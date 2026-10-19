"Пейтриът" свършиха! Украинската ПВО не е свалила балистична ракета при последния руски удар

Украйна не е свалила нито една балистична ракета по време на масираната руска атака през нощта срещу 19 октомври. Украинските ВВС съобщиха, че руските сили са използвали балистични и крилати ракети, както и 269 ударни дрона от различни типове, 59 от които са били с реактивни двигатели.

Украинската противовъздушна отбрана е прехванала или неутрализирала 243 дрона. Свалени са и четири крилати ракети „Искандер-К“. В съобщението на украинските ВВС не се посочва общият брой на изстреляните балистични ракети, нито се съобщава за прихваната ракета от този тип.

„Вражеските средства за въздушно нападение са поразили 25 обекта, а отломки са паднали в още 8 района“, заявиха от украинските ВВС. По време на разпространяването на информацията е имало данни и за оставащи в украинското въздушно пространство руски дронове.

Един загинал и щети в Киев

Според Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна при атаката в Киев е загинал един човек. Попадения са регистрирани в три района на столицата.

В Деснянски район се е запалила нежилищна сграда. Повредени са няколко превозни средства и метростанция. По-късно беше уточнено, че е засегната станция „Черниговска“ от Червената линия на киевското метро.

Разпространените кадри показват значителни разрушения в помещенията на станцията. Не се съобщава за промяна в данните за загиналия, посочени от украинската служба за извънредни ситуации.

Промени в движението на метрото

Заради щетите влаковете по Червената линия се движат само между станциите „Академмистечко“ и „Дарниця“, като графикът в този участък се запазва.

Наземните станции „Черниговска“ и „Лисова“ са временно затворени за влизане и излизане на пътници. Ограничението е въведено след повредите по станцията, железопътната инфраструктура и свързаните с нея съоръжения.

Данните на украинските ВВС показват разлика между резултатите при дроновете и ракетите: от 269-те безпилотни апарата са неутрализирани 243, докато сред ракетите са отчетени само четири свалени крилати „Искандер-К“. За балистичните ракети украинската страна не посочва успешни прехващания.

Източници: news.bg