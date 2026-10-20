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Бунтове, грабежи и политическа агония: Макрон губи контрол над Франция

Бунтове, грабежи и политическа агония: Макрон губи контрол над Франция

20 Октомври, 2026 07:09 2 497 83

  • франция-
  • еманюел макрон-
  • безредици-
  • марин льо пен-
  • протести

Около 2400 души са арестувани, а над 3000 търговски обекта са повредени или разграбени. Президентът отхвърли оставката на вътрешния министър на фона на растящо политическо и финансово напрежение.

Бунтове, грабежи и политическа агония: Макрон губи контрол над Франция - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Франция се опитва да възстанови реда след едни от най-тежките граждански безредици през последните години. Около 2400 души са били арестувани, повече от 3000 търговски обекта са повредени или разграбени, а сградата на кметството в Лимож е била подпалена, съобщи правителството. При сблъсъците са ранени близо 1000 полицаи, а един протестиращ е починал от сърдечен арест, според данни на вътрешното министерство, предаде "Ройтерс".

Безредиците избухнаха на 17 октомври по време на демонстрации срещу високите цени, недостига на обществени услуги и влошаването на условията в училищата. В много градове първоначално мирните шествия прераснаха в сблъсъци с полицията, палежи и грабежи. Президентът Еманюел Макрон осъди „необузданото насилие“, а правителството започна да въвежда частични ограничения за движението и събиранията.

Мерките на правителството

В Париж полицията забрани достъпа до площад „Републиката“ и района около търговския център „Ле Ал“ между 23:00 и 06:00 часа. В няколко града в Северна Франция е въведен полицейски час за лица под 18 години, а в Ница ограничението важи за непълнолетни между 21:00 и 06:00 часа. Премиерът Себастиен Льокорню заяви, че възможните мерки трябва да бъдат „много ограничени“ и насочени към конкретни места.

Макрон е отхвърлил предложената оставка на вътрешния министър Лоран Нюнес. Президентът е поискал да бъдат прекратени блокадите и грабежите и да се изясни дали е имало пропуски в разузнаването и подготовката на службите. Нюнес съобщи, че за охраната на протестите в събота са били мобилизирани 60 000 полицаи и други служители на силите за сигурност, но призна, че това не е било достатъчно за овладяване на насилието.

Правителството подготвя държавно финансирани схеми, които да помогнат на засегнатите работодатели да избегнат съкращения. Предвиждат се и средства за спешна ликвидност на предприятията, но подробностите за размера и разпределението на помощта все още не са обявени. Застрахователите се очаква да покрият част от щетите.

Криза в края на мандата

Безредиците поставят Макрон под още по-силен натиск в момент, когато до края на президентския му мандат остават около шест месеца. Франция е изправена пред слаб икономически растеж, висок държавен дълг и трудности при приемането на бюджета за 2027 г. Разделеният парламент ограничава възможността на правителството да отговори с големи разходни програми, каквито бяха използвани при протестите на „жълтите жилетки“ през 2018 и 2019 г.

Бивши съюзници на президента свързват настоящата политическа безизходица с решението му да свика предсрочни парламентарни избори през 2024 г. Бившият депутат от лагера на Макрон Лоик Кервран определи края на мандата като „бавна агония“ и заяви, че разпускането на парламента е парализирало страната.

Събитията могат да засилят позициите на лидерката на Националния сбор Марин льо Пен преди президентските избори през 2027 г. „Льо Пен вече не трябва да харчи пари за кампанията си“, заяви бившият депутат Жан-Батист Моро пред Ройтерс, като свърза това с едновременното засилване на недоволството от стандарта на живот и страховете за обществения ред.

Нови протести и финансов натиск

Студентски организации призовават за нови демонстрации на 24 октомври, а синдикатите са насрочили стачки за 5 ноември срещу бюджетните съкращения и в подкрепа на по-високи заплати. Правителството е обещало да изпрати около 3000 квалифицирани учители в училищата с недостиг на кадри, но засега не е поело ангажимент за значително увеличаване на финансирането на образованието.

