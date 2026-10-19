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Британски полковник предлага въздушна защита за Украйна - без пряко въвличане във войната
  Тема: Украйна

Британски полковник предлага въздушна защита за Украйна - без пряко въвличане във войната

19 Октомври, 2026 13:40 1 318 68

  • украйна-
  • великобритания-
  • франция-
  • нато-
  • въздушна отбрана

Военният смята, че Великобритания, Франция и други съюзници могат да пазят украински цивилни от руски ракети и дронове, без да влизат пряко във война с Русия

Британски полковник предлага въздушна защита за Украйна - без пряко въвличане във войната - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Великобритания, Франция и други държави от НАТО могат да използват въздушната си мощ за защита на украински цивилни и критична инфраструктура от руски ракети и дронове, без да се въвличат пряко във война с Русия. Това предлага британският полковник в оставка Хамиш дьо Бретън-Гордън в коментар за The Telegraph. Подобна възможност е обсъдена и от украинската медия УНН, която се позовава на публикацията.

Според автора Москва може да засили атаките срещу електроснабдяването, отоплението и водоснабдяването на Украйна през най-студените месеци. Дьо Бретън-Гордън твърди, че целта би била да бъде пречупена устойчивостта на украинското общество и Киев да бъде принуден да направи отстъпки.

„Европа не може да си позволи да чака Вашингтон да реши какви ще бъдат следващите стъпки“, пише британският полковник.

Той призовава Великобритания, Франция и съюзниците им спешно да проучат възможността за отбранителна въздушна мисия над конкретни райони в Украйна. По думите му британски и френски ракети вече са доказали способността си да прихващат дронове и ракети иранско производство в Близкия изток.

Мисията би изисквала защита на съюзническите самолети

Предложението не означава автоматично създаване на зона, забранена за полети над цяла Украйна. Авторът посочва, че подобна операция би изисквала прецизно планиране, избор на защитавани обекти и мерки за ограничаване на риска за западните самолети.

Сред възможните цели са райони с голямо цивилно население, енергийни съоръжения и друга критична инфраструктура. Дьо Бретън-Гордън обръща внимание и на разходите. Той посочва, че самолетите F-35 могат да действат в „слепите зони“ на руските радари, но използваните от тях ракети могат да струват до 2 милиона долара за брой.

Според полковника въздушната защита трябва да бъде съчетана с доставки на противовъздушни боеприпаси, радари, дронове и системи за радиоелектронна борба. Той предлага западните държави да съдействат и за бърз ремонт на повредена инфраструктура, както и за осигуряване на резервни енергийни мощности.

Целта е да се ограничи натискът върху Киев

Дьо Бретън-Гордън свързва предложението си с неуспехите на руското сухопътно настъпление и с опитите на Кремъл да постигне военен ефект чрез удари по украинския тил. В коментара той сравнява тази тактика с използваната от руските сили в Сирия.

По оценката на автора защитата на цивилното население и поддържането на енергийната система биха направили Украйна по-трудна цел. В съчетание с удържането на фронта това, според него, може да ограничи възможностите на Кремъл и да увеличи шанса Москва да бъде подтикната към преговори.

Към момента става дума за предложение в публицистичен коментар, а не за обявено решение на Великобритания, Франция или НАТО да разположат свои бойни самолети над Украйна.

Източници: news.bg, unn.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🦉🦉🦉🦉

    22 1 Отговор
    🤔🤔🤔🤔🤔🤔

    Коментиран от #46

    13:41 19.10.2026

  • 2 Западът

    9 26 Отговор
    Как мачкат малкия бакшиш

    Коментиран от #35, #66

    13:43 19.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 арбалета 🎯

    62 2 Отговор
    И как ще стане тая работа без въвличане във войната ?! Дали този и другите като него имат макар и малко мозък , или са си така по рождение ?! Щрауси безподобни ...

    Коментиран от #17, #47

    13:44 19.10.2026

  • 5 Англичанка гадит

    41 1 Отговор
    Което ще рече, че се изхожда по голяма нужда.

