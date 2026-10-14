Полша към Илон Мъск: Малък човеко, пак ли използва Starlink, за да се правиш на политик?

Външният министър на Полша Радослав Сикорски попита Илон Мъск дали използва Starlink за политически цели, след като ограничение на част от услугите в Украйна затрудни бойни мисии с дронове. Според Ройтерс военната версия на услугата е била ограничена при движение със скорост над 160 километра в час, а украински представители са заявили, че не са получили предварително предупреждение.

„Здравей, Илон Мъск, голям човеко, отново ли си играеш с политиката чрез продуктите си?“, написа Сикорски в социалната мрежа X. Той добави: „Ние, твоите европейски клиенти, те наблюдаваме“.

Полша заяви, че плаща абонамента на Украйна за Starlink. Сателитната комуникационна система се използва за координация и насочване на украински удари с дронове с голям обсег в окупирани райони на Южна и Източна Украйна. Според украински представители въведеното ограничение е нарушило няколко мисии.

Препратка към стар спор

Обръщението на Сикорски препраща към публичен спор през 2025 г. между полския министър, Мъск и държавния секретар на САЩ Марко Рубио. Тогава ръководителят на Tesla и SpaceX каза на Сикорски: „Млъкни, малък човеко“.

Конфликтът избухна, след като Мъск заяви, че „целият фронт“ на Украйна „ще се срине, ако изключа“ Starlink. По-късно той посочи, че независимо от несъгласието си с политиката спрямо Украйна, компанията няма да изключи терминалите си и няма да използва услугата като разменна монета в преговори.

Мъск не е отговорил публично на новото послание на Сикорски. Ограничението за услугата и последиците от него остават в центъра на спора между Полша, Украйна и компанията на американския предприемач.

Източници: news.bg, investing.com