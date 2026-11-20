Китай няма да кандидатства за домакин на конференцията на ООН за климата COP33 през 2028 г. Решението оставя без отговор въпроса коя азиатско-тихоокеанска държава ще приеме форума, който ще бъде важен заради следващата глобална оценка на напредъка по Парижкото споразумение.

Двама източници, запознати с въпроса, са съобщили за решението. То идва на фона на оттеглянето на Съединените щати от международната климатична дипломация след завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом през 2025 г. Много държави очакваха Китай да запълни част от освободеното пространство, но Пекин избира по-сдържана роля.

Пекин подкрепя развиващите се държави

В Анталия китайската делегация подкрепя исканията на развиващите се държави богатите страни да осигуряват повече средства за климатични действия и да намаляват емисиите по-бързо. В същото време Китай се противопоставя на конкретни цели за постепенно премахване на изкопаемите горива, съобщават дипломати, цитирани от Ройтерс.

„Бихме искали да видим Китай да поеме по-активна роля, просто защото в момента Китай е защитникът на международния световен ред и върховенството на закона в отсъствието на предишните защитници“, заявява Ралф Регенвану, министър на климата на Вануату.

Китай е най-големият източник на годишни въглеродни емисии по обем, но едновременно с това е водещият производител и износител на слънчеви панели, вятърни турбини и електромобили. Според анализ на Ройтерс през 2025 г. китайски компании са предоставили на развиващи се държави чисти технологии и инвестиции за 132 млрд. долара. Около 40 млрд. долара от сумата са преки инвестиции в проекти за чиста енергия.

За сравнение, богатите държави са предоставили 137 млрд. долара климатично финансиране на развиващите се страни през 2024 г. Двете суми не са напълно съпоставими, тъй като китайският принос включва значителен обем търговски доставки и инвестиции, а финансирането от развитите държави включва заеми, безвъзмездни средства и частен капитал.

Климатичната политика минава през търговията

Пекин не се отказва от влияние в климатичната сфера, но го търси най-вече чрез търговията. Китайските преговарящи настояват в заключителните документи на COP31 да бъде включен текст за свободното движение на екологични стоки. Според Пекин търговските ограничения, налагани от САЩ и Европейския съюз върху китайски електромобили и други чисти технологии, противоречат на целите за ускоряване на енергийния преход.

Ръководителят на китайската делегация Ли Гао заявява на брифинг в Пекин, че конференцията трябва да обърне внимание на „новия проблем“, свързан с едностранните действия и протекционизма. Искането свързва климатичните преговори с достъпа до пазари за китайските производители.

Според анализатори домакинството на COP33 би поставило Китай под по-силен натиск да обяви по-амбициозни цели за намаляване на емисиите и да увеличи финансовата си помощ за развиващите се страни. Сред потенциалните домакини на форума през 2028 г. се обсъждат Индонезия, Южна Корея, Узбекистан и Тайланд.

Източници: news.bg, sa.marketscreener.com, theguardian.com