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Извънредно положение във Франция! Макрон обеща мерки за протестите

Извънредно положение във Франция! Макрон обеща мерки за протестите

26 Октомври, 2026 14:57 1 722 25

  • еманюел макрон-
  • себастиен льокорню-
  • протести във франция-
  • марсилия-
  • лоран нюниз

Премиерът Себастиен Льокорню се очаква да представи решенията след среща с гимназиални синдикати, президентът предупреди за риск от нови безредици през уикенда

Извънредно положение във Франция! Макрон обеща мерки за протестите - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че правителството ще обяви „решителни мерки“ за успокояване на протестите във Франция. Държавният глава говори пред журналисти в Марсилия и посочи, че решенията ще бъдат представени от министър-председателя Себастиен Льокорню.

Макрон предупреди, че през уикенда е възможно да възникнат нови безредици. Той уточни, че маршрутите на протестите ще останат извън централните части на градовете.

„Поисках също така правителството да отговори на легитимните искания, които стоят в основата на това социално движение“, заяви Макрон.

Очаква се изявление на премиера

Себастиен Льокорню се очаква да даде пресконференция по-късно днес след среща с гимназиални синдикати. Засега не са обявени конкретните мерки, които правителството ще предложи.

Макрон повтори предупреждението, отправено по-рано от министъра на вътрешните работи Лоран Нюниз. Според него в събота се очаква нова вълна от протести.

Президентът представи предстоящите действия като отговор на исканията, довели до социалното движение. Конкретното съдържание на решенията ще стане известно след изявлението на премиера.

Източници: bta.bg, origin-zh9p7m-www.afp.com


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зевс

    34 2 Отговор
    Макарончо не усеща ли, че му е време да си ходи?

    15:00 26.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ироничен

    13 2 Отговор
    Така е, когато хората си развалят рахатя.

    15:01 26.10.2026

  • 4 правителството да си дава оставката

    26 2 Отговор
    А не да обявява „решителни мерки“ срещу хората ...

    Коментиран от #25

    15:01 26.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Задължително

    13 4 Отговор
    отмяна на всякакви избори за пет години!

    15:02 26.10.2026

  • 7 Национализация е нужна

    24 3 Отговор
    И пълна конфискация на имуществото на 52-мата френски милиардери чието имущество е повече от на всички други французи взети заедно и е съпоставимо с външният дълг на Франция...

    15:05 26.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Йосиф Весериьнович

    12 2 Отговор
    Доктор Гюлотен ще предприеме решителна намеса! Макрончоооооо бегаййййййй!

    15:08 26.10.2026

  • 10 Вече нищо

    19 2 Отговор
    не може да им помогне... Франсето вече не е европейска страна. Следователно, каквото и ще да правят, си остават Францистан, страна от 3-ят свят!

    15:10 26.10.2026

  • 11 Да се знае че

    8 2 Отговор
    Данъкът върху жилищата за основно жилище във Франция е премахнат, но остава в сила за вторични, ваканционни, инвестиционни и плюс глоба за свободни жилища !

    Коментиран от #19

    15:13 26.10.2026

  • 12 Овчар

    10 1 Отговор
    МИРНИЯТ ПРОТЕСТ СРЕЩУ ОЛИГАРХИЯТА Е КАТО ДА ХВЪРЛИШ МОНЕТА В КЛАДЕНЕЦА И ДА ЧАКАШ ДА ТИ ВЪРНЕ РЕСТО, ИЛИ ДА ГОВОРИШ НА СТЕНА. СТЕНАТА НЕ ЧУВА. ТЯ Е САМО ТУХЛИ, ПОДРЕДЕНИ ОТ ТЕЗИ, КОИТО ИМАТ. ДОКАТО ШЕПНЕШ, ТЯ СТОИ. НО КОГАТО КОРЕМЪТ ОСТАНЕ ПРАЗЕН И ЗНАНИЕТО БЪДЕ ОТНЕТО, ШЕПОТЪТ СЕКВА. РЪКАТА НАМИРА ЧУКА. И ТОГАВА СТЕНАТА ПАДА – НЕ ЗАЩОТО Е ЧУЛА МОЛБАТА, А ЗАЩОТО ЧУКЪТ Е ПО-СИЛЕН ОТ ТУХЛИТЕ. ПОЛИТИЦИТЕ И ОЛИГАРХИЯТА НЕ ДАВАТ РЕШЕНИЕ. ТЕ ПРОСТО ДАВАТ НОВ БАЛОН, КОЙТО СЛЕД ВРЕМЕ ЩЕ СЕ ПУКНЕ И ЩЕ ОСТАВИ СЪЩАТА СТЕНА И СЪЩИТЕ ТУХЛИ. РЕШЕНИЕ МОЖЕ ДА ДАДЕ САМО НАУКАТА. ПОЛИТИКАТА Е ТУМОР, КОЙТО ПРОИЗВЕЖДА ОЛИГАРСИ.

