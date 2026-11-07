Филип Киркоров е включен в базата данни на украинското ГУР като подкрепящ Путин и войната

Филип Киркоров е включен в базата данни War&Sanctions на Главното управление на разузнаването към Министерството на отбраната на Украйна. Това съобщи ТАСС, позовавайки се на публикуваната информация в портала.

В профила на руския певец, който е роден във Варна, той е представен като изпълнител, актьор, композитор и музикален продуцент. Украинското разузнаване твърди, че Киркоров подкрепя руската агресия срещу Украйна, политиката на Владимир Путин и действията на руските власти.

„Систематично подкрепя въоръжената агресия на Руската федерация срещу Украйна“, гласи формулировката в профила му. Според посочените от ГУР основания артистът участва и в концерти в подкрепа на руските военнослужещи.

Посещения в окупирани украински територии

Сред мотивите за включването му са посочени публична подкрепа за анексирането на Крим и участия в събития в окупирани украински територии. В профила се споменава концерт в Ялта през юли 2022 г., както и посещение в Горловка през февруари 2024 г.

По данни на украинското разузнаване тогава Киркоров е участвал в концерт пред ранени руски военнослужещи. ГУР твърди още, че артистът е посещавал окупирани територии за пропагандни прояви и концертна дейност.

Над 450 лица в базата

War&Sanctions е портал, в който украинските власти публикуват данни за лица, свързвани от тях с руската пропаганда. От началото на 2022 г. в него е събрана информация за повече от 450 общественици, спортисти и артисти, съобщава ТАСС.

Сред по-рано добавените руски публични личности са шахматистът Сергей Карякин, хокеистът Вячеслав Фетисов и редица певци и телевизионни фигури. Включването в базата представлява позиция на украинските власти и само по себе си не е съдебно решение за установена вина.

Източници: mk.ru, tass.ru