Френският дълг поскъпна над 5% за първи път от 24 години

Доходността по 10-годишните френски държавни облигации премина прага от 5% и достигна между 5,06% и 5,11% – най-високото равнище за последните 24 години. Така цената на френското финансиране надхвърли тази по американските 10-годишни облигации за първи път от 2013 г.

Ръстът на доходността означава, че Франция трябва да плаща повече, когато заема средства от пазарите. Натискът се засилва от бюджетната несигурност и политическото напрежение в страната, където протести прераснаха в безредици, палежи и вандализъм.

Бюджетът за 2027 г. е в центъра на спора

Премиерът Себастиан Лекорню настоява за съкращаване на разходите с 54 млрд. евро в бюджета за 2027 г. Разделеният парламент обаче блокира част от мерките, което засилва опасенията на инвеститорите за способността на правителството да овладее публичните финанси.

Публичният дълг на Франция е достигнал 3,6 трлн. евро, или близо 120% от брутния вътрешен продукт. Бюджетният дефицит е бил 5,1% от БВП в края на миналата година. Френският национален статистически институт отчита същия размер на дефицита за 2025 г., докато Европейската комисия прогнозира дългът да надхвърли 120% от БВП през 2027 г.

Финансовият министър Ролан Лескюр предупреди, че кабинетът може да използва член 49.3 от Конституцията, за да прокара бюджета без обикновено парламентарно гласуване. „Нямаме избор“, заяви Лескюр.

Спредът с Германия стигна 150 базисни пункта

Разликата между доходността по френските и германските 10-годишни облигации е достигнала 150 базисни пункта, или 1,5 процентни пункта. Показателят се следи внимателно от инвеститорите, тъй като отразява оценката им за риска на френския дълг спрямо водещата икономика в еврозоната.

Пазарният натиск се пренесе и върху еврото, което падна до 17-месечно дъно спрямо щатския долар. Индексът CAC 40 поведе спада на европейските борси, а понижението обхвана и общоевропейския STOXX 600.

Банките са по-защитени, но рефинансирането поскъпва

Книжата на европейските финансови институции са поевтинели с 10% за шест седмици, а трите най-големи френски банки са загубили 17% от пазарната си капитализация. Въпреки това банковата система разполага с по-високи капиталови буфери в сравнение с периода около дълговата криза през 2011 г.

Европейските банки държат държавни облигации за около 4,3 трлн. евро, но делът на националния дълг в портфейлите им е спаднал до 41% спрямо над 50% преди десетилетие. По данни на WisdomTree експозицията на водещите френски кредитори към вътрешния държавен дълг е между 15% и 30% от първокласния им капитал.

Френските банки остават уязвими, защото са сред най-големите емитенти на дълг на едро в Европейския съюз. При всяко ново рефинансиране по-високата доходност по облигациите ще увеличава разходите им.

Източници: money.bg, apnews.com, lemonde.fr