Мерките за справяне с белязаните от насилие демонстрации във Франция са водеща тема в западния печат днес, предаде БТА.
Във френски градове бе въведен полицейски час след две нощи на размирици, извежда в заглавие британският в. "Таймс". Всекидневникът отбелязва, че ограничения са въведени в Париж, Лил и Лион, като част от опитите на президента Еманюел Макрон да потуши съпътстваните от насилие протести, които обхванаха цяла Франция.
Френското правителство призна, че полицията е загубила контрол над протестите, след като уикендът премина под знака на разрушенията, пише в. "Дейли телеграф".
Франция налага полицейски часове, за да сдържи безредиците, след като търговски обекти бяха подложени на вандалски прояви и правителствени сгради бяха запалени през уикенда, отбелязва британският вестник.
"Телеграф" обръща внимание на думите на френския премиер Себастиен Льокорню, че рестриктивните мерки ще са частични и на отделни места, като с тях се цели защита на търговските обекти. Льокорню не изключи възможността да бъде обявено извънредно положение или да бъде задействан член 16 от френската конституция за предоставяне на извънредни правомощия на президента.
Британският вестник се спира още на думите на Льокорню, че разузнавателните служби са били предупредили правителството, че леви групировки ще искат да провалят президентските избори догодина.
Франция гори, а Макрон изглежда като човек, който е загубил контрол, пише в редакционна статия британският в. "Индипендънт".
В последните си няколко месеца като президент на Франция Еманюел Макрон повече от всякога изглежда като човек, който е загубил контрол върху събитията, който е загубил връзка с народа си и който е загубил доверието на международните инвеститори. Това не е комфортна и уверена позиция за един лидер, отбелязва британското издание.
Причините за многото кризи датират от дълго време и са комплексни, пише още "Индипендънт".
Протестите разтърсват Франция шест месеца преди решаващите президентски избори и на фона на изострящите се икономически проблеми, отбелязва в. "Гардиън".
В Париж, Лион, Лил, Бордо, Ница - властите обявиха частични полицейски часове от нощта на понеделник срещу вторник, в отговор на безредиците по градовете, които засегнаха голям брой населени места във Франция този уикенд, пише френският в. "Фигаро".
В. "Монд" обръща внимание на думите на премиера Льокорню, че полицейските часове са допринесли за това "тази нощ да мине спокойно". Изданието отбелязва, че тази вечер ще се решава какви ще са следващите мерки.
Полицейските часове са най-ясните знаци, че правителството се опитва да си върне контрола с оглед сериозните критики, че е било тежко неподготвено да се справи с масовото насилие и грабежите, които взеха връх този уикенд на фона на големите организирани протести, пише американският в. "Ню Йорк таймс".
Френски градове въвеждат полицейски час, след като лидерите бяха подложени на критики във връзка с протестите, пише в. "Вашингтон пост".
Властите се опитват да възстановят ред, след като по време на размириците бяха запалени сгради и разбити витрини на магазини, отбелязва американското издание.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 ХРИСТО БОТЕВ
Коментиран от #22
11:39 20.10.2026
3 Макароня
Коментиран от #10
11:40 20.10.2026
4 Европа е на улицата, Франция гори
11:40 20.10.2026
5 Соваж бейби
11:40 20.10.2026
6 Окооо
Коментиран от #29
11:41 20.10.2026
7 макрон е. БЛУЖДАЕЩ МИКРОН
11:41 20.10.2026
8 Пич
Дотук е видно, че полицията не може да вземе превес!!!
Но ако сглупят да намесят и армията - тогава да видиш!!!
Коментиран от #14
11:44 20.10.2026
9 Боруна Лом
11:45 20.10.2026
10 Соваж бейби
До коментар #3 от "Макароня":Ще ти го напиша за последен път наивник не се смей на чуждото нещастие Франция се оправи има и сувренитет, самолети, оръжие .В България няма нищо самолет на картичка ако се надигнат при вас вие сте първият шериат на балкана нямате силата се оправите .Добре за сега че е НАТО малка застраховка.
11:47 20.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 честен ционист
До коментар #11 от "Франция гори":Гори, колкото горяха и гербаджийските столове..
