  Тема: Украйна

Марко Рубио: Софтуерен проблем е засегнал ПВО системата за Киев

19 Октомври, 2026 17:07 1 761 53

  • марко рубио-
  • украйна-
  • киев-
  • балистични ракети-
  • американско разузнаване-
  • володимир зеленски

Американският държавен секретар отрече Вашингтон да е прекъсвал обмена на разузнавателна информация с Украйна, той не потвърди, че техническият проблем е причинил липсата на предупреждение за последния удар

Марко Рубио: Софтуерен проблем е засегнал ПВО системата за Киев - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че софтуерен проблем е засегнал системата за ранно предупреждение на Украйна преди няколко нощи. По думите му с техническия проблем се занимава Европейското командване на САЩ.

„Преди няколко нощи имаше софтуерен проблем в системата за ранно предупреждение на Украйна. Европейското командване на САЩ в момента се занимава с него. Не мога да коментирам случилото се снощи“, заяви Рубио.

Така държавният секретар не потвърди, че именно този проблем е довел до липсата на предупреждение преди руския балистичен удар по Киев през нощта срещу 19 октомври. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че страната отново не е получила предварителна информация от партньорите си.

Разминаване между Вашингтон и Киев

Зеленски твърди още, че Украйна е останала в продължение на три дни без американска разузнавателна информация за подготвяни руски балистични атаки. Рубио отхвърли това твърдение и заяви, че обменът не е бил прекъсван.

„Не знам откъде получава тази информация и защо я казва на пресата. Нямаше пауза“, каза Рубио.

Американският държавен секретар добави, че Зеленски трябва да се съсредоточи върху прекратяването на войната. Украинският президент от своя страна настоява, че липсата на предупреждение е особено сериозна, тъй като американското разузнаване обичайно помага на Киев да засича изстрелването на руски балистични ракети.

По информация на „Украинска правда“ украинските военновъздушни сили са получили данни преди втората вълна от удари, но не и преди първата. Говорителят на ВВС Юрий Игнат заяви, че причините се изясняват съвместно с партньорите и че подобна ситуация не се случва за първи път.

Един загинал и осем ранени в Киев

При нощната атака в украинската столица е загинал един човек, а осем са ранени. Поражения са нанесени в три района, като са засегнати жилищни високи сгради и метростанция.

Заради щетите временно са били затворени станциите „Чернихивска“ и „Лисова“. Според данни, цитирани от Асошиейтед прес, Русия е изстреляла 16 балистични ракети по Киев и района около столицата. Ударите са били част от по-мащабна атака срещу украинската енергийна инфраструктура.

Ройтерс съобщава, че руската атака е включвала и над 200 дрона срещу различни части на Украйна. Агенцията цитира украинския президент, според когото са били повредени повече от 10 енергийни обекта.

Засега няма публично обяснение от американска страна дали софтуерният проблем е бил отстранен и дали е повлиял на конкретната атака срещу Киев. Рубио посочи единствено, че Европейското командване на САЩ работи по случая.

Източници: focus-news.net, apnews.com, investing.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ХалаПенйо

    26 11 Отговор
    Хаха.
    Казано е: на калпава ракета Космоса й пречи.

    Коментиран от #14, #29, #36

    17:09 19.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Сър Пичук

    13 43 Отговор
    Има една приказка – като тръгнеш след бръмбар, ще те заведе на… Същото е да вървиш и след русофилите.

    Коментиран от #10, #32, #47

    17:11 19.10.2026

  • 4 Кми

    36 9 Отговор
    Още малко и ще държат сметка на американците що не им дават разузнавателна информация

    17:12 19.10.2026

  • 5 честен ционист

    33 9 Отговор
    Скоро Украйна ще даде софтуерната грешка 404.

    Коментиран от #12

    17:13 19.10.2026

  • 6 🤡🤡🤡🤡🤡

    25 8 Отговор
    ИИ също е против зеленияМиризлив Потник с белияНос

    Коментиран от #13

    17:13 19.10.2026

  • 7 горски

    18 7 Отговор
    Е какво реват,нали втория залп е отчетен....когато вече булката е ....а.Като чакаш някой друг да ти пази .... така

    17:14 19.10.2026

  • 8 стоян георгиев

    11 11 Отговор
    Рака е.софтуервн проблем дето се казва тръмп.

    Коментиран от #35

    17:14 19.10.2026

  • 9 665

    22 3 Отговор
    А проблемът е дошъл от клавиатура някъде из дебрите на Пентагона:))

    17:14 19.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Опааа

    22 4 Отговор

    До коментар #6 от "🤡🤡🤡🤡🤡":

    Зельо вече яко го пускат по пързалката, сигурно е напълнил гащите като са му казали че вече не е нужен и трябва да сдаде поста.

    17:22 19.10.2026

  • 14 Софтуерните проблеми

    17 2 Отговор

    До коментар #1 от "ХалаПенйо":

    водят до хардуерни такива !

    Конфуций

    17:22 19.10.2026

  • 15 Оня

    8 3 Отговор
    Тоя зеления вече всички го взеха за мезе! Не че зелевата салата е лоша, с морковче и малко солчица! Иначе казано кълцано зеле бе!

