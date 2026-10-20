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Масови протести и безредици обхванаха пет страни в Европа: какво се случва

Масови протести и безредици обхванаха пет страни в Европа: какво се случва

20 Октомври, 2026 08:04 1 754 45

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Демонстрациите са свързани с поскъпването, бюджетните ограничения, жилищната политика и недоволството от правителствата

Масови протести и безредици обхванаха пет страни в Европа: какво се случва - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Масови протести, сблъсъци с полицията, вандализъм и стотици задържани белязаха последния уикенд във Франция, Италия, Португалия, Белгия и Албания. Причините са различни, но сред основните искания са недоволството от поскъпването на живота, бюджетните ограничения, проблемите с жилищата и обвиненията в корупция.

Медуза съобщава, че във Франция протестите са започнали в края на септември с демонстрации на ученици заради лошото състояние на учебните заведения и недостига на преподаватели. Впоследствие към тях са се присъединили студенти, синдикати, климатични активисти и фермери.

Над 2000 задържани във Франция

Исканията постепенно са се разширили и вече включват недоволство от увеличаването на ежедневните разходи и недостатъчното финансиране на обществените услуги. В акциите през уикенда са участвали стотици хиляди души.

На места демонстрациите са прераснали в безредици. Били са разграбвани магазини и подпалвани сгради, сред които и кметството в Лимож. Над 2000 активисти са били задържани. Министърът на вътрешните работи Лоран Нунес е подал оставка, но президентът Еманюел Макрон не я е приел. В някои региони се очаква да бъде въведен и полицейски час.

Италия: протести срещу разходите и поскъпването

В Италия масовите акции са организирани чрез социалните мрежи от децентрализираното движение Italia in Piazza. Демонстрации са проведени в редица големи градове, а в Милано, Торино и Болоня се е стигнало до безредици.

Няколкостотин души са били задържани, а над 140 полицаи са пострадали. В Милано протестиращи са се сблъскали със силите на реда, чупили са витрини и са палили контейнери за отпадъци на централния площад „Дуомо“. Участниците настояват за промяна в разпределението на държавните разходи, мерки срещу поскъпването и намаляване на финансовата тежест за гражданите.

Жилищни протести в Португалия

Център на протестите в Португалия е Порто, където се включват жилищни активисти и синдикати. Активистите настояват за отмяна на новия закон за наемите, а синдикатите искат по-широки мерки срещу увеличаването на разходите за живот.

На 15 октомври в Порто са избухнали безредици, след като полицията се е опитала да попречи на протестиращите да изградят палатков лагер. Десетки хора са пострадали, а действията на полицията са предизвикали допълнително недоволство. През уикенда протестите са се разпространили и в Лисабон, Коимбра, Фаро и други големи градове. Засега акциите там преминават мирно, като протестиращите изграждат палаткови лагери.

Синдикати и студенти в Белгия

В Белгия синдикатите провеждат протести и стачки от седмици срещу съкращаването на бюджетните разходи и данъчните реформи. Към тях са се присъединили студенти, които се противопоставят на увеличаването на таксите и ограничаването на достъпа до висше образование.

Младежките демонстрации са били вдъхновени от протестите във Франция. На 17 октомври в Брюксел и Лиеж са избухнали сблъсъци с полицията. Около 150 души са били задържани в белгийската столица.

Повече от четири месеца протести в Албания

В Тирана мирните протести продължават повече от четири месеца. Участниците се противопоставят на изграждането на луксозен курорт от структури, свързани с Джаред Къшнър, в защитена крайбрежна зона. Те обвиняват правителството и в корупция, а едно от основните им искания от началото е оставката на премиера Еди Рама.

През последния уикенд протестиращите са прибегнали до насилие. По думите им това е станало, „защото никой не иска да ни слуша“. Над 500 души са били задържани, а около 120 служители на полицията са пострадали според официални данни.

Рама отказва да подаде оставка и обвинява Русия и Иран във вмешателство в протестите. Така пет различни конфликта, свързани с доходите, обществените услуги, жилищата, данъчната политика и управлението, се развиват едновременно в няколко части на Европа.

