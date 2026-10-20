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Социалното недоволство подпали градовете на Европа

Социалното недоволство подпали градовете на Европа

20 Октомври, 2026 10:09 926 53

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В продължение на седмици тълпи от хора излизат по улиците на големи градове, при което се стигна до арести, грабежи, ранени и прояви на насилие

Социалното недоволство подпали градовете на Европа - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Растящите цени на храните и горивата, липсата на финансиране за образованието, състоянието на обществените услуги и високите цени на жилищата и високите наеми създадоха взривоопасна обстановка за една на протести в Европа, предаде БТА, цитирайки АП.

В продължение на седмици тълпи от хора излизат по улиците на големите градове, при което се стигна до арести, грабежи, ранени и прояви на насилие във Франция, Италия и Албания. В Испания и Португалия се появиха палаткови лагери в знак на протест срещу непосилно високите наеми и комунални разходи.

Младите европейци изпитват „силно чувство на несигурност и липса на контрол“, казва Мария Силвестре, професор по социология в Университета на Деусто в Испания.

„Когато определени обстоятелства се съчетаят, внезапно се появява искра, която може да насочи това недоволство и да изкара хората по улиците“, добавя тя.

Градовете се превръщат в бойни полета в момент, в който водещи икономики в ЕС, включително Франция, Италия и Испания, се приближават към ключови избори. Междувременно крайнодесните партии постигат изборни успехи в Германия и биха могли да го направят и в други държави.

Всичко това се случва и в критичен момент за европейската подкрепа за Украйна. Президентът Доналд Тръмп прави дипломатически жестове към руския президент Владимир Путин, докато Русия е обвинявана в извършването на все по-чести хибридни атаки срещу държави от НАТО.

Десните политици се възползват от хаоса. Макар протестите във Франция да изглеждат широко подкрепени от различни обществени групи, вчера Тръмп обвини имигрантите за разрушенията в публикация в социалната си платформа Трут соушъл. „Мигрантите превзеха Франция. Трябва БЪРЗО ДА ЗАТВОРЯТ ГРАНИЦИТЕ!“, написа той.

Много от протестите са подхранвани от разочарованието на младите хора. Други участници, включително маскирани лица, облечени в черно, са допринесли за избухването на насилие. Френските власти и полицията обаче не са обвинили имигрантите за случващото се.

Ето какво стои зад вълната от недоволство в различните държави.

Франция: недоволството от състоянието на френските училища прерасна в по-широки протести

Във Франция, която има многовековна традиция на масови обществени протести, гимназисти организират блокади и демонстрации от повече от три седмици. Те настояват за повече ресурси за училищата, които според тях страдат от недостиг на персонал и са в лошо състояние, особено в по-бедните квартали.

Впоследствие протестите се разраснаха, след като към тях се присъединиха френският синдикат Обща конфедерация на труда и други активисти, докато учениците бяха в есенна ваканция.

Исканията на разрасналото се протестното движение вече са свързани и с растящите разходи за живот и обществените услуги.

Въпреки че стотици хиляди души участваха в мирни шествия, безредиците през уикенда доведоха до 2400 ареста и сериозни нарушения на обществения ред в различни части на Франция. В Париж, Марсилия, Лион и Бордо имаше грабежи. В Лимож пламъци обхванаха кметството от XIX век и почти унищожиха сградата. Някои училища също бяха подпалени.

Ученици и участници в безредиците хвърляха запалителни бомби, а силите на реда отговориха със сълзотворен газ. Стотици хора бяха ранени.

Френският президент Еманюел Макрон осъди насилието в събота, като обвини крайнолеви активисти, че се опитват да предизвикат хаос чрез нападения срещу сгради и полицията.

„Онези, които разграбваха, ще трябва да платят за нанесените щети, а онези, които се опитаха да разрушат Републиката, ще понесат отговорност“, заяви Макрон в неделя в телевизионно обръщение.

Испания: жилищната криза и недоволството в образованието

В Испания учители от началните и средните училища започнаха безсрочна стачка в Мадрид миналата седмица с искания за по-добро заплащане и условия на труд. Недоволни учители организираха подобни стачни действия и в други части на страната през тази година.

На централния мадридски площад „Пуерта дел Сол“ от седмици има десетки палатки в знак на протест срещу растящите жилищни разходи. Повод за недоволството стана изгонването от жилището ѝ на 87-годишната Марикармен, която по-късно почина в болница.

Впоследствие подобни палаткови лагери се появиха и в други испански градове.