Политическата нестабилност се отрази и на финансовите пазари. Доходността по 10-годишните френски държавни облигации достигна 4,9 процента, а разликата спрямо германските облигации се разшири до 146 базисни пункта. Френските акции и еврото също поевтиняха, тъй като инвеститорите оценяват като по-трудно приемането на мерки за ограничаване на бюджетния дефицит.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 така е

    77 2 Отговор
    ТОЛЕРАСТИЯТА ще затрие човечеството

    Коментиран от #15, #44

    07:14 20.10.2026

  • 2 Франция

    73 3 Отговор
    Може да стане първият западен халифат.

    07:15 20.10.2026

  • 3 ФРЕНСКАТА ДЖАМАХИРИЯ

    66 3 Отговор
    Е тотал щета. Само шериата ще ги оправи.

    07:18 20.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Стоянчо Пуканката

    88 2 Отговор
    Няма ги вече колониите, от които щедро цицкахте, няма ги вече и руските суровини и енерго- ресурси евтинджос, от които с пълни шепи влачихте, нямо го вече и необятният и платежноспособен руски пазар на който си продавахте б$клуците..., ами всичко си дойде на мястото. Мачото Емю да не си коси- ще става още по- зле за европците...

    07:19 20.10.2026

  • 6 Ким Куннг чянг

    31 3 Отговор
    Най добре е в северна корея

    Коментиран от #35

    07:19 20.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Исторически факти

    68 1 Отговор
    Наследниците на ограбените колонии дойдоха за своето… поканени от някогашните си колонизатори ...

    07:19 20.10.2026

  • 9 Бг гражданин

    71 2 Отговор
    Game over! ,народите скочиха срещу "демокрацията" ,която никога не се състоя!

    07:21 20.10.2026

  • 10 Боруна Лом

    62 2 Отговор
    ФРАНЦИЯ НЯМА ДА МРЪЗНЕ ЗИМАТА...ГОРИ ЦЯЛАТА ДЪРЖАВА!

    07:22 20.10.2026

  • 11 стоян георгиев

    65 1 Отговор
    Външният дълг на Франция, надхвърля 4 ТРИЛИОНА ЕВРО ! Няма излизане от това евроатлантическото робство .

    07:22 20.10.2026

  • 12 ЧУДЯ СЕ

    45 0 Отговор
    Европейските ценности и ценностите на шериата съвпадат ли?

    07:23 20.10.2026

  • 13 Абе

    38 1 Отговор
    Наследниците на ограбените колонии дойдоха за своето… поканени от някогашните си колонизатори ..

    07:23 20.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Дзак

    48 0 Отговор
    Макрон и Урсула. Не може да правиш либерализация на икономиката, а в същото време да увеличаваш бюрокрацията и да източваш активите й, заради войната и екологичния волунтаризъм.

    07:27 20.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 ПАК СА ТИ ЗАДАЛИ СЛАБИ ОПОРКИ

    3 13 Отговор

    До коментар #14 от "КАКВОТО ЗАГУБИХА ВЪВ ОКРАИНА":

    Не се справяш!

    07:30 20.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 А ДЪЛГОВЕТЕ ОТ 130% ОТ БВП

    33 3 Отговор

    До коментар #15 от "Да не се кахарим напразно":

    С тях какво правим. Май мощната френска икономика не е чак толкова мощна.

    Коментиран от #26

    07:31 20.10.2026

  • 25 Макрончо ->

    38 2 Отговор
    Не разбирам защо е това недоволство?! Аз се грижа за вашето благоденствие, като взимам всички ваши пари и до последният цент ги подарявам на еугленски! Само това е гарант за демокрацията по мой стил -> вие да сте крайно бедни и да ровите по кофите, а аз да давам на еугленски! Защо не искате повече така и буйствахте недоумявам?! Това е то и либерастията!

    07:32 20.10.2026

  • 26 СЛАБА ОПОРКА

    2 15 Отговор

    До коментар #24 от "А ДЪЛГОВЕТЕ ОТ 130% ОТ БВП":

    Но ти не се справяш.Оставаш без надница.

