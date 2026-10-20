Бунтове, грабежи и политическа агония: Макрон губи контрол над Франция

Франция се опитва да възстанови реда след едни от най-тежките граждански безредици през последните години. Около 2400 души са били арестувани, повече от 3000 търговски обекта са повредени или разграбени, а сградата на кметството в Лимож е била подпалена, съобщи правителството. При сблъсъците са ранени близо 1000 полицаи, а един протестиращ е починал от сърдечен арест, според данни на вътрешното министерство, предаде "Ройтерс".
Безредиците избухнаха на 17 октомври по време на демонстрации срещу високите цени, недостига на обществени услуги и влошаването на условията в училищата. В много градове първоначално мирните шествия прераснаха в сблъсъци с полицията, палежи и грабежи. Президентът Еманюел Макрон осъди „необузданото насилие“, а правителството започна да въвежда частични ограничения за движението и събиранията.
Мерките на правителството
В Париж полицията забрани достъпа до площад „Републиката“ и района около търговския център „Ле Ал“ между 23:00 и 06:00 часа. В няколко града в Северна Франция е въведен полицейски час за лица под 18 години, а в Ница ограничението важи за непълнолетни между 21:00 и 06:00 часа. Премиерът Себастиен Льокорню заяви, че възможните мерки трябва да бъдат „много ограничени“ и насочени към конкретни места.
Макрон е отхвърлил предложената оставка на вътрешния министър Лоран Нюнес. Президентът е поискал да бъдат прекратени блокадите и грабежите и да се изясни дали е имало пропуски в разузнаването и подготовката на службите. Нюнес съобщи, че за охраната на протестите в събота са били мобилизирани 60 000 полицаи и други служители на силите за сигурност, но призна, че това не е било достатъчно за овладяване на насилието.
Правителството подготвя държавно финансирани схеми, които да помогнат на засегнатите работодатели да избегнат съкращения. Предвиждат се и средства за спешна ликвидност на предприятията, но подробностите за размера и разпределението на помощта все още не са обявени. Застрахователите се очаква да покрият част от щетите.
Криза в края на мандата
Безредиците поставят Макрон под още по-силен натиск в момент, когато до края на президентския му мандат остават около шест месеца. Франция е изправена пред слаб икономически растеж, висок държавен дълг и трудности при приемането на бюджета за 2027 г. Разделеният парламент ограничава възможността на правителството да отговори с големи разходни програми, каквито бяха използвани при протестите на „жълтите жилетки“ през 2018 и 2019 г.
Бивши съюзници на президента свързват настоящата политическа безизходица с решението му да свика предсрочни парламентарни избори през 2024 г. Бившият депутат от лагера на Макрон Лоик Кервран определи края на мандата като „бавна агония“ и заяви, че разпускането на парламента е парализирало страната.
Събитията могат да засилят позициите на лидерката на Националния сбор Марин льо Пен преди президентските избори през 2027 г. „Льо Пен вече не трябва да харчи пари за кампанията си“, заяви бившият депутат Жан-Батист Моро пред Ройтерс, като свърза това с едновременното засилване на недоволството от стандарта на живот и страховете за обществения ред.
Нови протести и финансов натиск
Студентски организации призовават за нови демонстрации на 24 октомври, а синдикатите са насрочили стачки за 5 ноември срещу бюджетните съкращения и в подкрепа на по-високи заплати. Правителството е обещало да изпрати около 3000 квалифицирани учители в училищата с недостиг на кадри, но засега не е поело ангажимент за значително увеличаване на финансирането на образованието.
Политическата нестабилност се отрази и на финансовите пазари. Доходността по 10-годишните френски държавни облигации достигна 4,9 процента, а разликата спрямо германските облигации се разшири до 146 базисни пункта. Френските акции и еврото също поевтиняха, тъй като инвеститорите оценяват като по-трудно приемането на мерки за ограничаване на бюджетния дефицит.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 така е
Коментиран от #15, #44
07:14 20.10.2026
2 Франция
07:15 20.10.2026
3 ФРЕНСКАТА ДЖАМАХИРИЯ
07:18 20.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Стоянчо Пуканката
07:19 20.10.2026
6 Ким Куннг чянг
Коментиран от #35
07:19 20.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Исторически факти
07:19 20.10.2026
9 Бг гражданин
07:21 20.10.2026
10 Боруна Лом
07:22 20.10.2026
11 стоян георгиев
07:22 20.10.2026
12 ЧУДЯ СЕ
07:23 20.10.2026
13 Абе
07:23 20.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Дзак
07:27 20.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 ПАК СА ТИ ЗАДАЛИ СЛАБИ ОПОРКИ
До коментар #14 от "КАКВОТО ЗАГУБИХА ВЪВ ОКРАИНА":Не се справяш!
