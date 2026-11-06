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Белгия разреши влизане в домовете на нелегални мигранти
  Тема: Кризата с бежанците

Белгия разреши влизане в домовете на нелегални мигранти

6 Ноември, 2026 14:52 986 19

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  • нелегални мигранти-
  • бежанци

Новото законодателство срещна силна съпротива. Левите опозиционни сили го определят като нарушение на човешките права и като опасна тенденция.

Белгия разреши влизане в домовете на нелегални мигранти - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Белгийският парламент одобри спорния законопроект, който позволява влизането в домовете на лица без право на пребиваване в страната, ако те представляват заплаха за обществения ред и националната сигурност, предаде агенция Белга, цитирана от БТА.

Текстовете бяха приети на среднощно заседание, след бурни дебати, продължили до сутринта. Парламентът обсъждаше текста още преди лятото. Той е изготвен от министъра по въпросите на убежището и миграцията Анелен Ван Босют и министъра на правосъдието Анелис Верлинден. Законопроектът дава право на полицията да влиза в домовете на лица, пребиваващи незаконно в страната, които упорито отказват да съдействат за връщането си в държавата на произход и същевременно представляват риск за сигурността.

Новото законодателство срещна силна съпротива. Левите опозиционни сили го определят като нарушение на човешките права и като опасна тенденция. "Видяхме от другата страна на Атлантика колко бързо една демокрация може да се плъзне към практики, подобни на тези на АЙС. Това, което прави правителството тук, е да подготви почвата за подобни действия“, заявиха от Зелените, визирайки спорната имиграционна полиция в Съединените щати.

Организации на гражданското общество също изразяват критики. Адвокати, разследващи съдии и федералната полиция отправиха сериозни възражения по време на изслушванията. Според тях в текста не е ясно дефинирано какво се има предвид под заплаха за обществения ред или сигурността. Те посочват също, че според действащата правна рамка разследващите съдии вече имат правомощия да разрешават претърсвания на домовете на лица от тези категории.

Някои кметове заявиха, че ще се противопоставят на влизането в домове на територията на своите общини.

Въпреки острите критики управляващото мнозинство прокара законопроекта, като бяха внесени допълнителни поправки, включително мерки за по-добра защита на непълнолетните. Тези отстъпки обаче се оказаха недостатъчни за лявата опозиция.


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тик-Ток

    6 15 Отговор
    Фашизма се завръща в Европа

    Коментиран от #2, #7

    14:59 06.11.2026

  • 2 европеец

    8 11 Отговор

    До коментар #1 от "Тик-Ток":

    Заселвай се в рашистан, там нали няма фашизъм.

    Коментиран от #13

    15:03 06.11.2026

  • 3 Факт

    16 1 Отговор
    Какво е това нелегален емигрант

    Коментиран от #16

    15:07 06.11.2026

  • 4 гост

    6 9 Отговор
    Виктор Орбан се оказа доносник на комунистическите тайни служби? Стари писма повдигат въпроси дали Путин го е държал на каишка Последният министър-председател на Унгария от комунистическата епоха Миклош Немет твърди, че лично е прочел три ръчно написани доклада на информатор (доносник), приписвани на доскорошния премиер Виктор Орбан - относно негови съслуживци по време на задължителната му военна служба. В подписано изявление, предадено в архивите на държавната сигурност на Унгария, Немет посочва, че министърът на отбраната му е показал документите малко преди първите свободни парламентарни избори в страната през 1990 г.

    15:13 06.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Здравко Ахилесов

    12 2 Отговор
    Браво, сетихте се най-накрая! Нелегален мигрант, незаконно пребиваващ значи, явно обитаващ незаконно мястото (домът) в който живее. Иначе не виждам как незаконно пребиваващ ще си купи/наеме жилище по законен ред. Обаче нямали право органите на полицията и други подобни да влизат в "дома му"!?!? Ми така де, не е луд който яде баницата, а който има жълта книжка.

    15:18 06.11.2026

  • 7 хмммм

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Тик-Ток":

    Пълна левашка глупост!!

    15:19 06.11.2026

  • 8 Овчар

    2 11 Отговор
    Това е лоша стратегия и ще породи омраза..! Белгия е малък член а емигрантите са милиони навсякъде , по организирани са ако искат..

    Коментиран от #9, #15

    15:20 06.11.2026

  • 9 Здравко Ахилесов

    8 1 Отговор

    До коментар #8 от "Овчар":

    Значи ако някой, който живее цял живот в тази страна, спазва закона и си плаща данъците и на всичкото отгоре трябва сега да издържа незаконно пребиваващи навлеци от целия свят - това няма да предизвика омраза, така ли?

    Коментиран от #10

    15:24 06.11.2026

  • 10 Соломон Бункеров

    2 5 Отговор

    До коментар #9 от "Здравко Ахилесов":

    Няма нито едно парче земя което да принадлежи на истинския си собственик , всичко е заграбено и заградено със сила , измама или дълг...! Всеки човек може да живее където си поиска стига да не пречи на другите..!

    Коментиран от #12

    15:29 06.11.2026

  • 11 От Белгия

    3 0 Отговор
    В Белгия задължително трябва да си регистрираш адреса в общината и идва кварталният полицай да провери. В новия закон става въпрос за адреси, на които без регистрация живеят по 10 нелегални в една стая или за нелегални проститутки, джебчийки, крадци от магазините и домовете на хората.

    15:31 06.11.2026

  • 12 Здравко Ахилесов

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Соломон Бункеров":

    Това, което си написал е толкова малоумно, че даже няма да си правя труда да споря и да ти обяснявам.

    Коментиран от #18

    15:32 06.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 000

    0 1 Отговор
    Мед ми капе на сърцето. В европа се подготвя почвата за локални вътрешни войни.

    15:32 06.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Цеко сифоня

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Факт":

    Ами такъв който има дом в Белгия и никой нема право да го безпокои.

    15:34 06.11.2026

  • 17 604

    1 0 Отговор
    И кът вленат...ко вааоо! Ми те тука си влизат по анонимен сигнал...ушким...

    15:35 06.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Здравко Ахилесов

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Соломон Бункеров":

    Каква олигархия, бе?! Ти нормален ли си?! Тези жилища мога да бъдат общежития за студенти, например. Или по-евтини квартири за белгийски работници, за белгийски семейства, плащащи данъци и уважаващи закона! За каква олигархия ми говориш!?!?

    15:42 06.11.2026

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