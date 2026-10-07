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Нерешителността на НАТО може да доведе до директен сблъсък с Русия
  Тема: Украйна

Нерешителността на НАТО може да доведе до директен сблъсък с Русия

7 Октомври, 2026 18:46 1 216 55

  • нато-
  • русия-
  • хибридни атаки-
  • джулиан смит-
  • украйна

Москва вероятно проверява доколко съюзниците са готови да изпълнят ангажиментите си по член 5 от Северноатлантическия договор

Нерешителността на НАТО може да доведе до директен сблъсък с Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нерешителната и разпокъсана реакция на НАТО към руските хибридни атаки в Европа увеличава риска от по-сериозен сблъсък, включително пряк въоръжен конфликт между Русия и страна от Алианса. Това пише бившият постоянен представител на САЩ в НАТО Джулиан Смит в статия за Foreign Affairs.

Според Смит руските действия са достигнали ново ниво. Освен кибератаки и кампании за дезинформация Москва вече е свързвана с диверсии, палежи и атаки с дронове. Тя посочва като примери навлизането на руски дронове във въздушното пространство на държави от НАТО, падането на руска ракета на територията на Полша и откриването на дронове с експлозиви край германско летище. В текста тези случаи са представени като оценки на Смит, а не като нови официални заключения на Алианса.

Москва проверява границите на Алианса

Смит смята, че Русия може да не се стреми незабавно към започване на пряка война с НАТО. Според нея Москва вероятно проверява доколко съюзниците са готови да изпълнят ангажиментите си по член 5 от Северноатлантическия договор. Паралелно с това Кремъл се опитва да раздели държавите от Алианса, да засили страха от по-нататъшна подкрепа за Украйна и постепенно да увеличи политическата и икономическата цена на тази помощ.

„Пълзяща ескалация“ е определението, което Смит използва за процеса. По думите ѝ всеки инцидент се разследва отделно, след което НАТО предприема ограничени мерки. Така Русия може постепенно да повишава залозите, без да среща последствия, които да променят поведението ѝ.

След началото на пълномащабното руско нашествие в Украйна хибридните атаки в Европа са станали по-разнообразни, твърди Смит. Сред посочените действия са палежи, саботажи по железопътната инфраструктура и атаки срещу обекти, свързани с производството и доставките на оръжия за Украйна. Тя отбелязва, че държавите от НАТО са засилили патрулирането, обмена на разузнавателна информация, защитата на критичната инфраструктура и противодронните си способности, но според нея липсва достатъчно ясен механизъм за наказване на Русия.

Призив за общ отговор

Смит предупреждава, че следващият инцидент може да доведе до голям брой жертви или до пряк въоръжен сблъсък между Русия и държава от НАТО. Тя критикува и непоследователните сигнали от администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп, която според нея в някои случаи е омаловажавала инциденти, а в други е призовавала за сваляне на руски самолети, нарушаващи въздушното пространство на страни от Алианса.

Като мярка за възпиране Смит предлага САЩ и съюзниците им ясно да заявят, че хибридните атаки в Европа ще имат конкретни последици. Сред препоръките ѝ са общ отговор на НАТО, по-строги санкции срещу Русия, действия срещу руския „сенчест флот“, разширяване на кибернетичните и информационните способности на Алианса, по-добра защита на подводната инфраструктура и увеличаване на помощта за Украйна след всяка подобна атака.

На този фон Politico съобщава, че Германия е разработила оперативен план за отбраната на страната при голям конфликт. В документа хибридните атаки, кибероперациите и кампаниите за влияние са разглеждани като възможна част от военна ескалация и подготовка за военно противопоставяне.

Източници: unian.net


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    30 0 Отговор
    Не решителността, а алчността. Конфронтации, провокации, инсинуации.

    18:47 07.10.2026

  • 2 Шорт

    24 2 Отговор
    Една в Париж Една в Брюксел Една при дойчовците и Една за Острова!

    Коментиран от #7, #10

    18:48 07.10.2026

  • 3 Нужно е

    4 16 Отговор
    Да мятат кочината и да се приключва.

    18:49 07.10.2026

  • 4 Сатана Z

    11 2 Отговор
    Днес прочетох,че България може да бъде изключена от НАТО.

    Коментиран от #23

    18:49 07.10.2026

  • 5 Кина

    23 1 Отговор
    Нато е отбранителен съюз който пази вампирите източващи природните ресурси на Европа..! Нато нямат мощта са сблъсък с Русия защото бомбите им трябват за Иран и хутите..! Това е неудобната истина..!

    Коментиран от #13

    18:49 07.10.2026

  • 6 Айде де

    2 25 Отговор
    Да се приключи веднъж завинаги с пРосия.