Общественият натиск накара управляващото социалистическо правителство да одобри мерки за осигуряване на достъпни жилища. Те обаче не получиха достатъчна подкрепа в парламента, което доведе до обявяването на предсрочни избори от премиера Педро Санчес за ноември.

За ноември беше обявена и обща стачка - първата от 14 години насам.

Подобни протести срещу жилищната криза избухнаха и в най-големите градове на Португалия - Лисабон и Порто - както и в Барселона, която е сред основните центрове на проблемите с прекомерния туризъм и недостъпните жилища в Испания.

Минималната работна заплата в Испания е 1221 евро, докато средният месечен наем за апартамент с площ от 80 квадратни метра е около 1130 евро, сочи анализ на бизнес изданието „Експансион“.

„По-голямата част от заплатата ми отива за наема. Съквартирантът ми също се затруднява да свързва двата края, точно както и аз“, казва 20-годишната Диана Мансанарес, сервитьорка, която участва в палатковия лагер в Мадрид. „Това е моята реалност и реалността на повечето от нас, които живеем в този град“, допълва тя.

Италия: протести за работа, здравеопазване и по-високи заплати

Движението „Италия на площада“ мобилизира хиляди демонстранти, които настояват за по-добри възможности за работа, здравеопазване, образование и достъпни жилища, както и за по-високи заплати.

Според правителствени данни инфлацията в Италия се е повишила до 4,2% през септември, надхвърляйки нивото от 3,8% за Еврозоната.

След мирните шествия избухнаха безредици в Торино и Болоня, както и в Милано - финансовата и модната столица на Италия. Там маскирани участници в безредиците влязоха в сблъсъци с полицията, разграбваха магазини и подпалваха имущество.

Полицията в Милано съобщи, че 271 души са били арестувани, повечето от тях непълнолетни, а 14 служители на силите за сигурност са били ранени по време на двата дни на безредици.

Междувременно новосформирана група, нарекла себе си „Движение 17 октомври“, обяви това, което определя като „постоянна мобилизация“. Организацията призовава за демонстрации всяка събота от 15 ч. в градове из цяла Италия.

Албания: протестите срещу правителството се разрастват

В столицата на Албания - Тирана, антиправителствените протести продължават повече от седмица.

Сблъсъците се изостриха, след като ученици и студенти се присъединиха към широкото антиправителствено движение „Фламинго“, което настоява за оставката на социалистическия премиер Еди Рама.

Рама осъди протестиращите, като заяви, че са „идеологизирани и радикализирани“ от антифа - общо наименование за слабо организирани крайнолеви активисти в САЩ. Там президентът Доналд Тръмп обяви движението за терористична организация.

Сред основните искания на протестиращите в Албания е борбата с корупцията.

Името на движението „Фламинго“ идва от естественото местообитание на този пернат вид в район, в който правителството на Рама се е съгласило да разреши строителни работи по мащабен луксозен туристически проект, свързан с Джаред Къшнър - зетя на Тръмп.

Според уебсайта на движението протестиращите настояват също за защита на здравеопазването, образованието и държавните пенсии.

Сърбия: студентите срещу корупцията и политическата власт

В Сърбия университетските студенти, които водят масови антикорупционни протести от близо две години, се противопоставят на опита на бившия популистки лидер на балканската страна Александър Вучич да се върне на власт чрез парламентарните избори.

Бившият авторитарен президент се стреми да бъде назначен за министър-председател след вота на 25 октомври.

Смята се, че предизборната битка ще бъде оспорвана между партията на Вучич и подкрепяната от младежите партия „Студентска листа“. Това прави резултата от вота несигурен и засилва опасенията от възможни прояви на насилие.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шопо

    32 1 Отговор
    Важното е на руснаците да им е гадно.

    10:11 20.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 🦉🦉🦉🦉

    24 0 Отговор
    Брадатите майки и ядрените физици протестират защото не ги наемат на работа ❗
    И го правят както са ги учили господарите им❗Но този път го правят пред дома на господарите ‼️

    10:13 20.10.2026

  • 4 Тик-Ток

    27 4 Отговор
    А цървулите спят на масата с ракията и салата ,и после имат големи уста и претенции и чакат пак някой друг да им свърши работата,за 15 години царуване на Гроб и Тиквата нямаше и един бунт срещу тези терористи

    10:14 20.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Блазе им

    8 8 Отговор
    Живеят по добре от нас,но все пак се бунтуват.Прави са хората,не като у нас.Всеки се оправя сам.Никакво гражданско обединение.Рундьо ще си вършее както си иска.

