Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Артилерийска дипломация! Иран съобщи за горящи танкери край Ормузкия проток
  Тема: Иранската криза

Артилерийска дипломация! Иран съобщи за горящи танкери край Ормузкия проток

22 Октомври, 2026 16:12 1 080 8

  • иран-
  • орумузки проток-
  • петролни танкери-
  • революционна гвардия-
  • корабоплаване

Революционната гвардия твърди, че четири танкера са били атакувани, а три кораба са попаднали на мини, данните не са потвърдени независимо

Артилерийска дипломация! Иран съобщи за горящи танкери край Ормузкия проток - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Революционната гвардия на Иран съобщи за пожари на борда на няколко петролни танкера край Ормузкия проток. Според нейната информация четири танкера са били атакувани, докато прехвърляли петрол на други плавателни съдове, а още три кораба са се натъкнали на мини през нощта.

Така иранската страна съобщава за общо седем засегнати плавателни съда. Данните не са потвърдени независимо.

Революционната гвардия отново определи преминаването през Ормузкия проток като незаконно и заплаши да разшири атаките си срещу Съединените щати. Твърдението за инцидентите беше цитирано от ДПА.

Засилени атаки срещу корабоплаването

Съобщението идва на фона на засилени нападения срещу корабоплаването в района през последните седмици. Иранските въоръжени сили вече отправиха предупреждения към плавателни съдове, използващи маршрути, които Техеран не признава.

От няколко месеца Военноморските сили на САЩ ескортират граждански кораби край бреговете на Оман. Целта е да бъде подпомогнато възстановяването на търговията с петрол и втечнен природен газ през един от най-важните морски маршрути за енергийните доставки.

Обичайно след преминаването през Ормузкия проток танкерите прехвърлят товара си на други кораби, които чакат наблизо. Именно по време на подобни операции според иранската Революционна гвардия са били атакувани четири от плавателните съдове.

Засега няма независимо потвърждение за броя на корабите, причините за пожарите, наличието на мини или евентуални жертви и щети. Не е съобщено и дали американският военноморски ескорт е бил пряко свързан с описаните инциденти.

Източници: news.bg, apnews.com


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 4 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Възраждане

    8 8 Отговор
    Гвардията на Ислямската Революция на братски отново разрушава танкери на колективния нацистки Запад. Поредна победа за Оста на Доброто- Москва, Техеран, Пекин

    Коментиран от #2

    16:20 22.10.2026

  • 2 Да бе, ..да

    3 9 Отговор

    До коментар #1 от "Възраждане":

    Амуджистан приключи! Глад, мизерия, БЕЗ интернет... като при Ким и педофило
    Еееееееехехе

    16:22 22.10.2026

  • 3 Европеец

    18 0 Отговор
    Какво да кажа, бензина продължава да бъде с висока цена и по всичко личи че те няма да спада..... Затова да благодарим на Дончо, слугата на евреина нетаняхото..... А гледам новата фюрерка, която по образование е помощник гинеколожка заявява, че горивата от Русия били на демократични..... Въобще що за съюз не това, което се управлява от помощник-гинеколожка...

    16:22 22.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Соросоида

    11 0 Отговор
    Нали господарите ми спечелиха стещу Иран кво става ни знам ас вече ко се случва с великите ми господари спонсори. Само питам щи имали грантове след тези атаки в протока или ще ми ги спрат?

    16:26 22.10.2026

  • 6 Следва поскъпване на петрола

    8 1 Отговор
    А и доларът в момента върви нагоре спрямо еврото. Честито на печелившите европейски граждани.

    16:30 22.10.2026

  • 7 Анонимен

    2 0 Отговор
    Всичко предварително е предвидено да се случи.Още когато Рижият перчем в съюз със съществото от земите Тилилейски с огромни уши ,оприличавани на пеленгатори на Гестапо ,решиха дружно това да се стане и разбомбиха центъра на Техеран.Умъртвиха най-вероломно държавният глава.Всички цени в света скочиха нагоре.Персите съществуват от хилядолетия и никой не е съумял да ги сломи.Щенията да ги върнат към каменната ера не се случи.Който сее ветрове жъне бури...

    17:00 22.10.2026

  • 8 Маринов

    1 0 Отговор
    Новините от Иран не били потвърдени от независим източник, а лавината от статии за зеления наркоман и Окраина са проверени, така ли?

    17:32 22.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания