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Интернетът спря! SpaceX ограничи Starlink за украинските военни и провали важни бойни операции
  Тема: Украйна

Интернетът спря! SpaceX ограничи Starlink за украинските военни и провали важни бойни операции

14 Октомври, 2026 10:31 1 446 52

  • starlink-
  • spacex-
  • украйна-
  • доналд тръмп-
  • военни технологии-
  • ракети-
  • дронове-
  • володимир зеленски

Украйна не е получила предварително предупреждение, твърди съветник на президента Зеленски

Интернетът спря! SpaceX ограничи Starlink за украинските военни и провали важни бойни операции - 1
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

SpaceX е въвела ограничение за скоростта на терминалите Starlink, използвани от украинските сили при движение. Мярката е засегнала военния пакет StarShield и прекъсва връзката при скорост над 100 мили в час, или около 160 км/ч.

За ограничението съобщи първоначално бившият съветник на украинския министър на отбраната Сергий Стерненко. По думите му заради прекъсванията са били провалени редица важни мисии. Той допусна, че SpaceX може да е предприела мярката по искане на администрацията на американския президент Доналд Тръмп.

Украйна не е била предупредена

Въвеждането на ограничението беше потвърдено и от Сергий „Флаш“ Бескрестнов, съветник на президента Володимир Зеленски по въпросите на отбранителните технологии.

„Потвърждавам, че тази нощ SpaceX въведе ограничение на скоростта за терминалите Starlink по време на движение. В момента ограничението се отнася до военния пакет на услугите StarShield и е зададено на скорост от 100 мили в час“, написа Бескрестнов.

Той заяви, че украинските сили за отбрана не са получили предварително предупреждение. Според съветника това е довело до провал на няколко мисии.

„Очевидно това действие не може да бъде случайност и е свързано с настоящата политическа ситуация“, посочи Бескрестнов.

Ограничението не означава пълно спиране

Съобщените данни не сочат пълно спиране на Starlink в Украйна. Според Стерненко стандартните терминали за сателитна комуникация продължават да работят нормално, докато проблемът засяга терминалите, използвани в движение с висока скорост.

Ройтерс съобщи, че източник от 7-и корпус за бързо реагиране на украинските сили, разположен на югоизточния фронт, е потвърдил прекъсвания в работата на Starlink. Американската администрация и SpaceX не са потвърдили публично твърдението, че ограничението е въведено по политическо искане.

Новината идва на фона на политическо напрежение между Вашингтон и Киев. На 11 октомври Илон Мъск подкрепи позицията на Доналд Тръмп за украинските удари по руски петролни рафинерии и заяви, че Володимир Зеленски е „прекалил“.

Два дни по-рано Бескрестнов беше отхвърлил слуховете за пълно спиране на Starlink, разпространявани в руски канали в Telegram. Тогава той заяви, че Украйна има стабилни партньорски отношения със SpaceX и че компанията има значителни търговски интереси в страната.

Източници: news.bg, interfax.com.ua, aol.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Свиквайте

    36 5 Отговор
    Жертвата вече е принесена!

    10:32 14.10.2026

  • 3 НИКОЙ НЕ ГО Е ЕНЯ ЗА УКРАЙНА

    25 11 Отговор
    На форум на Глобалния консултативен съвет Келог заяви, че отстъпването на Донбас на Русия е недопустимо от американска гледна точка поради критичните минерални ресурси и редкоземни метали в региона. Според неговите думи, цитирани в медийни доклади, на украинска територия са концентрирани близо 5% от световните резерви от тези суровини.

    Коментиран от #30, #42

    10:32 14.10.2026

  • 4 🦉🦉🦉🦉

    20 4 Отговор
    Тюх, да му се невиди! Укр...ите тъкмо да влезнат в бункера на ПутЕн и ТръНп с ИлОН им обАркаха плановете❗

    10:33 14.10.2026

  • 5 Джихади Йово

    14 3 Отговор
    Баба ви и дядо ви все на Интернет са разчитали делата си...

    10:34 14.10.2026

  • 6 Мусорчик

    17 9 Отговор
    Русия, Китай, С. Корея и САЩ срещу Украйна. Кой е по-силен?

    Коментиран от #19, #23

    10:34 14.10.2026

  • 7 А такааа....

    16 4 Отговор
    Ко прайм ся?

    10:35 14.10.2026

  • 8 гримирани военни

    5 7 Отговор
    така е да той хитлер само старлинк е ползвал когато е побеждавал наред …

    Коментиран от #28

    10:35 14.10.2026

  • 9 Стига му толкова помощ от САЩ

    30 4 Отговор
    Да го видим сега как ще действа само с помощта на урсулците

    10:35 14.10.2026

  • 10 Овчар

    17 4 Отговор
    За Ружа Игнатова наградата за ловците на глави е 5 милиона долара , за зеления украински наркоман ще е стотинки..!

    10:35 14.10.2026

  • 11 Сесесере

    10 3 Отговор

    До коментар #1 от "АБВ":

    Месете погачите на пристанището във Варна !

    10:36 14.10.2026

  • 12 Хи хи

    19 4 Отговор
    зеленото жуже се тресе от яд .....

    Коментиран от #18

    10:36 14.10.2026

  • 13 БАНДАТА ТРОЛОВЕ НА МИРЧЕВ

    22 4 Отговор
    Как ще коментира тазе новина?

    Коментиран от #20

    10:36 14.10.2026

  • 14 Стенли

    18 4 Отговор
    Така , ами това означава само едно , че това е началото на края на фашистката хунта в Киев

    Коментиран от #33, #45

    10:37 14.10.2026

  • 15 Джукаран

    19 2 Отговор
    На печелившите,честито!

    10:37 14.10.2026

  • 16 Ба баааа

    11 1 Отговор
    Сега ке спрат да потъват празни гемии

    10:38 14.10.2026

  • 17 Хи хи

    18 1 Отговор
    зеленото жуже чак станало лилаво като чуло за Срарлинк !

    10:38 14.10.2026

  • 18 хихи

    8 0 Отговор

    До коментар #12 от "Хи хи":

    А Кодзилата аборртира ли?

    10:38 14.10.2026

  • 19 Урсула

    8 1 Отговор

    До коментар #6 от "Мусорчик":

    Обявихме ли им война?

    10:39 14.10.2026

  • 20 Мирчеффф

    11 1 Отговор

    До коментар #13 от "БАНДАТА ТРОЛОВЕ НА МИРЧЕВ":

    На фронте

    10:39 14.10.2026

  • 21 Брей

    20 0 Отговор
    Начи куту нема интернет, нема война. Извод: Интернетът е най-вредното нещо! Вичко зяпа в скапаните телефони като зомбирано!

    10:39 14.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Браво

    10 0 Отговор
    Нека.

    10:41 14.10.2026

  • 25 баце

    12 0 Отговор
    Приятно е да четеш тролски вопли и надежди, че нищо нямало да се промени.

    10:41 14.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Стенли

    6 2 Отговор

    До коментар #8 от "гримирани военни":

    Да но , между 1944 и 2026 , воденето на война е толкова различно , все едно да сравняваш битка от средновековието , с битка от първата световна война

    10:41 14.10.2026

  • 29 Тръмп

    7 4 Отговор
    Скоро демократите ще ме свалят, затова действам на макс като за последно, ще приключа Украйна. Няма да дочака демократите

    10:42 14.10.2026

  • 30 Антирашист 4613

    1 14 Отговор

    До коментар #3 от "НИКОЙ НЕ ГО Е ЕНЯ ЗА УКРАЙНА":

    Може и да си никой но цели континенти се притесняват за Украйна !

    Коментиран от #37, #39, #41, #46, #48, #51

    10:43 14.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Някой

    11 0 Отговор
    Погледнато отстрани и безпристрастно - лошо е д асе надяваш на услуги, предоставяне от чужди системи - GPS, Starlink и др. Щото контрола не е в твои ръце. Ако имаш твои системи, спирането им няма да е толкова лесно.
    Отнася се както за цивилни услуги, така и за военни. Затова, инвестицията в собствена инфраструктура е критично важно.

    10:45 14.10.2026

  • 33 Антирашист 4614

    1 9 Отговор

    До коментар #14 от "Стенли":

    Фашизмът е в просия, тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори а чети !

    Коментиран от #43

    10:45 14.10.2026

  • 34 Бавно и

    9 0 Отговор
    полека нещата ще дойдат на мястото си! В САЩ прерасно знаят че ЯВ не бива да започва! За съжаление европейските лидери се страхуват от мир!

    10:45 14.10.2026

  • 35 3елник

    12 0 Отговор
    сега остава да им спрат тока и водата,после доставките на храна и конец филма.А 3елника пред Трибунала в Хага.

    10:46 14.10.2026

  • 36 Агент Краснов, новият Щирлиц

    0 2 Отговор
    в действие!

    10:46 14.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Камион

    7 0 Отговор
    Коцкаха ги, коцкаха ги и сега им го набиха с макарите. Няма безплатен обяд. Лошото е, че на големите им се разминава.

    10:47 14.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 ХА ХА ХА ХА

    1 7 Отговор
    Какво излиза, че срещу Зеленски воюват Оста Путин-Ким-Тръмп, подкрепяни от Китай, и не могат да победят!

    Коментиран от #49

    10:48 14.10.2026

  • 41 Розовото пони зеля

    3 0 Отговор

    До коментар #30 от "Антирашист 4613":

    Ми май само ЕС се притеснява за укрите, което всъщност е част от континент, та не се пеняви много много с кой се притеснявал.

    10:49 14.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 стига лъга ве

    3 0 Отговор

    До коментар #33 от "Антирашист 4614":

    Фашизмът е в к0чин@т@ наречена ес,тя отговаря на всички критерии за фашизъм.Не спори,а чети за фашизма!

    10:50 14.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Как се оправдава една война?

    1 2 Отговор

    До коментар #14 от "Стенли":

    1. Очерняш противника, обявяваш го за нацист. 2. Измисляш си заплаха, например биолаборатории за бойни комари, модифицирани да жилят само руснаци. 3. Наричаш войната “специална операция”.

    10:50 14.10.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 9245

    3 0 Отговор
    😂😂😂😂 Те и вчера забравиха да ги предупредят за едни ракети... 😂😂😂 Да свикват, тежка зима ги чака!

    10:52 14.10.2026

  • 48 🦉🦉🦉🦉

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "Антирашист 4613":

    Кои континенти🤔 тези с полюсите ли, населени с бели мечки и пингвини❓

    Коментиран от #50

    10:52 14.10.2026

  • 49 Всъщност

    4 0 Отговор

    До коментар #40 от "ХА ХА ХА ХА":

    Излиза че срещу Русия воюват 53 страни и 5та година Путин ги прави за смях,колкото и да се пробвате да манипулирате истината я виждат всички

    10:53 14.10.2026

  • 50 🦉🦉🦉🦉

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "🦉🦉🦉🦉":

    Щото никой друг не се "притеснява". Другите просто използват У...йна за полигон❗

    10:54 14.10.2026

  • 51 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Антирашист 4613":

    И от бангаранга ли се притесняват...?

    10:55 14.10.2026

  • 52 Хайде сега

    0 0 Отговор
    Хайде сега да чуя вой на укрофъшаги и фа-шизоиди до небесата. Ха ха ха

    10:56 14.10.2026

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