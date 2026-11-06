Белгия разреши влизане в домовете на нелегални мигранти

Белгийският парламент одобри спорния законопроект, който позволява влизането в домовете на лица без право на пребиваване в страната, ако те представляват заплаха за обществения ред и националната сигурност, предаде агенция Белга, цитирана от БТА.

Текстовете бяха приети на среднощно заседание, след бурни дебати, продължили до сутринта. Парламентът обсъждаше текста още преди лятото. Той е изготвен от министъра по въпросите на убежището и миграцията Анелен Ван Босют и министъра на правосъдието Анелис Верлинден. Законопроектът дава право на полицията да влиза в домовете на лица, пребиваващи незаконно в страната, които упорито отказват да съдействат за връщането си в държавата на произход и същевременно представляват риск за сигурността.

Новото законодателство срещна силна съпротива. Левите опозиционни сили го определят като нарушение на човешките права и като опасна тенденция. "Видяхме от другата страна на Атлантика колко бързо една демокрация може да се плъзне към практики, подобни на тези на АЙС. Това, което прави правителството тук, е да подготви почвата за подобни действия“, заявиха от Зелените, визирайки спорната имиграционна полиция в Съединените щати.

Организации на гражданското общество също изразяват критики. Адвокати, разследващи съдии и федералната полиция отправиха сериозни възражения по време на изслушванията. Според тях в текста не е ясно дефинирано какво се има предвид под заплаха за обществения ред или сигурността. Те посочват също, че според действащата правна рамка разследващите съдии вече имат правомощия да разрешават претърсвания на домовете на лица от тези категории.

Някои кметове заявиха, че ще се противопоставят на влизането в домове на територията на своите общини.

Въпреки острите критики управляващото мнозинство прокара законопроекта, като бяха внесени допълнителни поправки, включително мерки за по-добра защита на непълнолетните. Тези отстъпки обаче се оказаха недостатъчни за лявата опозиция.