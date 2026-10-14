Интернетът спря! SpaceX ограничи Starlink за украинските военни и провали важни бойни операции

SpaceX е въвела ограничение за скоростта на терминалите Starlink, използвани от украинските сили при движение. Мярката е засегнала военния пакет StarShield и прекъсва връзката при скорост над 100 мили в час, или около 160 км/ч.

За ограничението съобщи първоначално бившият съветник на украинския министър на отбраната Сергий Стерненко. По думите му заради прекъсванията са били провалени редица важни мисии. Той допусна, че SpaceX може да е предприела мярката по искане на администрацията на американския президент Доналд Тръмп.

Украйна не е била предупредена

Въвеждането на ограничението беше потвърдено и от Сергий „Флаш“ Бескрестнов, съветник на президента Володимир Зеленски по въпросите на отбранителните технологии.

„Потвърждавам, че тази нощ SpaceX въведе ограничение на скоростта за терминалите Starlink по време на движение. В момента ограничението се отнася до военния пакет на услугите StarShield и е зададено на скорост от 100 мили в час“, написа Бескрестнов.

Той заяви, че украинските сили за отбрана не са получили предварително предупреждение. Според съветника това е довело до провал на няколко мисии.

„Очевидно това действие не може да бъде случайност и е свързано с настоящата политическа ситуация“, посочи Бескрестнов.

Ограничението не означава пълно спиране

Съобщените данни не сочат пълно спиране на Starlink в Украйна. Според Стерненко стандартните терминали за сателитна комуникация продължават да работят нормално, докато проблемът засяга терминалите, използвани в движение с висока скорост.

Ройтерс съобщи, че източник от 7-и корпус за бързо реагиране на украинските сили, разположен на югоизточния фронт, е потвърдил прекъсвания в работата на Starlink. Американската администрация и SpaceX не са потвърдили публично твърдението, че ограничението е въведено по политическо искане.

Новината идва на фона на политическо напрежение между Вашингтон и Киев. На 11 октомври Илон Мъск подкрепи позицията на Доналд Тръмп за украинските удари по руски петролни рафинерии и заяви, че Володимир Зеленски е „прекалил“.

Два дни по-рано Бескрестнов беше отхвърлил слуховете за пълно спиране на Starlink, разпространявани в руски канали в Telegram. Тогава той заяви, че Украйна има стабилни партньорски отношения със SpaceX и че компанията има значителни търговски интереси в страната.

Източници: news.bg, interfax.com.ua, aol.com