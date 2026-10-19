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САЩ заплашиха ЕС с ответни мерки заради планове за Starlink
  Тема: Украйна

САЩ заплашиха ЕС с ответни мерки заради планове за Starlink

19 Октомври, 2026 19:27 1 256 30

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  • европейски съюз-
  • андрю паздер-
  • украйна-
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  • дронове-
  • илон мъск

Посланикът на Вашингтон в ЕС Андрю Паздер предупреди, че европейски компании могат да понесат тежки последици, ако Брюксел ограничи достъпа на американски оператори до честотния спектър

САЩ заплашиха ЕС с ответни мерки заради планове за Starlink - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

САЩ предупредиха Европейския съюз за възможни разрушителни ответни мерки, ако Брюксел ограничи достъпа на американски компании до части от европейския пазар на сателитни комуникации. Предупреждението отправи посланикът на Вашингтон в ЕС Андрю Паздер в разговор с Financial Times.

Поводът са планове на Европейския съюз да даде приоритет на европейски оператори при разпределянето на радиочестоти, използвани за връзка между сателити и мобилни устройства. Сред засегнатите американски компании може да бъде SpaceX на Илон Мъск, която управлява мрежата Starlink.

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Паздер заяви, че европейските компании трябва да имат предвид възможността за ответни действия, като посочи мащаба на американския пазар. По думите му „европейските компании трябва да бъдат внимателни, защото това може да се случи и последиците за тях ще бъдат много разрушителни“.

Спорът е за честотния спектър

Европейската комисия предложи през май да бъде запазена част от 2-гигахерцовия диапазон за европейски сателитни оператори. Този ресурс се използва за директна връзка между сателити и мобилни устройства, а в момента част от него е предоставена на американските компании Viasat и EchoStar.

Промените все още не са окончателно приети. Те трябва да бъдат одобрени от държавите членки на ЕС и от Европейския парламент. Предложението не предвижда забрана за работата на Starlink, но може да намали честотния ресурс, достъпен за компании извън ЕС.

Вашингтон разглежда инициативата като мярка, която поставя американските оператори в по-неблагоприятно положение. Паздер заяви: „Не правите европейските компании по-конкурентоспособни, като правите американските компании по-малко конкурентоспособни.“

SpaceX свързва спора с Украйна

SpaceX вече отправи критики към предложените промени. Компанията предупреди, че те могат да влошат качеството на сателитната връзка в Украйна, където Starlink се използва за комуникации на граждански служби и военни структури.

Това е един от аргументите, с които американската компания се противопоставя на плановете за преразпределение на честотите. Европейските институции от своя страна обосновават инициативата с необходимостта от по-голяма технологична независимост и ограничаване на зависимостта от чуждестранни оператори в критична инфраструктура.

Още през март председателят на Федералната комисия по комуникациите на САЩ Брендън Кар предупреди, че Вашингтон може да предприеме ответни действия, ако ЕС даде предимство на европейските сателитни компании.

Към момента американски ответни мерки не са обявени или приложени. Следващият етап е разглеждането на предложението от държавите членки и Европейския парламент, което ще определи дали и в какъв вид новите правила ще влязат в сила.

Източници: focus-news.net, lrt.lt, meduza.io


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европа без САЩ

    18 7 Отговор
    е гола вода, слаба ракия. Европа стана кИнеF

    Коментиран от #25, #27

    19:29 19.10.2026

  • 2 Кина

    10 4 Отговор
    Сащ са бита карта и БРИКС скоро ще го смачка..!

    19:30 19.10.2026

  • 3 Гост

    8 14 Отговор
    В БГ запалиха антените и ретранслаторите на Старлинк, а Мунчо пак мълчи, като 💩

    Коментиран от #14, #16, #24

    19:31 19.10.2026

  • 4 иван костов

    9 5 Отговор
    Тия плачат за освобождение и референдум за присъединяване към САЩ!
    Сега е моментът Тръмп да ги присъедини и да докаже, че е най талантливият и велик държавник в историята на САЩ!

    19:32 19.10.2026

  • 5 Българин

    10 6 Отговор
    Европа няма карти и трябва да се подчини на Мъск!

    19:34 19.10.2026

  • 6 ЕВРОПУДЕЛИТЕ

    13 5 Отговор
    Всеки ден ги навеждат яко.

    19:34 19.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Факт

    7 11 Отговор
    Украйна победи категорично
    Русия е на колене, останалото е за наивници

    Коментиран от #13, #17

    19:41 19.10.2026

  • 11 И Киев е Руски

    10 2 Отговор
    Европейските губещи отчаяно се опитват да нанесат стратегическо поражение на Русия вече пет години

    Коментиран от #19

    19:44 19.10.2026

  • 12 Паздер

    1 0 Отговор
    На български-масур-от тръстика... тръба.....

