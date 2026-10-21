Новини
Свят »
Белгия »
Посланикът на САЩ в Белгия уверява, че Вашингтон ще задейства чл. 5 на НАТО, ако някоя страна бъде нападната
  Тема: Украйна

Посланикът на САЩ в Белгия уверява, че Вашингтон ще задейства чл. 5 на НАТО, ако някоя страна бъде нападната

21 Октомври, 2026 12:52 720 28

  • нато-
  • бил уайт-
  • белгия-
  • сащ-
  • русия

Посланикът увери, че президентът на САЩ Доналд Тръмп не взима страната на Русия, а полага истински усилия за постигането на мир

Посланикът на САЩ в Белгия уверява, че Вашингтон ще задейства чл. 5 на НАТО, ако някоя страна бъде нападната - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Посланикът на САЩ в Белгия Бил Уайт заяви в интервю за местна медия, че неговата страна ще задейства чл. 5 от Вашингтонския договор, ако държава от алианса бъде нападната. Силно препоръчвам да не се напада страна от НАТО, това би било много лоша идея, каза Уайт, попитан дали САЩ биха реагирали, ако Русия нанесе удар по държава от пакта, предаде БТА.

По неговите думи САЩ не спират и не забавят умишлено предаването на разузнавателни данни на Украйна. Посланикът увери, че президентът на САЩ Доналд Тръмп не взима страната на Русия, а полага истински усилия за постигането на мир. Той призова да се даде повече време за този процес.

Още новини от Украйна

Уайт изрази убеденост, че усилията на Тръмп ще доведат до резултат и че за президента това е водеща задача. Посланикът отчете важната роля на Европа и в частност на Белгия за постигането на мир в Украйна. По неговите думи преговарящият от американска страна Стив Уиткоф е най-приближеният до Тръмп и това, че е зает с преговорите, показва истинската воля на Тръмп за напредък в мирния процес.

НАТО ще изпрати още самолети за морско наблюдение, радарни системи и дронове в Черно море, заяви алиансът след поредица от смъртоносни атаки с дронове срещу кораби в региона, свързани с войната на Русия в Украйна, предаде междувременно Ройтерс.

До обявяването на мерките се стигна, след като главният изпълнителен орган на пакта - Северноатлантическият съвет, обсъди сигурността в Черно море в централата на алианса в Брюксел.

Освен самолети, дронове и радарни системи държавите членки на НАТО изпратиха или ще изпратят членове или екипи от разузнаването си, които да извършат криминалистична оценка на експлозивите, каза военният говорител на НАТО - американският полковник Мартин О'Донъл.

Пактът все още не е установил чия е отговорността за неотдавнашната поредица атаки. Военни анализатори казаха, че Русия е най-вероятният извършител на атаките, но Москва не е поела отговорността за тях.

Миналата седмица седем моряци бяха обявени за изчезнали, след като дронове поразиха два химически танкера близо до черноморското крайбрежие на Румъния, предизвиквайки пожари на корабите и пораждайки нови опасения за сигурността на ключовия за Украйна морски маршрут.

Най-малко още пет товарни кораба бяха ударени близо до бреговете на Румъния и съседна България през изминалите 10 дни. Най-малко 23-ма моряци бяха обявени за изчезнали или за мъртви.

"Постоянните представители на страните от НАТО се срещнаха в Северноатлантическия съвет, за да обсъдят сигурността в Черно море", написа в социалната платформа Екс говорителката на алианса Алисън Харт.

"НАТО вече укрепи капацитета си по протежение на източния фланг, в това число арсенала за противодействие на дронове. Изпращаме допълнителни сили и средства в региона, включително за наблюдение, разузнаване и криминалистика", добави тя.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ХАХАХА

    5 1 Отговор
    МЕРЦ ПОЖАРНИКАРЯ ИСКА ВОЙНА.САМ ДА
    ВОЮВА.

    Коментиран от #7

    12:56 21.10.2026

  • 2 Проблема е

    11 0 Отговор
    Че нападателите сте вие. И заливате всичко с лъжи.

    12:56 21.10.2026

  • 3 Овчар

    7 2 Отговор
    Нато е добър пес но е вързан и само яде , лае и спи в колибата на Соломон Паси...! Това са фактите.

    Коментиран от #6

    12:57 21.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Шопо

    7 0 Отговор
    Че ми задейства дедавия!

    12:59 21.10.2026

  • 6 Фактите са

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "Овчар":

    Че НАТО е пудела на САЩ чрез който се обират държавите и паричните потоци вървят към САЩ. За да има НАТО трябва да има войни и САЩ се грижи за това.