    10:15 20.10.2026

  • 7 Хаха

    31 1 Отговор
    "докато Русия е обвинявана в извършването на все по-чести хибридни атаки срещу държави от НАТО."

    Стига с тия "хибридни" атаки!? Кой я е измисли тази глупост? Да не би Русия да замерва нато с някаква хибридна царевица, домати, плодове и т.н., щото това е хибрид...

    Коментиран от #29

    10:15 20.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ....

    3 16 Отговор
    В Русия такова нещо не може да се случи. Там всички живеят доволно и щастливо. Нашите държавници затова се стремят към нея. Милеят за народа и искат руски стандарт за него, или поне севернокорейски, където също няма социално недоволство.

    Коментиран от #28, #35, #39

    10:15 20.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ти да видиш

    17 0 Отговор
    Медиите най-накрая решиха да покажат ,какво се случва в Европа.

    10:17 20.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Киев е най-добре

    8 1 Отговор
    Зеления така каза

    10:18 20.10.2026

  • 16 Урсулианец

    15 1 Отговор
    Санкциите работят.Зелената сделка също.

    10:19 20.10.2026

  • 17 Боко

    15 0 Отговор
    “Пропаганда” 🤪
    Урси каза , че еСеС никога не е била по добре🥳
    Това го каза след като си прегледа личните “спестявания “

    10:20 20.10.2026

  • 18 Пич

    7 0 Отговор
    Аз го предвидих и написах няколко пъти!!!
    С новите гости на ЕС, мирно няма да мине!!!
    Тези Урсулианци не схващат какво става!!!
    Да има хиляда полицаи ранени, вече е гражданска война!!!

    10:20 20.10.2026

  • 19 аааа

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "Истината":

    А къде хората са по-богати тези в ЕС?

    Коментиран от #21, #23

    10:20 20.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Зевзек

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "аааа":

    Имаш предвид най задлъжнели може би?

    Коментиран от #26

    10:23 20.10.2026

  • 22 НОРМАЛНО Е ТОВА

    8 0 Отговор
    НЕ МОЖЕ 1% ДА МАЧКАТ ОСТАНАЛИТЕ 99%.

    10:23 20.10.2026

  • 23 Анонимен

    7 0 Отговор

    До коментар #19 от "аааа":

    Това че харчиш много и имаш огромни дългове не те прави богат.

    10:24 20.10.2026

  • 24 Павел Пенев

    14 1 Отговор
    Западните идиоти планираха да запалят недоволство в руския народ, но се получи точно обратното и сега се оправдават с крайно десните и крайно левите. Само управляващите са хубави, етични, честни, разумни и мислещи за своите народи. Нищожества.

    10:24 20.10.2026

  • 25 Социално недоволство е разбира се

    8 0 Отговор
    Борбата е срещу олигарсите, десните политики и срещу атлантиците. През 10-те години на управление на Макрон покупателната способност на средностатистическия французин се е увеличила само с 4 до 5 процента. А богатството примерно на хора като Бернар Арно се е учетворило. Видяхме много добре до къде води дясната либерална политика. Вноските на работодателите са на най-ниското си ниво от 10 години. Данъкът върху богатството е премахнат. Милиардерите, пропорционално, се облагат с по-малко данъци от средностатистическия французин. Богатството на 52-мата френски милиардери е съпоставимо с целият външен дълг на Франция. За хората пари няма, но за войни, Украйна и за олигарсите пари очевидно има нали? За хората 92 нови данъка реално и глад и мизерия ...

    10:26 20.10.2026

  • 26 аааа

    1 5 Отговор

    До коментар #21 от "Зевзек":

    Не бе, просто кажи къде хората живеят по-добре от ЕС, та да следваме техния модел. Нали не искаш в клуба на богатите. А в кой клуб искаш? Кажи си го, не се срамувай!

    10:26 20.10.2026

  • 27 Ачо

    4 1 Отговор
    Америка спряха евтината руска енергия за Европа,за да продават своята скъпа енергия.Взривиха северен поток,наложиха санкции,който купува руска енргия и сега резултата е богата Америка ,бедна Европа,но скъпа.Парите на европейците продължават да изтичат в Америка.И не само това,китайците също източват Европа.И никой не обвинява Америка,никой не обвинява предателите на Европа Урсула,Калас и подобни,а наричат протестиращите лумпени.Докато Америка не си тръгне от Европа,докато Европа не намери своите добри стопани,нищо няма да е добре.

