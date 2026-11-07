Киев обвини руски полковник за удара с 55 убити в училището в Камишуваха

Главното управление на разузнаването към Министерството на отбраната на Украйна твърди, че е установило руския полковник, планирал въздушния удар по училище в Камишуваха, Запорожка област. Атаката е извършена на 2 ноември, а според украинските власти броят на загиналите е достигнал 55 души.
По данни на ГУР ударът е планиран от полковник Фьодор Зубаков, началник на групата за огнево поражение в щаба на руската групировка „Днепър“. За атаката са били използвани четири самолета Су-34.
Посочени са шестима пилоти
Украинското военно разузнаване съобщава, че е установило самоличността на шестима руски пилоти, които според него са хвърляли авиобомбите по училището. Това са капитан Сергей Елисеев, капитан Дмитрий Зверев, старши лейтенантите Родион Плотников, Никита Игнатиев и Максим Соколенко, както и лейтенант Вадим Перехрест.
Самоличността на екипажа на още един руски самолет все още се установява. Посочените данни са твърдение на украинското военно разузнаване и не представляват съдебно установена вина.
Училището е раздавало хуманитарна помощ
Ударът е бил нанесен по сградата на училище в Камишуваха, където в този момент се е раздавала хуманитарна помощ. На 7 ноември украинската Държавна служба за извънредни ситуации съобщи, че броят на загиналите е нараснал до 55 души.
Поисково-спасителните работи продължават. Данните за броя на жертвите могат да се променят, докато операцията по разчистването на разрушената сграда не приключи.
Източници: pravda.com.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Това
Коментиран от #61
17:00 07.11.2026
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3 ставка
Откачалки.....
17:01 07.11.2026
4 Алея на а грлите
Коментиран от #37, #47
17:02 07.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Последния Софиянец
Коментиран от #27, #45
17:03 07.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 666
17:05 07.11.2026
11 Хасковски каунь
17:05 07.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #9 от "Киевчани в повече":Исторически погледнато майданите по тея земи свършаат с присъединяване към Русия и мир
Коментиран от #59
17:09 07.11.2026
14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ОТ "УЧИЛИЩЕТО" :) СПОРЕД УНИАН
Коментиран от #33
17:09 07.11.2026
15 Пишете
17:09 07.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Русофилите комунисти
17:13 07.11.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 хахахахха
17:16 07.11.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 асенчо
17:17 07.11.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Колко учители и ученици
17:19 07.11.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Щом го знаят
Коментиран от #35
17:20 07.11.2026
29 Атина Паднала
Коментиран от #34, #58, #60
17:21 07.11.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Атина Паднала
До коментар #14 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Ученици ли са били там?
17:22 07.11.2026
34 Смърди
До коментар #29 от "Атина Паднала":Ш, ей!
Коментиран от #51
17:23 07.11.2026
35 Сега погледнах
До коментар #28 от "Щом го знаят":Тази нощ бройката при Кобзон прехвърлила 1,6 милиона.
Коментиран от #41
17:23 07.11.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Нааканите руснета
До коментар #4 от "Алея на а грлите":Живеят 10 минути на фронта.
17:25 07.11.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Жалейка
17:25 07.11.2026
40 Е да де
До коментар #27 от "Картаген":"Всъщност в училището са раздавали хуманитарки,но в подвала са се разполагали дроневоди" хвалели са се, че бетонното укрепление е непробиваемо, и явно разговорът е бил прехванат. А срещу фаб 3000 няма защита...
17:25 07.11.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Антирашист 5034
До коментар #6 от "Последния Софиянец":Да бе, били са натовски генерали на обмяна на опит !
Така ще ли ви се ?
17:29 07.11.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
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48 Този коментар е премахнат от модератор.
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50 Гледах
Коментиран от #57
17:37 07.11.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #49 от "Написах ги към глaвния рeдактор":Копирайте коментарите,Ше ни трябват
Коментиран от #55
17:41 07.11.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
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58 Антирашист 5035
До коментар #29 от "Атина Паднала":П цу ваш кат дърт комунист !
17:52 07.11.2026
59 Боби
До коментар #13 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":"Исторически погледнато майданите по тея земи свършаат с присъединяване към Русия и мир"
Исторически погледнато манията за величие на руснята винаги завършват с катастрофа и купони,за справка Руската империя и СССР
Коментиран от #62
17:53 07.11.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 стоян
До коментар #1 от "Това":До 1 ком - е номерца са де - за отстрел по ред в списъка на чакащи
17:57 07.11.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.