Източници: meduza.io


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вижда се

    57 7 Отговор
    ЕС се разпада .

    Коментиран от #8

    08:06 20.10.2026

  • 2 Фен

    62 4 Отговор
    Ами либералната Секта си отива. Бавно, но безвъзвратно.

    08:06 20.10.2026

  • 3 Киро Брейков

    58 2 Отговор
    Власта в ЕС е на път без изход..! Тълпата иска пари и човешки живот а олигархията иска да извади армията...! Когато се изпразни още хладилника тълпата ще се прицели в банките..

    08:07 20.10.2026

  • 4 Карпов

    51 2 Отговор
    Е как какво се случва дават се пари от бюджета във всички държави за чужда епйна и няма пари за проблемите в тея държави.

    08:07 20.10.2026

  • 5 честен ционист

    37 6 Отговор
    Ганчо трябваше да протестира още от първия ден, в който му натресоха еврото, но явно Ганчо или е страхлив, или е имал много накрадени левчета, които е осребрил легално.

    Коментиран от #35, #40

    08:09 20.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Демокрация

    4 30 Отговор

    До коментар #1 от "Вижда се":

    не е, както при джуджето

    Коментиран от #27

    08:10 20.10.2026

  • 9 Абе

    22 2 Отговор
    Метафора на разпада на Запада

    08:11 20.10.2026

  • 10 Как какво става?

    39 5 Отговор
    Става това, че на хората им писна да се гаврят с него.
    Такова мачкане, бедност, насилие, несигурност, военни действия , несигурност, болести…. Това става и за това не само тези народи, всички ще се вдигнат в защита на правата си!
    И ще има възмездие,

    Коментиран от #11

    08:11 20.10.2026

  • 11 честен ционист

    6 19 Отговор

    До коментар #10 от "Как какво става?":

    Кога Чумата върне децата на хората. Подобни протести тип ПП/ДБ ги видяхме вече у България, след които ни домъкнаха Рапона и бандата му. Това предстои и в ЕС, да изкарат мунчовците със зелените чорапи и да ви привикат по Военните окръжия.

    08:14 20.10.2026

  • 12 Ватенка

    28 2 Отговор
    Санкциите дават резултат

    08:17 20.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 значи държавите са шест

    28 0 Отговор
    Пропуснали сте Испания !

    08:18 20.10.2026

  • 16 ще правят нов Ссср ?

    19 0 Отговор
    Защо на митингите в Италия ,Франция ,Испания ..развяват знамената на Ссср ? Какво ли смятат да правят ? И пеят Катюша .

    08:20 20.10.2026

  • 17 Kaлпазанин

    21 1 Отговор
    Колко й какво то е посял това ще жъне ,идва тоталния контрол и игрите на глада

    08:21 20.10.2026

  • 18 Нещата са ясни

    18 0 Отговор
    Путин е виновен

    08:22 20.10.2026

  • 19 Банката

    15 0 Отговор
    Аууу, робите въстанаха🤣😂😂

    08:22 20.10.2026

  • 20 Само питам

    22 1 Отговор
    А урсулето ко вика ?
    И останалите клакьори Кая ,Мая ,Бербок ..
    В тоя Ес най войнствени са бабичките .

    08:22 20.10.2026

  • 21 MЪPCУЛАТА СЪМ

    15 1 Отговор
    Съгурна съм, че още милиарди за златните киевски тоалетни ще решат проблемите!

    08:25 20.10.2026

  • 22 Пич

    3 3 Отговор
    Хахаха........ талибаните в ЕС са гледали "На всеки километър"!!!
    - Нас червенотоо знаме родиии......

    08:25 20.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Луд

    15 1 Отговор
    На хората им писва от Урсолизма

    08:28 20.10.2026

  • 25 Републиканец

    14 0 Отговор
    С парите, които си разделихте със Зеленски можехте да задоволите нуждите на своето население. Но вече е много късно. Лавината на народното недоволство ще ви повлече в затвора при Саркози.

