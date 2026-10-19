Британски полковник предлага въздушна защита за Украйна - без пряко въвличане във войната

Великобритания, Франция и други държави от НАТО могат да използват въздушната си мощ за защита на украински цивилни и критична инфраструктура от руски ракети и дронове, без да се въвличат пряко във война с Русия. Това предлага британският полковник в оставка Хамиш дьо Бретън-Гордън в коментар за The Telegraph. Подобна възможност е обсъдена и от украинската медия УНН, която се позовава на публикацията.
Според автора Москва може да засили атаките срещу електроснабдяването, отоплението и водоснабдяването на Украйна през най-студените месеци. Дьо Бретън-Гордън твърди, че целта би била да бъде пречупена устойчивостта на украинското общество и Киев да бъде принуден да направи отстъпки.„Европа не може да си позволи да чака Вашингтон да реши какви ще бъдат следващите стъпки“, пише британският полковник.
Той призовава Великобритания, Франция и съюзниците им спешно да проучат възможността за отбранителна въздушна мисия над конкретни райони в Украйна. По думите му британски и френски ракети вече са доказали способността си да прихващат дронове и ракети иранско производство в Близкия изток.
Мисията би изисквала защита на съюзническите самолети
Предложението не означава автоматично създаване на зона, забранена за полети над цяла Украйна. Авторът посочва, че подобна операция би изисквала прецизно планиране, избор на защитавани обекти и мерки за ограничаване на риска за западните самолети.
Сред възможните цели са райони с голямо цивилно население, енергийни съоръжения и друга критична инфраструктура. Дьо Бретън-Гордън обръща внимание и на разходите. Той посочва, че самолетите F-35 могат да действат в „слепите зони“ на руските радари, но използваните от тях ракети могат да струват до 2 милиона долара за брой.
Според полковника въздушната защита трябва да бъде съчетана с доставки на противовъздушни боеприпаси, радари, дронове и системи за радиоелектронна борба. Той предлага западните държави да съдействат и за бърз ремонт на повредена инфраструктура, както и за осигуряване на резервни енергийни мощности.
Целта е да се ограничи натискът върху Киев
Дьо Бретън-Гордън свързва предложението си с неуспехите на руското сухопътно настъпление и с опитите на Кремъл да постигне военен ефект чрез удари по украинския тил. В коментара той сравнява тази тактика с използваната от руските сили в Сирия.
По оценката на автора защитата на цивилното население и поддържането на енергийната система биха направили Украйна по-трудна цел. В съчетание с удържането на фронта това, според него, може да ограничи възможностите на Кремъл и да увеличи шанса Москва да бъде подтикната към преговори.
Към момента става дума за предложение в публицистичен коментар, а не за обявено решение на Великобритания, Франция или НАТО да разположат свои бойни самолети над Украйна.
Източници: news.bg, unn.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🦉🦉🦉🦉
Коментиран от #46
13:41 19.10.2026
2 Западът
Коментиран от #35, #66
13:43 19.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 арбалета 🎯
Коментиран от #17, #47
13:44 19.10.2026
5 Англичанка гадит
13:44 19.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Гориил
13:49 19.10.2026
10 Леле - леле ! 🤔
Коментиран от #20
13:49 19.10.2026
11 Дом за неадеквати
13:50 19.10.2026
12 Британско полковниче
13:51 19.10.2026
13 давай готин
13:52 19.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 гост
До коментар #14 от "гост":И щеше да спести стотици хиляди жертви и на Украйна , но най-вече на Раша !!!
Коментиран от #26
13:53 19.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 маке
13:55 19.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Чети на глас
До коментар #10 от "Леле - леле ! 🤔":Ако Франция и Британия усетят натиск до Урал ще ври лава.Бай бабо.
Коментиран от #43
13:55 19.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 456
13:57 19.10.2026
25 604
До коментар #14 от "гост":Акото мирише и цапа, ако раша нямаше надмощие в доставянето на ракетни глави в частност ядрени ...отдавна да е смляна! За туй тихо бастунчо, кога имаш паритет в ядрата може да мислиш за акото!
13:57 19.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Хи хи
До коментар #15 от "Оффффф":Не може, цяла Европа ще замине....
13:58 19.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Простият
14:01 19.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 ОТДАЛЕЧЕ
Коментиран от #42
14:04 19.10.2026
34 Пълни глупости
14:04 19.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Даро
Коментиран от #45
14:05 19.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Време е
14:06 19.10.2026
39 Сатана Z
14:06 19.10.2026
40 Всеки психар
14:06 19.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Звънец
До коментар #33 от "ОТДАЛЕЧЕ":Не изпускай последният влак за Русия.Сети ли се?Здравето си пази.
14:07 19.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 По-добре да не виждаш
До коментар #36 от "Даро":От русия ще остане само спомен и картички.
14:08 19.10.2026
46 Изглежда
До коментар #1 от "🦉🦉🦉🦉":Ингилизинът има какво да губи на Украинска територия. Или някое заводче е прибрал, или пък някоя складова мрежа е заформил, пък ужким хората щели да пазят..
14:08 19.10.2026
47 С вашите камъни
До коментар #4 от "арбалета 🎯":Война ли, каква война? То е "специална операция", не е война. Няма как да бъдеш въвлечен във война, която не съществува.
14:08 19.10.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Севда
14:08 19.10.2026
51 Перо
14:08 19.10.2026
52 @@@
Британски Индивид предлага:
Започваме въздушна война с Русия за защита за Украйна,
без да участваме във войната с Русия!
14:09 19.10.2026
53 мисля че хормоните за смяна на пола
До коментар #26 от "Путин не бърза":са дали своето
14:09 19.10.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Ха ха ха
14:10 19.10.2026
56 Много ли им се става
14:10 19.10.2026
57 Боби Баламата
14:11 19.10.2026
58 То кухо,
14:11 19.10.2026
59 Мъките ботоксови са безкрайнои
14:12 19.10.2026
60 Зеления
14:12 19.10.2026
61 Чума да ги тръшне дано
Коментиран от #67
14:12 19.10.2026
62 Радо
14:14 19.10.2026
63 Ха-ха-ха
До коментар #44 от "Боби Баламата":Че то пиздоглазия искаше разрешение за монголския Парад в Моксель от ЗЕЛЕНСКИ, каков.. Киев?
Хахахаха
14:14 19.10.2026
64 Чума да ги тръшне дано
14:14 19.10.2026
65 Ццц
14:15 19.10.2026
66 гладен сетвитьор
До коментар #2 от "Западът":сънувам бакшиши
14:16 19.10.2026
67 Че то ЧУМ ата
До коментар #61 от "Чума да ги тръшне дано":Е край блатата, бре!
Мрат като муи тия монголья ))
14:16 19.10.2026
68 Цаца ама от едрата
14:17 19.10.2026