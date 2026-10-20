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Франция гори, а Макрон изглежда като човек, който е загубил контрол

Франция гори, а Макрон изглежда като човек, който е загубил контрол

20 Октомври, 2026 11:35 1 209 42

  • франция-
  • еманюел макрон-
  • протести-
  • париж

Франция налага полицейски часове, за да сдържи безредиците, след като търговски обекти бяха подложени на вандалски прояви и правителствени сгради бяха запалени

Франция гори, а Макрон изглежда като човек, който е загубил контрол - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мерките за справяне с белязаните от насилие демонстрации във Франция са водеща тема в западния печат днес, предаде БТА.

Във френски градове бе въведен полицейски час след две нощи на размирици, извежда в заглавие британският в. "Таймс". Всекидневникът отбелязва, че ограничения са въведени в Париж, Лил и Лион, като част от опитите на президента Еманюел Макрон да потуши съпътстваните от насилие протести, които обхванаха цяла Франция.

Френското правителство призна, че полицията е загубила контрол над протестите, след като уикендът премина под знака на разрушенията, пише в. "Дейли телеграф".

Франция налага полицейски часове, за да сдържи безредиците, след като търговски обекти бяха подложени на вандалски прояви и правителствени сгради бяха запалени през уикенда, отбелязва британският вестник.

"Телеграф" обръща внимание на думите на френския премиер Себастиен Льокорню, че рестриктивните мерки ще са частични и на отделни места, като с тях се цели защита на търговските обекти. Льокорню не изключи възможността да бъде обявено извънредно положение или да бъде задействан член 16 от френската конституция за предоставяне на извънредни правомощия на президента.

Британският вестник се спира още на думите на Льокорню, че разузнавателните служби са били предупредили правителството, че леви групировки ще искат да провалят президентските избори догодина.

Франция гори, а Макрон изглежда като човек, който е загубил контрол, пише в редакционна статия британският в. "Индипендънт".

В последните си няколко месеца като президент на Франция Еманюел Макрон повече от всякога изглежда като човек, който е загубил контрол върху събитията, който е загубил връзка с народа си и който е загубил доверието на международните инвеститори. Това не е комфортна и уверена позиция за един лидер, отбелязва британското издание.

Причините за многото кризи датират от дълго време и са комплексни, пише още "Индипендънт".

Протестите разтърсват Франция шест месеца преди решаващите президентски избори и на фона на изострящите се икономически проблеми, отбелязва в. "Гардиън".

В Париж, Лион, Лил, Бордо, Ница - властите обявиха частични полицейски часове от нощта на понеделник срещу вторник, в отговор на безредиците по градовете, които засегнаха голям брой населени места във Франция този уикенд, пише френският в. "Фигаро".

В. "Монд" обръща внимание на думите на премиера Льокорню, че полицейските часове са допринесли за това "тази нощ да мине спокойно". Изданието отбелязва, че тази вечер ще се решава какви ще са следващите мерки.

Полицейските часове са най-ясните знаци, че правителството се опитва да си върне контрола с оглед сериозните критики, че е било тежко неподготвено да се справи с масовото насилие и грабежите, които взеха връх този уикенд на фона на големите организирани протести, пише американският в. "Ню Йорк таймс".

Френски градове въвеждат полицейски час, след като лидерите бяха подложени на критики във връзка с протестите, пише в. "Вашингтон пост".

Властите се опитват да възстановят ред, след като по време на размириците бяха запалени сгради и разбити витрини на магазини, отбелязва американското издание.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ХРИСТО БОТЕВ

    22 4 Отговор
    "БЪЛГАРИЯ СПИ И ВЕЧНО ЩЕ СПИ !" : ХРИСТО БОТЕВ

    Коментиран от #22

    11:39 20.10.2026

  • 3 Макароня

    25 7 Отговор
    оттече в каналя! Мунчовците превзеха Галия!

    Коментиран от #10

    11:40 20.10.2026

  • 4 Европа е на улицата, Франция гори

    35 5 Отговор
    Хората гладуват а България спи и още атлантиците търпи..

    11:40 20.10.2026

  • 5 Соваж бейби

    36 0 Отговор
    Да подава оставка, и да идва Марин да чисти и оправя глупостите на макарон за два мандата.

    11:40 20.10.2026

  • 6 Окооо

    36 2 Отговор
    Евроатлантици сър! Вижда им се края! Да идват новите сили и Льо Пен, както новите партии в цяла западна Европа! Те категорично са против досегашната политика и са за възстановяване на отношенията с Русия! А нашите евроатлантици от сглобката ( ПП, ДБ, ГЕРБ- ДПС), да се скрият в миши дупки !!!