    17:27 19.10.2026

  • 16 БРИТАНЦИТЕ НАСЪСКВАТ ЗЕЛЕНОТО

    14 4 Отговор
    Да създава проблеми на Тръмп.

    17:30 19.10.2026

  • 17 Калпава работа

    5 1 Отговор
    При Китаиците такива проблеми няма:)

    17:32 19.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 пожелание

    10 2 Отговор
    Дано довечера пак да има такъв проблем...

    17:37 19.10.2026

  • 21 ЗЕЛЕНСКИ ИМА ПРОБЛЕМИ

    11 3 Отговор
    Не само софтуерни.

    17:37 19.10.2026

  • 22 През двете световни войни САЩ

    14 5 Отговор
    През двете световни войни САЩ се проявиха, като трофейна команда. Присъединиха се за подялбата на ресурси и територии, по-към края, при вече изявен победител. Защо да си променят навиците?

    17:38 19.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 А бе

    6 6 Отговор
    Всички разбрахме,че "софтуерния проблем" е в оранжев цвят.Почти се доближава до един друг североизтомен проблем ,в червена окраска !

    17:47 19.10.2026

  • 26 Удри копейката с лопатЕто!

    5 8 Отговор
    С ръбчето.

    17:50 19.10.2026

  • 27 Дзак

    4 0 Отговор
    Явно системата се управлява от програма без намеса от оператор!

    18:00 19.10.2026

  • 28 Тръмп и цялото

    1 10 Отговор
    му котило ще бъдат съдени за предателство към Свободния свят.

    18:00 19.10.2026

  • 29 Абе сельо

    2 8 Отговор

    До коментар #1 от "ХалаПенйо":

    Ако не бяха спрели стар линк при Украйнската контра офанзива 22г Украйна щеше да влезе в Москва

    Коментиран от #37

    18:01 19.10.2026

  • 30 Хаха

    1 5 Отговор
    Много бързо оправиха проблема след като сената и конгреса заплашиха да спрат финансирането на администрацията на Тръмп.

    18:02 19.10.2026

  • 31 Умират хора,

    1 5 Отговор
    а Тръмп, Рубио и подобните им наглият?!

    Срам и позор за САЩ.

    18:03 19.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 7676

    4 2 Отговор
    Прилича вече да има решение и срок за край на войните и по реда на започване ще астане приключването. Време е да се сложи залето в кацата да втасва по старата американска рецепта, защото вече застудява. Това решение беше взето в Аляска.

    18:06 19.10.2026

  • 34 Георги

    0 0 Отговор
    ето за това на хегемона не може да се вярва, точно както и на агресора. На жертвата също,някой да не реши, че да надеждни.

    18:07 19.10.2026

  • 35 голям смях бе

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "стоян георгиев":

    стояне, на теб ли ти казват стоянчо пуканката?

    18:08 19.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Тръмп се оля в Иран

    4 2 Отговор
    поради некадърност и сега иска да отклони огъня от себе си и да изкара Зеленски виновен за собствения си провал.
    И плаче за помощ от Путин за изборите.
    Дори Лавров отиде в Иран да омилостивява иранците, които са натопорчени на Тръмп.

    Тръмп изпитва ужас от загуба на изборите, защото ще бъде съден!

    18:12 19.10.2026

  • 39 Софиянец

    4 1 Отговор
    😂 Хахаха, тия вече се гаврят със Зелката

    18:13 19.10.2026

  • 40 мда

    2 1 Отговор
    Руснаците са го заглушили

    18:14 19.10.2026

  • 41 Въпрос

    2 2 Отговор
    Извинявам се, тук има ли тролове?

    18:16 19.10.2026

  • 42 Мюмюн

    1 0 Отговор
    ъхъ, казало тряба да ма преинсталирате, с виндоус съм

    18:18 19.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 az СВО Победа 81

    3 1 Отговор
    Всички разбраха, че без САЩ, бивша Украйна е слаба ракия.
    Ако Киев продължи да се изживява като някакав "световен фактор" в разрез с интересите на Вашингтон е свършен....

    18:37 19.10.2026

  • 49 лъже

    0 1 Отговор
    Лъже!Лъже като дърт путинист!

    18:40 19.10.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Никой не иска да признае

    0 0 Отговор
    че радарите за ранно предупреждение просто не ловят хиперзвукови ракети. Обикновени балистични ракети и дролове разпзнават.
    Когато руснаците почнат първо с дронове за да подтиснат украинското ПВО и после пуснат балистичните, има предупреждения от радарите.
    Но когато руснаците почнат първо с хиперзвукови, радарите са безсилни.
    Руснаците просто им направиха показно по случая.

    18:45 19.10.2026

  • 52 Зъл пес

    0 0 Отговор
    Когато зелю руши се кефи,когато при него рушат,риве.Де ги ди зелко зелена.

    18:48 19.10.2026

  • 53 Георги

    0 0 Отговор
    неща с тник недо клате, ела да заттриеж и тоя ком ен тар

    18:56 19.10.2026

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