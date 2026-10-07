Нерешителността на НАТО може да доведе до директен сблъсък с Русия

Нерешителната и разпокъсана реакция на НАТО към руските хибридни атаки в Европа увеличава риска от по-сериозен сблъсък, включително пряк въоръжен конфликт между Русия и страна от Алианса. Това пише бившият постоянен представител на САЩ в НАТО Джулиан Смит в статия за Foreign Affairs.
Според Смит руските действия са достигнали ново ниво. Освен кибератаки и кампании за дезинформация Москва вече е свързвана с диверсии, палежи и атаки с дронове. Тя посочва като примери навлизането на руски дронове във въздушното пространство на държави от НАТО, падането на руска ракета на територията на Полша и откриването на дронове с експлозиви край германско летище. В текста тези случаи са представени като оценки на Смит, а не като нови официални заключения на Алианса.
Москва проверява границите на Алианса
Смит смята, че Русия може да не се стреми незабавно към започване на пряка война с НАТО. Според нея Москва вероятно проверява доколко съюзниците са готови да изпълнят ангажиментите си по член 5 от Северноатлантическия договор. Паралелно с това Кремъл се опитва да раздели държавите от Алианса, да засили страха от по-нататъшна подкрепа за Украйна и постепенно да увеличи политическата и икономическата цена на тази помощ.
„Пълзяща ескалация“ е определението, което Смит използва за процеса. По думите ѝ всеки инцидент се разследва отделно, след което НАТО предприема ограничени мерки. Така Русия може постепенно да повишава залозите, без да среща последствия, които да променят поведението ѝ.
След началото на пълномащабното руско нашествие в Украйна хибридните атаки в Европа са станали по-разнообразни, твърди Смит. Сред посочените действия са палежи, саботажи по железопътната инфраструктура и атаки срещу обекти, свързани с производството и доставките на оръжия за Украйна. Тя отбелязва, че държавите от НАТО са засилили патрулирането, обмена на разузнавателна информация, защитата на критичната инфраструктура и противодронните си способности, но според нея липсва достатъчно ясен механизъм за наказване на Русия.
Призив за общ отговор
Смит предупреждава, че следващият инцидент може да доведе до голям брой жертви или до пряк въоръжен сблъсък между Русия и държава от НАТО. Тя критикува и непоследователните сигнали от администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп, която според нея в някои случаи е омаловажавала инциденти, а в други е призовавала за сваляне на руски самолети, нарушаващи въздушното пространство на страни от Алианса.
Като мярка за възпиране Смит предлага САЩ и съюзниците им ясно да заявят, че хибридните атаки в Европа ще имат конкретни последици. Сред препоръките ѝ са общ отговор на НАТО, по-строги санкции срещу Русия, действия срещу руския „сенчест флот“, разширяване на кибернетичните и информационните способности на Алианса, по-добра защита на подводната инфраструктура и увеличаване на помощта за Украйна след всяка подобна атака.
На този фон Politico съобщава, че Германия е разработила оперативен план за отбраната на страната при голям конфликт. В документа хибридните атаки, кибероперациите и кампаниите за влияние са разглеждани като възможна част от военна ескалация и подготовка за военно противопоставяне.
Източници: unian.net
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Факт
18:47 07.10.2026
2 Шорт
Коментиран от #7, #10
18:48 07.10.2026
3 Нужно е
18:49 07.10.2026
4 Сатана Z
Коментиран от #23
18:49 07.10.2026
5 Кина
Коментиран от #13
18:49 07.10.2026
6 Айде де
18:50 07.10.2026
7 Мишел
До коментар #2 от "Шорт":Бомбоубежищата в Москва могат да поберат само 10 процента от населението на града.
Коментиран от #25, #32, #33
18:50 07.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Макс
До коментар #2 от "Шорт":Първата за Валдай.Ту тууу
18:51 07.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Сандо
Коментиран от #16
18:52 07.10.2026
13 Факт
До коментар #5 от "Кина":Ако имаха, нямаше да тикат Украйна да им върши работата.
18:53 07.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Пич
Онези глупаци, поляците, първи ще идат зян!!! Но...... може да сте сигурни, че и ние с румънците сме в схемата!!! Видимо хвърлят големи усилия да промиват мозъци в България. За сега не им се получава, но когато се завърти поколението и дойдат малоумните джензита, ще им се получи!!!
18:56 07.10.2026
16 Ами
До коментар #12 от "Сандо":Путин е още жив благодарение на милоста на Запада.Загря ли?
Коментиран от #26, #27, #28
18:57 07.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Горски
19:00 07.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Това е положението
19:04 07.10.2026
23 Голям
До коментар #4 от "Сатана Z":Кеф.
19:06 07.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Планираща бомба
До коментар #7 от "Мишел":A в софето нищо не могат да поемат, щото шиши и тиквоний ще задръстят входа.
19:07 07.10.2026
26 Ами ®
До коментар #16 от "Ами":Днес Путин има рожден ден.
Моли се да е жив и здрав, че ако
дойде Митя ще видиш два свята :)
Коментиран от #31
19:07 07.10.2026
27 Домашнярка
До коментар #16 от "Ами":Да не са ти пуснали порното от Топлофикация София, че толкова си загрял? А може би е от нелегалната гроздова?
19:09 07.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Укропат
19:09 07.10.2026
30 Ха,ха
19:10 07.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Ами ®
До коментар #7 от "Мишел":Ако разбираш малко от военно дело ...
При голям катаклизъм няма как да спасиш всички.
Спасяваш тези които трябва да спасиш.
А останалите ... Каквото им е писано.
Русия, САЩ и Китай вече са си оплели кошничката.
На другите ... Късмет.
19:13 07.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Пенчо
19:14 07.10.2026
35 Проблема е лесно решим
Коментиран от #40
19:17 07.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Гост
19:20 07.10.2026
38 Еми договори само
19:20 07.10.2026
39 Проблема е лесно решим
19:21 07.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Тия да ги разправят на
19:25 07.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Даааа... има вероятно
19:27 07.10.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Павел Пенев
19:31 07.10.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Ами така е я
До коментар #40 от "Точно така":Но малко хора си дават сметка че поне 60% от шефовете на НАТО и разните му там западни служби са преки наследници на осъдени нацисти? Още преди 3 години статия имаше по темата от някакъв журналист в Берлин и относно съда и прокуратурата включително как там ситуацията била още по фрапантна .. И този процес е проследен още от 1962-ра година когато масово нацисти са назначавани на държавни постове в Западна Германия а после и децата им. Отделно съществуват и официални исторически доклади, сред които и мащабното разследване на Федералното министерство на правосъдието на Германия, известно като „Досиетата Розенбург“ (Die Akte Rosenburg), които разкриват шокиращи мащаби на приемственост между нацисткия режим и следвоенната държавна машина...
19:33 07.10.2026
48 Хи хи
19:43 07.10.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 идиоти вън
19:50 07.10.2026
51 НАТьо
19:51 07.10.2026
52 Олга
19:51 07.10.2026
53 Кво изтриха
19:57 07.10.2026
54 Нато вън!
20:01 07.10.2026
55 Българин
20:04 07.10.2026