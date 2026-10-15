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Европа печели! Ограниченията на Starlink за Украйна разтърсиха пазара
  Тема: Украйна

Европа печели! Ограниченията на Starlink за Украйна разтърсиха пазара

15 Октомври, 2026 16:53 1 949 17

  • starlink-
  • украйна-
  • илон мъск-
  • eutelsat-
  • сателитни комуникации

Връзката до 160 км/ч е възстановена, но пълното премахване на лимита за военната услуга Starshield остава нерешено, акциите на Eutelsat и SES поскъпнаха

Европа печели! Ограниченията на Starlink за Украйна разтърсиха пазара - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Внезапни ограничения върху работата на сателитната система Starlink затрудниха украински военни мисии и предизвикаха ръст на акциите на европейски конкуренти. Терминалите са започнали да ограничават връзката при движение със скорост над 160 км/ч, съобщиха украински представители.

Промяната е засегнала ударни дронове и дронове за прехващане, както и комуникациите, използвани от украинската противовъздушна отбрана. Президентският съветник Серхий Бескрестнов заяви, че украинските сили не са били предупредени предварително и че това е довело до провал на ключови мисии.

На 15 октомври украинското Министерство на отбраната съобщи, че работата на военната услуга Starshield при движение е възстановена и системата отново е оперативна. Не е потвърдено обаче дали всички ограничения са премахнати. Бившият министър на отбраната Михайло Федоров посочи, че връзката до 160 км/ч се възстановява, но призова лимитът за Starshield да бъде отменен изцяло.

Мъск и Белият дом си размениха отговорността

Случаят предизвика спор за това кой контролира военната версия на услугата. Илон Мъск заяви, че „Starshield е собственост и под пряк контрол на правителството на САЩ“, а параметрите за употребата му се определят от Пентагона и президента.

Високопоставен представител на администрацията на Доналд Тръмп отрече пред Axios Белият дом да стои зад наложените ограничения. До момента няма публично съобщение от американското правителство или SpaceX, което да изяснява окончателно причината за промяната.

Ограниченията съвпаднаха с напрежението между Вашингтон и Киев заради украинските удари по руска инфраструктура. Американският президент Доналд Тръмп и Мъск критикуваха президента Володимир Зеленски за атаките срещу руски рафинерии.

Европейските оператори спечелиха от тревогата

Пазарите реагираха веднага. Акциите на френския оператор Eutelsat отчетоха най-силния си еднодневен ръст от 16 месеца, а книжата на базирания в Люксембург SES също поскъпнаха. Инвеститорите заложиха, че европейските компании могат да се превърнат в алтернатива на американските сателитни услуги.

Според Александер Петерц от Bernstein обаче реакцията на пазарите изпреварва възможностите на терен. Мрежата OneWeb на Eutelsat не е оптимизирана за военни условия. Консултантът Кристиан Фрайхер фон дер Роп заяви пред Ройтерс, че терминалите ѝ са по-тежки, по-обемни и по-енергоемки, а подмяната на хиляди устройства Starlink не може да бъде извършена в кратък срок.

Европа търси независим капацитет

Случаят засили дебата за зависимостта на Европа от американските космически технологии. Европейският комисар по отбраната Андриус Кубилиус заяви, че континентът остава силно зависим от тях.

Европейската комисия планира да осигури търговски сателитен капацитет за Украйна чрез Govsatcom в началото на 2027 г. Независимата европейска мрежа IRIS² се очаква да заработи пълноценно през 2029 г. Дотогава Starlink остава основната действаща система за украинските подразделения, а възможността за внезапна промяна в условията за достъп продължава да бъде стратегически риск.

Източници: money.bg, axios.com, kyivindependent.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 4 мОЖЕ ЛИ

    11 3 Отговор
    сТАР...ЛИНК ДА ЛОКАЛИЗИРА ИМОТИ..ТЕ И ФИРМИТЕ НА КРАДЛИ...ВИТЕ КМЕ...ТОВЕ ОТ гепи.....СИГУРНО СИСТЕМАТА ЩЕ БЛОКИРА.....ПРИМЕР кАР...ЛОВСКА ОБ...ЩИНА,ПРЕВЪРНАТА В ЧАСТНА СОБСТ..ВЕНОСТ НА КМЕ...ТА.

    17:07 15.10.2026

  • 5 ЕС генерално губи

    21 5 Отговор
    Защото продължаването на войната прави от ЕС треторазрядна територия.

    17:09 15.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 10 бай Дончо

    3 2 Отговор
    наказвам непослушния зелю

    17:28 15.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Илон току що написа

    13 1 Отговор
    Че е крайно време протежето на европейските ястреби да си ходи за да спре избиването на украинския народ. Не знам за какво повишение на акциите бленуват европейците. Явно само те искат войната да продължи.

    17:42 15.10.2026

  • 15 Стенли

    10 1 Отговор
    И какво , точно спечели Европа 😕🤔, дъвка с косъм , но поради липса на дъвката , остава само косъма 😕😁😁🇺🇦🚾🚽

    17:45 15.10.2026

  • 16 Гошо

    7 1 Отговор
    и какво по точно печели Европа От статията се разбра че печелят акционерите на Eutelsat ама това далеч не означава Европа Друг е въпроса какви са националностите на тези акционери

    17:48 15.10.2026

  • 17 стоян георгиев

    7 2 Отговор
    Европа ще спечели само когато ес се разпадне!

    17:54 15.10.2026

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