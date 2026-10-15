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Кошмарни новини за руската армия! Възстановиха военната връзка Starlink над Украйна
  Тема: Украйна

Кошмарни новини за руската армия! Възстановиха военната връзка Starlink над Украйна

15 Октомври, 2026 15:56 1 845 79

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  • илон мъск-
  • ракети-
  • дронове-
  • володимир зеленски

Системата Starshield отново работи в движение, но Киев продължава да търси обяснение за внезапните ограничения, въведени от SpaceX

Кошмарни новини за руската армия! Възстановиха военната връзка Starlink над Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
AP AP

Работата на военната сателитна комуникационна система Starshield в Украйна е възстановена, съобщи украинското Министерство на отбраната. Ведомството е потвърдило възстановяването чрез доклади от военните подразделения, но продължава да изяснява защо ограниченията са били въведени и какви са били точните им параметри.

„Към момента работата на Starshield в движение е възстановена и продължава. Това се потвърждава от докладите на военните подразделения. Министерството на отбраната продължава комуникацията за изясняване на всички причини и обстоятелства около вчерашните ограничения“, заявиха от ведомството.

Проблемът възникна, след като SpaceX без предварително предупреждение ограничи работата на терминали Starlink, използвани в движение. Според Сергей Бескрестнов, съветник на украинския президент по технологичните иновации във въоръжените сили, ограничението е било свързано със скорост от 160 километра в час и е засегнало военния пакет Starshield.

Бескрестнов, известен с позивната „Флаш“, съобщи, че промяната е нарушила работата на няколко военни мисии. Той допусна, че решението може да е свързано с политически съображения, но не представи доказателства за това.

Връзката се използва и за дронове прехващачи

Сателитната комуникация се използва от украинските сили за управление на безпилотни апарати, разузнавателни операции и координация на бойни действия. По данни на Бескрестнов Starlink подпомага и управлението на дронове прехващачи, предназначени да унищожават високоскоростни руски безпилотни апарати тип „Шахед“.

Военният експерт Павел Нарожни посочи, че най-сериозни последствия биха могли да настъпят при украински удари на разстояние между 50 и 100 километра. Според него ограниченията могат да засегнат още морските дронове и разузнавателните безпилотни летателни апарати.

Starshield е специализирана система на SpaceX, разработена на основата на Starlink за нуждите на военни и държавни структури. Тя осигурява защитена сателитна комуникация и обмен на данни при операции.

Засега SpaceX не е дала публично обяснение за причините за ограниченията. Не е изяснено и дали става дума за техническо решение, оперативна мярка или политически натиск. Възстановяването на връзката позволява на украинските подразделения да продължат използването на засегнатите системи, но зависимостта от инфраструктура, контролирана от частна американска компания, остава нерешен въпрос за Киев.

Източници: news.bg, kyivindependent.com, apnews.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Митре

    50 6 Отговор
    Ами то до сега как беше?....

    Коментиран от #46, #48

    15:58 15.10.2026

  • 2 Пич

    55 11 Отговор
    Тия па...?!
    Сега Украйна - като преди малко!!!
    Само реване...

    15:58 15.10.2026

  • 3 Българин

    17 44 Отговор
    Зеленски и Путин ще избият още много руснаци.

    Коментиран от #19, #29

    15:59 15.10.2026

  • 4 Ха ха ха

    61 20 Отговор
    Руснаците и без да беше спрян Старлинк си трепеха украинци без норма.

    Коментиран от #22

    15:59 15.10.2026

  • 5 Овчар

    61 17 Отговор
    Възстановиха ранното оповестяване за да могат хората да се скрият..! Украйна повече няма да получава данни за насочени удари , осъзнайте го.! Зеленската пропаганда ще донесе още украинска смърт нищо повече..

    Коментиран от #13, #78

    16:00 15.10.2026

  • 6 Путин

    17 27 Отговор
    Но,но, но Дониии, ти ми обеща :(((

    Коментиран от #8

    16:01 15.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Дони

    13 26 Отговор

    До коментар #6 от "Путин":

    Съжалявам, натиснаха ме от Европа

    16:02 15.10.2026

  • 9 Презвитер Козма

    16 38 Отговор
    За БГ копейките това няма значение. Те живеят във виртуална реалност, в която Путин е безсмъртен император на галактиката, а руските войници в момента си мият краката на Атлантическия океан и пощиптват палави португалски девойки по ду-тата.

