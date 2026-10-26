Египет разреши военна подкрепа за Саудитска Арабия

Египетският парламент разреши на въоръжените сили на страната да окажат подкрепа за отбраната на Саудитска Арабия, съобщиха депутати и местни медии, цитирани от Ройтерс. Решението е взето на фона на засилени нападения на подкрепяните от Иран йеменски хуси срещу саудитското кралство.

Египетският президент Абдел Фатах ас Сиси поиска одобрението на парламента за военна помощ за своя съюзник от Персийския залив, ако Рияд отправи такова искане. Вотът може да доближи Кайро до пряко ангажиране в разрастващия се регионален конфликт.

Заплаха за Баб ел Мандеб

Напредването на хусите създава заплаха и за стратегическия проток Баб ел Мандеб, който свързва Червено море с Аденския залив и е важен морски маршрут към Суецкия канал. За Египет сигурността на този коридор има пряко значение за корабоплаването и достъпа до Суецкия канал.

Египет многократно е осъждал нападенията на Иран и на подкрепяни от Техеран сили срещу държавите от Залива. Досега обаче Кайро не се е включвал публично в преки бойни действия и не е станал част от подписания през август в Мека пакт за взаимна отбрана между Саудитска Арабия, Пакистан и Турция.

„Обект на сериозно обсъждане“ остава евентуалното присъединяване на Египет към пакта, заяви този месец външният министър Бадр Абделати.

Опитът на Египет в Йемен

Египет е най-многолюдната арабска държава и разполага с една от най-големите армии в региона. През март 2015 г. страната се присъедини към водената от Саудитска Арабия коалиция, която се намеси във войната в Йемен в подкрепа на международно признатото правителство.

Тогава египетското участие беше предимно по море. Кайро изпрати военни кораби за охрана на морските маршрути в Червено море и пое ангажимент да предостави въздушна подкрепа. Страната разположи и около 800 военнослужещи от Сухопътни войски, но участието им в бойни действия остана ограничено.

Египет има по-дълга история на военно присъствие в Йемен. През 60-те години на миналия век страната изпраща голям брой военнослужещи, като се включва в гражданската война там. След войната в Персийския залив през 1991 г. Кайро не е разполагал голям брой сухопътни войници извън своите граници.

Източници: bta.bg, marketscreener.com