    Коментиран от #29

    11:41 20.10.2026

  • 7 макрон е. БЛУЖДАЕЩ МИКРОН

    20 1 Отговор
    В ПРИЗРАЧНИЯ КАПИТАЛИЗЪМ...

    11:41 20.10.2026

  • 8 Пич

    24 1 Отговор
    Както казах - мирно няма да мине!!!
    Дотук е видно, че полицията не може да вземе превес!!!
    Но ако сглупят да намесят и армията - тогава да видиш!!!

    Коментиран от #14

    11:44 20.10.2026

  • 9 Боруна Лом

    18 1 Отговор
    ДЯДОТО НА МАКАРОН ЦЯЛАТА ЗИМА ЩЕ Е НА ТОПЛО!

    11:45 20.10.2026

  • 10 Соваж бейби

    5 13 Отговор

    До коментар #3 от "Макароня":

    Ще ти го напиша за последен път наивник не се смей на чуждото нещастие Франция се оправи има и сувренитет, самолети, оръжие .В България няма нищо самолет на картичка ако се надигнат при вас вие сте първият шериат на балкана нямате силата се оправите .Добре за сега че е НАТО малка застраховка.

    11:47 20.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 честен ционист

    9 1 Отговор

    До коментар #11 от "Франция гори":

    Гори, колкото горяха и гербаджийските столове..

    11:48 20.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Соваж бейби

    7 0 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    Защо не ?Хората са ядосани и искат армията да излиза ,Макарон бездейства .Ние нямаме оръжие като американци да стреляш ако ти влезе в магазина или къщата.

    Коментиран от #23

    11:49 20.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Франция гори

    12 2 Отговор
    Революция ! Никакви такива 5 евро на продукт в малка пратка до 150 евро.... революция! Никакви такива 12,90 евро допълнително мито за дънки, 20 евро за яке и 1 евро за слипове ...Революция !
    Акциза на цигарите два пъти през 2027 ще ни вдигнат ! Ракията ни крадат... Революция ...
    ...

    11:50 20.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Анонимен

    8 0 Отговор
    От женшчо какво може да се очаква мизерия за хората

    11:52 20.10.2026

  • 20 Иван

    8 2 Отговор
    Явно се чувстват измамени африканските бездомници от мизерният живот във вмирисаният западен свят

    Коментиран от #27

    11:54 20.10.2026

  • 21 Революция !

    12 1 Отговор
    Сега внимавайте и четете бавно ! ... Франция налага такса върху модните артикули като таксата в крайна сметка ще достигне близо 20 евро на дреха. Правителството се е насочило към големи азиатски платформи за електронна търговия. Данъкът е следствие от законодателство, прието от френския парламент през юни, за регулиране на така наречените компании за „ултрабърза мода“, известни с продажбата на големи количества дрехи с по-ниско качество на изключително ниски цени... такса от 50 цента ще има за бельо, попадащо в категорията на ултрабързата мода, като тя ще се увеличи до две евро за тениски, девет евро за дънки и 12 евро за яке. Таксата може да достигне до 19,50 евро (22,60 долара) на артикул., въпреки че таванът остава на 50% от цената на продукта преди данъци.... Схващате ли кой ще плати и как да ви питам пичове ?

    11:56 20.10.2026

  • 22 Оня

    9 1 Отговор

    До коментар #2 от "ХРИСТО БОТЕВ":

    Казал го е не за България, а за едно село - Борован. Като са разбрали, че Ботевата чета по пътя си ще премине през селото им на свечеряване, всички се прибрали, загасили лампите и се направили на заспали.

    Коментиран от #37

    11:57 20.10.2026

  • 23 Пич

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Соваж бейби":

    Извинете!!!
    Бях се отнесъл да мисля и за друго докато пишех!
    Да се чете - ако сглупят да не намесят и армията!

    Коментиран от #33

    11:58 20.10.2026

  • 24 За французите пари няма но

    12 0 Отговор
    563 евро на месец за украинците има нали?

    11:59 20.10.2026

  • 25 Радев да влиза в час или да изчезва

    7 2 Отговор
    Революция !
    Акциза на цигарите два пъти през 2027 ще ни вдигнат ! Ракията ни крадат... Революция ...