    Коментиран от #16, #26

    16:05 15.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Еее та

    9 23 Отговор
    Пак ще качват снимки на Фейсбука, как Путин обикаля владенията на права каруца с ляво магаре.

    16:05 15.10.2026

  • 12 Сатана Z

    39 8 Отговор
    Това означава,че довечера украинците ще спят в мазетата с тенджери на главите

    16:06 15.10.2026

  • 13 Как е бизнесът на Кобзон?

    9 19 Отговор

    До коментар #5 от "Овчар":

    Върви ли?

    Коментиран от #20

    16:07 15.10.2026

  • 14 СПРЕНИ ОГРАНИЧЕНИ

    3 11 Отговор
    Защото да ти дрънне комбината че е време да си ОДИШ И ДА ВИДИШ И НАЙ ВЕЧЕ ЩО СИ СТОРИЛ ЗА 5 ГОДИНИ

    16:07 15.10.2026

  • 15 А ИСТИНАТА Е

    26 7 Отговор
    Че не останаа азофци.

    16:07 15.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 пешо

    34 9 Отговор
    напишете нещо с акъла си омръзнахте на хората с вашите лъжи украйна губи войната по целия фронт

    Коментиран от #31

    16:08 15.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Чакай малко

    15 6 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    Да дойде Киро и Мирчев .
    И ти ще идеш на първа линия в ,,Банбас,,

    16:10 15.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Е да ама

    1 9 Отговор

    До коментар #4 от "Ха ха ха":

    КПД то бе 50 %
    Сега вече е 99.9 %

    16:11 15.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Сатана Z

    15 4 Отговор
    Руското лекарство против Старлинк се нарича
    „Волна Купол Гарант

    16:12 15.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Правилно

    8 14 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    Фен съм на дядя Вова. Само той може да докара Русия до просешка тояга.

    Коментиран от #37

    16:15 15.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 За 1на пробита копейка

    4 8 Отговор

    До коментар #17 от "пешо":

    И така пета година бе дядо

    16:15 15.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Жорко

    14 3 Отговор
    Чак пък кошмарни,вие си търсите читатели като пускате новини съвсем не с истината..

    16:16 15.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Минаваща

    16 4 Отговор
    Е, Факти, какво е толкова “кошмарно” за Русия в тези новини??? До вчера връзката си работеше, а Русия не беше в кошмар! Засрамете се от опитите си за манипулации!

    Откога и вие?

    16:17 15.10.2026

  • 37 Но не е редно

    2 4 Отговор

    До коментар #29 от "Правилно":

    Руснаците също заслужават да са българи! Българска азбука имат, българска църква имат, български думи ползват, право криво няма значение. Не може да се правят на фантазьори вечно.

    Коментиран от #62

    16:17 15.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 гост

    3 7 Отговор
    Още вчера писах , че скоростта ще бъде възстановена , иначе Мъск щеше да бъде осъден за десетки милиарди по договорите за терминалите ! И също писах , Старлинк НИКОГА , АМА НИКОГА не е работил на територията на РФ , включително териториалните и води !! Работи само на окупираните територии и Крим !!! Така че украинските удари в Раша нямат , не са имали и няма да имат нищо общо със Старлинк и не само ще продължават и без него , а само ще се увеличават и утежняват !!

    16:20 15.10.2026

  • 41 Смешници

    7 6 Отговор
    Кошмарът е за запада че няма нищо в главата!Досега докато го имаше сигурно побеждаваше!

    Коментиран от #64, #71

    16:20 15.10.2026

  • 42 Абе

    12 3 Отговор
    С ПРИСТИГАНЕТО СИ ДИРЕКТОРЪТ НА ФБР КЕШ ПЕТЕЛ В МОСКВА ТРАГЕДИЯТА ЗА ЗЕЛЕНСКИ И ЕВРОЛУМПЕНИТЕ ЗАПОЧВА ДА СТАВА НАИСТИНА ГОЛЯМА.
    Тръмп многократно е поставял въпроса за едни 350 милиарда долара, които „дълбоката държава“, чрез зомбито Байдън, даде абсолютно безотчетно на Зеленски, а той и бандата на Урсула, под крилото на Лондон, ги разграбиха. Май идва Видовден! Кеш Петел ще стои два дни в Русия, като домакин ще му бъде Руската Федерална служба за сигурност и ще се върне във Вашингтон с папките за грабежа на века. Зеленски е връщал много пари на евроспонсорите си и най-вече на основните си куратори в Лондон, както и на редица американски политици свързани с Демократическата партия.

