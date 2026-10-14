Новини
Свят »
Украйна »
Полша към Илон Мъск: Малък човеко, пак ли използва Starlink, за да се правиш на политик?
  Тема: Украйна

Полша към Илон Мъск: Малък човеко, пак ли използва Starlink, за да се правиш на политик?

14 Октомври, 2026 14:33 4 154 112

  • илон мъск-
  • радослав сикорски-
  • starlink-
  • украйна-
  • полша-
  • ракети-
  • дронове-
  • русия-
  • нато

Външният министър Радослав Сикорски заяви, че Полша плаща абонамента на Украйна и предупреди американския предприемач, че европейските клиенти го наблюдават

Полша към Илон Мъск: Малък човеко, пак ли използва Starlink, за да се правиш на политик? - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Външният министър на Полша Радослав Сикорски попита Илон Мъск дали използва Starlink за политически цели, след като ограничение на част от услугите в Украйна затрудни бойни мисии с дронове. Според Ройтерс военната версия на услугата е била ограничена при движение със скорост над 160 километра в час, а украински представители са заявили, че не са получили предварително предупреждение.

„Здравей, Илон Мъск, голям човеко, отново ли си играеш с политиката чрез продуктите си?“, написа Сикорски в социалната мрежа X. Той добави: „Ние, твоите европейски клиенти, те наблюдаваме“.

Полша заяви, че плаща абонамента на Украйна за Starlink. Сателитната комуникационна система се използва за координация и насочване на украински удари с дронове с голям обсег в окупирани райони на Южна и Източна Украйна. Според украински представители въведеното ограничение е нарушило няколко мисии.

Препратка към стар спор

Обръщението на Сикорски препраща към публичен спор през 2025 г. между полския министър, Мъск и държавния секретар на САЩ Марко Рубио. Тогава ръководителят на Tesla и SpaceX каза на Сикорски: „Млъкни, малък човеко“.

Конфликтът избухна, след като Мъск заяви, че „целият фронт“ на Украйна „ще се срине, ако изключа“ Starlink. По-късно той посочи, че независимо от несъгласието си с политиката спрямо Украйна, компанията няма да изключи терминалите си и няма да използва услугата като разменна монета в преговори.

Мъск не е отговорил публично на новото послание на Сикорски. Ограничението за услугата и последиците от него остават в центъра на спора между Полша, Украйна и компанията на американския предприемач.

Източници: news.bg, investing.com


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 72 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДрайвингПлежър

    185 29 Отговор
    Интересно... а голяма полша и още по-голяма Европа що си нямат старлинк та разчитат на тоя малък човек?!! Малко тъпо им се получава на пановете... ама то пък не им е за сефте, вече имат опит с простотията!

    Коментиран от #12, #16, #48

    14:36 14.10.2026

  • 2 ПАНОВЕТЕ НЯМАТ И БЕГЛА

    139 32 Отговор
    ПРЕДСТАВА КОЛКО Е МОГЪЩ МЪСК И Е ПО БОГАТ ОТ ЦЯЛА ПОЛША.

    Коментиран от #82, #86

    14:36 14.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Те като да много големи йиени

    89 19 Отговор
    да помагат с техен Старлинг🤣🤣🤣

    Коментиран от #6, #19, #29

    14:37 14.10.2026

  • 6 Те като да много големи хиени

    66 16 Отговор

    До коментар #5 от "Те като да много големи йиени":

    Хиените на Европа

    14:38 14.10.2026

  • 7 анти

    26 82 Отговор
    Ясно е, че Мъск е с комунистите. Поддържат и бавно ескалират тази война, за да предложат накрая мир, под техен диктат.

    14:38 14.10.2026

  • 8 гост

    36 123 Отговор
    Последни напъни на перчема преди унизителната загуба на изборите след две седмици !! Но това няма изобщо да спре героите на Украйна

    Коментиран от #52

    14:38 14.10.2026

  • 9 хаха

    42 15 Отговор
    Време е EUtelsat да се вземат в ръце.

    Акцийте им вече скочиха. Трябва да се забързат още.

    Коментиран от #75

    14:39 14.10.2026

  • 10 Щом Тръмп,Путин и Си

    91 15 Отговор
    се съобразяват с фигури като Мъск,Безос,Тийл и Гейтс които са мощни какво остава да кажем за смешните и жалки панове. Хуморески на килограм.

