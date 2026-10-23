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Френският дълг поскъпна над 5% за първи път от 24 години

Френският дълг поскъпна над 5% за първи път от 24 години

23 Октомври, 2026 17:11 591 21

  • франция-
  • публичен дълг-
  • държавни облигации-
  • еврозона-
  • ролан лескюр-
  • еманюел макрон

Доходността по 10-годишните облигации изпревари тази по американските книжа на фона на бюджетна криза и политическа нестабилност

Френският дълг поскъпна над 5% за първи път от 24 години - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Доходността по 10-годишните френски държавни облигации премина прага от 5% и достигна между 5,06% и 5,11% – най-високото равнище за последните 24 години. Така цената на френското финансиране надхвърли тази по американските 10-годишни облигации за първи път от 2013 г.

Ръстът на доходността означава, че Франция трябва да плаща повече, когато заема средства от пазарите. Натискът се засилва от бюджетната несигурност и политическото напрежение в страната, където протести прераснаха в безредици, палежи и вандализъм.

Бюджетът за 2027 г. е в центъра на спора

Премиерът Себастиан Лекорню настоява за съкращаване на разходите с 54 млрд. евро в бюджета за 2027 г. Разделеният парламент обаче блокира част от мерките, което засилва опасенията на инвеститорите за способността на правителството да овладее публичните финанси.

Публичният дълг на Франция е достигнал 3,6 трлн. евро, или близо 120% от брутния вътрешен продукт. Бюджетният дефицит е бил 5,1% от БВП в края на миналата година. Френският национален статистически институт отчита същия размер на дефицита за 2025 г., докато Европейската комисия прогнозира дългът да надхвърли 120% от БВП през 2027 г.

Финансовият министър Ролан Лескюр предупреди, че кабинетът може да използва член 49.3 от Конституцията, за да прокара бюджета без обикновено парламентарно гласуване. „Нямаме избор“, заяви Лескюр.

Спредът с Германия стигна 150 базисни пункта

Разликата между доходността по френските и германските 10-годишни облигации е достигнала 150 базисни пункта, или 1,5 процентни пункта. Показателят се следи внимателно от инвеститорите, тъй като отразява оценката им за риска на френския дълг спрямо водещата икономика в еврозоната.

Пазарният натиск се пренесе и върху еврото, което падна до 17-месечно дъно спрямо щатския долар. Индексът CAC 40 поведе спада на европейските борси, а понижението обхвана и общоевропейския STOXX 600.

Банките са по-защитени, но рефинансирането поскъпва

Книжата на европейските финансови институции са поевтинели с 10% за шест седмици, а трите най-големи френски банки са загубили 17% от пазарната си капитализация. Въпреки това банковата система разполага с по-високи капиталови буфери в сравнение с периода около дълговата криза през 2011 г.

Европейските банки държат държавни облигации за около 4,3 трлн. евро, но делът на националния дълг в портфейлите им е спаднал до 41% спрямо над 50% преди десетилетие. По данни на WisdomTree експозицията на водещите френски кредитори към вътрешния държавен дълг е между 15% и 30% от първокласния им капитал.

Френските банки остават уязвими, защото са сред най-големите емитенти на дълг на едро в Европейския съюз. При всяко ново рефинансиране по-високата доходност по облигациите ще увеличава разходите им.

Източници: money.bg, apnews.com, lemonde.fr


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ХалаПенйо

    4 0 Отговор
    Казано е: 120%.

    17:17 23.10.2026

  • 3 Спасение

    6 0 Отговор
    Няма в клуба на богатите длъжници

    Коментиран от #9

    17:17 23.10.2026

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    ПП ДБ , ГЕРБ И ДПС КВ ЩЕ КАЖАТ ЗА ФРЕНСКИЯ БЮДЖЕТЕН ДЕФИЦИТ ОТ 5,1% ?
    ...

    17:18 23.10.2026

  • 5 Цеко Сифоня

    2 1 Отговор
    С дълг от 3,6 трилиона в евро можете да пътувате
    свободно дори и в Космоса! Там ще има и други европейски държави, скоро!

    17:18 23.10.2026

  • 6 Робот

    8 1 Отговор
    Макрон каза че всички които палеха и чупеха ще платят , но не каза че във Франция има над 65 квартала или територии които властта не може да контролира защото там стрелят.. В ЕС кварталите от такъв тип са над 900.. Това е скритата истина иначе ако се разчуе това значи че властта е загубила контрол там..!

    17:20 23.10.2026

  • 7 Микрончо се лигави

    1 0 Отговор
    и пуска камилари. Така му диктуват от високо но ще го отнесе той. Съвсем скоро това ще стигне и федералната република . А за Испания не искам и да говоря. Тази красива страна я превърнаха в африкански анклав.

