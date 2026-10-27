Неизвестна руска ракета попадна в ръцете на украински специалисти

Неизвестна руска крилата ракета е открита на открит терен в Одеска област, съобщава УНИАН. Апаратът е паднал в поле и се е запазил в сравнително добро състояние, като при удара е получил само незначителни повреди.
Военният портал „Милитари“ допуска, че състоянието на корпуса може да позволи на специалисти да проучат по-подробно конструкцията и вътрешното устройство на ракетата. Към момента няма официално потвърждение кой точно е моделът на намерения апарат.
Какво показват снимките
По външните признаци ракетата е определена като малогабаритна крилата ракета. Фюзелажът е с правоъгълно сечение и заоблени ръбове, а крилото е стреловидно. Плоските страни на корпуса могат да улесняват производството и разполагането на вътрешните компоненти.
Анализаторите не изключват геометрията да е свързана и с опити за намаляване на радиолокационната забележимост. Тази оценка обаче е направена по външния вид на апарата и не представлява официално установена характеристика.
Ракетата е оборудвана с малогабаритен турбореактивен двигател. Дюзата му се намира във V-образната задна част на корпуса, а въздухозаборниците са разположени от двете страни на фюзелажа. На публикуваните снимки се виждат още опашни стабилизатори с изместена геометрия.
Корпусът е боядисан в тъмен цвят, което според анализа може да е свързано с намаляване на ефективната площ на отражение. Предполага се и използването на композитни материали, но това също не е потвърдено чрез официално техническо заключение.
Свързване с нови руски оръжия
В същия контекст се споменава нова модификация на руския ударен безпилотник „Герань-5“ – „Герань-5 К5-К“. Според Сергей Бескрестнов, съветник на украинския президент, известен като Флеш, дронът и руската ракета „Филин“ са били засечени за първи път около месец по-рано.
Бескрестнов посочва, че сред особеностите на „Филин“ са оптична навигация, по-голяма далечина, по-висока скорост и по-голяма височина на полета. В публикуваната информация не се твърди, че намерената в Одеска област ракета е именно „Филин“.
Допълнителното изследване на запазения корпус може да даде данни за произхода, двигателя и системите на апарата, но резултатите от такъв анализ все още не са оповестени.
Източници: unian.net, militarnyi.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 крилата ракета
21:26 27.10.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #3
21:27 27.10.2026
3 Костадин Костадинов
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Видно е чи ней тъй
21:29 27.10.2026
4 Костадин Костадинов
21:30 27.10.2026
5 Костадин Костадинов
21:30 27.10.2026
6 джони инглиш
Коментиран от #7
21:31 27.10.2026
7 Костадин Костадинов
До коментар #6 от "джони инглиш":Тва сам ли гу измисли? Што Путин трепи руснацити са
Коментиран от #9
21:35 27.10.2026
8 Гориил
Коментиран от #11, #15, #19, #22
21:38 27.10.2026
9 джони инглиш
До коментар #7 от "Костадин Костадинов":Щото се мислят за украинци.
Коментиран от #10
21:39 27.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Костадин Костадинов
До коментар #8 от "Гориил":Ади ве,брау. Ти знаш ли што Путин трепи руснаците са
21:41 27.10.2026
12 Аре
21:42 27.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 ?????
Герань 5.
Те от няколко месеца им се сипят на главите така че имат много събран материал.
Коментиран от #18
21:44 27.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Костадин Костадинов
До коментар #16 от "?????":Имаш предвид че Руся вече пет години побеждава малка Украйна и всеки ден умират руснаци?
21:45 27.10.2026
19 вярно
До коментар #8 от "Гориил":точно така ха... ха.... има ли смисъл?
21:45 27.10.2026
20 жик так
21:46 27.10.2026
21 Жеко
Как така се оказва непозната крилата ракета ?!!
21:47 27.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.