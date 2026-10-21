Посланикът на САЩ в Белгия уверява, че Вашингтон ще задейства чл. 5 на НАТО, ако някоя страна бъде нападната

Посланикът на САЩ в Белгия Бил Уайт заяви в интервю за местна медия, че неговата страна ще задейства чл. 5 от Вашингтонския договор, ако държава от алианса бъде нападната. Силно препоръчвам да не се напада страна от НАТО, това би било много лоша идея, каза Уайт, попитан дали САЩ биха реагирали, ако Русия нанесе удар по държава от пакта, предаде БТА.

По неговите думи САЩ не спират и не забавят умишлено предаването на разузнавателни данни на Украйна. Посланикът увери, че президентът на САЩ Доналд Тръмп не взима страната на Русия, а полага истински усилия за постигането на мир. Той призова да се даде повече време за този процес.

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Уайт изрази убеденост, че усилията на Тръмп ще доведат до резултат и че за президента това е водеща задача. Посланикът отчете важната роля на Европа и в частност на Белгия за постигането на мир в Украйна. По неговите думи преговарящият от американска страна Стив Уиткоф е най-приближеният до Тръмп и това, че е зает с преговорите, показва истинската воля на Тръмп за напредък в мирния процес.

НАТО ще изпрати още самолети за морско наблюдение, радарни системи и дронове в Черно море, заяви алиансът след поредица от смъртоносни атаки с дронове срещу кораби в региона, свързани с войната на Русия в Украйна, предаде междувременно Ройтерс.

До обявяването на мерките се стигна, след като главният изпълнителен орган на пакта - Северноатлантическият съвет, обсъди сигурността в Черно море в централата на алианса в Брюксел.

Освен самолети, дронове и радарни системи държавите членки на НАТО изпратиха или ще изпратят членове или екипи от разузнаването си, които да извършат криминалистична оценка на експлозивите, каза военният говорител на НАТО - американският полковник Мартин О'Донъл.

Пактът все още не е установил чия е отговорността за неотдавнашната поредица атаки. Военни анализатори казаха, че Русия е най-вероятният извършител на атаките, но Москва не е поела отговорността за тях.

Миналата седмица седем моряци бяха обявени за изчезнали, след като дронове поразиха два химически танкера близо до черноморското крайбрежие на Румъния, предизвиквайки пожари на корабите и пораждайки нови опасения за сигурността на ключовия за Украйна морски маршрут.



Най-малко още пет товарни кораба бяха ударени близо до бреговете на Румъния и съседна България през изминалите 10 дни. Най-малко 23-ма моряци бяха обявени за изчезнали или за мъртви.

"Постоянните представители на страните от НАТО се срещнаха в Северноатлантическия съвет, за да обсъдят сигурността в Черно море", написа в социалната платформа Екс говорителката на алианса Алисън Харт.

"НАТО вече укрепи капацитета си по протежение на източния фланг, в това число арсенала за противодействие на дронове. Изпращаме допълнителни сили и средства в региона, включително за наблюдение, разузнаване и криминалистика", добави тя.