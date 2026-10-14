Интернетът спря! SpaceX ограничи Starlink за украинските военни и провали важни бойни операции

SpaceX е въвела ограничение за скоростта на терминалите Starlink, използвани от украинските сили при движение. Мярката е засегнала военния пакет StarShield и прекъсва връзката при скорост над 100 мили в час, или около 160 км/ч.
За ограничението съобщи първоначално бившият съветник на украинския министър на отбраната Сергий Стерненко. По думите му заради прекъсванията са били провалени редица важни мисии. Той допусна, че SpaceX може да е предприела мярката по искане на администрацията на американския президент Доналд Тръмп.
Украйна не е била предупредена
Въвеждането на ограничението беше потвърдено и от Сергий „Флаш“ Бескрестнов, съветник на президента Володимир Зеленски по въпросите на отбранителните технологии.
Той заяви, че украинските сили за отбрана не са получили предварително предупреждение. Според съветника това е довело до провал на няколко мисии.
„Очевидно това действие не може да бъде случайност и е свързано с настоящата политическа ситуация“, посочи Бескрестнов.
Ограничението не означава пълно спиране
Съобщените данни не сочат пълно спиране на Starlink в Украйна. Според Стерненко стандартните терминали за сателитна комуникация продължават да работят нормално, докато проблемът засяга терминалите, използвани в движение с висока скорост.
Ройтерс съобщи, че източник от 7-и корпус за бързо реагиране на украинските сили, разположен на югоизточния фронт, е потвърдил прекъсвания в работата на Starlink. Американската администрация и SpaceX не са потвърдили публично твърдението, че ограничението е въведено по политическо искане.
Новината идва на фона на политическо напрежение между Вашингтон и Киев. На 11 октомври Илон Мъск подкрепи позицията на Доналд Тръмп за украинските удари по руски петролни рафинерии и заяви, че Володимир Зеленски е „прекалил“.
Два дни по-рано Бескрестнов беше отхвърлил слуховете за пълно спиране на Starlink, разпространявани в руски канали в Telegram. Тогава той заяви, че Украйна има стабилни партньорски отношения със SpaceX и че компанията има значителни търговски интереси в страната.
Източници: news.bg, interfax.com.ua, aol.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Свиквайте
10:32 14.10.2026
3 НИКОЙ НЕ ГО Е ЕНЯ ЗА УКРАЙНА
Коментиран от #30, #42
10:32 14.10.2026
4 🦉🦉🦉🦉
10:33 14.10.2026
5 Джихади Йово
10:34 14.10.2026
6 Мусорчик
Коментиран от #19, #23
10:34 14.10.2026
7 А такааа....
10:35 14.10.2026
8 гримирани военни
Коментиран от #28
10:35 14.10.2026
9 Стига му толкова помощ от САЩ
10:35 14.10.2026
10 Овчар
10:35 14.10.2026
11 Сесесере
До коментар #1 от "АБВ":Месете погачите на пристанището във Варна !
10:36 14.10.2026
12 Хи хи
Коментиран от #18
10:36 14.10.2026
13 БАНДАТА ТРОЛОВЕ НА МИРЧЕВ
Коментиран от #20
10:36 14.10.2026
14 Стенли
Коментиран от #33, #45
10:37 14.10.2026
15 Джукаран
10:37 14.10.2026
16 Ба баааа
10:38 14.10.2026
17 Хи хи
10:38 14.10.2026
18 хихи
До коментар #12 от "Хи хи":А Кодзилата аборртира ли?
10:38 14.10.2026
19 Урсула
До коментар #6 от "Мусорчик":Обявихме ли им война?
10:39 14.10.2026
20 Мирчеффф
До коментар #13 от "БАНДАТА ТРОЛОВЕ НА МИРЧЕВ":На фронте
10:39 14.10.2026
21 Брей
10:39 14.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Браво
10:41 14.10.2026
25 баце
10:41 14.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Стенли
До коментар #8 от "гримирани военни":Да но , между 1944 и 2026 , воденето на война е толкова различно , все едно да сравняваш битка от средновековието , с битка от първата световна война
10:41 14.10.2026
29 Тръмп
10:42 14.10.2026
30 Антирашист 4613
До коментар #3 от "НИКОЙ НЕ ГО Е ЕНЯ ЗА УКРАЙНА":Може и да си никой но цели континенти се притесняват за Украйна !
Коментиран от #37, #39, #41, #46, #48, #51
10:43 14.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Някой
Отнася се както за цивилни услуги, така и за военни. Затова, инвестицията в собствена инфраструктура е критично важно.
10:45 14.10.2026
33 Антирашист 4614
До коментар #14 от "Стенли":Фашизмът е в просия, тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори а чети !
Коментиран от #43
10:45 14.10.2026
34 Бавно и
10:45 14.10.2026
35 3елник
10:46 14.10.2026
36 Агент Краснов, новият Щирлиц
10:46 14.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Камион
10:47 14.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 ХА ХА ХА ХА
Коментиран от #49
10:48 14.10.2026
41 Розовото пони зеля
До коментар #30 от "Антирашист 4613":Ми май само ЕС се притеснява за укрите, което всъщност е част от континент, та не се пеняви много много с кой се притеснявал.
10:49 14.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 стига лъга ве
До коментар #33 от "Антирашист 4614":Фашизмът е в к0чин@т@ наречена ес,тя отговаря на всички критерии за фашизъм.Не спори,а чети за фашизма!
10:50 14.10.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Как се оправдава една война?
До коментар #14 от "Стенли":1. Очерняш противника, обявяваш го за нацист. 2. Измисляш си заплаха, например биолаборатории за бойни комари, модифицирани да жилят само руснаци. 3. Наричаш войната “специална операция”.
10:50 14.10.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 9245
10:52 14.10.2026
48 🦉🦉🦉🦉
До коментар #30 от "Антирашист 4613":Кои континенти🤔 тези с полюсите ли, населени с бели мечки и пингвини❓
Коментиран от #50
10:52 14.10.2026
49 Всъщност
До коментар #40 от "ХА ХА ХА ХА":Излиза че срещу Русия воюват 53 страни и 5та година Путин ги прави за смях,колкото и да се пробвате да манипулирате истината я виждат всички
10:53 14.10.2026
50 🦉🦉🦉🦉
До коментар #48 от "🦉🦉🦉🦉":Щото никой друг не се "притеснява". Другите просто използват У...йна за полигон❗
10:54 14.10.2026
51 Гост
До коментар #30 от "Антирашист 4613":И от бангаранга ли се притесняват...?
10:55 14.10.2026
52 Хайде сега
10:56 14.10.2026