Френският дълг поскъпна над 5% за първи път от 24 години

Доходността по 10-годишните френски държавни облигации премина прага от 5% и достигна между 5,06% и 5,11% – най-високото равнище за последните 24 години. Така цената на френското финансиране надхвърли тази по американските 10-годишни облигации за първи път от 2013 г.
Ръстът на доходността означава, че Франция трябва да плаща повече, когато заема средства от пазарите. Натискът се засилва от бюджетната несигурност и политическото напрежение в страната, където протести прераснаха в безредици, палежи и вандализъм.
Бюджетът за 2027 г. е в центъра на спора
Премиерът Себастиан Лекорню настоява за съкращаване на разходите с 54 млрд. евро в бюджета за 2027 г. Разделеният парламент обаче блокира част от мерките, което засилва опасенията на инвеститорите за способността на правителството да овладее публичните финанси.
Публичният дълг на Франция е достигнал 3,6 трлн. евро, или близо 120% от брутния вътрешен продукт. Бюджетният дефицит е бил 5,1% от БВП в края на миналата година. Френският национален статистически институт отчита същия размер на дефицита за 2025 г., докато Европейската комисия прогнозира дългът да надхвърли 120% от БВП през 2027 г.
Финансовият министър Ролан Лескюр предупреди, че кабинетът може да използва член 49.3 от Конституцията, за да прокара бюджета без обикновено парламентарно гласуване. „Нямаме избор“, заяви Лескюр.
Спредът с Германия стигна 150 базисни пункта
Разликата между доходността по френските и германските 10-годишни облигации е достигнала 150 базисни пункта, или 1,5 процентни пункта. Показателят се следи внимателно от инвеститорите, тъй като отразява оценката им за риска на френския дълг спрямо водещата икономика в еврозоната.
Пазарният натиск се пренесе и върху еврото, което падна до 17-месечно дъно спрямо щатския долар. Индексът CAC 40 поведе спада на европейските борси, а понижението обхвана и общоевропейския STOXX 600.
Банките са по-защитени, но рефинансирането поскъпва
Книжата на европейските финансови институции са поевтинели с 10% за шест седмици, а трите най-големи френски банки са загубили 17% от пазарната си капитализация. Въпреки това банковата система разполага с по-високи капиталови буфери в сравнение с периода около дълговата криза през 2011 г.
Европейските банки държат държавни облигации за около 4,3 трлн. евро, но делът на националния дълг в портфейлите им е спаднал до 41% спрямо над 50% преди десетилетие. По данни на WisdomTree експозицията на водещите френски кредитори към вътрешния държавен дълг е между 15% и 30% от първокласния им капитал.
Френските банки остават уязвими, защото са сред най-големите емитенти на дълг на едро в Европейския съюз. При всяко ново рефинансиране по-високата доходност по облигациите ще увеличава разходите им.
Източници: money.bg, apnews.com, lemonde.fr
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 ХалаПенйо
17:17 23.10.2026
3 Спасение
Коментиран от #9
17:17 23.10.2026
4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
...
17:18 23.10.2026
5 Цеко Сифоня
свободно дори и в Космоса! Там ще има и други европейски държави, скоро!
17:18 23.10.2026
6 Робот
17:20 23.10.2026
7 Микрончо се лигави
17:21 23.10.2026
8 Падежа по дълга е два пъти годишно
Коментиран от #14
17:24 23.10.2026
9 Някой беше казал
До коментар #3 от "Спасение":че не е никак приятно да си близък мъжки родственик от страната на булката. Всъщност явно на управляващата върхушка и харесва този развой на събитията. Нещо във връзка с родителите и с едни тоалетни за които се отпускаха средства в Европейския парламент.
17:24 23.10.2026
10 Дано се спаси от боя
Коментиран от #12
17:24 23.10.2026
11 Падежа по дълга е два пъти годишно
17:26 23.10.2026
12 Ох, не мога бее
До коментар #10 от "Дано се спаси от боя":🤣😂😂😂🐓
17:26 23.10.2026
13 Ха,ха
17:28 23.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Франция има дълг от над
17:30 23.10.2026
17 Ъъъ
Тирани, всуе се морите!
Не се гаси туй, що не гасне!
Лучата, що я днес гасите,
тя на вулкан ще да порасне!
17:36 23.10.2026
18 Санкциите работят
17:39 23.10.2026
19 Тити
17:39 23.10.2026
20 Сатана Z
17:42 23.10.2026
21 хаха
Френската икономика през 10.2026 се намира в тежка дългова и политическа криза. Официалният кредитен рейтинг е Aa3 (Moodys, негативна перспектива) и AA- (SP, Fitch), но пазарите са го девалвирали. Заради бюджетен дефицит от 5,4% и дълг от 119% от БВП цената на 10-годишните облигации надхвърли 5%.Спредът на застраховките срещу фалит (CDS) скочи до 86–87 пункта, което според анализи на Ройтерс определя неофициален пазарен рейтинг на реално ниво BBB – под този на Италия и близо до „junk“ статус.
Рискът за намеса на ЕЦБ нарасна критично през последните седмици за успокояване на пазара. Франция преразпределя огромна част от икономиката си, като държавните разходи съставляват цели 57,2% от БВП.
Този фискален натиск засилва бягството на богатите.След нетна загуба на 800 милионери през миналата година,през 2026 г. трендът се ускорява с отлив на нови хиляди заможни лица. Бизнесът е в исторически срив: корпоративните фалити са с абсолютен рекорд от 14 652 фирми само за 3то тримесечие,а от началото на 2026 над 43 000. Вълната от фалити застраши над 50 000 работни места през тримес
17:43 23.10.2026