    Коментиран от #102

    14:40 14.10.2026

  • 11 ЕВРОПОЛИТИЦИТЕ СА ПОД СТРЕС

    88 17 Отговор
    Зарубиха войната срещу Русия. Сега няма кай да спре руската армия.

    Коментиран от #30

    14:40 14.10.2026

  • 12 Ха ха

    66 17 Отговор

    До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":

    Всъщност Сикорски нарича Мъск "голям човеко", защото знае ,че малък човек е самият той .

    14:41 14.10.2026

  • 13 Розовото пони зеля

    71 14 Отговор
    А Полша като е толкова голяма защо си няма старлинк, тоя си е негов и ще си го прави квото иска, Мъничка Полша плаща ли за старлинка на укрите.

    14:42 14.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Адоре Мио

    21 71 Отговор
    Поляците не се оставят да ги правят на луди. Корава нация.

    Коментиран от #20, #32, #37, #97

    14:42 14.10.2026

  • 16 гост

    22 47 Отговор

    До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":

    Голяма Полша и още по- големия ЕС са най- платежоспособния пазар за Мъск след САЩ !!! И такива ще бъдат винаги !! Защото в любимата ви Индия предлага цени над 30 ПЪТИ ПО-НИСКИ от в ЕС за да се конкурира с местните , а в Китай изобщо не го допускат !! За другите даже няма смисъл да се говори , САЩ и ЕС дават над 95% от приходите на Старлинк !! И да ЕС вече работи по свой Старлинк и от поведението на Мъск зависи дали изобщо ще има достъп до ЕС в бъдеще !!

    14:43 14.10.2026

  • 17 хахаха

    42 13 Отговор
    велика голяма полшо направи си твой старлинк за да не зависиш от настроението на мъск

    Коментиран от #25

    14:44 14.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 А бре момко

    55 10 Отговор

    До коментар #15 от "Адоре Мио":

    Много фантастика си чел.Поляците населяват чужди земии винаги си били владяни и обладани.

    Коментиран от #88

    14:44 14.10.2026

  • 21 Удри евраста с лопатЕто

    47 12 Отговор
    Пановете да не знаят много и да не се обаждат да не им спре и на тях старлинка хахахахаха.

    14:45 14.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Цвете

    10 36 Отговор
    НАШАТА ВЪНШНА МИНИСТЪРКА ,ЗАПОЗНАТА ЛИ Е КАК СЕ ДЕЙСТВА В ТАКЪВ СЛУЧАЙ, ИЛИ ОЩЕ СЕ УЧИ ?
    ТОВА СЕ КАЗВА НА ЧОВЕК, КОЙТО РАЗБИРА ОТ ВЪНШНА ПОЛИТИКА.БРАВО И АПЛОДИСМЕНТИ НА ПОЛСКИЯТ ВЪНШЕН МИНИСТЪР. 👍

    14:48 14.10.2026

  • 27 И какво ще направи Сикорски

    54 7 Отговор
    Нищо.
    Това не го казва Полша, както пишете защото поляците няма да ходят да гинат на фронта за кефа на някого, а това са полските мирчовци и ламите им.

    Коментиран от #34

    14:49 14.10.2026

  • 28 АБВ

    46 5 Отговор
    "Полша - хиената на Европа." Уистън Чърчил

    14:51 14.10.2026

  • 29 гост

    11 53 Отговор

    До коментар #5 от "Те като да много големи йиени":

    Само да светна путинолюбците , това че Полша плаща за терминалите на Украйна означава , че има ДОГОВОРИ за тях с НАПЪЛНО описани показатели и срокове !!! Което пък значи , че Мъск ще бъде осъден за милиарди , ако не докаже , че прекъсването не е било по НЕГОВА ВИНА !! Тоест чакайте съобщение за " аварии" и възстановяване на договорените показатели !!

    Коментиран от #36, #39, #59, #77

    14:51 14.10.2026

  • 30 оня с коня

    10 38 Отговор

    До коментар #11 от "ЕВРОПОЛИТИЦИТЕ СА ПОД СТРЕС":

    Добре е да обясниш КАК ТАКА Европолитиците са загубили войната срещу русия,А Русия вече ПЕТА ГОДИНА не успява да я спечели,като "успехът" Й стои замразен на 20% завладяна Укр. Територия?

