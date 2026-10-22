Украйна разкри подробности за нова руска крилата ракета с обсег 1200 км

Главното управление на разузнаването на Украйна публикува интерактивен 3D модел на новата руска крилата ракета „Филин“, както и информация за нейните съставни части и електронна компонентна база. Данните са представени в платформата War&Sanctions.

Според украинското разузнаване Русия е започнала да използва ракетата в края на лятото на 2026 г. „Филин“ е разработена от акционерното дружество „НПО „Молния“, което е част от корпорацията „Тактическо ракетно въоръжение“.

Ракета с обсег до 1200 километра

ГУР определя „Филин“ като продължение на руската тенденция за създаване на по-евтини средства за въздушно нападение с реактивна тяга и наземно изстрелване.

Корпусът на ракетата е изработен от композитни материали, включително въглеродни и стъклопластови материали. Дължината му е 3,5 метра, а размахът на крилете е 3 метра. Отделни елементи са произведени чрез 3D печат.

Максималната скорост, заявена от руската страна, е до 800 километра в час. Официално посоченият обсег е между 600 и 1200 километра, а височината на полета може да достигне 6 километра. Ракетата е способна да се движи и на изключително малка височина.

Съществуват варианти с бойна глава от 50 или 100 килограма. Според данните на украинското разузнаване те могат да бъдат осколъчно-фугасни, пробивни или термобарични. Изстрелването се извършва от наземна пускова установка с помощта на барутен ускорител.

Компоненти от САЩ, Китай и други държави

Бортовото оборудване на „Филин“ се произвежда от руското дружество „ПЛАЗ“, което участва и в производството на безпилотните апарати „Гарпия“. ГУР посочва, че блоковете на „Филин“ и „Гарпия“ имат сходно разположение и маркировка.

За насочването към целта се използват инерциална навигационна система китайско производство и 16-канален модул „Комета“. Разузнаването отбелязва, че електронната компонентна база е близка до тази на други руски ракети и безпилотни апарати, но при „Филин“ е увеличен делът на китайските елементи.

Сред идентифицираните компоненти са 35 американски и 22 китайски елемента. В базата War&Sanctions са описани общо 81 компонента, свързани с ракетата, включително микроконтролери, преобразуватели на напрежение, комуникационни модули и навигационно оборудване.

Руски двигател R500

Двигателят на „Филин“ е руският турбореактивен R500, произвеждан от дружеството „Рейнолдс“. Същият двигател вече е бил идентифициран при руските крилати авиационни ракети С-71К „Ковер“ и С-71М „Монохром“.

Публикуваните данни показват, че при новата ракета Русия комбинира собствен двигател и конструкция с електронни компоненти от различен произход. Украинското разузнаване представи информацията като част от проследяването на производствената кооперация и чуждестранните елементи в руското въоръжение.

Източници: oboronka.mezha.ua