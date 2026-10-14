Полша към Илон Мъск: Малък човеко, пак ли използва Starlink, за да се правиш на политик?

Външният министър на Полша Радослав Сикорски попита Илон Мъск дали използва Starlink за политически цели, след като ограничение на част от услугите в Украйна затрудни бойни мисии с дронове. Според Ройтерс военната версия на услугата е била ограничена при движение със скорост над 160 километра в час, а украински представители са заявили, че не са получили предварително предупреждение.
„Здравей, Илон Мъск, голям човеко, отново ли си играеш с политиката чрез продуктите си?“, написа Сикорски в социалната мрежа X. Той добави: „Ние, твоите европейски клиенти, те наблюдаваме“.
Полша заяви, че плаща абонамента на Украйна за Starlink. Сателитната комуникационна система се използва за координация и насочване на украински удари с дронове с голям обсег в окупирани райони на Южна и Източна Украйна. Според украински представители въведеното ограничение е нарушило няколко мисии.
Препратка към стар спор
Обръщението на Сикорски препраща към публичен спор през 2025 г. между полския министър, Мъск и държавния секретар на САЩ Марко Рубио. Тогава ръководителят на Tesla и SpaceX каза на Сикорски: „Млъкни, малък човеко“.
Конфликтът избухна, след като Мъск заяви, че „целият фронт“ на Украйна „ще се срине, ако изключа“ Starlink. По-късно той посочи, че независимо от несъгласието си с политиката спрямо Украйна, компанията няма да изключи терминалите си и няма да използва услугата като разменна монета в преговори.
Мъск не е отговорил публично на новото послание на Сикорски. Ограничението за услугата и последиците от него остават в центъра на спора между Полша, Украйна и компанията на американския предприемач.
Източници: news.bg, investing.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ДрайвингПлежър
Коментиран от #12, #16, #48
14:36 14.10.2026
2 ПАНОВЕТЕ НЯМАТ И БЕГЛА
Коментиран от #82, #86
14:36 14.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Те като да много големи йиени
Коментиран от #6, #19, #29
14:37 14.10.2026
6 Те като да много големи хиени
До коментар #5 от "Те като да много големи йиени":Хиените на Европа
14:38 14.10.2026
7 анти
14:38 14.10.2026
8 гост
Коментиран от #52
14:38 14.10.2026
9 хаха
Акцийте им вече скочиха. Трябва да се забързат още.
Коментиран от #75
14:39 14.10.2026
10 Щом Тръмп,Путин и Си
Коментиран от #102
14:40 14.10.2026
11 ЕВРОПОЛИТИЦИТЕ СА ПОД СТРЕС
Коментиран от #30
14:40 14.10.2026
12 Ха ха
До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":Всъщност Сикорски нарича Мъск "голям човеко", защото знае ,че малък човек е самият той .
14:41 14.10.2026
13 Розовото пони зеля
14:42 14.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Адоре Мио
Коментиран от #20, #32, #37, #97
14:42 14.10.2026
16 гост
До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":Голяма Полша и още по- големия ЕС са най- платежоспособния пазар за Мъск след САЩ !!! И такива ще бъдат винаги !! Защото в любимата ви Индия предлага цени над 30 ПЪТИ ПО-НИСКИ от в ЕС за да се конкурира с местните , а в Китай изобщо не го допускат !! За другите даже няма смисъл да се говори , САЩ и ЕС дават над 95% от приходите на Старлинк !! И да ЕС вече работи по свой Старлинк и от поведението на Мъск зависи дали изобщо ще има достъп до ЕС в бъдеще !!
14:43 14.10.2026
17 хахаха
Коментиран от #25
14:44 14.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 А бре момко
До коментар #15 от "Адоре Мио":Много фантастика си чел.Поляците населяват чужди земии винаги си били владяни и обладани.
Коментиран от #88
14:44 14.10.2026
21 Удри евраста с лопатЕто
14:45 14.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Цвете
ТОВА СЕ КАЗВА НА ЧОВЕК, КОЙТО РАЗБИРА ОТ ВЪНШНА ПОЛИТИКА.БРАВО И АПЛОДИСМЕНТИ НА ПОЛСКИЯТ ВЪНШЕН МИНИСТЪР. 👍
14:48 14.10.2026
27 И какво ще направи Сикорски
Това не го казва Полша, както пишете защото поляците няма да ходят да гинат на фронта за кефа на някого, а това са полските мирчовци и ламите им.