    Коментиран от #45

    14:51 14.10.2026

  • 31 Полша

    4 11 Отговор
    Мъки, нагаляй си парцалите

    14:52 14.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Българистан

    7 15 Отговор
    Поляците са поляци, вместо да им се кефите, вижте себе си

    Коментиран от #54

    14:53 14.10.2026

  • 36 Той Мирчев и той плаща по

    34 4 Отговор

    До коментар #29 от "гост":

    10 еврцента на коментар, но много от неговите труженици го лъжат като постват един и същ коментар многократно, а искат от него пари за различни коментари.

    Коментиран от #42

    14:54 14.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Абе

    22 4 Отговор

    До коментар #29 от "гост":

    Я ми кажи , къде ще осъдят. В Полша ли.

    Коментиран от #49

    14:56 14.10.2026

  • 40 И Мъск

    18 4 Отговор
    си го премести...

    14:56 14.10.2026

  • 41 Гост

    35 6 Отговор
    Сикорски, Сикорски....ще му наклониш старлинка на Мъск с тези истерични ревове. Ако иска ще го спира, ако иска ще го пуска. На вас ви остава само едно - да обикалята по света с протегната ръка, и да се просите, като зеленото нарко.

    14:57 14.10.2026

  • 42 гост

    4 18 Отговор

    До коментар #36 от "Той Мирчев и той плаща по":

    Да , ясно ми е , че си умираш от безсилна злоба , обаче това е положението , хахаха !!

    14:58 14.10.2026

  • 43 Хи хи

    21 4 Отговор
    сикорски да не знае много, че може да се окаже в килията до Мадуро !!!

    14:58 14.10.2026

  • 44 Гръмки приказки на този пухльо

    26 3 Отговор
    Скокорски,но не е и калта под ноктите на Мъск. Не им стиска на западналите и на тези подлоги полски да се дърлят на Мъск и да го заплашват че ще се изключат от старлинк. Ами да пробват,ама и до кенефа на двора не моат да стигнат без тая система. Гръмки заявления и от брюкселските черги пред входни врати с това, че ще си създадат такава система и по-добра но всеки с малко акъл ще каже че това е невъзможно защото няма с кво да изведат нужните хиляди малки сателити за да заместят старлинк. Тъй че е най-добре да си натискат келявите задни части и да мълчат и се подчиняват чинно.

    15:00 14.10.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Сатана Z

    10 1 Отговор
    Мъск е ограничил Старлинк до “със скорост над 160 километра в час” както се разбира от дописката

    15:01 14.10.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Соваж бейби

    7 12 Отговор

    До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":

    Има конкурент Френският сателитен оператор Eutelsat се обедини с британската компания OneWeb, създавайки единствената друга напълно работеща мрежа от сателити в ниска околоземна орбита (LEO) в света, подобно на Starlink.За разлика от Starlink, Eutelsat OneWeb е ориентирана предимно към бизнеса, правителствата и военните структури (включително френската армия провежда тестове с нея), а не към масовия потребител.И
    Бъдещият мегапроект: IRIS²
    Франция е водещ двигател и в европейската суверенна програма IRIS² (Infrastructure for Resilience, Interconnection and Security by Satellite)Това е мащабен проект на Европейския съюз за изграждане на независимо и силно защитено сателитно съзвездие (с квантово криптиране).Основната цел на IRIS² е да осигури на европейските правителства, спасителни служби и военни независима връзка, за да не зависят от решенията на американски частни лица (визирайки Елон Мъск и SpaceX). Основен частен инвеститор и партньор в проекта отново е френската компания Eutelsat.

    Коментиран от #53, #87

    15:03 14.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Йода

    5 8 Отговор
    Типичния пример на човек полудял от пари.

    15:08 14.10.2026

  • 52 Имаше

    6 2 Отговор

    До коментар #8 от "гост":

    интересна метафора вчера, че руснаците нарочно не поразявали досега мостовете на Днепър, защото те били като гърлата на шишета, в които се набутвали украинците.

