Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Украйна »
Неизвестна руска ракета попадна в ръцете на украински специалисти
  Тема: Украйна

Неизвестна руска ракета попадна в ръцете на украински специалисти

27 Октомври, 2026 21:20 1 132 22

  • руска ракета-
  • одеска област-
  • крилати ракети-
  • герань-5-
  • филин

Апаратът е паднал в поле и е запазен в сравнително добро състояние. Точният му модел все още не е официално установен

Неизвестна руска ракета попадна в ръцете на украински специалисти - 1
Снимка: Одесса ИНФО
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Неизвестна руска крилата ракета е открита на открит терен в Одеска област, съобщава УНИАН. Апаратът е паднал в поле и се е запазил в сравнително добро състояние, като при удара е получил само незначителни повреди.

Военният портал „Милитари“ допуска, че състоянието на корпуса може да позволи на специалисти да проучат по-подробно конструкцията и вътрешното устройство на ракетата. Към момента няма официално потвърждение кой точно е моделът на намерения апарат.

Какво показват снимките

По външните признаци ракетата е определена като малогабаритна крилата ракета. Фюзелажът е с правоъгълно сечение и заоблени ръбове, а крилото е стреловидно. Плоските страни на корпуса могат да улесняват производството и разполагането на вътрешните компоненти.

Анализаторите не изключват геометрията да е свързана и с опити за намаляване на радиолокационната забележимост. Тази оценка обаче е направена по външния вид на апарата и не представлява официално установена характеристика.

Ракетата е оборудвана с малогабаритен турбореактивен двигател. Дюзата му се намира във V-образната задна част на корпуса, а въздухозаборниците са разположени от двете страни на фюзелажа. На публикуваните снимки се виждат още опашни стабилизатори с изместена геометрия.

Корпусът е боядисан в тъмен цвят, което според анализа може да е свързано с намаляване на ефективната площ на отражение. Предполага се и използването на композитни материали, но това също не е потвърдено чрез официално техническо заключение.

Свързване с нови руски оръжия

В същия контекст се споменава нова модификация на руския ударен безпилотник „Герань-5“ – „Герань-5 К5-К“. Според Сергей Бескрестнов, съветник на украинския президент, известен като Флеш, дронът и руската ракета „Филин“ са били засечени за първи път около месец по-рано.

Бескрестнов посочва, че сред особеностите на „Филин“ са оптична навигация, по-голяма далечина, по-висока скорост и по-голяма височина на полета. В публикуваната информация не се твърди, че намерената в Одеска област ракета е именно „Филин“.

Допълнителното изследване на запазения корпус може да даде данни за произхода, двигателя и системите на апарата, но резултатите от такъв анализ все още не са оповестени.

Източници: unian.net, militarnyi.com


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 крилата ракета

    7 1 Отговор
    Запазен корпус понеже е летял на пределно ниска височина и така е вид подарък. Може да е изчерпал горивото преди да достигне целта си.

    21:26 27.10.2026

  • 2 Последния Софиянец

    5 4 Отговор
    Не в ръцете а върху главите

    Коментиран от #3

    21:27 27.10.2026

  • 3 Костадин Костадинов

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Видно е чи ней тъй

    21:29 27.10.2026

  • 4 Костадин Костадинов

    4 7 Отговор
    Скоро ши станат 5 гудини 3 дневна вуйна

    21:30 27.10.2026

  • 5 Костадин Костадинов

    6 6 Отговор
    Някой знае ли защо Путин трепи руснаците са

    21:30 27.10.2026

  • 6 джони инглиш

    9 5 Отговор
    Неизвестна руска ракета попадна в ръцете на украински специалисти. Украинските специалисти са вече без ръце.

    Коментиран от #7

    21:31 27.10.2026

  • 7 Костадин Костадинов

    4 3 Отговор

    До коментар #6 от "джони инглиш":

    Тва сам ли гу измисли? Што Путин трепи руснацити са

    Коментиран от #9

    21:35 27.10.2026

  • 8 Гориил

    4 5 Отговор
    Не се вълнувайте прекалено; тези, които са открили ракетата, нямат електронен ключ и най-важното - технологичната концепция и архитектура. Снимката показва, че част от ракетата липсва. Освен това, катастрофата е разрушила целостта и структурата на вътрешните комуникационни системи, които не могат да бъдат възстановени.В резултат на това ще получите сандък с унищожени възли и сглобки.

    Коментиран от #11, #15, #19, #22

    21:38 27.10.2026

  • 9 джони инглиш

    2 4 Отговор

    До коментар #7 от "Костадин Костадинов":

    Щото се мислят за украинци.

    Коментиран от #10

    21:39 27.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Костадин Костадинов

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "Гориил":

    Ади ве,брау. Ти знаш ли што Путин трепи руснаците са

    21:41 27.10.2026

  • 12 Аре

    2 2 Отговор
    Бегай бе, тези не знаят какво виждат, специалисти били?!

    21:42 27.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ?????

    3 2 Отговор
    Кво му е неизвестното?
    Герань 5.
    Те от няколко месеца им се сипят на главите така че имат много събран материал.

    Коментиран от #18

    21:44 27.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Костадин Костадинов

    2 3 Отговор

    До коментар #16 от "?????":

    Имаш предвид че Руся вече пет години побеждава малка Украйна и всеки ден умират руснаци?

    21:45 27.10.2026

  • 19 вярно

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Гориил":

    точно така ха... ха.... има ли смисъл?

    21:45 27.10.2026

  • 20 жик так

    2 2 Отговор
    А са бутнали , а е гръмнала !

    21:46 27.10.2026

  • 21 Жеко

    4 2 Отговор
    Тия специалисти нали знаеха всичките оръжия на Руснаците ?
    Как така се оказва непозната крилата ракета ?!!

    21:47 27.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания