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Киев обвини руски полковник за удара с 55 убити в училището в Камишуваха
  Тема: Украйна

Киев обвини руски полковник за удара с 55 убити в училището в Камишуваха

7 Ноември, 2026 16:59 1 582 62

  • камишуваха-
  • украйна-
  • русия-
  • въздушен удар-
  • гур

Украинското военно разузнаване твърди, че е установило и шестима пилоти, участвали в атаката в Камишуваха.

Киев обвини руски полковник за удара с 55 убити в училището в Камишуваха - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Главното управление на разузнаването към Министерството на отбраната на Украйна твърди, че е установило руския полковник, планирал въздушния удар по училище в Камишуваха, Запорожка област. Атаката е извършена на 2 ноември, а според украинските власти броят на загиналите е достигнал 55 души.

По данни на ГУР ударът е планиран от полковник Фьодор Зубаков, началник на групата за огнево поражение в щаба на руската групировка „Днепър“. За атаката са били използвани четири самолета Су-34.

Посочени са шестима пилоти

Украинското военно разузнаване съобщава, че е установило самоличността на шестима руски пилоти, които според него са хвърляли авиобомбите по училището. Това са капитан Сергей Елисеев, капитан Дмитрий Зверев, старши лейтенантите Родион Плотников, Никита Игнатиев и Максим Соколенко, както и лейтенант Вадим Перехрест.

Самоличността на екипажа на още един руски самолет все още се установява. Посочените данни са твърдение на украинското военно разузнаване и не представляват съдебно установена вина.

Училището е раздавало хуманитарна помощ

Ударът е бил нанесен по сградата на училище в Камишуваха, където в този момент се е раздавала хуманитарна помощ. На 7 ноември украинската Държавна служба за извънредни ситуации съобщи, че броят на загиналите е нараснал до 55 души.

Поисково-спасителните работи продължават. Данните за броя на жертвите могат да се променят, докато операцията по разчистването на разрушената сграда не приключи.

Източници: pravda.com.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Това

    55 9 Отговор
    са номерца. Тия са царе в лъжите

    Коментиран от #61

    17:00 07.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ставка

    54 7 Отговор
    Я, не бил лично Путин този път!
    Откачалки.....

    17:01 07.11.2026

  • 4 Алея на а грлите

    50 8 Отговор
    Киев няма ток, вода, парно и се изнася на село. Метрото е тъмно, студено и наакано.

    Коментиран от #37, #47

    17:02 07.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Последния Софиянец

    64 7 Отговор
    В училищата квартируват чужди наемници.

    Коментиран от #27, #45

    17:03 07.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 666

    48 4 Отговор
    А има ли сред учениците и наемници от ЕС и Южна Америка учили да управляват дронове.

    17:05 07.11.2026

  • 11 Хасковски каунь

    49 5 Отговор
    Подземно училище....? Може би вечерна гимназия за възрастни

    17:05 07.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    40 5 Отговор

    До коментар #9 от "Киевчани в повече":

    Исторически погледнато майданите по тея земи свършаат с присъединяване към Русия и мир

    Коментиран от #59

    17:09 07.11.2026

  • 14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    43 7 Отговор
    ВЕЧЕ ИЗКАРАХА ДВАМА ПОДПОЛКОВНИКА И ЕДИН МАЙОР
    ОТ "УЧИЛИЩЕТО" :) СПОРЕД УНИАН

    Коментиран от #33

    17:09 07.11.2026

  • 15 Пишете

    10 11 Отговор
    Го бегал.

    17:09 07.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Русофилите комунисти

    9 35 Отговор
    пляскаме с кървавите си ръчички,браним господаря русия

    17:13 07.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 хахахахха

    44 4 Отговор
    точно така,раздавали хуманитарна помощ през ноща,как ги мислите тези глупости,читателите тук да не са от гората хванати ...

    17:16 07.11.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 асенчо

    31 4 Отговор
    "раздавало хуманитарна помощ" с дронове от нашите данъци.

    17:17 07.11.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Колко учители и ученици

    31 7 Отговор
    са загинали при поредния ви фейк?

    17:19 07.11.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Щом го знаят

    9 13 Отговор
    Кой е,ке му сушат опинците до нова година.

    Коментиран от #35

    17:20 07.11.2026

  • 29 Атина Паднала

    21 5 Отговор
    Боли ли вшта мам окраинска

    Коментиран от #34, #58, #60

    17:21 07.11.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Атина Паднала

    14 1 Отговор

    До коментар #14 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Ученици ли са били там?

    17:22 07.11.2026

  • 34 Смърди

    1 4 Отговор

    До коментар #29 от "Атина Паднала":

    Ш, ей!

    Коментиран от #51

    17:23 07.11.2026

  • 35 Сега погледнах

    7 18 Отговор

    До коментар #28 от "Щом го знаят":

    Тази нощ бройката при Кобзон прехвърлила 1,6 милиона.

    Коментиран от #41

    17:23 07.11.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Нааканите руснета

    6 23 Отговор

    До коментар #4 от "Алея на а грлите":

    Живеят 10 минути на фронта.

    17:25 07.11.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Жалейка

    25 4 Отговор
    Във военен бункер могат да раздават "хуманитарна" помощ на недоучили и не много схватливи журналисти, инак жертвите вече започват да се идентифицират и всички са в униформи!

    17:25 07.11.2026

  • 40 Е да де

    24 5 Отговор

    До коментар #27 от "Картаген":

    "Всъщност в училището са раздавали хуманитарки,но в подвала са се разполагали дроневоди" хвалели са се, че бетонното укрепление е непробиваемо, и явно разговорът е бил прехванат. А срещу фаб 3000 няма защита...

    17:25 07.11.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Антирашист 5034

    20 7 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Да бе, били са натовски генерали на обмяна на опит !
    Така ще ли ви се ?

    17:29 07.11.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Гледах

    12 17 Отговор
    Клип за това подземно училище , снимащия се хвалеше , че неможе да бъде унищожено . Ха ха това не важи за руснаците 89 наркомана под земята .И не ме изстриваите , пиша истината !

    Коментиран от #57

    17:37 07.11.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 16 Отговор

    До коментар #49 от "Написах ги към глaвния рeдактор":

    Копирайте коментарите,Ше ни трябват

    Коментиран от #55

    17:41 07.11.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Антирашист 5035

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "Атина Паднала":

    П цу ваш кат дърт комунист !

    17:52 07.11.2026

  • 59 Боби

    2 2 Отговор

    До коментар #13 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    "Исторически погледнато майданите по тея земи свършаат с присъединяване към Русия и мир"
    Исторически погледнато манията за величие на руснята винаги завършват с катастрофа и купони,за справка Руската империя и СССР

    Коментиран от #62

    17:53 07.11.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 стоян

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Това":

    До 1 ком - е номерца са де - за отстрел по ред в списъка на чакащи

    17:57 07.11.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

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