    Коментиран от #33

    07:33 20.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 ЕВРОГРАДИНАТА НА ЕВРОУМНИТЕ

    29 2 Отговор
    А в Милано как е?

    Коментиран от #32

    07:34 20.10.2026

  • 29 Браво !

    7 0 Отговор

    До коментар #21 от "Исторически факти":

    Много добре казано!👍👍👍

    07:35 20.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Италия, Испания

    26 3 Отговор
    Португалия, Белгия, Франция, преди Гърция.
    Цяла Европа гори.
    Само да се молим ЕЦБ да не реши да помага на "фалирала" Франция.
    Че сме обещали юни 2026 НСъбрание за ЕСМ, 15 милиарда лева за помощ ойрочленки.
    Отделно от 2 милиарда лева в злато на ЕЦБ - дадени, към 3 милиарда лева разрочено ЕЦБ ЕСМ, 43 милиарда лева дадени от 86 резерв на ЕЦБ и 6 милиарда лева разходи по въвеждане ойро.
    68 милиарда лева разходи по ойро.
    Санкциите към "бензиноколонката" унищожиха Европа, без евтини енергоресурси Европа загива.

    Коментиран от #36

    07:35 20.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 МИРЧЕВ МИ Е НАЗНАЧИЛ ПЕРСОНАЛЕН ТРОЛ

    17 1 Отговор

    До коментар #26 от "СЛАБА ОПОРКА":

    Това си е повод за гордост.

    07:36 20.10.2026

  • 34 КОЙ ДА ПРЕДПОЛАГА

    26 1 Отговор
    Че Урсула, Макрон, Шолц и другите провалени европолитици ще докарат положението в Европа до протести.

    07:41 20.10.2026

  • 35 Франция не е под 1000 санкции

    28 1 Отговор

    До коментар #6 от "Ким Куннг чянг":

    както СКорея!!! Знаеш ли това?
    И пак СКорея в силен икономически растеж напоследък, докато Франция отдавна е в рецесия, а не в "в слаб растеж". Да не говорим от тук нататък!
    Не е нужно да съм фен на СКорея или на Макрон, за да съм информиран.

    07:42 20.10.2026

  • 36 горят в новините на журналистите

    0 28 Отговор

    До коментар #31 от "Италия, Испания":

    горят само в медиите.довечера в Париж играят Барса сПСВ.Децата са във ваканция в католическа европа.катедралите са им по 200метра високи и си стоят !Хората нямат проблем с липса на яйца и бензин , а се чудят как ,къде да си харчат парите покрай празниците.

    Коментиран от #42, #50

    07:43 20.10.2026

  • 37 az СВО Победа 81

    24 1 Отговор
    И този щеше да "побеждава" Русия.... 😂

    Коментиран от #57

    07:44 20.10.2026

  • 38 МАКРОН ГУБИ КОНТРОЛА НАД ФРАНЦИЯ

    29 0 Отговор
    А МАРОКО взема контрола над Франция.

    Коментиран от #45

    07:44 20.10.2026

  • 39 точка

    27 2 Отговор
    Украйна изяде франция.

    07:45 20.10.2026

  • 40 Да бе да

    9 1 Отговор

    До коментар #15 от "Да не се кахарим напразно":

    Златния век е пред нея!:)

    Какви заводи бе? За какво? И с какво?

    Коментиран от #48

    07:46 20.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 АКО БАРСА БИЕ ДОВЕЧЕРА

    11 1 Отговор

    До коментар #36 от "горят в новините на журналистите":

    Децата дето са във ваканция пак ще се забавляват у градината на Барозу.

    07:49 20.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Няма да стане

    2 9 Отговор

    До коментар #1 от "така е":

    Франция не е Албания. Тези младежи днес скачат по площадите, утре, юруш, пак са на заводите. Имат млади хора поне.

    Коментиран от #47

    07:49 20.10.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Дакатъ

    6 2 Отговор
    Добри новини!