    19:46 19.10.2026

  • 13 Оня

    3 2 Отговор

    До коментар #10 от "Факт":

    Кога това бе????? Ти да не си в друго измерение?

    19:47 19.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 А за какво и е на Европа Starlink

    6 2 Отговор
    На вас нужен ли ви е? Вечно война ли ще има ? Я се събудете

    19:49 19.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 деске, ти ли си, миличко

    6 4 Отговор

    До коментар #10 от "Факт":

    Я ни припомни преди колко десетилетия Русия щеше да фалира до няколко месеца?!

    19:50 19.10.2026

  • 18 Ще ти повярвам

    5 4 Отговор

    До коментар #8 от "Луганск":

    Само , ако обясниш защо толкова руснаци драпат да живеят на запад и децата им да учат в университети в тези "разложени образования". Нещо не се връзва приказката

    19:51 19.10.2026

  • 19 Тц, тц, тц!

    2 3 Отговор

    До коментар #11 от "И Киев е Руски":

    Абе гледам готвят се да вадят гилотините!
    Владимир Владимирович си свирка и си върти политика с Големите играчи, докато макрона му готвят гилотиниране!

    19:52 19.10.2026

  • 20 А за какво и е на Европа Starlink ?

    4 0 Отговор
    Естествено че Брюксел трябва да ограничи достъпа на американски компании до части от европейския пазар на сателитни комуникации. Впрочем и европейския пазар на сателитни комуникации просто няма или е толкова незначим че няма смисъл да се коментира. Само войната реално го крепи

    19:52 19.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 малко истински факти

    3 2 Отговор
    Ами Дончо , пусни пак данните за Украйна и ЕС няма да ви отсвири старлинка , толкова е просто , не само ти можеш да изнудваш ...

    19:54 19.10.2026

  • 23 Ако глобална война се започне

    3 2 Отговор
    То тогава пък съвсем на Европа и хората няма да им е до Starlink.

    19:55 19.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 хаха

    1 0 Отговор
    ЕС почна да заплашва Мъск, защото Пентагонът по заповед на Тръмп отряза военния Starlink, наречен Starshield, над който Мъск има точно 0 контрол, защото е изцяло собственост на правителството и по закон само от правителството зависещ, а Space X е само контрактор да го наглежда и подържа, да изстрелва сателитите в орбита.
    Не знам Брюксел как точно си мисли, че може да се репчи на САЩ. От куп политики в годините сме станали тотално зависи за отбрана, горива от американците. Как ще обърнат Тръмп да не спира интернета на Зеленски или да не натиска да се маха и Украйна да се предаде? Със заплахи, че ще ударят с глоби Мъск, Безос? САЩ ще спрат втечнения газ, ще наложат някое мито, ще заплашат, че изтеглят войниците си, дето пазят ЕС, и дотам с репченето на Брюксел.

    20:11 19.10.2026

  • 27 На някой са му

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Европа без САЩ":

    притрябвали тъп Apple, Додж Рам, Петербилд или Шеврон.

    20:13 19.10.2026

  • 28 .....

    3 1 Отговор
    Европа създава алтернатива на Starlink, за да не зависи от Илон Мъск.Европейските компании Deutsche Telekom, Orange, Telefónica и Vodafone подписаха споразумение за съвместно развитие на спътникова връзка, която ще позволи свързването на смартфони директно към сателити.По данни на Financial Times инициативата има за цел да намали зависимостта на Европа от чуждестранни технологии.

    Коментиран от #30

    20:14 19.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от ".....":

    Ъхъ. Верваме. И кога ще почнат да изстрелват сателитите и по колко? Защото Мъск е изстрелял над 10000(50 пъти са повече от всички европейски в момента в орбита събрани), изстрелва ракета на всеки 2-3 дни, често и през ден, от няколко площадки, има вече преизползваема ракета с огромен капацитет за товар.
    Ще направят комисия, след 5-6г ще ударят някоя директива в Брюксел, след 10г след луди спорове с еколози за заводите и разхода на гориво за ракетите, евентуално след още 5-6г проект за тунел за катерици и костенурки под космодрума ще пуснат 1-2 полета на година.
    ЕС досега не е пускал сателити масово, сега ще бори точно американците и Мъск.... Верваме колкото за европейски ИИ- има един, дето разбира само френски и не се ползва, защото едва работи- МИСТРАЛ. А е разработка на над 10г с куп сусбсидии... Нали искаха да правят алтернатива на гугъл? Къде изчезна тази идея?

    20:21 19.10.2026