07:30 20.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 А ДЪЛГОВЕТЕ ОТ 130% ОТ БВП
До коментар #15 от "Да не се кахарим напразно":С тях какво правим. Май мощната френска икономика не е чак толкова мощна.
Коментиран от #26
07:31 20.10.2026
25 Макрончо ->
07:32 20.10.2026
26 СЛАБА ОПОРКА
До коментар #24 от "А ДЪЛГОВЕТЕ ОТ 130% ОТ БВП":Но ти не се справяш.Оставаш без надница.
Коментиран от #33
07:33 20.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 ЕВРОГРАДИНАТА НА ЕВРОУМНИТЕ
Коментиран от #32
07:34 20.10.2026
29 Браво !
До коментар #21 от "Исторически факти":Много добре казано!👍👍👍
07:35 20.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Италия, Испания
Цяла Европа гори.
Само да се молим ЕЦБ да не реши да помага на "фалирала" Франция.
Че сме обещали юни 2026 НСъбрание за ЕСМ, 15 милиарда лева за помощ ойрочленки.
Отделно от 2 милиарда лева в злато на ЕЦБ - дадени, към 3 милиарда лева разрочено ЕЦБ ЕСМ, 43 милиарда лева дадени от 86 резерв на ЕЦБ и 6 милиарда лева разходи по въвеждане ойро.
68 милиарда лева разходи по ойро.
Санкциите към "бензиноколонката" унищожиха Европа, без евтини енергоресурси Европа загива.
Коментиран от #36
07:35 20.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 МИРЧЕВ МИ Е НАЗНАЧИЛ ПЕРСОНАЛЕН ТРОЛ
До коментар #26 от "СЛАБА ОПОРКА":Това си е повод за гордост.
07:36 20.10.2026
34 КОЙ ДА ПРЕДПОЛАГА
07:41 20.10.2026
35 Франция не е под 1000 санкции
До коментар #6 от "Ким Куннг чянг":както СКорея!!! Знаеш ли това?
И пак СКорея в силен икономически растеж напоследък, докато Франция отдавна е в рецесия, а не в "в слаб растеж". Да не говорим от тук нататък!
Не е нужно да съм фен на СКорея или на Макрон, за да съм информиран.
07:42 20.10.2026
36 горят в новините на журналистите
До коментар #31 от "Италия, Испания":горят само в медиите.довечера в Париж играят Барса сПСВ.Децата са във ваканция в католическа европа.катедралите са им по 200метра високи и си стоят !Хората нямат проблем с липса на яйца и бензин , а се чудят как ,къде да си харчат парите покрай празниците.
Коментиран от #42, #50
07:43 20.10.2026
37 az СВО Победа 81
Коментиран от #57
07:44 20.10.2026
38 МАКРОН ГУБИ КОНТРОЛА НАД ФРАНЦИЯ
Коментиран от #45
07:44 20.10.2026
39 точка
07:45 20.10.2026
40 Да бе да
До коментар #15 от "Да не се кахарим напразно":Златния век е пред нея!:)
Какви заводи бе? За какво? И с какво?
Коментиран от #48
07:46 20.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 АКО БАРСА БИЕ ДОВЕЧЕРА
До коментар #36 от "горят в новините на журналистите":Децата дето са във ваканция пак ще се забавляват у градината на Барозу.
07:49 20.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Няма да стане
До коментар #1 от "така е":Франция не е Албания. Тези младежи днес скачат по площадите, утре, юруш, пак са на заводите. Имат млади хора поне.
Коментиран от #47
07:49 20.10.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Дакатъ
07:50 20.10.2026
47 ами
До коментар #44 от "Няма да стане":Толерастията е глобална болест. Тя ще затрие цивилизацията. За пореден път.
