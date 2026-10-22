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Украйна разкри подробности за нова руска крилата ракета с обсег 1200 км
  Тема: Украйна

Украйна разкри подробности за нова руска крилата ракета с обсег 1200 км

22 Октомври, 2026 11:39 1 223 23

  • гур-
  • руска ракета-
  • филин-
  • руско оръжие-
  • war&sanctions

Корпусът на ракетата е изработен от композитни материали, включително въглеродни и стъклопластови материали

Украйна разкри подробности за нова руска крилата ракета с обсег 1200 км - 1
Головне управління розвідки МО України
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Главното управление на разузнаването на Украйна публикува интерактивен 3D модел на новата руска крилата ракета „Филин“, както и информация за нейните съставни части и електронна компонентна база. Данните са представени в платформата War&Sanctions.

Според украинското разузнаване Русия е започнала да използва ракетата в края на лятото на 2026 г. „Филин“ е разработена от акционерното дружество „НПО „Молния“, което е част от корпорацията „Тактическо ракетно въоръжение“.

Ракета с обсег до 1200 километра

ГУР определя „Филин“ като продължение на руската тенденция за създаване на по-евтини средства за въздушно нападение с реактивна тяга и наземно изстрелване.

Корпусът на ракетата е изработен от композитни материали, включително въглеродни и стъклопластови материали. Дължината му е 3,5 метра, а размахът на крилете е 3 метра. Отделни елементи са произведени чрез 3D печат.

Максималната скорост, заявена от руската страна, е до 800 километра в час. Официално посоченият обсег е между 600 и 1200 километра, а височината на полета може да достигне 6 километра. Ракетата е способна да се движи и на изключително малка височина.

Съществуват варианти с бойна глава от 50 или 100 килограма. Според данните на украинското разузнаване те могат да бъдат осколъчно-фугасни, пробивни или термобарични. Изстрелването се извършва от наземна пускова установка с помощта на барутен ускорител.

Компоненти от САЩ, Китай и други държави

Бортовото оборудване на „Филин“ се произвежда от руското дружество „ПЛАЗ“, което участва и в производството на безпилотните апарати „Гарпия“. ГУР посочва, че блоковете на „Филин“ и „Гарпия“ имат сходно разположение и маркировка.

За насочването към целта се използват инерциална навигационна система китайско производство и 16-канален модул „Комета“. Разузнаването отбелязва, че електронната компонентна база е близка до тази на други руски ракети и безпилотни апарати, но при „Филин“ е увеличен делът на китайските елементи.

Сред идентифицираните компоненти са 35 американски и 22 китайски елемента. В базата War&Sanctions са описани общо 81 компонента, свързани с ракетата, включително микроконтролери, преобразуватели на напрежение, комуникационни модули и навигационно оборудване.

Руски двигател R500

Двигателят на „Филин“ е руският турбореактивен R500, произвеждан от дружеството „Рейнолдс“. Същият двигател вече е бил идентифициран при руските крилати авиационни ракети С-71К „Ковер“ и С-71М „Монохром“.

Публикуваните данни показват, че при новата ракета Русия комбинира собствен двигател и конструкция с електронни компоненти от различен произход. Украинското разузнаване представи информацията като част от проследяването на производствената кооперация и чуждестранните елементи в руското въоръжение.

Източници: oboronka.mezha.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ХалаПенйо

    33 2 Отговор
    Я виж ти.
    Като ги треснаха няколко орехчета и как спряха с присмиването за перални и анимации.
    Казано е: каквото повикало, такова се обадило.

    Коментиран от #3, #10

    11:41 22.10.2026

  • 2 Голям майтап

    25 2 Отговор
    украинското или английското разузнаване? Компоненти от САЩ? Албиона шестане по- мъглив .

    11:41 22.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Миндич

    19 0 Отговор
    Не може да бъде.Преди 4 лета Евроатлантиците урсулопитеци казаха,че руснаците се бият с кирки и лопати.

    11:46 22.10.2026

  • 6 Пунта Мара

    2 21 Отговор
    Каквото Китай прекопира от Запада и им даде, това е. Иванушка Дурачок с двете леви ръце и празната глава нищо не може да измисли.

    Коментиран от #16

    11:48 22.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 хихи

    14 0 Отговор
    а ЦПУ-то е от пералня украинска

    11:48 22.10.2026

  • 9 И Киев е Руски

    13 0 Отговор
    Най-важното за Запада и САЩ сега е да спрат руската офанзива срещу Североизточния фронт (СИЗФ), а също и да спрат ударите и дълбоко в Украйна. Надявам се Путин да не се хване на „бисквитките" на Тръмп

    11:49 22.10.2026

  • 10 не може да бъде

    15 2 Отговор

    До коментар #1 от "ХалаПенйо":

    От много време се знае че по принцип руснаците са кротки хора но това което най -добре умеят е да правят оръжия и да се сражават!?Даже имаше един виц че каквото и да захванат да правят руснаците в крайна сметка се получава автомат Калашников или танк Т-34!?Най-различни важи и умни хора са казвали и сега го казват -не предизвиквайте руснаците!?Е други решиха ч„е трябва непременно да ги предизвикат -ами сега ще получат на само тази ракета и други неща... просто имайте търпение!?

    Коментиран от #11

    11:51 22.10.2026

  • 11 Русия е добър приятел

    12 3 Отговор

    До коментар #10 от "не може да бъде":

    но станеш ли и враг, не прощава.

    11:54 22.10.2026

  • 12 Мара

    10 2 Отговор
    Разкрила нова руска тайна! Лично Зеленски й я доверил!
    Много сте зле!

    11:56 22.10.2026

  • 13 Баце ЕООД

    6 0 Отговор
    Хахаха, бая ракети са изяли май

    12:03 22.10.2026

  • 14 Ироничен

    5 0 Отговор
    "Корпусът на ракетата е изработен от композитни материали, включително въглеродни и стъклопластови материали."

    Екологично чиста!

    Коментиран от #23

    12:06 22.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Вовкина

    4 1 Отговор
    Това е пропаганда! Всички знае че: Русия НЕ знае акво е композитен материал, НЕ знае какво въглеродна нишка, НЕ може да произвежда реактивни и ядрени двигатели, Русия е изостанал и западнала държава в която няма храна и бензин.... че нямат ракети и че президента й умря 23 пъти го знаем отпреди

    12:12 22.10.2026

  • 19 Култура Миянко

    4 0 Отговор
    Ся последно,риснаците нямат ракети и амуниции ,нямат горива ,картофи и яйца ,а даже и парно в студения сезон ,ами как така станаха заплаха за Европа ?

    12:12 22.10.2026

  • 20 дядо дръмпир -дълбоко виждащия

    1 0 Отговор
    Абе за кога да очакваме Перемогата и Контранаступа ,че вече трети пореден Димитровден чука на вратата ?

    12:16 22.10.2026

  • 21 Zeлен надрусаN п@рцал

    2 0 Отговор
    Добре че е Украйна, та да ни разкрие данните, които в Гугъл ги има и не са тайна...

    12:16 22.10.2026

  • 22 Мишел

    2 0 Отговор
    Явно Русия изпраща на Украйна новите си оръжия, за да ги изпитат и да дадат професионална рецензия.

    12:19 22.10.2026

  • 23 Мишел

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Ироничен":

    Вероятно трудно забележими за радари.

    12:21 22.10.2026

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