Коментиран от #34
14:49 14.10.2026
28 АБВ
14:51 14.10.2026
29 гост
До коментар #5 от "Те като да много големи йиени":Само да светна путинолюбците , това че Полша плаща за терминалите на Украйна означава , че има ДОГОВОРИ за тях с НАПЪЛНО описани показатели и срокове !!! Което пък значи , че Мъск ще бъде осъден за милиарди , ако не докаже , че прекъсването не е било по НЕГОВА ВИНА !! Тоест чакайте съобщение за " аварии" и възстановяване на договорените показатели !!
Коментиран от #36, #39, #59, #77
14:51 14.10.2026
30 оня с коня
До коментар #11 от "ЕВРОПОЛИТИЦИТЕ СА ПОД СТРЕС":Добре е да обясниш КАК ТАКА Европолитиците са загубили войната срещу русия,А Русия вече ПЕТА ГОДИНА не успява да я спечели,като "успехът" Й стои замразен на 20% завладяна Укр. Територия?
Коментиран от #45
14:51 14.10.2026
31 Полша
14:52 14.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Българистан
Коментиран от #54
14:53 14.10.2026
36 Той Мирчев и той плаща по
До коментар #29 от "гост":10 еврцента на коментар, но много от неговите труженици го лъжат като постват един и същ коментар многократно, а искат от него пари за различни коментари.
Коментиран от #42
14:54 14.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Абе
До коментар #29 от "гост":Я ми кажи , къде ще осъдят. В Полша ли.
Коментиран от #49
14:56 14.10.2026
40 И Мъск
14:56 14.10.2026
41 Гост
14:57 14.10.2026
42 гост
До коментар #36 от "Той Мирчев и той плаща по":Да , ясно ми е , че си умираш от безсилна злоба , обаче това е положението , хахаха !!
14:58 14.10.2026
43 Хи хи
14:58 14.10.2026
44 Гръмки приказки на този пухльо
15:00 14.10.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Сатана Z
15:01 14.10.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Соваж бейби
До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":Има конкурент Френският сателитен оператор Eutelsat се обедини с британската компания OneWeb, създавайки единствената друга напълно работеща мрежа от сателити в ниска околоземна орбита (LEO) в света, подобно на Starlink.За разлика от Starlink, Eutelsat OneWeb е ориентирана предимно към бизнеса, правителствата и военните структури (включително френската армия провежда тестове с нея), а не към масовия потребител.И
Бъдещият мегапроект: IRIS²
Франция е водещ двигател и в европейската суверенна програма IRIS² (Infrastructure for Resilience, Interconnection and Security by Satellite)Това е мащабен проект на Европейския съюз за изграждане на независимо и силно защитено сателитно съзвездие (с квантово криптиране).Основната цел на IRIS² е да осигури на европейските правителства, спасителни служби и военни независима връзка, за да не зависят от решенията на американски частни лица (визирайки Елон Мъск и SpaceX). Основен частен инвеститор и партньор в проекта отново е френската компания Eutelsat.
Коментиран от #53, #87
15:03 14.10.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Йода
15:08 14.10.2026
52 Имаше
До коментар #8 от "гост":интересна метафора вчера, че руснаците нарочно не поразявали досега мостовете на Днепър, защото те били като гърлата на шишета, в които се набутвали украинците.
15:08 14.10.2026
53 ДрайвингПлежър
До коментар #48 от "Соваж бейби":Хайде прочети го пак и ще видиш къде куца целия европейски подход и защо е мъртвороден :)
Коментиран от #69
15:08 14.10.2026
54 На кво да им се кефя бе,
До коментар #35 от "Българистан":преди 2 години бях на коледен пазар в Полша и такова чудо не бях виждал. дори лампите не светят гирлянди няма тъмница в окото да ти бръкнат няма да видиш кой е и никаква коледна обстановка. Уличното им осветление свети в централната част в останалата само по главните улици. Голямо прекарване си беше. И пътищата им не са кой знае колко по-различни от нашите поне в тази част в която бях в сравнение със Словакия.
15:09 14.10.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Хмм
15:10 14.10.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 падналия ангел
До коментар #29 от "гост":Явно си запознат с целия договор за ползването на Старлинг! Това, че Полша го плаща не я прави страна по договора, той може да е между Украйна и Мъск, пък който иска да го плаща! Навярно си запознат и с всяка една негова клауза, дали пък ограниченията не са свързани с използването му за различни от граждански цели? Ама ти сигурно знаеш, кой съм аз да питам?
