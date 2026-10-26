Извънредно положение във Франция! Макрон обеща мерки за протестите

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че правителството ще обяви „решителни мерки“ за успокояване на протестите във Франция. Държавният глава говори пред журналисти в Марсилия и посочи, че решенията ще бъдат представени от министър-председателя Себастиен Льокорню.
Макрон предупреди, че през уикенда е възможно да възникнат нови безредици. Той уточни, че маршрутите на протестите ще останат извън централните части на градовете.„Поисках също така правителството да отговори на легитимните искания, които стоят в основата на това социално движение“, заяви Макрон.
Очаква се изявление на премиера
Себастиен Льокорню се очаква да даде пресконференция по-късно днес след среща с гимназиални синдикати. Засега не са обявени конкретните мерки, които правителството ще предложи.
Макрон повтори предупреждението, отправено по-рано от министъра на вътрешните работи Лоран Нюниз. Според него в събота се очаква нова вълна от протести.
Президентът представи предстоящите действия като отговор на исканията, довели до социалното движение. Конкретното съдържание на решенията ще стане известно след изявлението на премиера.
Източници: bta.bg, origin-zh9p7m-www.afp.com
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Зевс
15:00 26.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Ироничен
15:01 26.10.2026
4 правителството да си дава оставката
Коментиран от #25
15:01 26.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Задължително
15:02 26.10.2026
7 Национализация е нужна
15:05 26.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Йосиф Весериьнович
15:08 26.10.2026
10 Вече нищо
15:10 26.10.2026
11 Да се знае че
Коментиран от #19
15:13 26.10.2026
12 Овчар
15:14 26.10.2026
13 ФРЕНСКАТА ДЖАМАХИРИЯ
Коментиран от #15
15:15 26.10.2026
14 Оня
Коментиран от #18
15:16 26.10.2026
15 Има оправия но
До коментар #13 от "ФРЕНСКАТА ДЖАМАХИРИЯ":Но трябва да се лиши от част от отвъдморските си територии колега и това е целта на САЩ . Франция граничи с 22 680 километра морски граници с близо 30 държави, което е уникално явление в света. Франция споделя 22 680 километра морски граници с 32 държави. Тя притежава втората по големина морска територия в света ( 10,2 милиона км²), 97% от която се намира в чужбина . Присъствието ѝ на пет континента и във всички световни океани е уникално. Френските сили не могат да осигурят постоянен контрол над всички територии. Така примерно в Полинезия 900 военнослужещи са отговорни за осигуряването на френския суверенитет над 4,5 милиона км² и 118 острова, площ, по-голяма от тази на ЕС (4,2 милиона км²)..
15:23 26.10.2026
16 Ех ,Макароне...!
15:25 26.10.2026
17 Дани
15:25 26.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Соваж бейби
До коментар #11 от "Да се знае че":Ами нали плащаш taxe foncière годишен данък върху недвижимите имоти, който се плаща от собственика.Именно този данък скочи на тройна цена ,по точно всяка година се вдига .Базира се на кадастралната наемна стойност (valeur locative cadastrale), която се умножава по данъчния процент, определен от съответната община (commune).
Коментиран от #23
15:29 26.10.2026
20 Отвъдморските територии на Франция
15:31 26.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Kaлпазанин
15:36 26.10.2026
23 Хубава тема но робите в България
До коментар #19 от "Соваж бейби":По добре да не бъдат информирани. .. Данък върху обитаването (Taxe dHabitation)
Всички основни жилища (résidence principale) са напълно освободени от този данък. Налогът остана в сила единствено за вторите жилища (вилни имоти, ваканционни апартаменти) и за необитаемите (празни) имоти. Данък върху недвижимите имоти (Taxe Foncière) също. Даже и новите сгради и реконструираните имоти получават двугодишно освобождаване от данъка след завършването им. Възрастни хора (над 75 години) или хора с увреждания са изцяло освободени от данък за основното си жилище, ако доходите им не надвишават определен законов таван....
15:47 26.10.2026
24 И репресиите наречени "решителни мерки"
15:50 26.10.2026
25 Селянина с колелото
До коментар #4 от "правителството да си дава оставката":Макарона няма никакви опции и няма адекватни мерки които да обяви. Освен ако не спре незабавно "помощта" за Украйна и не изкара страната от "зелената сделка". Такова е положението и в Италия, Испания, Португалия. За всички е ясно какво трябва да се направи да се изкара ЕС от кризата, но това е политическо "неприемливо". Как "великите" европейски сили ще признаят за огромната си грешка спрямо Русия. и в случая с Украйна. Хитлер и Сталин не успяха да си разделят Европа, някой ги насъска един срещу друг. Но сега е напълно възможно ако така продължават нещата в ЕС Тръмп и Путин в края на следващата година да си разделят фалиралия ЕС (не само Украйна).
15:51 26.10.2026