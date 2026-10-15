Кошмарни новини за руската армия! Възстановиха военната връзка Starlink над Украйна

Работата на военната сателитна комуникационна система Starshield в Украйна е възстановена, съобщи украинското Министерство на отбраната. Ведомството е потвърдило възстановяването чрез доклади от военните подразделения, но продължава да изяснява защо ограниченията са били въведени и какви са били точните им параметри.

„Към момента работата на Starshield в движение е възстановена и продължава. Това се потвърждава от докладите на военните подразделения. Министерството на отбраната продължава комуникацията за изясняване на всички причини и обстоятелства около вчерашните ограничения“, заявиха от ведомството.

Проблемът възникна, след като SpaceX без предварително предупреждение ограничи работата на терминали Starlink, използвани в движение. Според Сергей Бескрестнов, съветник на украинския президент по технологичните иновации във въоръжените сили, ограничението е било свързано със скорост от 160 километра в час и е засегнало военния пакет Starshield.

Бескрестнов, известен с позивната „Флаш“, съобщи, че промяната е нарушила работата на няколко военни мисии. Той допусна, че решението може да е свързано с политически съображения, но не представи доказателства за това.

Връзката се използва и за дронове прехващачи

Сателитната комуникация се използва от украинските сили за управление на безпилотни апарати, разузнавателни операции и координация на бойни действия. По данни на Бескрестнов Starlink подпомага и управлението на дронове прехващачи, предназначени да унищожават високоскоростни руски безпилотни апарати тип „Шахед“.

Военният експерт Павел Нарожни посочи, че най-сериозни последствия биха могли да настъпят при украински удари на разстояние между 50 и 100 километра. Според него ограниченията могат да засегнат още морските дронове и разузнавателните безпилотни летателни апарати.

Starshield е специализирана система на SpaceX, разработена на основата на Starlink за нуждите на военни и държавни структури. Тя осигурява защитена сателитна комуникация и обмен на данни при операции.

Засега SpaceX не е дала публично обяснение за причините за ограниченията. Не е изяснено и дали става дума за техническо решение, оперативна мярка или политически натиск. Възстановяването на връзката позволява на украинските подразделения да продължат използването на засегнатите системи, но зависимостта от инфраструктура, контролирана от частна американска компания, остава нерешен въпрос за Киев.

Източници: news.bg, kyivindependent.com, apnews.com