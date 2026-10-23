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Хакан Фидан: Военна операция в Иран няма да реши кризата
  Тема: Иранската криза

Хакан Фидан: Военна операция в Иран няма да реши кризата

23 Октомври, 2026 19:18 747 4

  • хакан фидан-
  • иран-
  • ормузки проток-
  • зърно-
  • русия и украйна

Турският външен министър призова за дипломатическо решение и настоя Ормузкият проток да бъде отворен, обсъдени са и мерки за износа на зърно от Русия и Украйна

Хакан Фидан: Военна операция в Иран няма да реши кризата - 1
Снимка: БГНЕС
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Военна операция срещу Иран няма да доведе до решение на кризата, а дипломацията е най-добрият път за излизане от нея. Това заяви турският външен министър Хакан Фидан след срещи с колегите си в Истанбул.

„Военна операция, която би била проведена в Иран, по никакъв начин няма да бъде решение. Никой в този момент не одобрява това и смятаме, че дипломацията е най-добрият път“, каза Фидан.

Призив за отваряне на Ормузкия проток

По думите му участниците в разговорите са се обединили около позицията, че войната не трябва да се разраства. Те подкрепят прекратяването на огъня и постигането на мир чрез преговори.

Фидан подчерта, че Ормузкият проток трябва да бъде отворен възможно най-скоро, за да бъде ограничено негативното му влияние върху световните пазари. Протокът е ключов морски маршрут за международната търговия и сигурността на корабоплаването.

Турция търси решение за износа на зърно

Отделно внимание е било отделено на войната между Русия и Украйна и отражението ѝ върху търговското корабоплаване. Фидан заяви, че конфликтът не трябва да води до нова зърнена криза, а зърното от двете страни трябва да достига до световните пазари.

Турският министър представи пред колегите си действията на Анкара за гарантиране на сигурността на корабите в Черно море и за предотвратяване на нападения срещу търговски плавателни съдове. Обсъдено е и дали може да бъде договорено изключение за зърното и енергетиката, докато войната продължава.

„Големият въпрос е как зърното от Русия и Украйна да отиде на световните пазари, какво можем да направим за това“, каза Фидан. Той припомни, че преди около две години и половина Турция е помогнала за постигането на договореност, която е позволила износа на зърно въпреки продължаващите бойни действия.

Срещи с регионални и европейски министри

Първата среща е била между външните министри на Турция, Египет, Саудитска Арабия и Пакистан. По-късно те са разговаряли с колегите си от Германия, Великобритания, Франция и Италия.

Фидан определи разговорите като едно от най-важните дипломатически събития в региона през последните месеци. Обсъдени са регионалната и международната сигурност, предприетите до момента мерки и възможностите за прекратяване на конфликтите.

Предвидено е външните министри, които са в Истанбул, да бъдат приети от турския президент Реджеп Тайип Ердоган в двореца „Долмабахче“.

Източници: bta.bg


Турция
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  • 1 Републиканец

    3 2 Отговор
    Хитра държава е Турция. Смуче предприсъединителните фондове на ЕС половин век! Но не се нахендря като България да плаща вноски.

    19:27 23.10.2026

  • 2 ха ха ха ...

    5 1 Отговор
    А всичките тия питали ли са Путин ?
    Да не говорим за Ормуз ...там се решава съдбата на петродолара ...
    Иран заплашва с удари по икономиката на съюзниците на сащ. Също по дата центровете и кабелите за интернет .
    Хутите са от своя страна попиляха СА.

    19:33 23.10.2026

  • 3 Дзак

    2 0 Отговор
    А кой е настоявал за това?

    19:35 23.10.2026

  • 4 Анонимен

    5 0 Отговор
    Нетаняу подведе чичо Дончо как Иран ще клекне но се оказа обратното.Почти всички бази на САЩ са в руини .И сега всички сърбат попарата.Няма нефт няма газ няма торове и се чудят как да се оправи положението

    19:36 23.10.2026

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