    15:08 14.10.2026

  • 53 ДрайвингПлежър

    13 3 Отговор

    До коментар #48 от "Соваж бейби":

    Хайде прочети го пак и ще видиш къде куца целия европейски подход и защо е мъртвороден :)

    Коментиран от #69

    15:08 14.10.2026

  • 54 На кво да им се кефя бе,

    13 4 Отговор

    До коментар #35 от "Българистан":

    преди 2 години бях на коледен пазар в Полша и такова чудо не бях виждал. дори лампите не светят гирлянди няма тъмница в окото да ти бръкнат няма да видиш кой е и никаква коледна обстановка. Уличното им осветление свети в централната част в останалата само по главните улици. Голямо прекарване си беше. И пътищата им не са кой знае колко по-различни от нашите поне в тази част в която бях в сравнение със Словакия.

    15:09 14.10.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Хмм

    18 2 Отговор
    Да не забравяме, че Старлинк е частна компания, но стратегическа американска частна компания. Тази компания е създадена, за да обслужва американските политически интереси. На всички с поне малко мозък в главата е ясно, че това не е решение на Мъск. Сикорски и отборът на урсулианците не попадат в тази група.

    15:10 14.10.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 падналия ангел

    16 3 Отговор

    До коментар #29 от "гост":

    Явно си запознат с целия договор за ползването на Старлинг! Това, че Полша го плаща не я прави страна по договора, той може да е между Украйна и Мъск, пък който иска да го плаща! Навярно си запознат и с всяка една негова клауза, дали пък ограниченията не са свързани с използването му за различни от граждански цели? Ама ти сигурно знаеш, кой съм аз да питам?

    15:12 14.10.2026

  • 60 Ролан

    15 2 Отговор
    Пани Сикорски да пие един чай от мента ,да си избърше сополите и да си пусне един турски сериал за успокоение на нервите 😀💊

    15:13 14.10.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Ама

    16 1 Отговор
    Господин, редактор, Сикорски е нарекъл Мъск "малък човеко" или "голям човеко"? Щото заглавието и същинският цитат доста си противоречат???

    15:13 14.10.2026

  • 63 пресолена

    3 1 Отговор
    те и големите от русия сега си правят своя аналог на старлинк....

    15:14 14.10.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 12344

    9 2 Отговор
    Пановете яко страх ги тресе. Знаят, че падне ли Украйна идва и техния ред.

    15:15 14.10.2026

  • 66 иди Йотова

    1 8 Отговор
    Руски войник Алексей Корольов, дилър (Йотова чети) осъден на 11 години, е разстреля 6 руски войници край Купянск.

    15:15 14.10.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Редакцията спи

    11 1 Отговор
    Горе в заглавието малък човеко, в оригиналното писмо - голям човеко... Редакцията рано е запразнила май.

    15:16 14.10.2026

  • 69 Соваж бейби

    7 3 Отговор

    До коментар #53 от "ДрайвингПлежър":

    Все още не е достоен конкурент но скоро и това ще стане ,хората работят по въпроса ,не бездействат. България какво постигна и направи като си голям критик за другите държави кажи ми,същия въпрос и към малките поляци с голяма уста без покрития ?Възможно е и да не иска Франция се намиса в Украйна нищо че е с по малко сателити от Мъск , САЩ започна войната с помоща на зеления и САЩ ще сложат края ,помни ми думите .

    15:17 14.10.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Е.С.

    14 2 Отговор
    Всичко е политика. Крайно време е поляците да го разберат. Зеленски си позволи да се подиграва на Доналд Тръмп. За какъв се взе?!

    Коментиран от #84

    15:17 14.10.2026

  • 72 Гошо

    12 2 Отговор
    И като го наблюдавате?...Че му пръннете на...Може да ви купи с парцалите целият ЕССР!

    15:18 14.10.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Мъск е кралят на интернет

    6 1 Отговор
    За 30€ на месец в Европа получаваш супер бърз интернет. Засега европейските компании не фалират, но са принудени да смъкват цените.

    15:21 14.10.2026

  • 75 ПАН

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "хаха":

    Ами може и да са скочили но чудно защо украинците защо не използват интернет от EUtelsat ами използват Starlink на лошия Мъск?

    15:24 14.10.2026

  • 76 Име

    6 1 Отговор
    Ахаа, значи когато поляците и украинците използват Старлинк за политически цели, това ги прави големи играчи?!? Ама в момента, в който някой друг, много по-голям играч от тях, реши да играе същата игра срещу тях - тогава вече е проблем, така ли? Лицемерие от най-висша степен...