    13:44 19.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Гориил

    35 2 Отговор
    Британският полковник не разбира, че играта на Англия е отдавна загубена и ще се проведе нова Ялта без участието на Европа.

    13:49 19.10.2026

  • 10 Леле - леле ! 🤔

    37 2 Отговор
    Британските мишки започват да усещат края на режима в Киев , щом са готови на такава самоубийствена стъпка . И се насочват към Макрон , който предвид обстановката във Франция , вече няма какво да губи .

    Коментиран от #20

    13:49 19.10.2026

  • 11 Дом за неадеквати

    30 1 Отговор
    Интересно кой е записвал брътвежите на този пациент?

    13:50 19.10.2026

  • 12 Британско полковниче

    19 1 Отговор
    Обявявам зона забранена за полети над Украйна. Това влиза в сила веднага след публикуването му в чата на факти бъгъ. Благодаря ви за вниманието. Войната свърши.

    13:51 19.10.2026

  • 13 давай готин

    24 1 Отговор
    Щи идат и летищата откъдето са излетели ,не само самолетите,но да знаеш,че ние сме "пас".

    13:52 19.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 гост

    27 17 Отговор

    До коментар #14 от "гост":

    И щеше да спести стотици хиляди жертви и на Украйна , но най-вече на Раша !!!

    Коментиран от #26

    13:53 19.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 маке

    20 21 Отговор
    Абе идиотчета са англичаните...Тоя полковник в оставка е взел - дал и му е все тая...

    13:55 19.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Чети на глас

    16 19 Отговор

    До коментар #10 от "Леле - леле ! 🤔":

    Ако Франция и Британия усетят натиск до Урал ще ври лава.Бай бабо.

    Коментиран от #43

    13:55 19.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 456

    14 4 Отговор
    И Посейдончето ще дойде.

    13:57 19.10.2026

  • 25 604

    11 4 Отговор

    До коментар #14 от "гост":

    Акото мирише и цапа, ако раша нямаше надмощие в доставянето на ракетни глави в частност ядрени ...отдавна да е смляна! За туй тихо бастунчо, кога имаш паритет в ядрата може да мислиш за акото!

    13:57 19.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Хи хи

    11 19 Отговор

    До коментар #15 от "Оффффф":

    Не може, цяла Европа ще замине....

    13:58 19.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Простият

    19 20 Отговор
    И що толкова коментари за тва пулковниче? Не виждате ли че не е добре човека?

    14:01 19.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 ОТДАЛЕЧЕ

    9 1 Отговор
    Е много смела британската шушумига.

    Коментиран от #42

    14:04 19.10.2026

  • 34 Пълни глупости

    5 2 Отговор
    На кухоглави атлантенца

    14:04 19.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Даро

    3 1 Отговор
    Въздушна мощ?!? Я да видим какво имат в наличност? хахахахахаха

    Коментиран от #45

    14:05 19.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Време е

    3 0 Отговор
    Пакистанбритания да изчезне

    14:06 19.10.2026

  • 39 Сатана Z

    2 0 Отговор
    Лаф да става.

    14:06 19.10.2026

  • 40 Всеки психар

    5 1 Отговор
    има право на мнение. Малко ли са ни нашите атлантенца кухи обаче, че и на чуждите да им четем глупостите

    14:06 19.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Звънец

    1 3 Отговор

    До коментар #33 от "ОТДАЛЕЧЕ":

    Не изпускай последният влак за Русия.Сети ли се?Здравето си пази.

    14:07 19.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 По-добре да не виждаш

    1 4 Отговор

    До коментар #36 от "Даро":

    От русия ще остане само спомен и картички.

    14:08 19.10.2026

  • 46 Изглежда

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "🦉🦉🦉🦉":

    Ингилизинът има какво да губи на Украинска територия. Или някое заводче е прибрал, или пък някоя складова мрежа е заформил, пък ужким хората щели да пазят..

    14:08 19.10.2026

  • 47 С вашите камъни

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "арбалета 🎯":

    Война ли, каква война? То е "специална операция", не е война. Няма как да бъдеш въвлечен във война, която не съществува.

