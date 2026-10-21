Посланикът на САЩ в Белгия уверява, че Вашингтон ще задейства чл. 5 на НАТО, ако някоя страна бъде нападната

Посланикът на САЩ в Белгия Бил Уайт заяви в интервю за местна медия, че неговата страна ще задейства чл. 5 от Вашингтонския договор, ако държава от алианса бъде нападната. Силно препоръчвам да не се напада страна от НАТО, това би било много лоша идея, каза Уайт, попитан дали САЩ биха реагирали, ако Русия нанесе удар по държава от пакта, предаде БТА.
По неговите думи САЩ не спират и не забавят умишлено предаването на разузнавателни данни на Украйна. Посланикът увери, че президентът на САЩ Доналд Тръмп не взима страната на Русия, а полага истински усилия за постигането на мир. Той призова да се даде повече време за този процес.
Уайт изрази убеденост, че усилията на Тръмп ще доведат до резултат и че за президента това е водеща задача. Посланикът отчете важната роля на Европа и в частност на Белгия за постигането на мир в Украйна. По неговите думи преговарящият от американска страна Стив Уиткоф е най-приближеният до Тръмп и това, че е зает с преговорите, показва истинската воля на Тръмп за напредък в мирния процес.
НАТО ще изпрати още самолети за морско наблюдение, радарни системи и дронове в Черно море, заяви алиансът след поредица от смъртоносни атаки с дронове срещу кораби в региона, свързани с войната на Русия в Украйна, предаде междувременно Ройтерс.
До обявяването на мерките се стигна, след като главният изпълнителен орган на пакта - Северноатлантическият съвет, обсъди сигурността в Черно море в централата на алианса в Брюксел.
Освен самолети, дронове и радарни системи държавите членки на НАТО изпратиха или ще изпратят членове или екипи от разузнаването си, които да извършат криминалистична оценка на експлозивите, каза военният говорител на НАТО - американският полковник Мартин О'Донъл.
Пактът все още не е установил чия е отговорността за неотдавнашната поредица атаки. Военни анализатори казаха, че Русия е най-вероятният извършител на атаките, но Москва не е поела отговорността за тях.
Миналата седмица седем моряци бяха обявени за изчезнали, след като дронове поразиха два химически танкера близо до черноморското крайбрежие на Румъния, предизвиквайки пожари на корабите и пораждайки нови опасения за сигурността на ключовия за Украйна морски маршрут.
Най-малко още пет товарни кораба бяха ударени близо до бреговете на Румъния и съседна България през изминалите 10 дни. Най-малко 23-ма моряци бяха обявени за изчезнали или за мъртви.
"Постоянните представители на страните от НАТО се срещнаха в Северноатлантическия съвет, за да обсъдят сигурността в Черно море", написа в социалната платформа Екс говорителката на алианса Алисън Харт.
"НАТО вече укрепи капацитета си по протежение на източния фланг, в това число арсенала за противодействие на дронове. Изпращаме допълнителни сили и средства в региона, включително за наблюдение, разузнаване и криминалистика", добави тя.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ХАХАХА
ВОЮВА.
Коментиран от #7
12:56 21.10.2026
2 Проблема е
12:56 21.10.2026
3 Овчар
Коментиран от #6
12:57 21.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Шопо
12:59 21.10.2026
6 Фактите са
До коментар #3 от "Овчар":Че НАТО е пудела на САЩ чрез който се обират държавите и паричните потоци вървят към САЩ. За да има НАТО трябва да има войни и САЩ се грижи за това.
Коментиран от #8
12:59 21.10.2026
7 Преди обед
До коментар #1 от "ХАХАХА":Брилянтен Петър, успя да разобличи егоцентрика и го накара сам да си тръгне!
12:59 21.10.2026
8 Розови жалкари
До коментар #6 от "Фактите са":100% -тов си!
13:00 21.10.2026
9 ои8уйхътгрф
- некой напада държавъ от натуту
- нека да е Русия нападателя и да атакува Прибалтийските джуджета
- задействате великият член 5
- следват консултации и разговори поне 1 седмица
- после всички изказват загриженост за джуджетата
- всички силно осъждат нападението
- разбира се всички помагат с каквото могат
- тоест пращат стари каски и много черни чували
- и това е, член 5 е изцяло изпълнен, подаден и поет от който трябва
13:01 21.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Аватар
13:01 21.10.2026
12 Цвете
Коментиран от #23
13:02 21.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Небензня
Ти да видиш !?!?
Довечерка митингче във възхвала на ЧЛЕН 5....
13:07 21.10.2026
15 Че то вече го задействаха
13:08 21.10.2026
16 И Киев е Руски
13:09 21.10.2026
17 И Киев е Руски
13:11 21.10.2026
18 Коста
13:13 21.10.2026
19 Аууууу.... чл.5
13:13 21.10.2026
20 Пълни глупости
Информирайте ни, моля!
13:14 21.10.2026
21 и какво ще стане генерал наско
13:15 21.10.2026
22 Репресиите на НАТО и атлантическите
13:17 21.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Каквото и да "задействат"
13:21 21.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Кво НАТО бре хора
13:27 21.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Берлин
13:50 21.10.2026