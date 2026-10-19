САЩ заплашиха ЕС с ответни мерки заради планове за Starlink

САЩ предупредиха Европейския съюз за възможни разрушителни ответни мерки, ако Брюксел ограничи достъпа на американски компании до части от европейския пазар на сателитни комуникации. Предупреждението отправи посланикът на Вашингтон в ЕС Андрю Паздер в разговор с Financial Times.
Поводът са планове на Европейския съюз да даде приоритет на европейски оператори при разпределянето на радиочестоти, използвани за връзка между сателити и мобилни устройства. Сред засегнатите американски компании може да бъде SpaceX на Илон Мъск, която управлява мрежата Starlink.
Паздер заяви, че европейските компании трябва да имат предвид възможността за ответни действия, като посочи мащаба на американския пазар. По думите му „европейските компании трябва да бъдат внимателни, защото това може да се случи и последиците за тях ще бъдат много разрушителни“.
Спорът е за честотния спектър
Европейската комисия предложи през май да бъде запазена част от 2-гигахерцовия диапазон за европейски сателитни оператори. Този ресурс се използва за директна връзка между сателити и мобилни устройства, а в момента част от него е предоставена на американските компании Viasat и EchoStar.
Промените все още не са окончателно приети. Те трябва да бъдат одобрени от държавите членки на ЕС и от Европейския парламент. Предложението не предвижда забрана за работата на Starlink, но може да намали честотния ресурс, достъпен за компании извън ЕС.
Вашингтон разглежда инициативата като мярка, която поставя американските оператори в по-неблагоприятно положение. Паздер заяви: „Не правите европейските компании по-конкурентоспособни, като правите американските компании по-малко конкурентоспособни.“
SpaceX свързва спора с Украйна
SpaceX вече отправи критики към предложените промени. Компанията предупреди, че те могат да влошат качеството на сателитната връзка в Украйна, където Starlink се използва за комуникации на граждански служби и военни структури.
Това е един от аргументите, с които американската компания се противопоставя на плановете за преразпределение на честотите. Европейските институции от своя страна обосновават инициативата с необходимостта от по-голяма технологична независимост и ограничаване на зависимостта от чуждестранни оператори в критична инфраструктура.
Още през март председателят на Федералната комисия по комуникациите на САЩ Брендън Кар предупреди, че Вашингтон може да предприеме ответни действия, ако ЕС даде предимство на европейските сателитни компании.
Към момента американски ответни мерки не са обявени или приложени. Следващият етап е разглеждането на предложението от държавите членки и Европейския парламент, което ще определи дали и в какъв вид новите правила ще влязат в сила.
Източници: focus-news.net, lrt.lt, meduza.io
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Европа без САЩ
Коментиран от #25, #27
19:29 19.10.2026
2 Кина
19:30 19.10.2026
3 Гост
Коментиран от #14, #16, #24
19:31 19.10.2026
4 иван костов
Сега е моментът Тръмп да ги присъедини и да докаже, че е най талантливият и велик държавник в историята на САЩ!
19:32 19.10.2026
5 Българин
19:34 19.10.2026
6 ЕВРОПУДЕЛИТЕ
19:34 19.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Факт
Русия е на колене, останалото е за наивници
Коментиран от #13, #17
19:41 19.10.2026
11 И Киев е Руски
Коментиран от #19
19:44 19.10.2026
12 Паздер
19:46 19.10.2026
13 Оня
До коментар #10 от "Факт":Кога това бе????? Ти да не си в друго измерение?
19:47 19.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 А за какво и е на Европа Starlink
19:49 19.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 деске, ти ли си, миличко
До коментар #10 от "Факт":Я ни припомни преди колко десетилетия Русия щеше да фалира до няколко месеца?!
19:50 19.10.2026
18 Ще ти повярвам
До коментар #8 от "Луганск":Само , ако обясниш защо толкова руснаци драпат да живеят на запад и децата им да учат в университети в тези "разложени образования". Нещо не се връзва приказката
19:51 19.10.2026
19 Тц, тц, тц!
До коментар #11 от "И Киев е Руски":Абе гледам готвят се да вадят гилотините!
Владимир Владимирович си свирка и си върти политика с Големите играчи, докато макрона му готвят гилотиниране!
19:52 19.10.2026
20 А за какво и е на Европа Starlink ?
19:52 19.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 малко истински факти
19:54 19.10.2026
23 Ако глобална война се започне
19:55 19.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 хаха
Не знам Брюксел как точно си мисли, че може да се репчи на САЩ. От куп политики в годините сме станали тотално зависи за отбрана, горива от американците. Как ще обърнат Тръмп да не спира интернета на Зеленски или да не натиска да се маха и Украйна да се предаде? Със заплахи, че ще ударят с глоби Мъск, Безос? САЩ ще спрат втечнения газ, ще наложат някое мито, ще заплашат, че изтеглят войниците си, дето пазят ЕС, и дотам с репченето на Брюксел.
20:11 19.10.2026
27 На някой са му
До коментар #1 от "Европа без САЩ":притрябвали тъп Apple, Додж Рам, Петербилд или Шеврон.
20:13 19.10.2026
28 .....
Коментиран от #30
20:14 19.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 хаха
До коментар #28 от ".....":Ъхъ. Верваме. И кога ще почнат да изстрелват сателитите и по колко? Защото Мъск е изстрелял над 10000(50 пъти са повече от всички европейски в момента в орбита събрани), изстрелва ракета на всеки 2-3 дни, често и през ден, от няколко площадки, има вече преизползваема ракета с огромен капацитет за товар.
Ще направят комисия, след 5-6г ще ударят някоя директива в Брюксел, след 10г след луди спорове с еколози за заводите и разхода на гориво за ракетите, евентуално след още 5-6г проект за тунел за катерици и костенурки под космодрума ще пуснат 1-2 полета на година.
ЕС досега не е пускал сателити масово, сега ще бори точно американците и Мъск.... Верваме колкото за европейски ИИ- има един, дето разбира само френски и не се ползва, защото едва работи- МИСТРАЛ. А е разработка на над 10г с куп сусбсидии... Нали искаха да правят алтернатива на гугъл? Къде изчезна тази идея?
20:21 19.10.2026