    Коментиран от #44

    16:21 15.10.2026

  • 43 Механик

    5 1 Отговор
    Аууу, верно ли? Те до сега нямаха ли старлинк за тия години? Ако до сега не са имали, ясно, ама ако са имали, както толкова ново се е случило ?

    16:22 15.10.2026

  • 44 Неее

    3 5 Отговор

    До коментар #42 от "Абе":

    Пак ли Путин ще му показва фалшиви географски карти и ще го заблуждава с фалшива история. Монголците и българите също може да покажем едни карти, където с лупа ще има да ги търсят варягите, ако ги намерят.

    16:23 15.10.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Тези шегички..

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Митре":

    със интернет, без интернет.. приличат на смехореска за един, който, завит под юргана, треперел от студ, но си отвил краката, за да намръзнат по-силно, и като ги прибере след това и да се стопли.

    16:25 15.10.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Има разлика в услугата

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Митре":

    Едното е стар-линк, а другото стар"шед"..

    16:26 15.10.2026

  • 49 Кошмарни слухове

    7 2 Отговор
    А Украйна става все по-малка и населението все по-малко.

    16:27 15.10.2026

  • 50 Ъъъ

    2 4 Отговор
    "Кошмарни новини за руската армия!"

    Абе аз се чудех, защо рашките си скубят косите, а то било заради Stralink... Те сега вече укрите ще обърнат хода на войната...🤔

    Коментиран от #57

    16:27 15.10.2026

  • 51 Ламата

    5 1 Отговор
    Кошмарни новини за всички младежи между 11 и 16 годишна възраст - Аз се преродих и си купих нова хижа в гората.

    Коментиран от #53

    16:27 15.10.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Ауууу

    3 2 Отговор
    Истински ужас, пак ще се обръща хода на войната!

    16:31 15.10.2026

  • 55 Гост

    3 5 Отговор
    Не знам за кого е кошмара? Тоя старлинг - тука има-тука нема...дето не се знае кога ще спре и кога ще работи... Утре наркото да не реве пак, че тамам да стреляме и пущинатат спря!

    Коментиран от #61, #68

    16:31 15.10.2026

  • 56 Редник без каска

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "Венко":

    На фронта как е? Мина ли Гринуич.

    16:31 15.10.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Китайските и руските сателити

    4 3 Отговор
    са на по ниска орбита и блокират Starlink над Украйна. Въпрос на месец два е изцяло да не работи като технология ..

    Коментиран от #74

    16:34 15.10.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Незнайко

    2 3 Отговор
    Не знам, но колебливата, непоследователна и безидейна политика на САЩ е основната причина агресията на кремълския пациент в Украйна да продължава все още!

    16:36 15.10.2026

  • 61 Тихо пико44!

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "Гост":

    Не разбираш от технологии.

    16:37 15.10.2026

  • 62 Не е така

    3 0 Отговор

    До коментар #37 от "Но не е редно":

    Путин каза, че азбуката е македонска. Йотова, която брани кирилицата не възрази. Т.е. е вярно.

    16:38 15.10.2026

  • 63 Даааа

    1 3 Отговор
    Една две плавили бомбички на правилна височина и стар линкове и gps и доста други неща. Чудя се какво ги бавят още.

    Коментиран от #77

    16:39 15.10.2026

  • 64 Така де

    2 0 Отговор

    До коментар #41 от "Смешници":

    Теб кво те интересува Запада. Нека е зле! Важното е, че Русия е много добре. Цъфти и скоро ще върже!

    16:41 15.10.2026

  • 65 Няма край путинското унижение

    1 0 Отговор
    Няма.

    Коментиран от #70

    16:42 15.10.2026

  • 66 Мобилният комплекс „Борщевик“

    1 0 Отговор
    е специализирана наземна система за пеленговане и тактическо откриване на противникови терминали Starlink на терен. Комплексът може да локализира до милиметри местоположението на работеща антена на Starlink в реално време, позволявайки прецизно насочване на артилерия и други удари

    16:44 15.10.2026

  • 67 Ауууууу...