15:12 14.10.2026
60 Ролан
15:13 14.10.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Ама
15:13 14.10.2026
63 пресолена
15:14 14.10.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 12344
15:15 14.10.2026
66 иди Йотова
15:15 14.10.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Редакцията спи
15:16 14.10.2026
69 Соваж бейби
До коментар #53 от "ДрайвингПлежър":Все още не е достоен конкурент но скоро и това ще стане ,хората работят по въпроса ,не бездействат. България какво постигна и направи като си голям критик за другите държави кажи ми,същия въпрос и към малките поляци с голяма уста без покрития ?Възможно е и да не иска Франция се намиса в Украйна нищо че е с по малко сателити от Мъск , САЩ започна войната с помоща на зеления и САЩ ще сложат края ,помни ми думите .
15:17 14.10.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Е.С.
Коментиран от #84
15:17 14.10.2026
72 Гошо
15:18 14.10.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Мъск е кралят на интернет
15:21 14.10.2026
75 ПАН
До коментар #9 от "хаха":Ами може и да са скочили но чудно защо украинците защо не използват интернет от EUtelsat ами използват Starlink на лошия Мъск?
15:24 14.10.2026
76 Име
15:24 14.10.2026
77 Боко
До коментар #29 от "гост":Гост-гълтач
Така че те светнем , че ще видиш само бяла светлина в края на тунела👌
15:26 14.10.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 ТИПИЧЕН САМОЗАБРАВИЛ СЕ
15:28 14.10.2026
80 Маринов
15:29 14.10.2026
81 Свръхбогатството вреди на вашия разум
15:30 14.10.2026
82 А този пък човек
До коментар #2 от "ПАНОВЕТЕ НЯМАТ И БЕГЛА":защо "се прави" на Полша?
Поляците нещат да чуят за война ,ама и тях не ги питат.
15:31 14.10.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Американците също се подиграват на Тръмп
До коментар #71 от "Е.С.":А той се грижи ежедневно да им дава поводи
15:31 14.10.2026
85 Хи хи
15:33 14.10.2026
86 Старшината
До коментар #2 от "ПАНОВЕТЕ НЯМАТ И БЕГЛА":И като е по-богат какво, ще си носи доларите на 2м под земята ли. Сещаш се че пред 9гр олово всички са равни.
15:37 14.10.2026
87 Мосю
До коментар #48 от "Соваж бейби":Бонжур Мосю, Франция не прави нищо съществено освен да трупа дългове и да внася емигранти .Затова и е заприличала на една голяма кочина.А тези приказки за мега -гига проекти са само на хартия за лайци като теб.Лек ден
15:37 14.10.2026
88 Сериозно ли ?
До коментар #20 от "А бре момко":Я пак прочети . За Жеч Посполита чувал ли си ? За Ян Собиески ? 1444 та . Кой разбива турците при Виена , знаеш ли ?
Коментиран от #100
15:42 14.10.2026
89 ГОЛЕМ СМЕХ
15:43 14.10.2026
90 АМ ЧИ ЩО РИВЕТИ
ЕТО РУСНАЦИТЕ СИ НАПРАЙХА РАСВЕТ
А ВИЕ СТЕ ХЕМ ПО БОГАТИ ХЕМ ПО ТЕХНОЛОГИЧНИ ХЕМ ПО УМНИ
НАЛ ТЪЙ
ПРИ ТОЛКОЗ МНОО АРАБСКИ ИНЖЕНЕРИ КЪВ ВИ Е ПРОБЛЕМА
15:46 14.10.2026
91 Илон Мъск
15:46 14.10.2026
92 Хохо Бохо
15:47 14.10.2026
93 Мда
15:48 14.10.2026
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Щом страна от ЕС плаща абомамента за
Както юда е знаел кой е Исус Христос и го е предал
15:55 14.10.2026
97 не може да бъде
До коментар #15 от "Адоре Мио":Няма нужда поляците да бъдат правени луди !?Историята е показала че между тях винаги има достатъчно луди -ето като пример и м-р председателят им е такъв и външният м-р !?
15:55 14.10.2026
98 Ха ха ха
15:55 14.10.2026
99 наглеци
15:56 14.10.2026
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Ветеран от протеста
15:57 14.10.2026
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 ДжО1984
16:01 14.10.2026
104 Пак ли
16:02 14.10.2026
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 Войната трябва да Спре
и краинци . Но ги подкрепят защото още повече мразят руснаци.
Плащат интернета , въоръжават ги за да воюват и убиват руснаци.
Правят всичко необходимо войната да продължи.
16:04 14.10.2026
107 Макдоналдс
16:05 14.10.2026
108 смешници и клоуни
16:05 14.10.2026
109 Джамбаза
Пискайте още!
16:07 14.10.2026
110 Поляците са големи!
16:10 14.10.2026
111 Плащали били...
16:12 14.10.2026
112 Дами и господа,
16:13 14.10.2026