Коментиран от #59
07:51 20.10.2026
48 Нормално
До коментар #40 от "Да бе да":В наше село заводи няма. Но французите имат, произвеждат всичко каквото се сетиш. Имат и работна ръка. Не ги мисли.
07:51 20.10.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 ДА НЕ ЗАБРАВЯМЕ
До коментар #36 от "горят в новините на журналистите":Масовите демонстрации са срещу непосилно високата цена на живота. Що така в тази силна френска икономика.
Коментиран от #51
07:52 20.10.2026
51 икономиката си е ОК
До коментар #50 от "ДА НЕ ЗАБРАВЯМЕ":Който работи си е добре. Който го мързи е беден.
Коментиран от #75
07:54 20.10.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Хи хи
Коментиран от #64
07:55 20.10.2026
54 Макарон
07:56 20.10.2026
55 ТИР
07:58 20.10.2026
56 Фен
07:58 20.10.2026
57 Бункер нюз
До коментар #37 от "az СВО Победа 81":Коя русия имаш предвид?Онази ли,която под многоходовото ръководството на ботокса с токчетата пета година щурмува Мала Токмачка?
Коментиран от #63
07:59 20.10.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Разбирам те
До коментар #47 от "ами":Но, все пак някой трябва работи.
Няма кой. Пак тези младежи ше са, други няма. В Европа хората не раждат. Франция е облагодетелствана, че има такава буйни, млади хора. Заводите ще работят .
Коментиран от #61
08:02 20.10.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 споко
До коментар #59 от "Разбирам те":Тези младежи работят. На Запад всеки от малък си знае мястото.
В България всеки младеж чака вакантно място за Цар и за по-малко не иска да се хаби.
08:06 20.10.2026
62 Ъъъ
Ма вие сте големи съдници бе.... Да не ви се надява човек...." Необуздано насилие"..... А когато седмици, месеци, че и години отказвате да чуете какво ви казват хората, тотално ги игнорирате и правите какво си искате, всичко е наред нали? Довлякохте цялата излет на света в Европа, давате им хиляди евра на месец под формата на помощи, наливате милиони в една война, която нито е ваша, нито ще стане ваша, докато собствените ви жители са принудени да се живеят в лишения..... Ама после техния гняв бил " необуздано насилие".... Ти да видиш... 🤔
08:07 20.10.2026
63 Бункер Бункер нюз
До коментар #57 от "Бункер нюз":И защо възхваляваш русия Да не би да си по-добре от нея
08:08 20.10.2026
64 Абе
До коментар #53 от "Хи хи":Русия е основното оправдание на корумпирания европейски елит за неговия крах
08:09 20.10.2026
65 хаха
Проблемът е друг- 32% от парите, половината учителска заплата отиват в синдикатите за плащане на пенсии. Пенсиониран учител взима 94% от старата си заплата- все едно тук да се пенсионираш на заплата 1000 евро и пенсията да не е 500, а 940 евро. И пенсионирането е на 62г и 9м. Протестират да се сваляла възрастта на 60.
Съсипват си държавата от соц, постоянно теглят дългове да кърпят дупките, но искат с протести да им се дава повече. И кой ще плаща, като тръгне към обявяване на фалит? Ами, всички други от ЕС, включая нас българите.
Реалните годишни разходи за един ученик във Франция (изразени в еквивалентни щатски долари по паритет на покупателната способност - USD PPP) се разпределят по следния начин спрямо средните стойности за развитите страни:
• Начално образование (Primary education): Франция изостава. Тя харчи $12 310 на ученик годишно, докато средното ниво за страните от OECD е значително по-високо – $13 552.
• Гимназиално образование (Upper secondary): Тук страната инвестира сериозно над средното. За общообразователните гимназиални програми разходите са $16 674 на ученик (при средно за OECD $12 421). За професионалните училища сумата е $15 638 (средно за OECD: $13 901).
• Висше образование (Tertiary education): Франция отделя по $23 285 на студент, което също надвишава средната стойност за OECD от $22 402
08:10 20.10.2026
66 Без име..
Коментиран от #69, #79
08:11 20.10.2026
67 жик так
08:12 20.10.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 ха ха ха ...
До коментар #66 от "Без име..":Грабят ама магазина с руски сувенири и плакат на Путин що не смеят да го пипнат ?
Минават гледат и заминават !
