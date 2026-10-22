Украйна разкри подробности за нова руска крилата ракета с обсег 1200 км

Главното управление на разузнаването на Украйна публикува интерактивен 3D модел на новата руска крилата ракета „Филин“, както и информация за нейните съставни части и електронна компонентна база. Данните са представени в платформата War&Sanctions.
Според украинското разузнаване Русия е започнала да използва ракетата в края на лятото на 2026 г. „Филин“ е разработена от акционерното дружество „НПО „Молния“, което е част от корпорацията „Тактическо ракетно въоръжение“.
Ракета с обсег до 1200 километра
ГУР определя „Филин“ като продължение на руската тенденция за създаване на по-евтини средства за въздушно нападение с реактивна тяга и наземно изстрелване.
Корпусът на ракетата е изработен от композитни материали, включително въглеродни и стъклопластови материали. Дължината му е 3,5 метра, а размахът на крилете е 3 метра. Отделни елементи са произведени чрез 3D печат.
Максималната скорост, заявена от руската страна, е до 800 километра в час. Официално посоченият обсег е между 600 и 1200 километра, а височината на полета може да достигне 6 километра. Ракетата е способна да се движи и на изключително малка височина.
Съществуват варианти с бойна глава от 50 или 100 килограма. Според данните на украинското разузнаване те могат да бъдат осколъчно-фугасни, пробивни или термобарични. Изстрелването се извършва от наземна пускова установка с помощта на барутен ускорител.
Компоненти от САЩ, Китай и други държави
Бортовото оборудване на „Филин“ се произвежда от руското дружество „ПЛАЗ“, което участва и в производството на безпилотните апарати „Гарпия“. ГУР посочва, че блоковете на „Филин“ и „Гарпия“ имат сходно разположение и маркировка.
За насочването към целта се използват инерциална навигационна система китайско производство и 16-канален модул „Комета“. Разузнаването отбелязва, че електронната компонентна база е близка до тази на други руски ракети и безпилотни апарати, но при „Филин“ е увеличен делът на китайските елементи.
Сред идентифицираните компоненти са 35 американски и 22 китайски елемента. В базата War&Sanctions са описани общо 81 компонента, свързани с ракетата, включително микроконтролери, преобразуватели на напрежение, комуникационни модули и навигационно оборудване.
Руски двигател R500
Двигателят на „Филин“ е руският турбореактивен R500, произвеждан от дружеството „Рейнолдс“. Същият двигател вече е бил идентифициран при руските крилати авиационни ракети С-71К „Ковер“ и С-71М „Монохром“.
Публикуваните данни показват, че при новата ракета Русия комбинира собствен двигател и конструкция с електронни компоненти от различен произход. Украинското разузнаване представи информацията като част от проследяването на производствената кооперация и чуждестранните елементи в руското въоръжение.
Източници: oboronka.mezha.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ХалаПенйо
Като ги треснаха няколко орехчета и как спряха с присмиването за перални и анимации.
Казано е: каквото повикало, такова се обадило.
Коментиран от #3, #10
11:41 22.10.2026
2 Голям майтап
11:41 22.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Миндич
11:46 22.10.2026
6 Пунта Мара
Коментиран от #16
11:48 22.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 хихи
11:48 22.10.2026
9 И Киев е Руски
11:49 22.10.2026
10 не може да бъде
До коментар #1 от "ХалаПенйо":От много време се знае че по принцип руснаците са кротки хора но това което най -добре умеят е да правят оръжия и да се сражават!?Даже имаше един виц че каквото и да захванат да правят руснаците в крайна сметка се получава автомат Калашников или танк Т-34!?Най-различни важи и умни хора са казвали и сега го казват -не предизвиквайте руснаците!?Е други решиха ч„е трябва непременно да ги предизвикат -ами сега ще получат на само тази ракета и други неща... просто имайте търпение!?
Коментиран от #11
11:51 22.10.2026
11 Русия е добър приятел
До коментар #10 от "не може да бъде":но станеш ли и враг, не прощава.
11:54 22.10.2026
12 Мара
Много сте зле!
11:56 22.10.2026
13 Баце ЕООД
12:03 22.10.2026
14 Ироничен
Екологично чиста!
Коментиран от #23
12:06 22.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Вовкина
12:12 22.10.2026
19 Култура Миянко
12:12 22.10.2026
20 дядо дръмпир -дълбоко виждащия
12:16 22.10.2026
21 Zeлен надрусаN п@рцал
12:16 22.10.2026
22 Мишел
12:19 22.10.2026
23 Мишел
До коментар #14 от "Ироничен":Вероятно трудно забележими за радари.
12:21 22.10.2026