    12:02 20.10.2026

  • 26 Ти да видиш

    9 1 Отговор
    Изобщо не ни интересуват мизерниците във Франция, каквото са надробили това ще сърбат.
    Имат да изплащат много грехове към народа си и към целия свят.

    12:02 20.10.2026

  • 27 Соваж бейби

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Иван":

    🤣 в гетата даже им е много ,ти какво искаш да ги пуснат безплатно в хаусмановата архитектура на центъра в Париж ли да живеят с изглед на Айфеловата кула от терасата или на Плас Вандом и социални които да им стига да си пазарува от Шанел, Диор ...да яде по ресторанти ми няма как да стане Меланшон им обеща ама сами си скочиха в собствения капан ,ще им покажат пътя по груб начин.

    12:04 20.10.2026

  • 28 Това е природата

    6 0 Отговор
    и същноста на самото капиталистическо общество. Най-богатите хора и корпорации в света контролират ресурси в невъобразими мащаби, като нараства броят на стомилиардери, чието лично богатство надвишава БВП на 120-те най-бедни държави в света. В Съединените щати тримата най-богати хора сега колективно притежават повече богатство от най-бедните 50 процента от населението взети заедно.
    В световен мащаб най-богатият 1% сега притежава повече богатство от най-бедните 99%

    12:04 20.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Ние сме много по добре нали?

    4 0 Отговор
    " Със заплати от 1500 евро на месец в Париж и трудов стаж, „ние сме в превишен кредит до 5-то число на месеца. Теглим заеми; днес е много сложно, дори непоносимо....."..

    12:07 20.10.2026

  • 31 Гори

    2 1 Отговор
    Гори. Трябва да подържим народа на Франция Като подържахме народите на украйна и Белоруссия , либия и др.

    12:08 20.10.2026

  • 32 Ние сме много по добре нали?

    5 0 Отговор
    правителството в Париж е наречено "кучетата на Петен" , колаборационисткият диктатор по време на Втората световна война....„Трябва да деескалираме войната и да намалим личния състав на армията си, да намалим въоръжените си сили, защото... ако целта ни е да създадем световен мир, той не идва от увеличаване на военните ресурси.“

    12:09 20.10.2026

  • 33 Соваж бейби

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "Пич":

    Няма ги още ,повтарям се хората се страхуват .Гастите на Меркел ходят по банди по 70 до 100 човека чупи магазин за 1 минута и плячкосва за 3 полицията не може се оправи .Къртят дори фасадата на сградите, палят ,това се работа за военните ....не ми се описва всичко защото се мълчи за цялата истина.

    Коментиран от #38, #41

    12:10 20.10.2026

  • 34 Крадците

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "Дрън, дрън съветски чугун":

    Са в есес. Сега получават заслуженото

    12:14 20.10.2026

  • 35 Не изглежда

    4 0 Отговор
    Тоя никога не е и имал контрол в страната. Така е с некадърните марионетки. От някъде ги изваждат и ти ги поставят да са ти "началници", ама те са абсолютно неможачи. Пълнят им гушите с огромни "заплати ", за да слушат задкулисието.
    Ама тази система вече умира. Хората по света и особено в Европа се усетиха. Марионетки в правителството, президенти и премиери ще бъдат изгонени. Вече това не става. Прекалено тъпо е за народа и страните. Унищожават ги така.

    12:17 20.10.2026

  • 36 Али Реза

    1 2 Отговор
    Слава на Аллах, дано се оправят във френския халифат.

    12:18 20.10.2026

  • 37 БОТЕВ

    0 3 Отговор

    До коментар #22 от "Оня":

    ПЪК НАС СЕ НИ ЛЪЖЕХА ЧЕ БОТЕВ Е ТРЪГНАЛ ДА ОСВОБОЖДАВА БЪЛГАРИЯ,А ТОЙ БИЛ ТРЪГНАЛ ДА ОСВОБОЖДАВА БОРОВАН...

    12:19 20.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Тошко аФранкански

    2 0 Отговор
    аФриканция гори, член5 ме боли

    12:24 20.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Соваж бейби

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Пич":

    Трябваше да се стигне до такива моменти за да си отворят очите и затворят границите. Марин и Земур го повтарят постоянно това че един ден ще се случи,дори ги сочиха за расисти и с глоби на Земур че говори истината .Изнервя ме факта че хората тук пишат че това са гладни французи и френски протести не е вярно а е дезинформация. Хората не можаха се вреди да протестира а някой не се отразиха от мястото на събитието защота журналисти предаваха директно безредиците на мигрантите.

    12:38 20.10.2026

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