    17:21 23.10.2026

  • 8 Падежа по дълга е два пъти годишно

    3 0 Отговор
    Още не са платени лихвите от февруари на кредоторите. Реално Франция е във фалит

    Коментиран от #14

    17:24 23.10.2026

  • 9 Някой беше казал

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Спасение":

    че не е никак приятно да си близък мъжки родственик от страната на булката. Всъщност явно на управляващата върхушка и харесва този развой на събитията. Нещо във връзка с родителите и с едни тоалетни за които се отпускаха средства в Европейския парламент.

    17:24 23.10.2026

  • 10 Дано се спаси от боя

    0 0 Отговор
    Дано не го бие баба му или дядо му

    Коментиран от #12

    17:24 23.10.2026

  • 11 Падежа по дълга е два пъти годишно

    3 0 Отговор
    Нещата са ясни. МВФ .. Валутен борд за еврото вързано към йоана или рублата по избор. Това е ситуацията другари

    17:26 23.10.2026

  • 12 Ох, не мога бее

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Дано се спаси от боя":

    🤣😂😂😂🐓

    17:26 23.10.2026

  • 13 Ха,ха

    1 0 Отговор
    Ааа, мчи те инвеститорите управлявали света бе, ааа, а кои са инвеститорите😂🤣🤣🤣

    17:28 23.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Франция има дълг от над

    1 0 Отговор
    Франция има дълг от над 1,2 трилион долара , чийто падеж настъпва до 2030 г., а разходите за обслужване на дълга се очаква да се увеличат с 59% до 2030 г., според скорошно проучване на френското Министерство на финансите. Икономически растеж няма да има и няма да донесе облекчение. Правителството вече е ревизирало прогнозата си за растеж за тази година надолу, от 1% до нищожните 0,2%. Отразявайки забавянето на икономиката, нивото на безработица достигна 9,1% през второто тримесечие, най-високото си ниво от 2020 г. насам, в разгара на пандемията.

    17:30 23.10.2026

  • 17 Ъъъ

    0 0 Отговор
    Ми не ни остава друго освен да поздравим Европа, Урсула, Кая, Макрон, Мерц, Мелони и Бърнам с цитат от стихотворението на Вазов "Не се гаси туй що не гасне:

    Тирани, всуе се морите!
    Не се гаси туй, що не гасне!
    Лучата, що я днес гасите,
    тя на вулкан ще да порасне!

    17:36 23.10.2026

  • 18 Санкциите работят

    1 0 Отговор
    Книжата на европейските финансови институции са поевтинели с 10% за шест седмици, а трите най-големи френски банки са загубили 17% от пазарната си капитализация... До Нова година погрома ще е пълен

    17:39 23.10.2026

  • 19 Тити

    0 0 Отговор
    Нашият се увеличи с 10% за две седмици къде сме ние къде са те не могат да ни стиснат по теглене на заеми.

    17:39 23.10.2026

  • 20 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Пан Зеленски докара Франция до проверка тояга.

    17:42 23.10.2026

  • 21 хаха

    0 0 Отговор
    Не е само това с тия 5%. Реално с началото на протестите миналата събота ситуацията рязко отива на оценка на пазарите, че Франция е с огромен шанс над 70% близките месеци да потърси помощ от ЕЦБ или МВФ като Гърция 2011г. Тогава, обаче, кризата беше нищо в сравнение с новата, ако нещо не се промени рязко и тотално изненадващо. Не са 100 милиарда сега, а 3 трилиона- 30 пъти повече дълг.

    Френската икономика през 10.2026 се намира в тежка дългова и политическа криза. Официалният кредитен рейтинг е Aa3 (Moodys, негативна перспектива) и AA- (SP, Fitch), но пазарите са го девалвирали. Заради бюджетен дефицит от 5,4% и дълг от 119% от БВП цената на 10-годишните облигации надхвърли 5%.Спредът на застраховките срещу фалит (CDS) скочи до 86–87 пункта, което според анализи на Ройтерс определя неофициален пазарен рейтинг на реално ниво BBB – под този на Италия и близо до „junk“ статус.
    Рискът за намеса на ЕЦБ нарасна критично през последните седмици за успокояване на пазара. Франция преразпределя огромна част от икономиката си, като държавните разходи съставляват цели 57,2% от БВП.
    Този фискален натиск засилва бягството на богатите.След нетна загуба на 800 милионери през миналата година,през 2026 г. трендът се ускорява с отлив на нови хиляди заможни лица. Бизнесът е в исторически срив: корпоративните фалити са с абсолютен рекорд от 14 652 фирми само за 3то тримесечие,а от началото на 2026 над 43 000. Вълната от фалити застраши над 50 000 работни места през тримес

    17:43 23.10.2026

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