    15:24 14.10.2026

  • 77 Боко

    0 1 Отговор

    До коментар #29 от "гост":

    Гост-гълтач
    Така че те светнем , че ще видиш само бяла светлина в края на тунела👌

    15:26 14.10.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 ТИПИЧЕН САМОЗАБРАВИЛ СЕ

    5 1 Отговор
    Европолитик - кръгла нула.

    15:28 14.10.2026

  • 80 Маринов

    4 1 Отговор
    Ние не знаем какъв е договорът. Да там има Старлинк, но това ограничение нарушение ли е? А всъщност Мъск може да реши войната като спре изцяло Старлинк. Той е достатъчно богат, за да плати неустойки, ако е необходимо. Но той е факторът. Полският министър е едва забележима буквичка от световната книга. Мъск може да е незаобиколим фактор даже и в Полша. Те вече не се и крият, че са партньори с окраина в тази война. Между другото, ако т.н. коалиция на желаещите има подписан документ за съвместно противопоставяне на Русия, това ще е документ за коалиция и попадат като противник в руското целеуказване. Но противодействието означава ядрена еойна.

    15:29 14.10.2026

  • 81 Свръхбогатството вреди на вашия разум

    2 2 Отговор
    Предупреждение на Министерството на здравеопазването.

    15:30 14.10.2026

  • 82 А този пък човек

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "ПАНОВЕТЕ НЯМАТ И БЕГЛА":

    защо "се прави" на Полша?
    Поляците нещат да чуят за война ,ама и тях не ги питат.

    15:31 14.10.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Американците също се подиграват на Тръмп

    1 2 Отговор

    До коментар #71 от "Е.С.":

    А той се грижи ежедневно да им дава поводи

    15:31 14.10.2026

  • 85 Хи хи

    7 1 Отговор
    : „Ние, твоите европейски клиенти, те наблюдаваме“.------ ще наблюдаваш ами, друго освен да наблюдаваш не можеш да правиш, щото си мноооооо малък !!!!?

    15:33 14.10.2026

  • 86 Старшината

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "ПАНОВЕТЕ НЯМАТ И БЕГЛА":

    И като е по-богат какво, ще си носи доларите на 2м под земята ли. Сещаш се че пред 9гр олово всички са равни.

    15:37 14.10.2026

  • 87 Мосю

    10 1 Отговор

    До коментар #48 от "Соваж бейби":

    Бонжур Мосю, Франция не прави нищо съществено освен да трупа дългове и да внася емигранти .Затова и е заприличала на една голяма кочина.А тези приказки за мега -гига проекти са само на хартия за лайци като теб.Лек ден

    15:37 14.10.2026

  • 88 Сериозно ли ?

    0 5 Отговор

    До коментар #20 от "А бре момко":

    Я пак прочети . За Жеч Посполита чувал ли си ? За Ян Собиески ? 1444 та . Кой разбива турците при Виена , знаеш ли ?

    Коментиран от #100

    15:42 14.10.2026

  • 89 ГОЛЕМ СМЕХ

    7 1 Отговор
    След изказването мъскулиното се обадил на скиорски да го пита продава ли се Полша и колко струва, че нещо мъскулиното немал дребни.

    15:43 14.10.2026

  • 90 АМ ЧИ ЩО РИВЕТИ

    4 0 Отговор
    НАПРАЕТЕ СИ СТРЛИНК БЕ
    ЕТО РУСНАЦИТЕ СИ НАПРАЙХА РАСВЕТ
    А ВИЕ СТЕ ХЕМ ПО БОГАТИ ХЕМ ПО ТЕХНОЛОГИЧНИ ХЕМ ПО УМНИ
    НАЛ ТЪЙ
    ПРИ ТОЛКОЗ МНОО АРАБСКИ ИНЖЕНЕРИ КЪВ ВИ Е ПРОБЛЕМА

    15:46 14.10.2026

  • 91 Илон Мъск

    6 1 Отговор
    Здравейте малки полски фашистчета ! Много скоро украинските надцисти ще се обърнат срещу вас,но политическата тиня която е в момента на власт няма да я има,а ще го отнесе народа,запомнете ! Те вече ви превзеха от вътре с миграция която вие храните за сметка на доходите на хората,а след това в близко бъдеще ви предстои и агресия от вън.