    Коментиран от #31

    10:29 20.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Наблюдател

    0 1 Отговор
    На французите повод не им трябва. Или обличат жълтите си жилетки, или режат глави на гилотината, или на Нова година палят колите на съгражданите си, които не могат да си позволят гараж.

    10:30 20.10.2026

  • 31 аааа

    0 5 Отговор

    До коментар #27 от "Ачо":

    И какво предлагаш? Русия да си напада когото си иска, а ние да се правим на разсеяни докато дойде и нашияя ред ли? Или директно да се присъединяваме към Руската Федерация без бой? Какво точно предлагаш?

    Коментиран от #42

    10:31 20.10.2026

  • 32 Революция !

    3 0 Отговор
    Никакви такива 5 евро на продукт в малка пратка до 150 евро.... революция! Никакви такива 12,90 евро допълнително мито за дънки, 20 евро за яке и 1 евро за слипове .... революция ...

    10:32 20.10.2026

  • 33 не може да бъде

    4 1 Отговор
    Интересно е как така не са открили още Петров и Боширов между протестиращите как така от независими разследващи журналисти като г-н Грозев не са открити писмените указания на КГБ за хибридни атаки срещу демокрацията и прогреса в Европа как така още не е разкрита писмената заповед на Путин да започнат бунтове в Европа !?Много странна пасивност от страна г-.жа Урсула Калас и т.н и разбира се -британското разузнаване!?Даже Дойче веле мълчи!?

    10:32 20.10.2026

  • 34 гого

    0 2 Отговор
    не,само износ на револуциа.руска

    10:32 20.10.2026

  • 35 В Русия когато хората са недоволни

    1 4 Отговор

    До коментар #9 от "....":

    се събират, застават на колене и отправят молба към любимия си Путин, заснимат го и го пращат в Кремъл.

    10:33 20.10.2026

  • 36 За Франция не знам, но

    3 2 Отговор
    Германия плаща само като социални помощи на емигрантите около €60млрд. годишно. Отделно пари за плащане на квартира, медицинско обслужване, специална храна за мюсюлманите (халал). Това, че ЕС ще даде на Украйна €90млрд. за 3 години е капка в морето. БВП на ЕС е €19трлн., а €30млрд. са 0,16% от него. Това не може да обясни двуцифрената инфлация.

    Коментиран от #53

    10:33 20.10.2026

  • 37 АБВ

    5 0 Отговор
    Какво социално недоволство, бе ? Нали това е клубът на богатите, където и сие се стремяхме да влезем ? Какви високи цени на храните и горивата, каква липса на финансиране за образованието, лошото състояние на обществените услуги и високите цени на жилищата и високите наеми ? Това ли ви е богатията ?
    Ами така е ! Отказахте се от евтините руските енерго ресурси за да пропадне Русия, давате стотици милиарди на Украйна да воюва до последния украинец с мечтата да се нанесе стратегическо поражение на Русия на бойното поле с последващ разпад и разграбване на богатствата и ? Това искате !
    Няма да стане ! Това не са бившите ви колонии, това е империя ! Свиквайте !

    Коментиран от #52

    10:34 20.10.2026

  • 38 Революция !

    3 0 Отговор
    Сега внимавайте и четете бавно ! ... Франция налага такса върху модните артикули като таксата в крайна сметка ще достигне близо 20 евро на дреха. Правителството се е насочило към големи азиатски платформи за електронна търговия. Данъкът е следствие от законодателство, прието от френския парламент през юни, за регулиране на така наречените компании за „ултрабърза мода“, известни с продажбата на големи количества дрехи с по-ниско качество на изключително ниски цени... такса от 50 цента ще има за бельо, попадащо в категорията на ултрабързата мода, като тя ще се увеличи до две евро за тениски, девет евро за дънки и 12 евро за яке. Таксата може да достигне до 19,50 евро (22,60 долара) на артикул., въпреки че таванът остава на 50% от цената на продукта преди данъци.... Схващате ли кой ще плати и как да ви питам пичове ?

    10:34 20.10.2026

  • 39 ежко

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "....":

    Факт е,че не може да се случи.Там няма мароканци,алжирци или сирийци.

    Коментиран от #46

    10:34 20.10.2026

  • 40 ....

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "🦉🦉🦉🦉":

    В Русия има десетки народи и множество субекти на федерацията, ама точно руски не знам да има. Знам къде са Чечня, Дагестан, Якутия... обаче Русия къде е точно, можеш ли да ми кажеш? Коя и къде е родината на руския народ?

