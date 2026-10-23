Хакан Фидан: Военна операция в Иран няма да реши кризата

Военна операция срещу Иран няма да доведе до решение на кризата, а дипломацията е най-добрият път за излизане от нея. Това заяви турският външен министър Хакан Фидан след срещи с колегите си в Истанбул.

„Военна операция, която би била проведена в Иран, по никакъв начин няма да бъде решение. Никой в този момент не одобрява това и смятаме, че дипломацията е най-добрият път“, каза Фидан.

Призив за отваряне на Ормузкия проток

По думите му участниците в разговорите са се обединили около позицията, че войната не трябва да се разраства. Те подкрепят прекратяването на огъня и постигането на мир чрез преговори.

Фидан подчерта, че Ормузкият проток трябва да бъде отворен възможно най-скоро, за да бъде ограничено негативното му влияние върху световните пазари. Протокът е ключов морски маршрут за международната търговия и сигурността на корабоплаването.

Турция търси решение за износа на зърно

Отделно внимание е било отделено на войната между Русия и Украйна и отражението ѝ върху търговското корабоплаване. Фидан заяви, че конфликтът не трябва да води до нова зърнена криза, а зърното от двете страни трябва да достига до световните пазари.

Турският министър представи пред колегите си действията на Анкара за гарантиране на сигурността на корабите в Черно море и за предотвратяване на нападения срещу търговски плавателни съдове. Обсъдено е и дали може да бъде договорено изключение за зърното и енергетиката, докато войната продължава.

„Големият въпрос е как зърното от Русия и Украйна да отиде на световните пазари, какво можем да направим за това“, каза Фидан. Той припомни, че преди около две години и половина Турция е помогнала за постигането на договореност, която е позволила износа на зърно въпреки продължаващите бойни действия.

Срещи с регионални и европейски министри

Първата среща е била между външните министри на Турция, Египет, Саудитска Арабия и Пакистан. По-късно те са разговаряли с колегите си от Германия, Великобритания, Франция и Италия.

Фидан определи разговорите като едно от най-важните дипломатически събития в региона през последните месеци. Обсъдени са регионалната и международната сигурност, предприетите до момента мерки и възможностите за прекратяване на конфликтите.

Предвидено е външните министри, които са в Истанбул, да бъдат приети от турския президент Реджеп Тайип Ердоган в двореца „Долмабахче“.

Източници: bta.bg