Белгия разреши влизане в домовете на нелегални мигранти

Белгийският парламент одобри спорния законопроект, който позволява влизането в домовете на лица без право на пребиваване в страната, ако те представляват заплаха за обществения ред и националната сигурност, предаде агенция Белга, цитирана от БТА.
Текстовете бяха приети на среднощно заседание, след бурни дебати, продължили до сутринта. Парламентът обсъждаше текста още преди лятото. Той е изготвен от министъра по въпросите на убежището и миграцията Анелен Ван Босют и министъра на правосъдието Анелис Верлинден. Законопроектът дава право на полицията да влиза в домовете на лица, пребиваващи незаконно в страната, които упорито отказват да съдействат за връщането си в държавата на произход и същевременно представляват риск за сигурността.
Новото законодателство срещна силна съпротива. Левите опозиционни сили го определят като нарушение на човешките права и като опасна тенденция. "Видяхме от другата страна на Атлантика колко бързо една демокрация може да се плъзне към практики, подобни на тези на АЙС. Това, което прави правителството тук, е да подготви почвата за подобни действия“, заявиха от Зелените, визирайки спорната имиграционна полиция в Съединените щати.
Организации на гражданското общество също изразяват критики. Адвокати, разследващи съдии и федералната полиция отправиха сериозни възражения по време на изслушванията. Според тях в текста не е ясно дефинирано какво се има предвид под заплаха за обществения ред или сигурността. Те посочват също, че според действащата правна рамка разследващите съдии вече имат правомощия да разрешават претърсвания на домовете на лица от тези категории.
Някои кметове заявиха, че ще се противопоставят на влизането в домове на територията на своите общини.
Въпреки острите критики управляващото мнозинство прокара законопроекта, като бяха внесени допълнителни поправки, включително мерки за по-добра защита на непълнолетните. Тези отстъпки обаче се оказаха недостатъчни за лявата опозиция.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тик-Ток
Коментиран от #2, #7
14:59 06.11.2026
2 европеец
До коментар #1 от "Тик-Ток":Заселвай се в рашистан, там нали няма фашизъм.
Коментиран от #13
15:03 06.11.2026
3 Факт
Коментиран от #16
15:07 06.11.2026
4 гост
15:13 06.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Здравко Ахилесов
15:18 06.11.2026
7 хмммм
До коментар #1 от "Тик-Ток":Пълна левашка глупост!!
15:19 06.11.2026
8 Овчар
Коментиран от #9, #15
15:20 06.11.2026
9 Здравко Ахилесов
До коментар #8 от "Овчар":Значи ако някой, който живее цял живот в тази страна, спазва закона и си плаща данъците и на всичкото отгоре трябва сега да издържа незаконно пребиваващи навлеци от целия свят - това няма да предизвика омраза, така ли?
Коментиран от #10
15:24 06.11.2026
10 Соломон Бункеров
До коментар #9 от "Здравко Ахилесов":Няма нито едно парче земя което да принадлежи на истинския си собственик , всичко е заграбено и заградено със сила , измама или дълг...! Всеки човек може да живее където си поиска стига да не пречи на другите..!
Коментиран от #12
15:29 06.11.2026
11 От Белгия
15:31 06.11.2026
12 Здравко Ахилесов
До коментар #10 от "Соломон Бункеров":Това, което си написал е толкова малоумно, че даже няма да си правя труда да споря и да ти обяснявам.
Коментиран от #18
15:32 06.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 000
15:32 06.11.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Цеко сифоня
До коментар #3 от "Факт":Ами такъв който има дом в Белгия и никой нема право да го безпокои.
15:34 06.11.2026
17 604
15:35 06.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Здравко Ахилесов
До коментар #18 от "Соломон Бункеров":Каква олигархия, бе?! Ти нормален ли си?! Тези жилища мога да бъдат общежития за студенти, например. Или по-евтини квартири за белгийски работници, за белгийски семейства, плащащи данъци и уважаващи закона! За каква олигархия ми говориш!?!?
15:42 06.11.2026