    15:14 26.10.2026

  • 13 ФРЕНСКАТА ДЖАМАХИРИЯ

    16 1 Отговор
    И фалирала. Нама оправия.

    Коментиран от #15

    15:15 26.10.2026

  • 14 Оня

    12 1 Отговор
    Кво беше туй Франция бе? Някъде из третия свят ли се намираше!? Май някаква ислямска република беше!?

    Коментиран от #18

    15:16 26.10.2026

  • 15 Има оправия но

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "ФРЕНСКАТА ДЖАМАХИРИЯ":

    Но трябва да се лиши от част от отвъдморските си територии колега и това е целта на САЩ . Франция граничи с 22 680 километра морски граници с близо 30 държави, което е уникално явление в света. Франция споделя 22 680 километра морски граници с 32 държави. Тя притежава втората по големина морска територия в света ( 10,2 милиона км²), 97% от която се намира в чужбина . Присъствието ѝ на пет континента и във всички световни океани е уникално. Френските сили не могат да осигурят постоянен контрол над всички територии. Така примерно в Полинезия 900 военнослужещи са отговорни за осигуряването на френския суверенитет над 4,5 милиона км² и 118 острова, площ, по-голяма от тази на ЕС (4,2 милиона км²)..

    15:23 26.10.2026

  • 16 Ех ,Макароне...!

    10 0 Отговор
    Ще ,,оправиш" Франция,колкото ,,оправи" и...Украйна...!

    15:25 26.10.2026

  • 17 Дани

    6 0 Отговор
    Макарончо О-сеща миризмата на гилотинка. За това се вълнува за главата си, а основополагащото право на протест и самата демокрация- кученца ги яли.

    15:25 26.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Соваж бейби

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Да се знае че":

    Ами нали плащаш taxe foncière годишен данък върху недвижимите имоти, който се плаща от собственика.Именно този данък скочи на тройна цена ,по точно всяка година се вдига .Базира се на кадастралната наемна стойност (valeur locative cadastrale), която се умножава по данъчния процент, определен от съответната община (commune).

    Коментиран от #23

    15:29 26.10.2026

  • 20 Отвъдморските територии на Франция

    1 1 Отговор
    са това което гарантира дълга и стабилноста на държавата и те са основната цел на САЩ ! Франция направи грешката да тегли външен дълг а не вътрешен и това я посъави в риск. Сега САЩ и Япония стартираха операция която цели несъстоятелност и обсебване на Отвъдморски територии и вероятно точно това ще се случи ...

    15:31 26.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Kaлпазанин

    2 0 Отговор
    Само във франция ли !!!????

    15:36 26.10.2026

  • 23 Хубава тема но робите в България

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Соваж бейби":

    По добре да не бъдат информирани. .. Данък върху обитаването (Taxe dHabitation)
    Всички основни жилища (résidence principale) са напълно освободени от този данък. Налогът остана в сила единствено за вторите жилища (вилни имоти, ваканционни апартаменти) и за необитаемите (празни) имоти. Данък върху недвижимите имоти (Taxe Foncière) също. Даже и новите сгради и реконструираните имоти получават двугодишно освобождаване от данъка след завършването им. Възрастни хора (над 75 години) или хора с увреждания са изцяло освободени от данък за основното си жилище, ако доходите им не надвишават определен законов таван....

    15:47 26.10.2026

  • 24 И репресиите наречени "решителни мерки"

    0 0 Отговор
    До къде могат да стигнат? До създаването на концлагери?

    15:50 26.10.2026

  • 25 Селянина с колелото

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "правителството да си дава оставката":

    Макарона няма никакви опции и няма адекватни мерки които да обяви. Освен ако не спре незабавно "помощта" за Украйна и не изкара страната от "зелената сделка". Такова е положението и в Италия, Испания, Португалия. За всички е ясно какво трябва да се направи да се изкара ЕС от кризата, но това е политическо "неприемливо". Как "великите" европейски сили ще признаят за огромната си грешка спрямо Русия. и в случая с Украйна. Хитлер и Сталин не успяха да си разделят Европа, някой ги насъска един срещу друг. Но сега е напълно възможно ако така продължават нещата в ЕС Тръмп и Путин в края на следващата година да си разделят фалиралия ЕС (не само Украйна).

    15:51 26.10.2026

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