    2 0 Отговор
    Тогава няма нафта за САЩ

    16:45 15.10.2026

  • 68 Делю Хайдутин

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "Гост":

    Пет години меся погачата и вися като сопол на Дунав.Накрая ще си омеся и главата.Почвай ти да месиш.

    16:47 15.10.2026

  • 69 Кошмарни новини за Киев

    0 1 Отговор
    Хора не останаха

    Коментиран от #73, #76

    16:47 15.10.2026

  • 70 Има

    1 0 Отговор

    До коментар #65 от "Няма край путинското унижение":

    С първата чаша водка за деня, рано сутрин. Когато се виждат парите на алкохола на утринно слънце. Тогава гордостта се завръща с пълна сила за нови разрушения.

    16:48 15.10.2026

  • 71 гост

    2 0 Отговор

    До коментар #41 от "Смешници":

    Забърши плюнките,стани и се огледай у вас..... кое е от Расия и кое от Запада, който така здраво плюеш...наистина някой няма мозък,но със сигурност това не е Запада..

    16:49 15.10.2026

  • 72 Овчар

    2 0 Отговор
    Поклон пред величието на Украйна! Свещеният гняв на украинската нация отприщи истински Апокалипсис над главите на завоевателите! Страховитите крилати ракети ,,Нептун“ извършиха безмилостна екзекуция над военното летище в Борисоглебск, изпепелявайки шест от най-модерните руски бойни самолета. Окупаторите бяха погребани живи в огнен ад от взривове, отломки и разтопено желязо.
    Този зловещ погром е истински шок и ужас, който ще смрази кръвта в жилите на русофилите и ще погребе завинаги илюзиите им за някаква ,,безаналогова“ сила. Нека безпомощният страх и паниката ги преследват в съня им, защото крахът на Кремъл е пред очите на целия свят! Украинският меч посича врага без капка милост и всяка следваща нощ за агресорите ще бъде все по-кървава и безнадеждна! Вечна слава на героите на Украйна!

    16:49 15.10.2026

  • 73 така е

    1 0 Отговор

    До коментар #69 от "Кошмарни новини за Киев":

    и всичко това за цели 3 дена... вече са в Киев, нали?

    16:49 15.10.2026

  • 74 оня с коня

    1 0 Отговор

    До коментар #58 от "Китайските и руските сателити":

    Не си в час - Може да се заглушава примерно ДжиПиЕс-сигнала от Спътник,но с НАЗЕМНИ Средства и то в определена Територия.Посегне ли някой на Чужд Спътник в Космоса обаче независимо дали го заглушава или Разрушава,това е равносилно на обявяване на война защото е все едно да извади Очите на Противника.Абе вие докога ще търчите боси през лука бе, ааа?

    16:49 15.10.2026

  • 75 Някой

    1 1 Отговор
    Кошмарите са за Зеленски и компания. Няма да спят спокойно и да се чудят, кога пак ще им спрат я старлинка, я оръжието, в парите ( не да Божа - най-важното).

    16:49 15.10.2026

  • 76 ЗАДАЛИ СА ТИ ОПОРКИ

    0 0 Отговор

    До коментар #69 от "Кошмарни новини за Киев":

    Но не можеш да се справиш!

    16:51 15.10.2026

  • 77 Герги

    1 0 Отговор

    До коментар #63 от "Даааа":

    Тези басни ги четем от дълго време и е все същото...все ги бавят..отиди им кажи да се разбързат.

    16:51 15.10.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Никой

    0 0 Отговор
    На Зеленски му пуснаха малка кучичка и той захапа директно,съответно незабавно оплю американските си ,,дружки" и ги обвини в пристрастие.В крайна сметка винаги е било : ти си ми мил,ама аз съм си по-мил. Човека е стаден примат и алтруизма не му е заложен генерично.Иначе не би оцелял като вид. В еволюцията на човечеството ,правото винаги е било на страната на силния и войни са се водили за ресурси,като в зората на човешкия род, битките са били за женските( също ресурс) и за храна.По силния взима храната на слабия, взима му и женската.Това че сме проговорили,открили сме огъня,оръжията ,ссечива, индустриализация и т.н. не променя човешката същност. В момента някой някъде иска да вземе нещо от другия. Лошото е да си слабия.

    16:53 15.10.2026

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