    07:50 20.10.2026

  • 47 ами

    10 1 Отговор

    До коментар #44 от "Няма да стане":

    Толерастията е глобална болест. Тя ще затрие цивилизацията. За пореден път.

    Коментиран от #59

    07:51 20.10.2026

  • 48 Нормално

    1 10 Отговор

    До коментар #40 от "Да бе да":

    В наше село заводи няма. Но французите имат, произвеждат всичко каквото се сетиш. Имат и работна ръка. Не ги мисли.

    07:51 20.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 ДА НЕ ЗАБРАВЯМЕ

    13 1 Отговор

    До коментар #36 от "горят в новините на журналистите":

    Масовите демонстрации са срещу непосилно високата цена на живота. Що така в тази силна френска икономика.

    Коментиран от #51

    07:52 20.10.2026

  • 51 икономиката си е ОК

    0 10 Отговор

    До коментар #50 от "ДА НЕ ЗАБРАВЯМЕ":

    Който работи си е добре. Който го мързи е беден.

    Коментиран от #75

    07:54 20.10.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Хи хи

    10 2 Отговор
    туй ще е работа на Путин ......

    Коментиран от #64

    07:55 20.10.2026

  • 54 Макарон

    2 3 Отговор
    Нали всички протестиращи са избирателите на Макарона, няма как да приложи закона си срещу тях иначе партията ще го прати в Зимбабве да си доживее простия животец

    07:56 20.10.2026

  • 55 ТИР

    10 2 Отговор
    И сега,,, кой в чии клуб влезе, нормално е отказа от руски суровини да предизвика вдигане на цените и падане на правителства.

    07:58 20.10.2026

  • 56 Фен

    11 2 Отговор
    А урсулите сте чао...

    07:58 20.10.2026

  • 57 Бункер нюз

    2 12 Отговор

    До коментар #37 от "az СВО Победа 81":

    Коя русия имаш предвид?Онази ли,която под многоходовото ръководството на ботокса с токчетата пета година щурмува Мала Токмачка?

    Коментиран от #63

    07:59 20.10.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Разбирам те

    0 4 Отговор

    До коментар #47 от "ами":

    Но, все пак някой трябва работи.
    Няма кой. Пак тези младежи ше са, други няма. В Европа хората не раждат. Франция е облагодетелствана, че има такава буйни, млади хора. Заводите ще работят .

    Коментиран от #61

    08:02 20.10.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 споко

    2 4 Отговор

    До коментар #59 от "Разбирам те":

    Тези младежи работят. На Запад всеки от малък си знае мястото.
    В България всеки младеж чака вакантно място за Цар и за по-малко не иска да се хаби.

    08:06 20.10.2026

  • 62 Ъъъ

    8 1 Отговор
    "Президентът Еманюел Макрон осъди „необузданото насилие“

    Ма вие сте големи съдници бе.... Да не ви се надява човек...." Необуздано насилие"..... А когато седмици, месеци, че и години отказвате да чуете какво ви казват хората, тотално ги игнорирате и правите какво си искате, всичко е наред нали? Довлякохте цялата излет на света в Европа, давате им хиляди евра на месец под формата на помощи, наливате милиони в една война, която нито е ваша, нито ще стане ваша, докато собствените ви жители са принудени да се живеят в лишения..... Ама после техния гняв бил " необуздано насилие".... Ти да видиш... 🤔

    08:07 20.10.2026

  • 63 Бункер Бункер нюз

    0 3 Отговор

    До коментар #57 от "Бункер нюз":

    И защо възхваляваш русия Да не би да си по-добре от нея

    08:08 20.10.2026

  • 64 Абе

    8 2 Отговор

    До коментар #53 от "Хи хи":

    Русия е основното оправдание на корумпирания европейски елит за неговия крах

    08:09 20.10.2026

  • 65 хаха

    1 1 Отговор
    Колко още да финансират образованието? То е от най-финансираните в света на ученик.
    Проблемът е друг- 32% от парите, половината учителска заплата отиват в синдикатите за плащане на пенсии. Пенсиониран учител взима 94% от старата си заплата- все едно тук да се пенсионираш на заплата 1000 евро и пенсията да не е 500, а 940 евро. И пенсионирането е на 62г и 9м. Протестират да се сваляла възрастта на 60.
    Съсипват си държавата от соц, постоянно теглят дългове да кърпят дупките, но искат с протести да им се дава повече. И кой ще плаща, като тръгне към обявяване на фалит? Ами, всички други от ЕС, включая нас българите.

