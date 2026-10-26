Извънредно положение във Франция! Макрон обеща мерки за протестите

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че правителството ще обяви „решителни мерки“ за успокояване на протестите във Франция. Държавният глава говори пред журналисти в Марсилия и посочи, че решенията ще бъдат представени от министър-председателя Себастиен Льокорню.

Макрон предупреди, че през уикенда е възможно да възникнат нови безредици. Той уточни, че маршрутите на протестите ще останат извън централните части на градовете.

Очаква се изявление на премиера

„Поисках също така правителството да отговори на легитимните искания, които стоят в основата на това социално движение“, заяви Макрон.

Себастиен Льокорню се очаква да даде пресконференция по-късно днес след среща с гимназиални синдикати. Засега не са обявени конкретните мерки, които правителството ще предложи.

Макрон повтори предупреждението, отправено по-рано от министъра на вътрешните работи Лоран Нюниз. Според него в събота се очаква нова вълна от протести.

Президентът представи предстоящите действия като отговор на исканията, довели до социалното движение. Конкретното съдържание на решенията ще стане известно след изявлението на премиера.

Източници: bta.bg, origin-zh9p7m-www.afp.com