    08:28 20.10.2026

  • 26 Реалист

    14 0 Отговор
    Европейците свикнаха на богат и охолен живот, даже българите често ходихме там за да изкараме някоя пара за черни дни и да им вършим черната работа. Но когато се заядоха с Путин, дойдоха тежките времена и те взеха да се бунтуват и да пищят, защото не са свикнали както ние с мизерен живот. Сега една нова война ще занули всичко и после всичко ще тръгне отначало. Това е кръговрата на живота. Както казват: „Трудните времена раждат силни хора. Силните хора създават лесни времена. Лесните времена раждат слаби хора. Слабите хора създават трудни времена.“

    08:28 20.10.2026

  • 27 Емил

    8 1 Отговор

    До коментар #8 от "Демокрация":

    Кое джудже имате впредвид зеленото ли ;-)

    08:29 20.10.2026

  • 28 Случва се

    10 1 Отговор
    това,което очаквахме!Западната либерална"демокрация"се разпада! И това е само началото!

    08:30 20.10.2026

  • 29 ккк

    11 0 Отговор
    очаквайте скоро Германия и Испания, санкциите и политиката на урсулите сработва но в обратен план, хората са наясно , че никой не му е длъжен на зеления да се ограничава за негова сметка

    08:30 20.10.2026

  • 30 Евролунатик

    10 0 Отговор
    Прекрасни новини!

    08:31 20.10.2026

  • 31 Хахаха!🎺🥳😀

    9 0 Отговор
    Тия искаха да фалира и да се разпадне Русия, а фалираха и се разпаднаха те.

    08:32 20.10.2026

  • 32 Същите протести

    1 6 Отговор
    Си ги имат и се случват от десетилетия.
    Копейките обаче го изкарват, че черната чума (като тази в Сибир) ще погълне Западна Европа. Няма спокойно, защо според вас там живеят любовниците и незаконните деца на руския елит? Който пък много се е загрижил за "тРаДиЦиОнНоТо семейство"

    Коментиран от #37, #39

    08:32 20.10.2026

  • 33 Мирчев

    3 0 Отговор
    Лошо ми е.....

    Коментиран от #36

    08:34 20.10.2026

  • 34 Дърт Вейдър

    3 1 Отговор
    И всички тия щяха да свалят Путин !!

    08:35 20.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Гюров

    3 0 Отговор

    До коментар #33 от "Мирчев":

    И на мен ми е лошо.....

    08:35 20.10.2026

  • 37 Само питам

    2 1 Отговор

    До коментар #32 от "Същите протести":

    Кога бе готин ?
    Я дай пример ?

    08:36 20.10.2026

  • 38 Евродебил

    3 1 Отговор
    Каква я мислехме .....а тя каква стана!?

    08:37 20.10.2026

  • 39 читател

    3 0 Отговор

    До коментар #32 от "Същите протести":

    Кой протестира когато му е добре и от чешмата тече мед и масло ?

    08:37 20.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Един

    3 0 Отговор
    Путин води хибридна война с ЕС! Сполучлива!
    (... да ви "подсетя" , че нещо забравяте пак да сложите Русия и Путин като първи виновни, нали !)

    08:37 20.10.2026

  • 42 Копейка връз Копейка

    1 2 Отговор
    Нямат търпение кой първи опорка да положи, сами се питат, сами си отговорят, борят се от рано сутрин да защитят надника си предателски, пишейки спам от китайските си телефони, в американския интернет

    08:38 20.10.2026

  • 43 Милиардите за Украйна

    2 0 Отговор
    Санкциите ... И ето резултата. ЕС се разпада! Смяна на лидерите!

    08:38 20.10.2026

  • 44 Даката

    0 0 Отговор
    Четвъртият райх на хитлеристката Урсула се разпада!

    08:40 20.10.2026

  • 45 Соломон

    0 0 Отговор
    Нямат край мъките на еврофашистите!

    08:41 20.10.2026

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