САЩ заплашиха ЕС с ответни мерки заради планове за Starlink

САЩ предупредиха Европейския съюз за възможни разрушителни ответни мерки, ако Брюксел ограничи достъпа на американски компании до части от европейския пазар на сателитни комуникации. Предупреждението отправи посланикът на Вашингтон в ЕС Андрю Паздер в разговор с Financial Times.

Поводът са планове на Европейския съюз да даде приоритет на европейски оператори при разпределянето на радиочестоти, използвани за връзка между сателити и мобилни устройства. Сред засегнатите американски компании може да бъде SpaceX на Илон Мъск, която управлява мрежата Starlink.

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Паздер заяви, че европейските компании трябва да имат предвид възможността за ответни действия, като посочи мащаба на американския пазар. По думите му „европейските компании трябва да бъдат внимателни, защото това може да се случи и последиците за тях ще бъдат много разрушителни“.

Спорът е за честотния спектър

Европейската комисия предложи през май да бъде запазена част от 2-гигахерцовия диапазон за европейски сателитни оператори. Този ресурс се използва за директна връзка между сателити и мобилни устройства, а в момента част от него е предоставена на американските компании Viasat и EchoStar.

Промените все още не са окончателно приети. Те трябва да бъдат одобрени от държавите членки на ЕС и от Европейския парламент. Предложението не предвижда забрана за работата на Starlink, но може да намали честотния ресурс, достъпен за компании извън ЕС.

Вашингтон разглежда инициативата като мярка, която поставя американските оператори в по-неблагоприятно положение. Паздер заяви: „Не правите европейските компании по-конкурентоспособни, като правите американските компании по-малко конкурентоспособни.“

SpaceX свързва спора с Украйна

SpaceX вече отправи критики към предложените промени. Компанията предупреди, че те могат да влошат качеството на сателитната връзка в Украйна, където Starlink се използва за комуникации на граждански служби и военни структури.

Това е един от аргументите, с които американската компания се противопоставя на плановете за преразпределение на честотите. Европейските институции от своя страна обосновават инициативата с необходимостта от по-голяма технологична независимост и ограничаване на зависимостта от чуждестранни оператори в критична инфраструктура.

Още през март председателят на Федералната комисия по комуникациите на САЩ Брендън Кар предупреди, че Вашингтон може да предприеме ответни действия, ако ЕС даде предимство на европейските сателитни компании.

Към момента американски ответни мерки не са обявени или приложени. Следващият етап е разглеждането на предложението от държавите членки и Европейския парламент, което ще определи дали и в какъв вид новите правила ще влязат в сила.

Източници: focus-news.net, lrt.lt, meduza.io