Саудитска Арабия свали три ракети и четири дрона

Саудитските сили за противовъздушна отбрана са свалили три балистични ракети и четири ударни безпилотни летателни апарата, изстреляни от хутите към кралството. Това съобщи генерал-майор Турки ал-Малики, представител на оглавяваната от Саудитска Арабия коалиция за борба с йеменската групировка.

По думите на ал-Малики трите ракети са били насочени към Източната провинция на Саудитска Арабия. Четирите дрона са летели към южните райони на страната.

„Трите балистични ракети и четирите ударни безпилотни летателни апарата са били пресечени от саудитските средства за противовъздушна отбрана“, съобщи Турки ал-Малики.

Не се уточнява какви са били предполагаемите цели на атаката. До публикуването на информацията няма съобщения за пострадали.

Новият ракетен и дронов обстрел се вписва в продължаващото напрежение между водената от Саудитска Арабия коалиция и хутите в Йемен. Саудитската страна приписва изстрелването на оръжията на йеменската групировка, но в съобщението не се посочват допълнителни подробности за мястото на изстрелване, вида на използваните дронове или нанесени материални щети.

Източници: focus-news.net