Насилието по улиците изправи Франция пред труден избор за обществения ред

Франция започна седмицата с равносметка за най-тежките последици от масовите протести на 17 октомври. Демонстрациите срещу високата цена на живота и в подкрепа на исканията на гимназистите за повече средства за образование прераснаха в сблъсъци, грабежи и палежи. По данни на властите в шествията са участвали около 550 000 души, докато организаторите оцениха броя им на 800 000. Извършени са най-малко 2400 ареста.
Протестното движение започна с блокади на гимназии във френските отвъдморски територии и в бедни райони около Париж. Учениците настояват за повече ресурси за образованието, по-добра инфраструктура и преодоляване на недостига на учители. Впоследствие към тях се присъединиха синдикати, студентски организации и активисти, които се опитват да възродят движението на „жълтите жилетки“ от 2018 г.
Тежки наранявания и спор за оръжията
Сблъсъците между демонстранти и полицията отново поставиха под въпрос френската доктрина за поддържане на обществения ред. Участници съобщават за употреба на сълзотворен газ, а силите на реда използват и така наречените оръжия за междинна сила.
В Сен Етиен 17-годишен младеж е загубил ръката си след взрив на граната. В Мюлуз 17-годишна девойка е загубила зрението на едното си око. В Париж е починал участник в протеста след вероятен сърдечен арест, но местните власти все още не са установили обстоятелствата около смъртта му.
Приска Ансион, адвокат от парижкото предградие Сен Сен Дени, заяви, че френската полиция никога не е била толкова въоръжена и обучена. Според нея бюджетите за полицията и въоръжените сили са нараствали, докато в други сектори, включително образованието, са били налагани ограничения.„През 2026 г. сме в момент, в който полицията никога не е била толкова въоръжена и обучена“, каза Ансион.
Специализираните подразделения CRS, които отговарят за контрола на тълпите и безредиците, и BAC, звеното за борба с престъпността, разполагат със зашеметяващи гранати, гранати за разпръскване на тълпи, оръжия LBD за изстрелване на гумени куршуми и сълзотворен газ, определян като „несмъртоносен“.
Оливър Дейвис, професор и ръководител на катедрата по френски език в Университетския колеж в Корк, определя това понятие като евфемизъм.„Те могат да причинят ужасни наранявания, ако бъдат изстреляни към лицето, гениталиите или други меки части на тялото. Могат да съсипят живота на хората“, заяви Дейвис.
По-твърда политика за контрол на протестите
Според Оливие Кан, специалист по наказателно право в Университета Париж-Нантер, промяната в политиката за контрол на масови протести е започнала през 2016 г. по време на движението Nuit Debout срещу планирани трудови реформи. Тя е била допълнително формализирана през 2025 г. с национална схема за градско насилие.
Кан описва настоящия подход като съчетание от обграждане на протестиращи, широко използване на гранати и оръжия LBD и операции вътре в самите демонстрации.„Приели сме много по-брутална полицейска доктрина. Резултатът може би не е по-добро полицейско управление, а значително увеличение на броя на ранените полицаи и сплотяване на протестиращите срещу полицията“, каза Кан.
Протестите доведоха и до сериозни материални щети. В Лимож беше подпалено кметството, чийто покрив се срути, а в Лион беше подпален туристическият офис. Президентът Еманюел Макрон заяви, че страната изпитва „гняв“ и „срам“, и че отговорните ще бъдат подведени под отговорност.
Министърът на вътрешните работи Лоран Нюнес призна, че властите не са предвидили мащаба на мобилизацията. Около 60 000 служители на силите за сигурност са били разположени в деня на протестите, но според него те не са били достатъчни и полицията е изгубила контрол в някои градове.
Призиви за промяна и нови ограничения
Премиерът Себастиен Льокорню поиска местните власти да въведат частичен полицейски час в някои градове и заяви, че извънредно положение може да бъде обявено при необходимост. В части от северна Франция бяха въведени ограничения през нощта, а в два парижки квартала беше наложен нощен полицейски час.
Лоран Нюнес предложи да подаде оставка, като заяви, че се чувства отговорен за случилото се, но Макрон не прие предложението. Междувременно лидерката на Зелените Марин Тондьолие призова полицейската доктрина да бъде „преразгледана бързо“, а социалистическият кмет на Марсилия Беноа Паян поиска обяснения за подхода на правителството.
Източници: france24.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Шопо
Коментиран от #5
07:51 20.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Рамбо..първа кръв
07:53 20.10.2026
4 Тити
07:58 20.10.2026
5 Робско племе
До коментар #1 от "Шопо":Успяха да разделят и обезличат народа... Докато всеки се оправя поединично така ще бъде.
Коментиран от #7
08:01 20.10.2026
6 Въведоха вечерен час
Италия се очаква да се издаде Указ за вечерен час. В Милано, Торино и Болоня. До насилието се стигна, след като в продължение на няколко дни в Италия имаше мирни протести срещу високите разходи за живот.
Дали е началото на някакъв организиран Хаос, можем да гадаем.
08:02 20.10.2026
7 Казваме си
До коментар #5 от "Робско племе":Абе има и по зле от мене и се правим, че не виждаме колко много са по добре. Роби сме.
08:08 20.10.2026
8 хаха
Наемите растат, защото собствениците са смазани от данък сгради (taxe foncière) и данъци върху доходите. За да си покрият разходите, те просто вдигат наема на наемателите. При храната и услугите схемата е същата – осигуровките за работодателите са брутални. За да платиш заплата, държавата ти взема двойно. Затова фризьорът, ресторантът и бакалията калкулират тези разходи за труд в крайната цена на стоката, а отгоре се начислява и 20% ДДС.
Битовите сметки са натоварени с акцизи и екотакси. Заради въглеродните компоненти и CO2 квотите (EU ETS) в енергетиката, горивата и парното са изкуствено оскъпени, което вдига логистичните разходи за всяка една стока в магазина.
Ако вдигнат данъците още, бизнесът веднага ще прехвърли тежестта върху потребителя чрез нова инфлация. Покупателната способност ще се срине, пазарът на имоти ще замръзне, а нови екотакси по горивата гарантирано ще изкарат хората по улиците като "жълтите елеци". Държавата просто преразпределя прекалено много, а ефективността е ниска.
Коментиран от #10
08:14 20.10.2026
9 Фен
08:16 20.10.2026
10 хаха
До коментар #8 от "хаха":дигането на доходи на хартия, без реално производство зад тях, е най-сигурният начин хората да обеднеят. Във Франция в момента се развива точно този икономически абсурд.
Ако административно вдигнеш заплатите, без бизнесът да произвежда повече стоки и услуги, в системата влизат кухи пари. Повече пари се състезават за същия брой стоки, което веднага изстрелва инфлацията и цените в магазините изяждат увеличението. За да плати тези доходи, държавата вдига данъците. Бизнесът, вместо да инвестира в модерно производство, започва да оцелява и калкулира новите данъци директно в сметката на клиента. Цените скачат втори път.
Капанът щраква окончателно с кризата с френските държавни ценни книжа (ДЦК). Тъй като Франция дължи над 110-120% от БВП и харчи безотговорно, инвеститорите искат по-високи лихви (доходност), за да ѝ заемат пари. В резултат, страната вече плаща десетки милиарди евро само за лихви по старите си борчове – пари, изтръгнати от нашите данъци, които отиват в чужди банки, вместо в икономиката.
Тези високи държавни лихви вдигат цената на кредитите за всички. Ипотеките поскъпват, бизнесът спира да инвестира и да наема хора. Накрая получаваш 200 евро повече на хартия, но разходите ти за наем, храна, сметки и кредити са скочили с 400. Това е илюзия за богатство. Резултатът от фабрикуваните доходи, гарнирани с дълг и високи лихви, винаги е един и същ – брутално и масово обедняване.
Коментиран от #11
08:17 20.10.2026
11 хаха
До коментар #10 от "хаха":Франция е в класически капан – с най-високото данъчно бреме в ЕС (над 45% от БВП), държавата фабрикува доходи без производство, финансирани с дългове при рекордни лихви (кризата с френските ДЦК). На хартия хората получават повече, но накрая кухите пари и данъчната примка ги правят по-бедни.