08:13 20.10.2026
70 като вожда живее с баба си
08:14 20.10.2026
71 ще правят нов Ссср
08:16 20.10.2026
72 отекчен
08:16 20.10.2026
73 днес в Лион
08:18 20.10.2026
74 Без име..
Коментиран от #81
08:20 20.10.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 макарон
08:22 20.10.2026
77 Без име..
08:23 20.10.2026
78 Давайте милиарди на Украйна
08:24 20.10.2026
79 хаха
До коментар #66 от "Без име..":Грабителите всъщност веят знамена на Палестина и Украйна. Масово са зелени и социалисти, върли врагове не само на капитализма и Запада, а и на Путин. Левите и синдикатите се обединиха с арабите и африканците. И точно левите и зелените са най-русофобски настроените в цял ЕС.
"Русофилите" "крайно десни" са тези, дето са обирани. Е, освен случаи като една от топ активистките на левите, дето се опитва да спре тълпата да не й съсипе козметичното студио с "Аз съм една от вас!"... От вчера е хит в Х меме как държи плакат за имиграцията на протест и до нея пред магазина как моли да не влизат да трошат в студиото й.
08:33 20.10.2026
80 Гай Турий
08:38 20.10.2026
81 хаха
До коментар #74 от "Без име..":Да. А ето какво казва ИИ при добре зададен въпрос какво става при вдигане на доходи и данъци без повече производство.... ВЕНСЕРЕМОС, ДРУГАРИ! ДА ВЪВЕЖДАМЕ БЪРЗО И НИЕ ПРОГРЕСИВЕН ДАНЪК!
Франция е в класически капан – с най-високото данъчно бреме в ЕС (над 45% от БВП), държавата фабрикува доходи без производство, финансирани с дългове при рекордни лихви (кризата с френските ДЦК). На хартия хората получават повече, но накрая кухите пари и данъчната примка ги правят по-бедни.
Ето как математиката на данъците превръща искането за по-висока заплата в ценови шок за клиента при обикновена услуга (напр. 20-минутна смяна на масло):
Сценарий А: Механикът иска 1000 нето
При високите ставки, за 1000 чисто в джоба, брутната заплата е 1818 €. Работодателят плаща още 40% отгоре (727 ). С режийните разходи сумата става 3054 . Накрая държавата начислява 20% ДДС и крайната цена за клиента е 36,65 (изчислено пропорционално за база часове).
Сценарий Б: Механикът иска 1500 нето (+10% по-високи данъци)
Ако държавата вдигне данъците и осигуровките с 10%, за 1500 чисто брутната заплата излита на 3333 . Данъкът „от работодател“ вече е 50% (1667 ). С фирмата надценка сумата става 6000 , а с ДДС клиентът плаща 72,00
Изводът:
За да вземе механикът 50% повече чисто, цената за клиента скача с близо 100% (от 36,65 на 72,00 ). Държавата прибира лъвския пай. Когато утре същият механик отиде на фризьор или в магазина, той ще се сблъска със същите двойни цени. Изкуственото вдигане
Коментиран от #83
08:42 20.10.2026
82 ......-
И има банани за всички мамуни .
08:42 20.10.2026
83 хаха
До коментар #81 от "хаха":Ето как изглежда същата математика за 20-минутната услуга, ако пренесем сервиза в България (с 10% плосък данък) или Сингапур (с ниски прогресивни ставки), за да видиш защо френският модел ражда ценови шок:
Франция е в капан, защото преразпределя прекалено много. Когато държавата ти взема половината изработено, за да вдигнеш заплатата на работника, трябва да взривиш цената за клиента. Ето как изглежда същият механик, който иска да вдигне чистия си доход от 1000 на 1500 евро, но в страни с различна фискална политика:
България (10% плосък данък):
Тук данъчната тежест (ДОД + осигуровки) е общо около 22% за работника и 19% за работодателя.
• За 1000 € нето, общият разход за труд (заедно с данъка от работодател) е само 1480 €. С надценката и 20% ДДС, цената за клиента е около 21,30 €.
• За 1500 € нето, разходът за труд става 2220 €. Тъй като данъкът е плосък (не скача в по-горна ставка), цената за клиента нараства пропорционално – става 32,00 €.
• Извод: Механикът получава 50% повече чисто, а цената за клиента скача с точно 50%. Няма скрито оскъпяване от държавата.
08:42 20.10.2026