    18:50 07.10.2026

  • 7 Мишел

    2 17 Отговор

    До коментар #2 от "Шорт":

    Бомбоубежищата в Москва могат да поберат само 10 процента от населението на града.

    Коментиран от #25, #32, #33

    18:50 07.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Макс

    3 8 Отговор

    До коментар #2 от "Шорт":

    Първата за Валдай.Ту тууу

    18:51 07.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Сандо

    18 2 Отговор
    Натото да се благодари на Путин,че ако беше някой друг по-решителен водач на Русия то щеше да млъкне и да стои гузно в ъгъла поне за 30 години.А и това ни дава надежда,че в натото все още се намирам разумни и отговорни хора.

    Коментиран от #16

    18:52 07.10.2026

  • 13 Факт

    12 0 Отговор

    До коментар #5 от "Кина":

    Ако имаха, нямаше да тикат Украйна да им върши работата.

    18:53 07.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Пич

    22 2 Отговор
    Кретените определено искат да ни вкарат във война!!! Защото отново ще ползват за курбан не техните животи, а нашите!!!
    Онези глупаци, поляците, първи ще идат зян!!! Но...... може да сте сигурни, че и ние с румънците сме в схемата!!! Видимо хвърлят големи усилия да промиват мозъци в България. За сега не им се получава, но когато се завърти поколението и дойдат малоумните джензита, ще им се получи!!!

    18:56 07.10.2026

  • 16 Ами

    2 19 Отговор

    До коментар #12 от "Сандо":

    Путин е още жив благодарение на милоста на Запада.Загря ли?

    Коментиран от #26, #27, #28

    18:57 07.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Горски

    20 2 Отговор
    Отлично вървят за Зеления наркоман и корумпираните"елити" на НПО тумора. Ще краднат още 75 милиарда обшествени пари. Не знам как изобщо може да се отървем от този соросоиден тумор при положение, че се захранва с такива огромни парични потоци обществени пари. Зеленски за 1 година обикаля 3 пъти света да иска пари и харчи повече гориво от ввс на Украйна сигурно. От над 50 милиона Украйна сега е под 25 ! Това е отлично постижение по високите западни стандарти и цености! За какво си мислите че западния "елит" от време на време отскача с влаковете в Киев. Ами да си приберат рушветите. Подкрепа било 90 милиарда после 3 милиарда. Подкрепете вашите граждани на ЕС,какво сте се влюбили в Украйна? Ама сигурно някой друг милиард се лепи по пръстите на политиците грабейки парите на народа си. По проекта Юкрейн ис Ю на Блек Рок. Планирано грабене на над 400 милиарда. Логично сриване и изкупуване на индустрията от същите прайвит кепитъл групи. Колко му е да си купиш корумпетата от Еврокомисията, която никой не е избирал демократично.

    19:00 07.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Това е положението

    1 0 Отговор
    Гледайте внимателно

    19:04 07.10.2026

  • 23 Голям

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сатана Z":

    Кеф.

    19:06 07.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Планираща бомба

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Мишел":

    A в софето нищо не могат да поемат, щото шиши и тиквоний ще задръстят входа.

    19:07 07.10.2026

  • 26 Ами ®

    15 2 Отговор

    До коментар #16 от "Ами":

    Днес Путин има рожден ден.
    Моли се да е жив и здрав, че ако
    дойде Митя ще видиш два свята :)

    Коментиран от #31

    19:07 07.10.2026

  • 27 Домашнярка

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Ами":

    Да не са ти пуснали порното от Топлофикация София, че толкова си загрял? А може би е от нелегалната гроздова?

    19:09 07.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Укропат

    5 0 Отговор
    Шефчето,каза ,обаче е тайна ,че на тия мултиполовите армията им за .... не става и за това са готови да му дават много кинти.

    19:09 07.10.2026

  • 30 Ха,ха

    9 1 Отговор
    От сутрин до вечер едни и същи дъвки

    19:10 07.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Ами ®

    11 0 Отговор

    До коментар #7 от "Мишел":

    Ако разбираш малко от военно дело ...
    При голям катаклизъм няма как да спасиш всички.
    Спасяваш тези които трябва да спасиш.
    А останалите ... Каквото им е писано.
    Русия, САЩ и Китай вече са си оплели кошничката.
    На другите ... Късмет.

    19:13 07.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Пенчо

    9 0 Отговор
    Ооооффффф,само тъпотии! Спрете се вече с тези писания,няма кой да се хване!

