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"Пейтриът" свършиха! Украинската ПВО не е свалила балистична ракета при последния руски удар
  Тема: Украйна

"Пейтриът" свършиха! Украинската ПВО не е свалила балистична ракета при последния руски удар

19 Октомври, 2026 21:57 1 816 41

  • украйна-
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  • балистични ракети-
  • дронове-
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  • володимир зеленски-
  • виталий кличко

Украинската противовъздушна отбрана е неутрализирала 243 дрона и е свалила четири крилати ракети „Искандер-К“, при атаката в Киев е загинал един човек

"Пейтриът" свършиха! Украинската ПВО не е свалила балистична ракета при последния руски удар - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
УНИАН УНИАН

Украйна не е свалила нито една балистична ракета по време на масираната руска атака през нощта срещу 19 октомври. Украинските ВВС съобщиха, че руските сили са използвали балистични и крилати ракети, както и 269 ударни дрона от различни типове, 59 от които са били с реактивни двигатели.

Украинската противовъздушна отбрана е прехванала или неутрализирала 243 дрона. Свалени са и четири крилати ракети „Искандер-К“. В съобщението на украинските ВВС не се посочва общият брой на изстреляните балистични ракети, нито се съобщава за прихваната ракета от този тип.

„Вражеските средства за въздушно нападение са поразили 25 обекта, а отломки са паднали в още 8 района“, заявиха от украинските ВВС. По време на разпространяването на информацията е имало данни и за оставащи в украинското въздушно пространство руски дронове.

Един загинал и щети в Киев

Според Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна при атаката в Киев е загинал един човек. Попадения са регистрирани в три района на столицата.

В Деснянски район се е запалила нежилищна сграда. Повредени са няколко превозни средства и метростанция. По-късно беше уточнено, че е засегната станция „Черниговска“ от Червената линия на киевското метро.

Разпространените кадри показват значителни разрушения в помещенията на станцията. Не се съобщава за промяна в данните за загиналия, посочени от украинската служба за извънредни ситуации.

Промени в движението на метрото

Заради щетите влаковете по Червената линия се движат само между станциите „Академмистечко“ и „Дарниця“, като графикът в този участък се запазва.

Наземните станции „Черниговска“ и „Лисова“ са временно затворени за влизане и излизане на пътници. Ограничението е въведено след повредите по станцията, железопътната инфраструктура и свързаните с нея съоръжения.

Данните на украинските ВВС показват разлика между резултатите при дроновете и ракетите: от 269-те безпилотни апарата са неутрализирани 243, докато сред ракетите са отчетени само четири свалени крилати „Искандер-К“. За балистичните ракети украинската страна не посочва успешни прехващания.

Източници: news.bg


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    52 1 Отговор
    Видях заглавието и да попитам,А някаква лоша новина има ли....

    Коментиран от #5

    21:58 19.10.2026

  • 2 Еми те много скъпи тези ракети

    44 1 Отговор
    защо не си поръчат по евтини от Алиекспрес.

    Коментиран от #15

    21:58 19.10.2026

  • 3 Кога Украйна е сваляла

    45 0 Отговор
    Руска балистична ракета не се пише обаче липсва инфо. Украйна не е свалила нито една балистична ракета по време на масираната руска атака през нощта срещу 19 октомври.

    22:01 19.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Светослав

    38 0 Отговор
    Все добри новини. И аз питам, нещо лошо нямате ли?

    Коментиран от #10

    22:02 19.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ганю Балкански

    22 2 Отговор
    Толкоз ракети,дронове и всьо- един загинал

    22:08 19.10.2026

  • 9 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    41 0 Отговор
    Ко стана ,яйца и ток има ли в Киев?
    Къде е оня който ме питаше " има ли интернет в Москва?
    Хахахх
    С Русия ще воюва той,хахахх

    22:08 19.10.2026

  • 10 Има

    42 0 Отговор

    До коментар #6 от "Светослав":

    И по-лоша новина има - свършиха доларите за Украйна!

    22:08 19.10.2026

  • 11 А50

    1 25 Отговор
    Със сигурност не са свършили, но искат така да си мислят руснаците евентуално да успеят да свалят някой самолет

    Коментиран от #13

    22:08 19.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Гост

    16 0 Отговор
    Това, е мнение на Тия! Никой не може да каже друго, защото новините от 5 години са едностранчиви, и Непроререни, по пък Помпозни!!! Резултата? Межну редовете, ама за умните, не за грантовете! Може да е всичко, ама аз толкова перални в една страна не съм чул или прочел да има!