    10:34 20.10.2026

  • 41 Ами

    0 0 Отговор
    Да наливат още за Украйна, пък ще видим докъде ще я докараме.

    10:37 20.10.2026

  • 42 АБВ

    1 1 Отговор

    До коментар #31 от "аааа":

    Русия не нападна никого от 1991 г. до 2022 г. !!! Нападенията срещу суверенни държави се извършваха само и единствено от НАТО !!!

    Коментиран от #49

    10:37 20.10.2026

  • 43 Европа е на улицата, Франция гори

    2 0 Отговор
    Хората гладуват а България спи и още атлантиците търпи..

    10:38 20.10.2026

  • 44 Нима

    0 0 Отговор
    има изненадани? Та това беше приказка с предизвестен край! Едни самозабравили 5-10 000 хрантутници, съсипаха живота на 500 милиона. И тлкова са повярвали че са пави и забравили откъде идват, че не чуват гласа народен. Еми това е само началото.. И не не им е виновна Русия, а собствената им простотия.

    10:38 20.10.2026

  • 45 Европа е на улицата, Франция гори

    1 0 Отговор
    Демонстрациите бяха свикани заради поскъпването на живота, ... но очевидно в България не е поскъпнал нали? Нали бре роби ? Пазете си атлантизма и си трайте..

    10:39 20.10.2026

  • 46 Смяташ ли

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "ежко":

    че чеченци, ингушети, татари, тюркмени са по-добри от мароканците? Правят същите мизерии в Москва, просто полицията там е по-брутална и медиите не отразяват тия бунтове както на запад.

    10:40 20.10.2026

  • 47 Българин

    0 0 Отговор
    ИСЛЯМСКА ЕВРОПА ГОРИ

    10:41 20.10.2026

  • 48 Революция !

    1 0 Отговор
    Акциза на цигарите два пъти през 2027 ще ни вдигнат ! Ракията ни крадат... Революция ...

    10:41 20.10.2026

  • 49 аааа

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "АБВ":

    Добре де, а защо не воюва с НАТО като ги е нападнало НАТО, а воюва с Молдова, Чечня, Осетия, Абхазия, Грузия, Украйна...? И как все така се случва, че НАТО напада Русия на територията на чужди държави? Какъв го дървят руски войски в тях, че НАТО да ги напада?

    10:41 20.10.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Поредна статия в стил

    1 0 Отговор
    " откриване на топлата вода ".

    За чест на всички съфорумци ще кажа, че всичко това ние с вас сме го коментирали буквално дума по дума тук в ТОЗИ ФОРУМ.
    Ще кажа , че тук във този форум съм срещал прекрасни коментари на тема протестите в Европа , анализ на причините, протестиращите групи, влиянието на маргинали и мигранти върху протестите, както и кои стоят отстрани , гледа СЕИР и извличат политически дивиденти от случващото се.

    Светът е в криза, във войни, в инфлация, в застой и растящи дългове и дефицити.

    НО... ЗАПОМНЕТЕ ТОВА, ПОНЕЖЕ НИКОЙ ЖУРНАЛИСТ НЕ ГО КАЗВА, никой анализатор по медиите не го казва- ПРОТЕСТИ ИМА САМО В СВОБОДНИЯ СВЯТ!

    А някой да ми посочи протест в Русия, Китай, Северна Корея, Беларус, Куба, Иран!

    Там щот са цъфнали и вързали!

    10:45 20.10.2026

  • 52 Руските ресурси

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "АБВ":

    се купуваха от Европа на международни цени с известна отстъпка за количества. Ние например купувахме газ на цени по-високи от германските по тази причина. Другата причина за Германия се нарича Герхард Шрьодер.

    10:46 20.10.2026

  • 53 За украинската сган

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    До коментар #36 от "За Франция не знам, но":

    пристигнала след 1 април 2025 г.: Те получават стандартни помощи за търсещи убежище (а не Bürgergeld). Сумата за самостоятелно живеещ възрастен е 455 евро на месец (а за двойки — по 409 евро на човек). Тези плащания се управляват от социалните служби, а не от агенциите по труда.
    • За бежанци, пристигнали преди този период (или запазили старите условия): Те продължават да получават стандартната социална помощ Bürgergeld. Тя е в размер на 563 евро на месец за самостоятелно живеещи и по 506 евро на човек за двойки.

    10:48 20.10.2026

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