    Реалните годишни разходи за един ученик във Франция (изразени в еквивалентни щатски долари по паритет на покупателната способност - USD PPP) се разпределят по следния начин спрямо средните стойности за развитите страни:
    • Начално образование (Primary education): Франция изостава. Тя харчи $12 310 на ученик годишно, докато средното ниво за страните от OECD е значително по-високо – $13 552.
    • Гимназиално образование (Upper secondary): Тук страната инвестира сериозно над средното. За общообразователните гимназиални програми разходите са $16 674 на ученик (при средно за OECD $12 421). За професионалните училища сумата е $15 638 (средно за OECD: $13 901).
    • Висше образование (Tertiary education): Франция отделя по $23 285 на студент, което също надвишава средната стойност за OECD от $22 402

    08:10 20.10.2026

  • 66 Без име..

    5 2 Отговор
    Грабителите мрънкат на руски ,чуват се комунистически песни и лозунги ..Като например .Катюша .и Нам нужна една Победа..!..Грабят ,до последния терлик.обаче ,,Проверката е висша форма на доверие,,.Франция е опасна за преминаване даже .Не оставайте във Франция..Най вече Париж,Лион ,Марсилия ,Толуз...В някое село от 200 човека ,може би..Ще ви заколят..като кокошка ..

    Коментиран от #69, #79

    08:11 20.10.2026

  • 67 жик так

    12 3 Отговор
    И тоя искаше да сваля Путин и да праща войски в Украйна !

    08:12 20.10.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 ха ха ха ...

    5 0 Отговор

    До коментар #66 от "Без име..":

    Грабят ама магазина с руски сувенири и плакат на Путин що не смеят да го пипнат ?
    Минават гледат и заминават !

    08:13 20.10.2026

  • 70 като вожда живее с баба си

    4 0 Отговор
    Така ще бъде . Държавен пример за леваци .

    08:14 20.10.2026

  • 71 ще правят нов Ссср

    2 1 Отговор
    Във Франция ,Италия ,Испания ...развяват зняменятя на Ссср...Какво ли значи това ?

    08:16 20.10.2026

  • 72 отекчен

    3 2 Отговор
    политическата глупост е до гроб а народа само страда

    08:16 20.10.2026

  • 73 днес в Лион

    2 2 Отговор
    Утре и в Москва.

    08:18 20.10.2026

  • 74 Без име..

    2 0 Отговор
    Иде новата комунистическа вълна ..Никой не иска да работи за шепа грошове..Феодала на дръвника ..Иде СССР 2..Внимание .

    Коментиран от #81

    08:20 20.10.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 макарон

    2 0 Отговор
    Вместо за образование и училища - пари за Украйна.

    08:22 20.10.2026

  • 77 Без име..

    2 1 Отговор
    На всеки ъгъл се чува ,,Давай,Давай,,..Руски с малко арабски акцент..Ахаха ..Руские идут..Осторожное ..блин.

    08:23 20.10.2026

  • 78 Давайте милиарди на Украйна

    2 1 Отговор
    Още санкции водещи ..... до скъп живот!!

    08:24 20.10.2026

  • 79 хаха

    2 0 Отговор

    До коментар #66 от "Без име..":

    Грабителите всъщност веят знамена на Палестина и Украйна. Масово са зелени и социалисти, върли врагове не само на капитализма и Запада, а и на Путин. Левите и синдикатите се обединиха с арабите и африканците. И точно левите и зелените са най-русофобски настроените в цял ЕС.
    "Русофилите" "крайно десни" са тези, дето са обирани. Е, освен случаи като една от топ активистките на левите, дето се опитва да спре тълпата да не й съсипе козметичното студио с "Аз съм една от вас!"... От вчера е хит в Х меме как държи плакат за имиграцията на протест и до нея пред магазина как моли да не влизат да трошат в студиото й.

    08:33 20.10.2026

  • 80 Гай Турий

    2 0 Отговор
    Макаронът отдавна е загубил не контрола, а себе си целият нещастник! Машата на глобалисткото задкулисие закъснява да ес пръждосва от властта. Вреден както за саматаФранция, вреден за Юръба и за България. Съществото, готово да отвори война срещу Русия, е опасно за целия свят, освен че ако постигне задачите поставени му от рогатото сатанинско задкулисие неговата страна ще стане продължение на Сахара.

    08:38 20.10.2026

  • 81 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #74 от "Без име..":

    Да. А ето какво казва ИИ при добре зададен въпрос какво става при вдигане на доходи и данъци без повече производство.... ВЕНСЕРЕМОС, ДРУГАРИ! ДА ВЪВЕЖДАМЕ БЪРЗО И НИЕ ПРОГРЕСИВЕН ДАНЪК!

    Франция е в класически капан – с най-високото данъчно бреме в ЕС (над 45% от БВП), държавата фабрикува доходи без производство, финансирани с дългове при рекордни лихви (кризата с френските ДЦК). На хартия хората получават повече, но накрая кухите пари и данъчната примка ги правят по-бедни.
    Ето как математиката на данъците превръща искането за по-висока заплата в ценови шок за клиента при обикновена услуга (напр. 20-минутна смяна на масло):
    Сценарий А: Механикът иска 1000 нето
    При високите ставки, за 1000 чисто в джоба, брутната заплата е 1818 €. Работодателят плаща още 40% отгоре (727 ). С режийните разходи сумата става 3054 . Накрая държавата начислява 20% ДДС и крайната цена за клиента е 36,65 (изчислено пропорционално за база часове).
    Сценарий Б: Механикът иска 1500 нето (+10% по-високи данъци)
    Ако държавата вдигне данъците и осигуровките с 10%, за 1500 чисто брутната заплата излита на 3333 . Данъкът „от работодател“ вече е 50% (1667 ). С фирмата надценка сумата става 6000 , а с ДДС клиентът плаща 72,00
    Изводът:
    За да вземе механикът 50% повече чисто, цената за клиента скача с близо 100% (от 36,65 на 72,00 ). Държавата прибира лъвския пай. Когато утре същият механик отиде на фризьор или в магазина, той ще се сблъска със същите двойни цени. Изкуственото вдигане

    Коментиран от #83

    08:42 20.10.2026

  • 82 ......-

    0 0 Отговор
    Санкциите РАБОТЯТ !!

    И има банани за всички мамуни .

    08:42 20.10.2026

  • 83 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #81 от "хаха":

    Ето как изглежда същата математика за 20-минутната услуга, ако пренесем сервиза в България (с 10% плосък данък) или Сингапур (с ниски прогресивни ставки), за да видиш защо френският модел ражда ценови шок:
    Франция е в капан, защото преразпределя прекалено много. Когато държавата ти взема половината изработено, за да вдигнеш заплатата на работника, трябва да взривиш цената за клиента. Ето как изглежда същият механик, който иска да вдигне чистия си доход от 1000 на 1500 евро, но в страни с различна фискална политика:
    България (10% плосък данък):
    Тук данъчната тежест (ДОД + осигуровки) е общо около 22% за работника и 19% за работодателя.
    • За 1000 € нето, общият разход за труд (заедно с данъка от работодател) е само 1480 €. С надценката и 20% ДДС, цената за клиента е около 21,30 €.
    • За 1500 € нето, разходът за труд става 2220 €. Тъй като данъкът е плосък (не скача в по-горна ставка), цената за клиента нараства пропорционално – става 32,00 €.
    • Извод: Механикът получава 50% повече чисто, а цената за клиента скача с точно 50%. Няма скрито оскъпяване от държавата.

    08:42 20.10.2026

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