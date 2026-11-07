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Филип Киркоров е включен в базата данни на украинското ГУР като подкрепящ Путин и войната
  Тема: Украйна

Филип Киркоров е включен в базата данни на украинското ГУР като подкрепящ Путин и войната

7 Ноември, 2026 04:59 589 10

  • филип киркоров-
  • украинско разузнаване-
  • гур-
  • war&sanctions-
  • руска пропаганда

Украинското разузнаване го обвинява в подкрепа на руската политика и концерти за военнослужещи. В базата War&Sanctions вече има данни за над 450 публични личности

Филип Киркоров е включен в базата данни на украинското ГУР като подкрепящ Путин и войната - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Филип Киркоров е включен в базата данни War&Sanctions на Главното управление на разузнаването към Министерството на отбраната на Украйна. Това съобщи ТАСС, позовавайки се на публикуваната информация в портала.

В профила на руския певец, който е роден във Варна, той е представен като изпълнител, актьор, композитор и музикален продуцент. Украинското разузнаване твърди, че Киркоров подкрепя руската агресия срещу Украйна, политиката на Владимир Путин и действията на руските власти.

„Систематично подкрепя въоръжената агресия на Руската федерация срещу Украйна“, гласи формулировката в профила му. Според посочените от ГУР основания артистът участва и в концерти в подкрепа на руските военнослужещи.

Посещения в окупирани украински територии

Сред мотивите за включването му са посочени публична подкрепа за анексирането на Крим и участия в събития в окупирани украински територии. В профила се споменава концерт в Ялта през юли 2022 г., както и посещение в Горловка през февруари 2024 г.

По данни на украинското разузнаване тогава Киркоров е участвал в концерт пред ранени руски военнослужещи. ГУР твърди още, че артистът е посещавал окупирани територии за пропагандни прояви и концертна дейност.

Над 450 лица в базата

War&Sanctions е портал, в който украинските власти публикуват данни за лица, свързвани от тях с руската пропаганда. От началото на 2022 г. в него е събрана информация за повече от 450 общественици, спортисти и артисти, съобщава ТАСС.

Сред по-рано добавените руски публични личности са шахматистът Сергей Карякин, хокеистът Вячеслав Фетисов и редица певци и телевизионни фигури. Включването в базата представлява позиция на украинските власти и само по себе си не е съдебно решение за установена вина.

Източници: mk.ru, tass.ru


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    1 11 Отговор
    троловете на мирчев също подкрепят войната, включете и тях във тоя списък

    Коментиран от #6

    05:02 07.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Киркоров е

    8 6 Отговор
    позор за България и Варна

    Коментиран от #9

    05:15 07.11.2026

  • 8 Коста

    0 1 Отговор
    Значи да подкрепяш Путин и/или войната са 2 различни неща. И Зеленчука подкрепя войната, и ГюрКан. За Путин е различно.

    05:24 07.11.2026

  • 9 Коста

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Киркоров е":

    Аре яе, верно ли? Ти кой си?

    05:25 07.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

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