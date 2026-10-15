Кошмарни новини за руската армия! Възстановиха военната връзка Starlink над Украйна

Работата на военната сателитна комуникационна система Starshield в Украйна е възстановена, съобщи украинското Министерство на отбраната. Ведомството е потвърдило възстановяването чрез доклади от военните подразделения, но продължава да изяснява защо ограниченията са били въведени и какви са били точните им параметри.
Проблемът възникна, след като SpaceX без предварително предупреждение ограничи работата на терминали Starlink, използвани в движение. Според Сергей Бескрестнов, съветник на украинския президент по технологичните иновации във въоръжените сили, ограничението е било свързано със скорост от 160 километра в час и е засегнало военния пакет Starshield.
Бескрестнов, известен с позивната „Флаш“, съобщи, че промяната е нарушила работата на няколко военни мисии. Той допусна, че решението може да е свързано с политически съображения, но не представи доказателства за това.
Връзката се използва и за дронове прехващачи
Сателитната комуникация се използва от украинските сили за управление на безпилотни апарати, разузнавателни операции и координация на бойни действия. По данни на Бескрестнов Starlink подпомага и управлението на дронове прехващачи, предназначени да унищожават високоскоростни руски безпилотни апарати тип „Шахед“.
Военният експерт Павел Нарожни посочи, че най-сериозни последствия биха могли да настъпят при украински удари на разстояние между 50 и 100 километра. Според него ограниченията могат да засегнат още морските дронове и разузнавателните безпилотни летателни апарати.
Starshield е специализирана система на SpaceX, разработена на основата на Starlink за нуждите на военни и държавни структури. Тя осигурява защитена сателитна комуникация и обмен на данни при операции.
Засега SpaceX не е дала публично обяснение за причините за ограниченията. Не е изяснено и дали става дума за техническо решение, оперативна мярка или политически натиск. Възстановяването на връзката позволява на украинските подразделения да продължат използването на засегнатите системи, но зависимостта от инфраструктура, контролирана от частна американска компания, остава нерешен въпрос за Киев.
Източници: news.bg, kyivindependent.com, apnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Митре
Коментиран от #46, #48
15:58 15.10.2026
2 Пич
Сега Украйна - като преди малко!!!
Само реване...
15:58 15.10.2026
3 Българин
Коментиран от #19, #29
15:59 15.10.2026
4 Ха ха ха
Коментиран от #22
15:59 15.10.2026
5 Овчар
Коментиран от #13, #78
16:00 15.10.2026
6 Путин
Коментиран от #8
16:01 15.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Дони
До коментар #6 от "Путин":Съжалявам, натиснаха ме от Европа
16:02 15.10.2026
9 Презвитер Козма
Коментиран от #16, #26
16:05 15.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Еее та
16:05 15.10.2026
12 Сатана Z
16:06 15.10.2026
13 Как е бизнесът на Кобзон?
До коментар #5 от "Овчар":Върви ли?
Коментиран от #20
16:07 15.10.2026
14 СПРЕНИ ОГРАНИЧЕНИ
16:07 15.10.2026
15 А ИСТИНАТА Е
16:07 15.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 пешо
Коментиран от #31
16:08 15.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Чакай малко
До коментар #3 от "Българин":Да дойде Киро и Мирчев .
И ти ще идеш на първа линия в ,,Банбас,,
16:10 15.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Е да ама
До коментар #4 от "Ха ха ха":КПД то бе 50 %
Сега вече е 99.9 %
16:11 15.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Сатана Z
„Волна Купол Гарант
16:12 15.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Правилно
До коментар #3 от "Българин":Фен съм на дядя Вова. Само той може да докара Русия до просешка тояга.
Коментиран от #37
16:15 15.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 За 1на пробита копейка
До коментар #17 от "пешо":И така пета година бе дядо
16:15 15.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Жорко
16:16 15.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Минаваща
Откога и вие?
16:17 15.10.2026
37 Но не е редно
До коментар #29 от "Правилно":Руснаците също заслужават да са българи! Българска азбука имат, българска църква имат, български думи ползват, право криво няма значение. Не може да се правят на фантазьори вечно.
Коментиран от #62
16:17 15.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 гост
16:20 15.10.2026
41 Смешници
Коментиран от #64, #71
16:20 15.10.2026
42 Абе
Тръмп многократно е поставял въпроса за едни 350 милиарда долара, които „дълбоката държава“, чрез зомбито Байдън, даде абсолютно безотчетно на Зеленски, а той и бандата на Урсула, под крилото на Лондон, ги разграбиха. Май идва Видовден! Кеш Петел ще стои два дни в Русия, като домакин ще му бъде Руската Федерална служба за сигурност и ще се върне във Вашингтон с папките за грабежа на века. Зеленски е връщал много пари на евроспонсорите си и най-вече на основните си куратори в Лондон, както и на редица американски политици свързани с Демократическата партия.
Коментиран от #44
16:21 15.10.2026
43 Механик
16:22 15.10.2026
44 Неее
До коментар #42 от "Абе":Пак ли Путин ще му показва фалшиви географски карти и ще го заблуждава с фалшива история. Монголците и българите също може да покажем едни карти, където с лупа ще има да ги търсят варягите, ако ги намерят.
16:23 15.10.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Тези шегички..
До коментар #1 от "Митре":със интернет, без интернет.. приличат на смехореска за един, който, завит под юргана, треперел от студ, но си отвил краката, за да намръзнат по-силно, и като ги прибере след това и да се стопли.
16:25 15.10.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Има разлика в услугата
До коментар #1 от "Митре":Едното е стар-линк, а другото стар"шед"..
16:26 15.10.2026
49 Кошмарни слухове
16:27 15.10.2026
50 Ъъъ
Абе аз се чудех, защо рашките си скубят косите, а то било заради Stralink... Те сега вече укрите ще обърнат хода на войната...🤔
Коментиран от #57
16:27 15.10.2026
51 Ламата
Коментиран от #53
16:27 15.10.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Ауууу
16:31 15.10.2026
55 Гост
Коментиран от #61, #68
16:31 15.10.2026
56 Редник без каска
До коментар #52 от "Венко":На фронта как е? Мина ли Гринуич.
16:31 15.10.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Китайските и руските сателити
Коментиран от #74
16:34 15.10.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Незнайко
16:36 15.10.2026
61 Тихо пико44!
До коментар #55 от "Гост":Не разбираш от технологии.
16:37 15.10.2026
62 Не е така
До коментар #37 от "Но не е редно":Путин каза, че азбуката е македонска. Йотова, която брани кирилицата не възрази. Т.е. е вярно.
16:38 15.10.2026
63 Даааа
Коментиран от #77
16:39 15.10.2026
64 Така де
До коментар #41 от "Смешници":Теб кво те интересува Запада. Нека е зле! Важното е, че Русия е много добре. Цъфти и скоро ще върже!
16:41 15.10.2026
65 Няма край путинското унижение
Коментиран от #70
16:42 15.10.2026
66 Мобилният комплекс „Борщевик“
16:44 15.10.2026
67 Ауууууу...
16:45 15.10.2026
68 Делю Хайдутин
До коментар #55 от "Гост":Пет години меся погачата и вися като сопол на Дунав.Накрая ще си омеся и главата.Почвай ти да месиш.
16:47 15.10.2026
69 Кошмарни новини за Киев
Коментиран от #73, #76
16:47 15.10.2026
70 Има
До коментар #65 от "Няма край путинското унижение":С първата чаша водка за деня, рано сутрин. Когато се виждат парите на алкохола на утринно слънце. Тогава гордостта се завръща с пълна сила за нови разрушения.
16:48 15.10.2026
71 гост
До коментар #41 от "Смешници":Забърши плюнките,стани и се огледай у вас..... кое е от Расия и кое от Запада, който така здраво плюеш...наистина някой няма мозък,но със сигурност това не е Запада..
16:49 15.10.2026
72 Овчар
Този зловещ погром е истински шок и ужас, който ще смрази кръвта в жилите на русофилите и ще погребе завинаги илюзиите им за някаква ,,безаналогова“ сила. Нека безпомощният страх и паниката ги преследват в съня им, защото крахът на Кремъл е пред очите на целия свят! Украинският меч посича врага без капка милост и всяка следваща нощ за агресорите ще бъде все по-кървава и безнадеждна! Вечна слава на героите на Украйна!
16:49 15.10.2026
73 така е
До коментар #69 от "Кошмарни новини за Киев":и всичко това за цели 3 дена... вече са в Киев, нали?
16:49 15.10.2026
74 оня с коня
До коментар #58 от "Китайските и руските сателити":Не си в час - Може да се заглушава примерно ДжиПиЕс-сигнала от Спътник,но с НАЗЕМНИ Средства и то в определена Територия.Посегне ли някой на Чужд Спътник в Космоса обаче независимо дали го заглушава или Разрушава,това е равносилно на обявяване на война защото е все едно да извади Очите на Противника.Абе вие докога ще търчите боси през лука бе, ааа?
16:49 15.10.2026
75 Някой
16:49 15.10.2026
76 ЗАДАЛИ СА ТИ ОПОРКИ
До коментар #69 от "Кошмарни новини за Киев":Но не можеш да се справиш!
16:51 15.10.2026
77 Герги
До коментар #63 от "Даааа":Тези басни ги четем от дълго време и е все същото...все ги бавят..отиди им кажи да се разбързат.
16:51 15.10.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Никой
16:53 15.10.2026