Ето как математиката на данъците превръща искането за по-висока заплата в ценови шок за клиента при обикновена услуга (напр. 20-минутна смяна на масло):
Сценарий А: Механикът иска 1000 нето
При високите ставки, за 1000 чисто в джоба, брутната заплата е 1818 €. Работодателят плаща още 40% отгоре (727 ). С режийните разходи сумата става 3054 . Накрая държавата начислява 20% ДДС и крайната цена за клиента е 36,65 (изчислено пропорционално за база часове).
Сценарий Б: Механикът иска 1500 нето (+10% по-високи данъци)
Ако държавата вдигне данъците и осигуровките с 10%, за 1500 чисто брутната заплата излита на 3333 . Данъкът „от работодател“ вече е 50% (1667 ). С фирмата надценка сумата става 6000 , а с ДДС клиентът плаща 72,00
Изводът:
За да вземе механикът 50% повече чисто, цената за клиента скача с близо 100% (от 36,65 на 72,00 ). Държавата прибира лъвския пай. Когато утре същият механик отиде на фризьор или в магазина, той ще се сблъска със същите двойни цени. Изкуственото вдигане на доходи, гарнирано с дълг и данъци, не прави никого по-богат – то просто ражда брутална инфлация и масово обедняване.
Коментиран от #12
08:22 20.10.2026
12 хаха
До коментар #11 от "хаха":Ето как изглежда същата математика за 20-минутната услуга, ако пренесем сервиза в България (с 10% плосък данък) или Сингапур (с ниски прогресивни ставки), за да видиш защо френският модел ражда ценови шок:
Франция е в капан, защото преразпределя прекалено много. Когато държавата ти взема половината изработено, за да вдигнеш заплатата на работника, трябва да взривиш цената за клиента. Ето как изглежда същият механик, който иска да вдигне чистия си доход от 1000 на 1500 евро, но в страни с различна фискална политика:
България (10% плосък данък):
Тук данъчната тежест (ДОД + осигуровки) е общо около 22% за работника и 19% за работодателя.
• За 1000 € нето, общият разход за труд (заедно с данъка от работодател) е само 1480 €. С надценката и 20% ДДС, цената за клиента е около 21,30 €.
• За 1500 € нето, разходът за труд става 2220 €. Тъй като данъкът е плосък (не скача в по-горна ставка), цената за клиента нараства пропорционално – става 32,00 €.
• Извод: Механикът получава 50% повече чисто, а цената за клиента скача с точно 50%. Няма скрито оскъпяване от държавата.
Сингапур (Нисък данък и 9% ДДС):
Сингапур е скъп град заради скъпите разрешителни за коли и имоти, но данъците върху труда са символични. Ефективният данък общо с осигуровките (CPF за местни) при тези ниски доходи е под 15%.
• За 1000 € нето, разходът за труд е около 1200 €. С фирмените разходи и ниското ДДС от 9%, цената за клиента е около 15,70 €.
• За 1500 € нето, данъкът остава нисък. Ра
08:25 20.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 хаха
Сингапур е скъп град заради скъпите разрешителни за коли и имоти, но данъците върху труда са символични. Ефективният данък общо с осигуровките (CPF за местни) при тези ниски доходи е под 15%.
• За 1000 € нето, разходът за труд е около 1200 €. С фирмените разходи и ниското ДДС от 9%, цената за клиента е около 15,70 €.
• За 1500 € нето, данъкът остава нисък. Разходът за труд става 1800 €, а крайната цена за клиента с ДДС е около 23,50 €.
• Извод: Отново чисто и балансирано съотношение.
Големият парадокс:
Във Франция за 1500 € нето клиентът плаща 72,00 €, а в България – 32,00 € за абсолютно същата работа. Високите и прогресивни данъци действат като "мултипликатор на инфлацията". Когато държавата се опитва административно да направи хората богати, като вдига данъците и дълга, тя просто кара бизнеса да удвоява цените. Накрая хората в страни с "високи доходи" като Франция реално купуват по-малко услуги с парите си, отколкото тези в страни с ниски данъци.
08:27 20.10.2026