11:48 20.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Соваж бейби
До коментар #8 от "Пич":Защо не ?Хората са ядосани и искат армията да излиза ,Макарон бездейства .Ние нямаме оръжие като американци да стреляш ако ти влезе в магазина или къщата.
Коментиран от #23
11:49 20.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Франция гори
Акциза на цигарите два пъти през 2027 ще ни вдигнат ! Ракията ни крадат... Революция ...
...
11:50 20.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Анонимен
11:52 20.10.2026
20 Иван
Коментиран от #27
11:54 20.10.2026
21 Революция !
11:56 20.10.2026
22 Оня
До коментар #2 от "ХРИСТО БОТЕВ":Казал го е не за България, а за едно село - Борован. Като са разбрали, че Ботевата чета по пътя си ще премине през селото им на свечеряване, всички се прибрали, загасили лампите и се направили на заспали.
Коментиран от #37
11:57 20.10.2026
23 Пич
До коментар #14 от "Соваж бейби":Извинете!!!
Бях се отнесъл да мисля и за друго докато пишех!
Да се чете - ако сглупят да не намесят и армията!
Коментиран от #33
11:58 20.10.2026
24 За французите пари няма но
11:59 20.10.2026
25 Радев да влиза в час или да изчезва
Акциза на цигарите два пъти през 2027 ще ни вдигнат ! Ракията ни крадат... Революция ...
12:02 20.10.2026
26 Ти да видиш
Имат да изплащат много грехове към народа си и към целия свят.
12:02 20.10.2026
27 Соваж бейби
До коментар #20 от "Иван":🤣 в гетата даже им е много ,ти какво искаш да ги пуснат безплатно в хаусмановата архитектура на центъра в Париж ли да живеят с изглед на Айфеловата кула от терасата или на Плас Вандом и социални които да им стига да си пазарува от Шанел, Диор ...да яде по ресторанти ми няма как да стане Меланшон им обеща ама сами си скочиха в собствения капан ,ще им покажат пътя по груб начин.
12:04 20.10.2026
28 Това е природата
В световен мащаб най-богатият 1% сега притежава повече богатство от най-бедните 99%
12:04 20.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Ние сме много по добре нали?
12:07 20.10.2026
31 Гори
12:08 20.10.2026
32 Ние сме много по добре нали?
12:09 20.10.2026
33 Соваж бейби
До коментар #23 от "Пич":Няма ги още ,повтарям се хората се страхуват .Гастите на Меркел ходят по банди по 70 до 100 човека чупи магазин за 1 минута и плячкосва за 3 полицията не може се оправи .Къртят дори фасадата на сградите, палят ,това се работа за военните ....не ми се описва всичко защото се мълчи за цялата истина.
Коментиран от #38, #41
12:10 20.10.2026
34 Крадците
До коментар #29 от "Дрън, дрън съветски чугун":Са в есес. Сега получават заслуженото
12:14 20.10.2026
35 Не изглежда
Ама тази система вече умира. Хората по света и особено в Европа се усетиха. Марионетки в правителството, президенти и премиери ще бъдат изгонени. Вече това не става. Прекалено тъпо е за народа и страните. Унищожават ги така.
12:17 20.10.2026
36 Али Реза
12:18 20.10.2026
37 БОТЕВ
До коментар #22 от "Оня":ПЪК НАС СЕ НИ ЛЪЖЕХА ЧЕ БОТЕВ Е ТРЪГНАЛ ДА ОСВОБОЖДАВА БЪЛГАРИЯ,А ТОЙ БИЛ ТРЪГНАЛ ДА ОСВОБОЖДАВА БОРОВАН...
12:19 20.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Тошко аФранкански
12:24 20.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Соваж бейби
До коментар #41 от "Пич":Трябваше да се стигне до такива моменти за да си отворят очите и затворят границите. Марин и Земур го повтарят постоянно това че един ден ще се случи,дори ги сочиха за расисти и с глоби на Земур че говори истината .Изнервя ме факта че хората тук пишат че това са гладни французи и френски протести не е вярно а е дезинформация. Хората не можаха се вреди да протестира а някой не се отразиха от мястото на събитието защота журналисти предаваха директно безредиците на мигрантите.
12:38 20.10.2026