    14:08 19.10.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Севда

    1 0 Отговор
    Британците го използваха през ВСВ, където Хитлер им разцепи каските при бомбардировките! Сравни ги със Земята!

    14:08 19.10.2026

  • 51 Перо

    2 0 Отговор
    Това си е участие във войната!

    14:08 19.10.2026

  • 52 @@@

    2 0 Отговор
    Много са "Умни" тези Англосекси:
    Британски Индивид предлага:
    Започваме въздушна война с Русия за защита за Украйна,
    без да участваме във войната с Русия!

    14:09 19.10.2026

  • 53 мисля че хормоните за смяна на пола

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Путин не бърза":

    са дали своето

    14:09 19.10.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Ха ха ха

    2 0 Отговор
    ....полковник в оставка и укро-медия и спрях да чета мараПобара

    14:10 19.10.2026

  • 56 Много ли им се става

    0 0 Отговор
    Приоритетна цел?

    14:10 19.10.2026

  • 57 Боби Баламата

    1 0 Отговор
    Я не разбрах само, педофила и Ким воюват ли с НАТО и ако да, къде воюват Българските Армии?!?

    14:11 19.10.2026

  • 58 То кухо,

    1 0 Отговор
    Още по кухо, ...Британски полковник

    14:11 19.10.2026

  • 59 Мъките ботоксови са безкрайнои

    2 0 Отговор
    5 години гърчене срещу 20 пъти по-малка Украйна.Стигнаха до Малая Токмачка.

    14:12 19.10.2026

  • 60 Зеления

    0 0 Отговор
    Като първа стъпка, британския полковник да започне да си превежда цялата заплата на Украйна, едва впоследствие да почне да дава предложения !

    14:12 19.10.2026

  • 61 Чума да ги тръшне дано

    0 1 Отговор
    У Лондонград тея ненормалници

    Коментиран от #67

    14:12 19.10.2026

  • 62 Радо

    0 0 Отговор
    ПАК НЯКАКВА НАУЧНА ФАНТАСТИКА БЪЛВАТ ТЕЗ АНГЛИЧАНИ.

    14:14 19.10.2026

  • 63 Ха-ха-ха

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "Боби Баламата":

    Че то пиздоглазия искаше разрешение за монголския Парад в Моксель от ЗЕЛЕНСКИ, каков.. Киев?
    Хахахаха

    14:14 19.10.2026

  • 64 Чума да ги тръшне дано

    0 0 Отговор
    И къде пък британски и френски ракети са "доказали способността си да прихващат дронове и ракети иранско производство в Близкия изток" ? ..... ку-кууу ?

    14:14 19.10.2026

  • 65 Ццц

    0 0 Отговор
    Англосаксонските пълководци се си родени фантасти. А за тези, които не са - киевската шушумига веднага вади салфетката да черпи, като на Макрон във влака! 🤣 Те така си представят справедливата война - те да бият, но врагът да не стреля, защото е нехуманно и недемократично. Още през 1999 г. по същия начин помогнаха на Косово, "без да се месят" във войната на косоварите в Сърбия. Но Русия не е Сърбия и ето ти дилема: от една страна ще е страхотно руснаците да изпепелят Лондон и да поправят грешката на римляните, като облекчат човечеството от англичани. Но от друга страна няма да можем да се радваме на това богоугодно дело заради особеностите на ядрената бомба! Дилемата е голяма! Същата като лежиш в едно легло с невероятна мацка и нежничък европеец с атлантически ценности и да се чудиш на кой да обърнеш гръб! 🤣🤣

    14:15 19.10.2026

  • 66 гладен сетвитьор

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Западът":

    сънувам бакшиши

    14:16 19.10.2026

  • 67 Че то ЧУМ ата

    1 0 Отговор

    До коментар #61 от "Чума да ги тръшне дано":

    Е край блатата, бре!
    Мрат като муи тия монголья ))

    14:16 19.10.2026

  • 68 Цаца ама от едрата

    0 0 Отговор
    Все едно да ти кажат че, ще те боднат отзад без да участваш в секSа. Нещо не ми харесва тази работа...

    14:17 19.10.2026

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