Нерешителността на НАТО може да доведе до директен сблъсък с Русия

Нерешителната и разпокъсана реакция на НАТО към руските хибридни атаки в Европа увеличава риска от по-сериозен сблъсък, включително пряк въоръжен конфликт между Русия и страна от Алианса. Това пише бившият постоянен представител на САЩ в НАТО Джулиан Смит в статия за Foreign Affairs.

Според Смит руските действия са достигнали ново ниво. Освен кибератаки и кампании за дезинформация Москва вече е свързвана с диверсии, палежи и атаки с дронове. Тя посочва като примери навлизането на руски дронове във въздушното пространство на държави от НАТО, падането на руска ракета на територията на Полша и откриването на дронове с експлозиви край германско летище. В текста тези случаи са представени като оценки на Смит, а не като нови официални заключения на Алианса.

Москва проверява границите на Алианса

Смит смята, че Русия може да не се стреми незабавно към започване на пряка война с НАТО. Според нея Москва вероятно проверява доколко съюзниците са готови да изпълнят ангажиментите си по член 5 от Северноатлантическия договор. Паралелно с това Кремъл се опитва да раздели държавите от Алианса, да засили страха от по-нататъшна подкрепа за Украйна и постепенно да увеличи политическата и икономическата цена на тази помощ.

„Пълзяща ескалация“ е определението, което Смит използва за процеса. По думите ѝ всеки инцидент се разследва отделно, след което НАТО предприема ограничени мерки. Така Русия може постепенно да повишава залозите, без да среща последствия, които да променят поведението ѝ.

След началото на пълномащабното руско нашествие в Украйна хибридните атаки в Европа са станали по-разнообразни, твърди Смит. Сред посочените действия са палежи, саботажи по железопътната инфраструктура и атаки срещу обекти, свързани с производството и доставките на оръжия за Украйна. Тя отбелязва, че държавите от НАТО са засилили патрулирането, обмена на разузнавателна информация, защитата на критичната инфраструктура и противодронните си способности, но според нея липсва достатъчно ясен механизъм за наказване на Русия.

Призив за общ отговор

Смит предупреждава, че следващият инцидент може да доведе до голям брой жертви или до пряк въоръжен сблъсък между Русия и държава от НАТО. Тя критикува и непоследователните сигнали от администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп, която според нея в някои случаи е омаловажавала инциденти, а в други е призовавала за сваляне на руски самолети, нарушаващи въздушното пространство на страни от Алианса.

Като мярка за възпиране Смит предлага САЩ и съюзниците им ясно да заявят, че хибридните атаки в Европа ще имат конкретни последици. Сред препоръките ѝ са общ отговор на НАТО, по-строги санкции срещу Русия, действия срещу руския „сенчест флот“, разширяване на кибернетичните и информационните способности на Алианса, по-добра защита на подводната инфраструктура и увеличаване на помощта за Украйна след всяка подобна атака.

На този фон Politico съобщава, че Германия е разработила оперативен план за отбраната на страната при голям конфликт. В документа хибридните атаки, кибероперациите и кампаниите за влияние са разглеждани като възможна част от военна ескалация и подготовка за военно противопоставяне.

Източници: unian.net