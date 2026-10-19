Британски полковник предлага въздушна защита за Украйна - без пряко въвличане във войната

Великобритания, Франция и други държави от НАТО могат да използват въздушната си мощ за защита на украински цивилни и критична инфраструктура от руски ракети и дронове, без да се въвличат пряко във война с Русия. Това предлага британският полковник в оставка Хамиш дьо Бретън-Гордън в коментар за The Telegraph. Подобна възможност е обсъдена и от украинската медия УНН, която се позовава на публикацията.

Според автора Москва може да засили атаките срещу електроснабдяването, отоплението и водоснабдяването на Украйна през най-студените месеци. Дьо Бретън-Гордън твърди, че целта би била да бъде пречупена устойчивостта на украинското общество и Киев да бъде принуден да направи отстъпки.

„Европа не може да си позволи да чака Вашингтон да реши какви ще бъдат следващите стъпки“, пише британският полковник.

Той призовава Великобритания, Франция и съюзниците им спешно да проучат възможността за отбранителна въздушна мисия над конкретни райони в Украйна. По думите му британски и френски ракети вече са доказали способността си да прихващат дронове и ракети иранско производство в Близкия изток.

Мисията би изисквала защита на съюзническите самолети

Предложението не означава автоматично създаване на зона, забранена за полети над цяла Украйна. Авторът посочва, че подобна операция би изисквала прецизно планиране, избор на защитавани обекти и мерки за ограничаване на риска за западните самолети.

Сред възможните цели са райони с голямо цивилно население, енергийни съоръжения и друга критична инфраструктура. Дьо Бретън-Гордън обръща внимание и на разходите. Той посочва, че самолетите F-35 могат да действат в „слепите зони“ на руските радари, но използваните от тях ракети могат да струват до 2 милиона долара за брой.

Според полковника въздушната защита трябва да бъде съчетана с доставки на противовъздушни боеприпаси, радари, дронове и системи за радиоелектронна борба. Той предлага западните държави да съдействат и за бърз ремонт на повредена инфраструктура, както и за осигуряване на резервни енергийни мощности.

Целта е да се ограничи натискът върху Киев

Дьо Бретън-Гордън свързва предложението си с неуспехите на руското сухопътно настъпление и с опитите на Кремъл да постигне военен ефект чрез удари по украинския тил. В коментара той сравнява тази тактика с използваната от руските сили в Сирия.

По оценката на автора защитата на цивилното население и поддържането на енергийната система биха направили Украйна по-трудна цел. В съчетание с удържането на фронта това, според него, може да ограничи възможностите на Кремъл и да увеличи шанса Москва да бъде подтикната към преговори.

Към момента става дума за предложение в публицистичен коментар, а не за обявено решение на Великобритания, Франция или НАТО да разположат свои бойни самолети над Украйна.

Източници: news.bg, unn.ua