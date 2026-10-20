Масови протести и безредици обхванаха пет страни в Европа: какво се случва

Масови протести, сблъсъци с полицията, вандализъм и стотици задържани белязаха последния уикенд във Франция, Италия, Португалия, Белгия и Албания. Причините са различни, но сред основните искания са недоволството от поскъпването на живота, бюджетните ограничения, проблемите с жилищата и обвиненията в корупция.
Медуза съобщава, че във Франция протестите са започнали в края на септември с демонстрации на ученици заради лошото състояние на учебните заведения и недостига на преподаватели. Впоследствие към тях са се присъединили студенти, синдикати, климатични активисти и фермери.
Над 2000 задържани във Франция
Исканията постепенно са се разширили и вече включват недоволство от увеличаването на ежедневните разходи и недостатъчното финансиране на обществените услуги. В акциите през уикенда са участвали стотици хиляди души.
На места демонстрациите са прераснали в безредици. Били са разграбвани магазини и подпалвани сгради, сред които и кметството в Лимож. Над 2000 активисти са били задържани. Министърът на вътрешните работи Лоран Нунес е подал оставка, но президентът Еманюел Макрон не я е приел. В някои региони се очаква да бъде въведен и полицейски час.
Италия: протести срещу разходите и поскъпването
В Италия масовите акции са организирани чрез социалните мрежи от децентрализираното движение Italia in Piazza. Демонстрации са проведени в редица големи градове, а в Милано, Торино и Болоня се е стигнало до безредици.
Няколкостотин души са били задържани, а над 140 полицаи са пострадали. В Милано протестиращи са се сблъскали със силите на реда, чупили са витрини и са палили контейнери за отпадъци на централния площад „Дуомо“. Участниците настояват за промяна в разпределението на държавните разходи, мерки срещу поскъпването и намаляване на финансовата тежест за гражданите.
Жилищни протести в Португалия
Център на протестите в Португалия е Порто, където се включват жилищни активисти и синдикати. Активистите настояват за отмяна на новия закон за наемите, а синдикатите искат по-широки мерки срещу увеличаването на разходите за живот.
На 15 октомври в Порто са избухнали безредици, след като полицията се е опитала да попречи на протестиращите да изградят палатков лагер. Десетки хора са пострадали, а действията на полицията са предизвикали допълнително недоволство. През уикенда протестите са се разпространили и в Лисабон, Коимбра, Фаро и други големи градове. Засега акциите там преминават мирно, като протестиращите изграждат палаткови лагери.
Синдикати и студенти в Белгия
В Белгия синдикатите провеждат протести и стачки от седмици срещу съкращаването на бюджетните разходи и данъчните реформи. Към тях са се присъединили студенти, които се противопоставят на увеличаването на таксите и ограничаването на достъпа до висше образование.
Младежките демонстрации са били вдъхновени от протестите във Франция. На 17 октомври в Брюксел и Лиеж са избухнали сблъсъци с полицията. Около 150 души са били задържани в белгийската столица.
Повече от четири месеца протести в Албания
В Тирана мирните протести продължават повече от четири месеца. Участниците се противопоставят на изграждането на луксозен курорт от структури, свързани с Джаред Къшнър, в защитена крайбрежна зона. Те обвиняват правителството и в корупция, а едно от основните им искания от началото е оставката на премиера Еди Рама.
През последния уикенд протестиращите са прибегнали до насилие. По думите им това е станало, „защото никой не иска да ни слуша“. Над 500 души са били задържани, а около 120 служители на полицията са пострадали според официални данни.
Рама отказва да подаде оставка и обвинява Русия и Иран във вмешателство в протестите. Така пет различни конфликта, свързани с доходите, обществените услуги, жилищата, данъчната политика и управлението, се развиват едновременно в няколко части на Европа.
Източници: meduza.io
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вижда се
Коментиран от #8
08:06 20.10.2026
2 Фен
08:06 20.10.2026
3 Киро Брейков
08:07 20.10.2026
4 Карпов
08:07 20.10.2026
5 честен ционист
Коментиран от #35, #40
08:09 20.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Демокрация
До коментар #1 от "Вижда се":не е, както при джуджето
Коментиран от #27
08:10 20.10.2026
9 Абе
08:11 20.10.2026
10 Как какво става?
Такова мачкане, бедност, насилие, несигурност, военни действия , несигурност, болести…. Това става и за това не само тези народи, всички ще се вдигнат в защита на правата си!
И ще има възмездие,
Коментиран от #11
08:11 20.10.2026
11 честен ционист
До коментар #10 от "Как какво става?":Кога Чумата върне децата на хората. Подобни протести тип ПП/ДБ ги видяхме вече у България, след които ни домъкнаха Рапона и бандата му. Това предстои и в ЕС, да изкарат мунчовците със зелените чорапи и да ви привикат по Военните окръжия.
08:14 20.10.2026
12 Ватенка
08:17 20.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 значи държавите са шест
08:18 20.10.2026
16 ще правят нов Ссср ?
08:20 20.10.2026
17 Kaлпазанин
08:21 20.10.2026
18 Нещата са ясни
08:22 20.10.2026
19 Банката
08:22 20.10.2026
20 Само питам
И останалите клакьори Кая ,Мая ,Бербок ..
В тоя Ес най войнствени са бабичките .
08:22 20.10.2026
21 MЪPCУЛАТА СЪМ
08:25 20.10.2026
22 Пич
- Нас червенотоо знаме родиии......
08:25 20.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Луд
08:28 20.10.2026
25 Републиканец
08:28 20.10.2026
26 Реалист
08:28 20.10.2026
27 Емил
До коментар #8 от "Демокрация":Кое джудже имате впредвид зеленото ли ;-)
08:29 20.10.2026
28 Случва се
08:30 20.10.2026
29 ккк
08:30 20.10.2026
30 Евролунатик
08:31 20.10.2026
31 Хахаха!🎺🥳😀
08:32 20.10.2026
32 Същите протести
Копейките обаче го изкарват, че черната чума (като тази в Сибир) ще погълне Западна Европа. Няма спокойно, защо според вас там живеят любовниците и незаконните деца на руския елит? Който пък много се е загрижил за "тРаДиЦиОнНоТо семейство"
Коментиран от #37, #39
08:32 20.10.2026
33 Мирчев
Коментиран от #36
08:34 20.10.2026
34 Дърт Вейдър
08:35 20.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Гюров
До коментар #33 от "Мирчев":И на мен ми е лошо.....
08:35 20.10.2026
37 Само питам
До коментар #32 от "Същите протести":Кога бе готин ?
Я дай пример ?
08:36 20.10.2026
38 Евродебил
08:37 20.10.2026
39 читател
До коментар #32 от "Същите протести":Кой протестира когато му е добре и от чешмата тече мед и масло ?
08:37 20.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Един
(... да ви "подсетя" , че нещо забравяте пак да сложите Русия и Путин като първи виновни, нали !)
08:37 20.10.2026
42 Копейка връз Копейка
08:38 20.10.2026
43 Милиардите за Украйна
08:38 20.10.2026
44 Даката
08:40 20.10.2026
45 Соломон
08:41 20.10.2026