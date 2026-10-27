Неизвестна руска ракета попадна в ръцете на украински специалисти

Неизвестна руска крилата ракета е открита на открит терен в Одеска област, съобщава УНИАН. Апаратът е паднал в поле и се е запазил в сравнително добро състояние, като при удара е получил само незначителни повреди.

Военният портал „Милитари“ допуска, че състоянието на корпуса може да позволи на специалисти да проучат по-подробно конструкцията и вътрешното устройство на ракетата. Към момента няма официално потвърждение кой точно е моделът на намерения апарат.

Какво показват снимките

По външните признаци ракетата е определена като малогабаритна крилата ракета. Фюзелажът е с правоъгълно сечение и заоблени ръбове, а крилото е стреловидно. Плоските страни на корпуса могат да улесняват производството и разполагането на вътрешните компоненти.

Анализаторите не изключват геометрията да е свързана и с опити за намаляване на радиолокационната забележимост. Тази оценка обаче е направена по външния вид на апарата и не представлява официално установена характеристика.

Ракетата е оборудвана с малогабаритен турбореактивен двигател. Дюзата му се намира във V-образната задна част на корпуса, а въздухозаборниците са разположени от двете страни на фюзелажа. На публикуваните снимки се виждат още опашни стабилизатори с изместена геометрия.

Корпусът е боядисан в тъмен цвят, което според анализа може да е свързано с намаляване на ефективната площ на отражение. Предполага се и използването на композитни материали, но това също не е потвърдено чрез официално техническо заключение.

Свързване с нови руски оръжия

В същия контекст се споменава нова модификация на руския ударен безпилотник „Герань-5“ – „Герань-5 К5-К“. Според Сергей Бескрестнов, съветник на украинския президент, известен като Флеш, дронът и руската ракета „Филин“ са били засечени за първи път около месец по-рано.

Бескрестнов посочва, че сред особеностите на „Филин“ са оптична навигация, по-голяма далечина, по-висока скорост и по-голяма височина на полета. В публикуваната информация не се твърди, че намерената в Одеска област ракета е именно „Филин“.

Допълнителното изследване на запазения корпус може да даде данни за произхода, двигателя и системите на апарата, но резултатите от такъв анализ все още не са оповестени.

Източници: unian.net, militarnyi.com