Артилерийска дипломация! Иран съобщи за горящи танкери край Ормузкия проток

Революционната гвардия на Иран съобщи за пожари на борда на няколко петролни танкера край Ормузкия проток. Според нейната информация четири танкера са били атакувани, докато прехвърляли петрол на други плавателни съдове, а още три кораба са се натъкнали на мини през нощта.

Така иранската страна съобщава за общо седем засегнати плавателни съда. Данните не са потвърдени независимо.

Революционната гвардия отново определи преминаването през Ормузкия проток като незаконно и заплаши да разшири атаките си срещу Съединените щати. Твърдението за инцидентите беше цитирано от ДПА.

Засилени атаки срещу корабоплаването

Съобщението идва на фона на засилени нападения срещу корабоплаването в района през последните седмици. Иранските въоръжени сили вече отправиха предупреждения към плавателни съдове, използващи маршрути, които Техеран не признава.

От няколко месеца Военноморските сили на САЩ ескортират граждански кораби край бреговете на Оман. Целта е да бъде подпомогнато възстановяването на търговията с петрол и втечнен природен газ през един от най-важните морски маршрути за енергийните доставки.

Обичайно след преминаването през Ормузкия проток танкерите прехвърлят товара си на други кораби, които чакат наблизо. Именно по време на подобни операции според иранската Революционна гвардия са били атакувани четири от плавателните съдове.

Засега няма независимо потвърждение за броя на корабите, причините за пожарите, наличието на мини или евентуални жертви и щети. Не е съобщено и дали американският военноморски ескорт е бил пряко свързан с описаните инциденти.

Източници: news.bg, apnews.com