    15:46 14.10.2026

  • 92 Хохо Бохо

    4 0 Отговор
    Полша плаща на украйна за да използва старлинк за насочване на дронове по цивилни кораби в Черно море. Европа, Мъск и САЩ добре следят това.

    15:47 14.10.2026

  • 93 Мда

    4 0 Отговор
    Предлагам пани Сикорски да покаже колко голям мъж е и да прекрати абонамента за Старлинк на Украйна ... Иначе излиза, че само говори големи приказки без покритие... След това се приемат залози за колко седмици ще приключи войната, сещате се как...

    15:48 14.10.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Щом страна от ЕС плаща абомамента за

    4 1 Отговор
    Старлинк значи НАТО воюва с русия
    Както юда е знаел кой е Исус Христос и го е предал

    15:55 14.10.2026

  • 97 не може да бъде

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Адоре Мио":

    Няма нужда поляците да бъдат правени луди !?Историята е показала че между тях винаги има достатъчно луди -ето като пример и м-р председателят им е такъв и външният м-р !?

    15:55 14.10.2026

  • 98 Ха ха ха

    2 0 Отговор
    Факти пак са изгубени в превода. Big man не се превежда като малък човек.

    15:55 14.10.2026

  • 99 наглеци

    3 1 Отговор
    Значи Полша плащала абонамента на Украйна за интернет данни, с които се избиват руски граждани. А после питат "Кой е агресора?" Ами ясно - Полша е! Ако утре Русия ги нападне, ще пищят до небесата, че е агресор. Не, не е! Вие сте агресорите! Такава е ситуацията с целия ЕС - води хибридна и реална война срещу Русия от години, а после я обвинява в същото. Сега Русия само от време на време им напомня, че тя също може да отвърне, та дано такива като този смешник Сикорски се усещат. Прав е Мъск - тръгнала мишката да плаши лъва. Щели да спрат да ползват услугата - много нещо. Русия ще им плати двойна такса за целта. Аз също ще се прехвърля към интернета на Мъск за компенсация и всеки ще го направи.

    15:56 14.10.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Ветеран от протеста

    1 0 Отговор
    Радослав Шикорски- АепллБаум - хазарин с британско ,американско и полско гражданство .Синът му е военен в Сащ .Не знам законите на Пшеките как позволяват да имат министри или депутати с чуждо гражданство .

    15:57 14.10.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 ДжО1984

    0 0 Отговор
    След като системата се използва за военни цели, то е ясно, че се използва и за политически цели. Защото военните действия са продължение на политиката с други средства, примерно патрони и ракети. А Сикорски да не се прави на глупав, Старлинк не е търговска мрежа, след като се финансира от офшорките на Пентагона, а Мъск е само подизпъпнител!

    16:01 14.10.2026

  • 104 Пак ли

    0 0 Отговор
    Ето повод да не се дават повече пари за Теслъ и Старлинк

    16:02 14.10.2026

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Войната трябва да Спре

    1 0 Отговор
    Поляците не обичат
    и краинци . Но ги подкрепят защото още повече мразят руснаци.
    Плащат интернета , въоръжават ги за да воюват и убиват руснаци.
    Правят всичко необходимо войната да продължи.

    16:04 14.10.2026

  • 107 Макдоналдс

    2 1 Отговор
    Мъск има интелекта на недорасъл тинейджър.

    16:05 14.10.2026

  • 108 смешници и клоуни

    1 1 Отговор
    Тези двамцата анимационни герои Туск и Сикорски конкурират много сериозно Калас на сцената на цирк ЕU.

    16:05 14.10.2026

  • 109 Джамбаза

    3 0 Отговор
    След полските изцепки скоростта е намалена до 70км/ч.
    Пискайте още!

    16:07 14.10.2026

  • 110 Поляците са големи!

    1 0 Отговор
    Затуй за тях остава голямата гхурка.

    16:10 14.10.2026

  • 111 Плащали били...

    1 0 Отговор
    Поляците само вземат от всички други, които плащат. Това им е ролята в ес.

    16:12 14.10.2026

  • 112 Дами и господа,

    0 0 Отговор
    омразата към самозабравилата се бруселско-оруелска престъпна шайка все някога ще избие и ще стане страшно.

    16:13 14.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания