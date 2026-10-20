Масови протести и безредици обхванаха пет страни в Европа: какво се случва

Масови протести, сблъсъци с полицията, вандализъм и стотици задържани белязаха последния уикенд във Франция, Италия, Португалия, Белгия и Албания. Причините са различни, но сред основните искания са недоволството от поскъпването на живота, бюджетните ограничения, проблемите с жилищата и обвиненията в корупция.

Медуза съобщава, че във Франция протестите са започнали в края на септември с демонстрации на ученици заради лошото състояние на учебните заведения и недостига на преподаватели. Впоследствие към тях са се присъединили студенти, синдикати, климатични активисти и фермери.

Над 2000 задържани във Франция

Исканията постепенно са се разширили и вече включват недоволство от увеличаването на ежедневните разходи и недостатъчното финансиране на обществените услуги. В акциите през уикенда са участвали стотици хиляди души.

На места демонстрациите са прераснали в безредици. Били са разграбвани магазини и подпалвани сгради, сред които и кметството в Лимож. Над 2000 активисти са били задържани. Министърът на вътрешните работи Лоран Нунес е подал оставка, но президентът Еманюел Макрон не я е приел. В някои региони се очаква да бъде въведен и полицейски час.

Италия: протести срещу разходите и поскъпването

В Италия масовите акции са организирани чрез социалните мрежи от децентрализираното движение Italia in Piazza. Демонстрации са проведени в редица големи градове, а в Милано, Торино и Болоня се е стигнало до безредици.

Няколкостотин души са били задържани, а над 140 полицаи са пострадали. В Милано протестиращи са се сблъскали със силите на реда, чупили са витрини и са палили контейнери за отпадъци на централния площад „Дуомо“. Участниците настояват за промяна в разпределението на държавните разходи, мерки срещу поскъпването и намаляване на финансовата тежест за гражданите.

Жилищни протести в Португалия

Център на протестите в Португалия е Порто, където се включват жилищни активисти и синдикати. Активистите настояват за отмяна на новия закон за наемите, а синдикатите искат по-широки мерки срещу увеличаването на разходите за живот.

На 15 октомври в Порто са избухнали безредици, след като полицията се е опитала да попречи на протестиращите да изградят палатков лагер. Десетки хора са пострадали, а действията на полицията са предизвикали допълнително недоволство. През уикенда протестите са се разпространили и в Лисабон, Коимбра, Фаро и други големи градове. Засега акциите там преминават мирно, като протестиращите изграждат палаткови лагери.

Синдикати и студенти в Белгия

В Белгия синдикатите провеждат протести и стачки от седмици срещу съкращаването на бюджетните разходи и данъчните реформи. Към тях са се присъединили студенти, които се противопоставят на увеличаването на таксите и ограничаването на достъпа до висше образование.

Младежките демонстрации са били вдъхновени от протестите във Франция. На 17 октомври в Брюксел и Лиеж са избухнали сблъсъци с полицията. Около 150 души са били задържани в белгийската столица.

Повече от четири месеца протести в Албания

В Тирана мирните протести продължават повече от четири месеца. Участниците се противопоставят на изграждането на луксозен курорт от структури, свързани с Джаред Къшнър, в защитена крайбрежна зона. Те обвиняват правителството и в корупция, а едно от основните им искания от началото е оставката на премиера Еди Рама.

През последния уикенд протестиращите са прибегнали до насилие. По думите им това е станало, „защото никой не иска да ни слуша“. Над 500 души са били задържани, а около 120 служители на полицията са пострадали според официални данни.

Рама отказва да подаде оставка и обвинява Русия и Иран във вмешателство в протестите. Така пет различни конфликта, свързани с доходите, обществените услуги, жилищата, данъчната политика и управлението, се развиват едновременно в няколко части на Европа.

Източници: meduza.io