    Коментиран от #8

    12:59 21.10.2026

  • 7 Преди обед

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "ХАХАХА":

    Брилянтен Петър, успя да разобличи егоцентрика и го накара сам да си тръгне!

    12:59 21.10.2026

  • 8 Розови жалкари

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Фактите са":

    100% -тов си!

    13:00 21.10.2026

  • 9 ои8уйхътгрф

    13 0 Отговор
    Ама той тоз член 5 дето все го дъвчете е пълна смешка... Да ви открехна какво пише там:

    - некой напада държавъ от натуту
    - нека да е Русия нападателя и да атакува Прибалтийските джуджета
    - задействате великият член 5
    - следват консултации и разговори поне 1 седмица
    - после всички изказват загриженост за джуджетата
    - всички силно осъждат нападението
    - разбира се всички помагат с каквото могат
    - тоест пращат стари каски и много черни чували
    - и това е, член 5 е изцяло изпълнен, подаден и поет от който трябва

    13:01 21.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Аватар

    7 0 Отговор
    Сърбят ви задните части за трета световна, а?

    13:01 21.10.2026

  • 12 Цвете

    1 7 Отговор
    ВМЕСТО ДА " ЧАКАМЕ " НЯКОЙ ДА НИ ЛУПА ,ПО ДОБРЕ ЩЕШЕ ДА СЕ РАЗБЕРАТ ЦИВИЛИЗОВАНО ЕВРОПА, САЩ И РУСИЯ. ЯВНО САМО В ЕВРОПА ИМА ДИПЛОМАТИ ,КОИТО ЗНАЯТ КАК СЕ ДЕЙСТВА В ПОДОБНА СИТУАЦИЯ. ЗАТОВА ЕВРОПА Е НОМЕР ЕДНО, А ОСТАНАЛОТО Е МИЖИ ДА ТЕ ЛЪЖЕМ.🥰

    Коментиран от #23

    13:02 21.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Небензня

    3 0 Отговор
    ма верно ли!?!
    Ти да видиш !?!?
    Довечерка митингче във възхвала на ЧЛЕН 5....

    13:07 21.10.2026

  • 15 Че то вече го задействаха

    8 0 Отговор
    Тоя чл. 5 в Милано и Париж. Я как хубаво ги окупираха за часове

    13:08 21.10.2026

  • 16 И Киев е Руски

    5 0 Отговор
    Франция Германия Италия не са ли членки на НАТО

    13:09 21.10.2026

  • 17 И Киев е Руски

    6 0 Отговор
    Само Украйна за последните няколко месеца успя да нападне повече от страните членки на НАТО.Член5ти ЙОК

    13:11 21.10.2026

  • 18 Коста

    3 0 Отговор
    Къде ще търсим някой с 5 члена? Повечето сме само с 1.

    13:13 21.10.2026

  • 19 Аууууу.... чл.5

    5 0 Отговор
    2500 души вече ги вкара в концлагер до Париж и 1280 души в концлагер до Милано .....

    13:13 21.10.2026

  • 20 Пълни глупости

    4 0 Отговор
    А какво е казала чистачката на американското посолство в Белгия?
    Информирайте ни, моля!

    13:14 21.10.2026

  • 21 и какво ще стане генерал наско

    6 0 Отговор
    и мирчев оземпика ще получат повиквателни за фронта ли или ще продължават да обикалят с надуваемата лодка от ТЕ-МУ плюс сонара по язовир Искър да търсят руски подводници а до тях пърхота развява коси галени от вятъра -на брега денков с новата си формула за сапун -ЖЪЛТОПАВЕТНИК с кокорчо мият шанели -семейна идилия ПЕТРОХАН

    13:15 21.10.2026

  • 22 Репресиите на НАТО и атлантическите

    5 0 Отговор
    Нацисти тепърва започват в Европа. В 5 държави до година трябва избори да има, ама може и да НЯМА ...

    13:17 21.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Каквото и да "задействат"

    6 0 Отговор
    Хора няма за тъпотиите им да умират. В Германия примерно само през 2026 г. армията са напуснали 5,8% от военнослужещите и това не е фейк ! ...

    13:21 21.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Кво НАТО бре хора

    4 0 Отговор
    Не си ли спомняте бе пичове, че когато бяха летните олимпийски игри в Париж през юли и август 2024 година Макрон ходи до Саудитска Арабия да ги моли да я охраняват ? А? Саудити бяха в Париж и Лион охранителите на всякъде ... тва е НАТО ...

    13:27 21.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Берлин

    2 0 Отговор
    Агресивен блок натю, помня при уж"ковид" ,как се изпокара за едни,маски, такова единство от х и е н и,никой не очакваше,а при войната ще бъде като при втората световна, тихо и мирно ще капитулират.ха ха ха.

    13:50 21.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания