"Пейтриът" свършиха! Украинската ПВО не е свалила балистична ракета при последния руски удар

Украйна не е свалила нито една балистична ракета по време на масираната руска атака през нощта срещу 19 октомври. Украинските ВВС съобщиха, че руските сили са използвали балистични и крилати ракети, както и 269 ударни дрона от различни типове, 59 от които са били с реактивни двигатели.
Украинската противовъздушна отбрана е прехванала или неутрализирала 243 дрона. Свалени са и четири крилати ракети „Искандер-К“. В съобщението на украинските ВВС не се посочва общият брой на изстреляните балистични ракети, нито се съобщава за прихваната ракета от този тип.
„Вражеските средства за въздушно нападение са поразили 25 обекта, а отломки са паднали в още 8 района“, заявиха от украинските ВВС. По време на разпространяването на информацията е имало данни и за оставащи в украинското въздушно пространство руски дронове.
Един загинал и щети в Киев
Според Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна при атаката в Киев е загинал един човек. Попадения са регистрирани в три района на столицата.
В Деснянски район се е запалила нежилищна сграда. Повредени са няколко превозни средства и метростанция. По-късно беше уточнено, че е засегната станция „Черниговска“ от Червената линия на киевското метро.
Разпространените кадри показват значителни разрушения в помещенията на станцията. Не се съобщава за промяна в данните за загиналия, посочени от украинската служба за извънредни ситуации.
Промени в движението на метрото
Заради щетите влаковете по Червената линия се движат само между станциите „Академмистечко“ и „Дарниця“, като графикът в този участък се запазва.
Наземните станции „Черниговска“ и „Лисова“ са временно затворени за влизане и излизане на пътници. Ограничението е въведено след повредите по станцията, железопътната инфраструктура и свързаните с нея съоръжения.
Данните на украинските ВВС показват разлика между резултатите при дроновете и ракетите: от 269-те безпилотни апарата са неутрализирани 243, докато сред ракетите са отчетени само четири свалени крилати „Искандер-К“. За балистичните ракети украинската страна не посочва успешни прехващания.
Източници: news.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Европеец
Коментиран от #5
21:58 19.10.2026
2 Еми те много скъпи тези ракети
Коментиран от #15
21:58 19.10.2026
3 Кога Украйна е сваляла
22:01 19.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Светослав
Коментиран от #10
22:02 19.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Ганю Балкански
22:08 19.10.2026
9 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Къде е оня който ме питаше " има ли интернет в Москва?
Хахахх
С Русия ще воюва той,хахахх
22:08 19.10.2026
10 Има
До коментар #6 от "Светослав":И по-лоша новина има - свършиха доларите за Украйна!
22:08 19.10.2026
11 А50
Коментиран от #13
22:08 19.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Гост
22:12 19.10.2026
15 Цена на „Пейтриът“
До коментар #2 от "Еми те много скъпи тези ракети":• По-стари версии (PAC-1): Около 1 – 3 милиона долара на ракета.
• Съвременни прехващачи (PAC-3): Около 4 милиона долара на ракета.
• Усъвършенствани модели (PAC-3 MSE): До около 12 милиона долара на ракета.
• Цяла батарея „Пейтриът“: Струва над 1 милиард долара, като около 400 милиона отиват за самата техника и управление, а около 690 милиона долара са за първоначалния боекомплект от ракети
Сваляха с тях дронове за 5-10 000 $ и си мислеха, че това е бездънна яма.
Коментиран от #38
22:15 19.10.2026
16 Никога ама никога
22:19 19.10.2026
17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ДА ПОСТАВЯТ МОСКВА НА КОЛЕНЕ ЗА 40 ДНИ
И ПАТРОНИТЕ СВЪРШИХА :)
...
СЕГА ЩЕ ИЗПОЗВАТ ПРОТИВ РУСКАТА БАЛИСТИКА БУРКАНИ С КИСЕЛИ КРАСТАВИЧКИ
И БАБИЧКИ НАЦИСТКИ :)
22:20 19.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Хи хи
22:29 19.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Папата ви го каза
22:31 19.10.2026
24 И какво ще правят
22:33 19.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Без име..
22:34 19.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Ми супер
22:40 19.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Без име..
22:41 19.10.2026
33 Мухахаха
22:42 19.10.2026
34 Добрите новини от фронта не спират!
22:42 19.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Ачо от ПП
Коментиран от #41
22:46 19.10.2026
37 СВЪРШИХА И УКР. ВОЙНИЦИ=2,7 МЛН.СА УБИТИ
22:49 19.10.2026
38 РЕАЛИСТ
До коментар #15 от "Цена на „Пейтриът“":Пейтриът не може да сваля балистични ракети. Не можеха да свалят дори старите ракети Скъд на Садам Хюсеин, които са на основата на немските Фау -2 на Хитлер. Как могат да свалят тогава съвременните ракети. Цените , които си написал са за американската армия. За експорт са по-високи, поне двойно.
22:55 19.10.2026
39 От факултето
23:30 19.10.2026
40 Каунь
23:32 19.10.2026
41 Киро
До коментар #36 от "Ачо от ПП":Аз,такова ... забравих да даря...вие ..дадохте ли???
23:32 19.10.2026