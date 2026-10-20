Мерките за справяне с белязаните от насилие демонстрации във Франция са водеща тема в западния печат днес, предаде БТА.

Във френски градове бе въведен полицейски час след две нощи на размирици, извежда в заглавие британският в. "Таймс". Всекидневникът отбелязва, че ограничения са въведени в Париж, Лил и Лион, като част от опитите на президента Еманюел Макрон да потуши съпътстваните от насилие протести, които обхванаха цяла Франция.

Френското правителство призна, че полицията е загубила контрол над протестите, след като уикендът премина под знака на разрушенията, пише в. "Дейли телеграф".

Франция налага полицейски часове, за да сдържи безредиците, след като търговски обекти бяха подложени на вандалски прояви и правителствени сгради бяха запалени през уикенда, отбелязва британският вестник.

"Телеграф" обръща внимание на думите на френския премиер Себастиен Льокорню, че рестриктивните мерки ще са частични и на отделни места, като с тях се цели защита на търговските обекти. Льокорню не изключи възможността да бъде обявено извънредно положение или да бъде задействан член 16 от френската конституция за предоставяне на извънредни правомощия на президента.

Британският вестник се спира още на думите на Льокорню, че разузнавателните служби са били предупредили правителството, че леви групировки ще искат да провалят президентските избори догодина.

Франция гори, а Макрон изглежда като човек, който е загубил контрол, пише в редакционна статия британският в. "Индипендънт".

В последните си няколко месеца като президент на Франция Еманюел Макрон повече от всякога изглежда като човек, който е загубил контрол върху събитията, който е загубил връзка с народа си и който е загубил доверието на международните инвеститори. Това не е комфортна и уверена позиция за един лидер, отбелязва британското издание.

Причините за многото кризи датират от дълго време и са комплексни, пише още "Индипендънт".

Протестите разтърсват Франция шест месеца преди решаващите президентски избори и на фона на изострящите се икономически проблеми, отбелязва в. "Гардиън".

В Париж, Лион, Лил, Бордо, Ница - властите обявиха частични полицейски часове от нощта на понеделник срещу вторник, в отговор на безредиците по градовете, които засегнаха голям брой населени места във Франция този уикенд, пише френският в. "Фигаро".

В. "Монд" обръща внимание на думите на премиера Льокорню, че полицейските часове са допринесли за това "тази нощ да мине спокойно". Изданието отбелязва, че тази вечер ще се решава какви ще са следващите мерки.

Полицейските часове са най-ясните знаци, че правителството се опитва да си върне контрола с оглед сериозните критики, че е било тежко неподготвено да се справи с масовото насилие и грабежите, които взеха връх този уикенд на фона на големите организирани протести, пише американският в. "Ню Йорк таймс".

Френски градове въвеждат полицейски час, след като лидерите бяха подложени на критики във връзка с протестите, пише в. "Вашингтон пост".

Властите се опитват да възстановят ред, след като по време на размириците бяха запалени сгради и разбити витрини на магазини, отбелязва американското издание.