    22:12 19.10.2026

  • 15 Цена на „Пейтриът“

    23 0 Отговор

    До коментар #2 от "Еми те много скъпи тези ракети":

    • По-стари версии (PAC-1): Около 1 – 3 милиона долара на ракета.
    • Съвременни прехващачи (PAC-3): Около 4 милиона долара на ракета.
    • Усъвършенствани модели (PAC-3 MSE): До около 12 милиона долара на ракета.
    • Цяла батарея „Пейтриът“: Струва над 1 милиард долара, като около 400 милиона отиват за самата техника и управление, а около 690 милиона долара са за първоначалния боекомплект от ракети
    Сваляха с тях дронове за 5-10 000 $ и си мислеха, че това е бездънна яма.

    Коментиран от #38

    22:15 19.10.2026

  • 16 Никога ама никога

    22 0 Отговор
    Украинската ПВО не е сваляла балистична ракета

    22:19 19.10.2026

  • 17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    23 1 Отговор
    ЕХ , ТАМАН УКРАИНЦИТЕ
    ДА ПОСТАВЯТ МОСКВА НА КОЛЕНЕ ЗА 40 ДНИ
    И ПАТРОНИТЕ СВЪРШИХА :)
    ...
    СЕГА ЩЕ ИЗПОЗВАТ ПРОТИВ РУСКАТА БАЛИСТИКА БУРКАНИ С КИСЕЛИ КРАСТАВИЧКИ
    И БАБИЧКИ НАЦИСТКИ :)

    22:20 19.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Хи хи

    19 1 Отговор
    тагаренковци, четете ли кво става ??? Четете, четете, аз ви го казах още преди !! Сега ще ви питам за бункерчетата, изкопахте ли ги, че Путин идва !! А той е лош, много много лош, а и злопаметен !!!

    22:29 19.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Папата ви го каза

    15 2 Отговор
    Бялото знаме!!!

    22:31 19.10.2026

  • 24 И какво ще правят

    16 1 Отговор
    нацистите в Украйна сега?

    22:33 19.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Без име..

    10 1 Отговор
    Сега ще ги довършат,по всички закони на военното дело..Войната е изкуство..

    22:34 19.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Ми супер

    6 1 Отговор
    Тая нощ по добре към метрото да се насочи зеленясалата плесен

    22:40 19.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Без име..

    12 1 Отговор
    Оная дърта кошница Урсул ,каза че РФ няма ракети ,чипове ,снаряди .и не може да произведе..Аз вярвам в Дракона Фон дер Л.

    22:41 19.10.2026

  • 33 Мухахаха

    3 1 Отговор
    Горе ръцете долу гащите

    22:42 19.10.2026

  • 34 Добрите новини от фронта не спират!

    11 1 Отговор
    Нато загуби войната в Украйна! До края на зимата зеленото чудовище ще капитулира,ако преди това не го линчуват самите украинци!

    22:42 19.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Ачо от ПП

    6 0 Отговор
    Добре де, ние с Киро за какво дарявахме заплати?

    Коментиран от #41

    22:46 19.10.2026

  • 37 СВЪРШИХА И УКР. ВОЙНИЦИ=2,7 МЛН.СА УБИТИ

    8 1 Отговор
    КАТО И АМЕРИКАНСКИТЕ ОРЪЖИЯ.УНИЩОЖЕНИТЕ СА ЗА 530 МЛРД.$

    22:49 19.10.2026

  • 38 РЕАЛИСТ

    5 0 Отговор

    До коментар #15 от "Цена на „Пейтриът“":

    Пейтриът не може да сваля балистични ракети. Не можеха да свалят дори старите ракети Скъд на Садам Хюсеин, които са на основата на немските Фау -2 на Хитлер. Как могат да свалят тогава съвременните ракети. Цените , които си написал са за американската армия. За експорт са по-високи, поне двойно.

    22:55 19.10.2026

  • 39 От факултето

    0 0 Отговор
    Ама ,тоя път искам честно да си кажете дали са свършили ама ич ли нема? Щото нали и русите ги беа свършили па сега нещо ,ъ???

    23:30 19.10.2026

  • 40 Каунь

    1 0 Отговор
    Вай, вай, вай. И Ко ша правим сига? Май хубуу га увапцахме

    23:32 19.10.2026

  • 41 Киро

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Ачо от ПП":

    Аз,такова ... забравих да даря...вие ..дадохте ли???

    23:32 19.10.2026

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