    19:14 07.10.2026

  • 35 Проблема е лесно решим

    9 0 Отговор
    Без НАТО няма да има "Нерешителна и разпокъсана реакция на НАТО" и страната агресор и ескалатор на напрежение да си носи тя отговорността за решенията пред собственото население. Примерно Германия ...Никой не е задължен да се съобразява с някакви кретени повярвали си че тяхното решение е миродавно и правилно за всички

    Коментиран от #40

    19:17 07.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Гост

    10 1 Отговор
    Нато е като останалата помия, с която ни заливат "съюзниците" вече 20 години, защо капиталистическите фиатни пари се обезценяват ежеминутно, което те наричат инфлация?!

    19:20 07.10.2026

  • 38 Еми договори само

    5 0 Отговор
    Ква друга нерешителност? Да обявят началото на последната, атомна война ли?.

    19:20 07.10.2026

  • 39 Проблема е лесно решим

    8 0 Отговор
    Като спреш да въоръжаваш и двете страни в конфликта, няма да извършваш хибридните атаки към нито една от двете. Европа не трябва да играе ролята на спонсор на тероризма, войни и смърт .. и да е в ролята на хибриден подстрекател и съучастнил каквато е сега ЕК

    19:21 07.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Тия да ги разправят на

    5 0 Отговор
    Тия да ги разправят на баба си от Бусманци

    19:25 07.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Даааа... има вероятно

    5 0 Отговор
    примери за навлизането на руски дронове във въздушното пространство на държави от НАТО а има ли още повече примери за навлизане на европейско производство дронове във въздушното пространство на Русия? А? .. И от хиляди години се знае истината че войната се води не от наемниците а от тези които оръжието, финансирането осигуряват и знамената на армията освещават !

    19:27 07.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Павел Пенев

    6 0 Отговор
    Тези войници на снимката от коя държава са? Германия не може да мобилизира толкова,защото няма желаещи.

    19:31 07.10.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Ами така е я

    8 0 Отговор

    До коментар #40 от "Точно така":

    Но малко хора си дават сметка че поне 60% от шефовете на НАТО и разните му там западни служби са преки наследници на осъдени нацисти? Още преди 3 години статия имаше по темата от някакъв журналист в Берлин и относно съда и прокуратурата включително как там ситуацията била още по фрапантна .. И този процес е проследен още от 1962-ра година когато масово нацисти са назначавани на държавни постове в Западна Германия а после и децата им. Отделно съществуват и официални исторически доклади, сред които и мащабното разследване на Федералното министерство на правосъдието на Германия, известно като „Досиетата Розенбург“ (Die Akte Rosenburg), които разкриват шокиращи мащаби на приемственост между нацисткия режим и следвоенната държавна машина...

    19:33 07.10.2026

  • 48 Хи хи

    5 0 Отговор
    тагаренковци, чухте ли какво казва г-н Смит ?? Готови ли сте с бункерчетата ??!

    19:43 07.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 идиоти вън

    2 1 Отговор
    Като са нерешително, а колко да са решителни, да хващат шмайзерите и да тръгват на изток ли, да де ама не им стиска щото руснаците казаха, че тази война ще е кратка?!?!?!? Так че най-добре е всички решителни да се кротнат и да мируват!!!!

    19:50 07.10.2026

  • 51 НАТьо

    2 1 Отговор
    умря, а сащ не щат да се занимават с идиоти от ЕС..бъзикат европейци и все питат Рюте..ще се справите ли без сащ..а Рюте хлопа с ушите..и се хили..жалка картина..

    19:51 07.10.2026

  • 52 Олга

    2 1 Отговор
    Елитна европейска скотобаза съвсем обезумяла и загубила чувство за самосохранение. Мери аршина си с първа (втора?) военна сила в света , провокирайки я на отговор срещу измислени и нелепи лъжи. Русия вече като по разписание през ден съобщава на скотовете, че не иска война,тъй като война ще доведе до унищожение на европейска цивилизация при тази плътност на население в ЕС и военни възможностите на първа военна сила.Скотовете поради скудоумието си не осъзнават какво вършат.

    19:51 07.10.2026

  • 53 Кво изтриха

    3 0 Отговор
    Че Мерц е наследник на фашист, воювал срещу СССР? Мерц даже и сам си го казва.. И други разни "комисарки", министърки и подобни... Зелени и червени... Все внуци закърмени с тая нечовешка идеология!!!

    19:57 07.10.2026

  • 54 Нато вън!

    2 0 Отговор
    За да има мир НАТО трябва да се разпусне и закрие както се закри Варшавският договор!

    20:01 07.10.2026

  • 55 Българин

    1 0 Отговор
    Български дронове летят в посока на Русия, обаче сме смели и мълчим. Всиките журналисти, които тръбят сега за европейски ценности бяха и за ваксините и тн. рязко спряха тогава темата. Скоро се очаква същото. Факти алоо платени ли сте?

    20:04 07.10.2026

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