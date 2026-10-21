Подкрепата за Марин Льо Пен се увеличава след размириците във Франция

Подкрепата за лидерката на крайната десница Марин Льо Пен се увеличава след размириците във Франция показва проучване на общественото мнение, публикувано във в. "Фигаро", предаде БТА.
Анкетата, направена от френските институти ИФОП и "Фидюсиал" за всекидневника и още две медии в страната - телевизия Ел Се И и "Сюд Радио", прогнозира балотаж с водача на радикалната левица Жан-Люк Меланшон на предстоящите догодина президентски избори. Социолозите очакват дясноцентристкият кандидат Едуар Филип - бивш премиер при президента Еманюел Макрон, при всички сценарии да не се класира за балотажа през май.
Допитването отрежда на Льо Пен на първия тур през април резултат от 34-38 процента - с 1-2 процента повече спрямо предишния подобен сондаж. Меланшон е втори с 15-20 процента.
Едуар Филип получава максимум 15% - с 3% по-малко в сравнение с предишната анкета. Друг бивш премиер при президента Макрон - центристът Габриел Атал, има подкрепа от 13%.
Подкрепата за Рафаел Глюксман от левицата е между 12 и 16 процента, което означава, че той вероятно ще се бори за третото място с Едуар Филип.
На балотажа, сондажът прогнозира, че Марин Льо Пен ще спечели срещу всички нейни потенциални съперници. Лидерката на крайната десница ще получи 56-58 процента от гласовете. Нейната победа би била най-убедителна срещу Жан-Люк Меланшон, като двамата ще получат съответно 68% и 32%.
Проучването е било направено от събота, когато Франция бе обхваната от безредици, до понеделник.
Преднината на Марин Льо Пен е очаквана, като социолозите прогнозираха ръст на подкрепата за нея, предвид обещанието ѝ за една "мирна Франция", отбелязва "Фигаро".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Възраждане
08:12 21.10.2026
2 Пич
Коментиран от #9
08:14 21.10.2026
3 долу ес
Коментиран от #5
08:14 21.10.2026
4 реалистъ
08:19 21.10.2026
5 Българин 🇧🇬
До коментар #3 от "долу ес":„Заради една бълха не изгаряй цялата черга“) , „Заради Илия намразих и свети Илия“ /// ЕС е необходима организация на държави с подобни истории , религии , география . Това , че е обяздена от натоФци и русофоби , не значи , че трябва да се разтури ! Просто трябва да се разчисти от тях !
Коментиран от #8, #13, #14
08:22 21.10.2026
6 ГАРАНЦИЯ
08:24 21.10.2026
7 МАРОДЕРИТЕ
И ПРИ ЛЪО ПЕН.
ЩЕ ДОЙДЕ И НЕЙНИЯТ РЕД
ДА ВИДИ
КОЛКО МИРНА ЩЕ ФРАНЦИЯ.
ПРИ НЕЯ .
08:24 21.10.2026
8 Млад еврас
До коментар #5 от "Българин 🇧🇬":Няма как да се разчисти системата, направена е като при нас, пипнеш ли властта и няма махане и правят квот им е кеф, не само в Брюксел а в всички ЕС симулации на демокрации е така, протести бунтове те не се махат или идват същите, не може една ЕС клика да прави каквото си иска, виждаме ясно и резултатите, олигархичния режим се променя само и единствено с диктатура,няма друг начин да вземеш властта и ограбеното от олигархията, та нещата отиват на зле и ЕС сам си го причини
08:30 21.10.2026
9 Мнение
До коментар #2 от "Пич":Меркел ги натресе, а тя работи за вас (бивш културен секретар на младежката комунистическа организация, промивала е мозъци). Значи вие сте виновни за мигрантите.
Коментиран от #10
08:32 21.10.2026
10 Пич
До коментар #9 от "Мнение":Разсмя ме, ама яко!!!
Добре, поемам отговорност!!!
Меркел работи лично за мене!!!
И благодаря че ме разсмя, създаде ми добро настроение!
08:36 21.10.2026
11 Шорт
08:40 21.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Пенг Робинсън
До коментар #5 от "Българин 🇧🇬":ЕС не може да се разтури тъй като държавите му са дълбоко свързани съседи. Просто самите държави като изчезнат и ЕС ще изчезне с тях тъй като е техен продукт.
08:53 21.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.