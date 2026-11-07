Киев обвини руски полковник за удара с 55 убити в училището в Камишуваха

Главното управление на разузнаването към Министерството на отбраната на Украйна твърди, че е установило руския полковник, планирал въздушния удар по училище в Камишуваха, Запорожка област. Атаката е извършена на 2 ноември, а според украинските власти броят на загиналите е достигнал 55 души.

По данни на ГУР ударът е планиран от полковник Фьодор Зубаков, началник на групата за огнево поражение в щаба на руската групировка „Днепър“. За атаката са били използвани четири самолета Су-34.

Посочени са шестима пилоти

Украинското военно разузнаване съобщава, че е установило самоличността на шестима руски пилоти, които според него са хвърляли авиобомбите по училището. Това са капитан Сергей Елисеев, капитан Дмитрий Зверев, старши лейтенантите Родион Плотников, Никита Игнатиев и Максим Соколенко, както и лейтенант Вадим Перехрест.

Самоличността на екипажа на още един руски самолет все още се установява. Посочените данни са твърдение на украинското военно разузнаване и не представляват съдебно установена вина.

Училището е раздавало хуманитарна помощ

Ударът е бил нанесен по сградата на училище в Камишуваха, където в този момент се е раздавала хуманитарна помощ. На 7 ноември украинската Държавна служба за извънредни ситуации съобщи, че броят на загиналите е нараснал до 55 души.

Поисково-спасителните работи продължават. Данните за броя на жертвите могат да се променят, докато операцията по разчистването на разрушената сграда не приключи.

Източници: pravda.com.ua