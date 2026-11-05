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Франция мобилизира 70 000 полицаи за протестите на 5 ноември

Франция мобилизира 70 000 полицаи за протестите на 5 ноември

5 Ноември, 2026 09:43 517 16

  • франция-
  • протести-
  • стачка-
  • лоран нунес-
  • полиция-
  • еманюел макрон

Властите очакват над 220 протестни акции и предупреждават за риск от безредици, неразрешени шествия и вандалски прояви

Франция мобилизира 70 000 полицаи за протестите на 5 ноември - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Le Figaro Le Figaro

Франция мобилизира 70 000 полицаи и жандарми за общонационалната стачка и протестите на 5 ноември. Властите очакват в страната да се проведат над 220 протестни акции, а министърът на вътрешните работи Лоран Нунес предупреди за възможни нарушения на обществения ред.

На брифинг Нунес заяви, че при безредици ще последва „изключително твърда реакция“. Той посочи три основни риска – присъствие на агресивни групи от „Блек блок“, провеждане на неразрешени шествия и посегателства срещу търговски обекти и обществени сгради.

По думите на министъра силите за сигурност ще бъдат разположени предварително, както при протестите на 31 октомври. В охраната ще участват и елитни подразделения на френското вътрешно министерство. Същият брой полицаи и жандарми – 70 000 – беше мобилизиран и в предишния национален ден на протест.

779 задържани при протестите на 31 октомври

На 31 октомври във Франция са регистрирани 291 протестни събития. Според различни оценки в тях са участвали между 320 000 и 500 000 души, като броят на демонстрантите в Париж е бил между 70 000 и 200 000.

Правоохранителните органи са задържали 779 души. Френското вътрешно министерство съобщава, че въпреки мащаба на протестите не са регистрирани „сериозни инциденти“. Новата мобилизация ще се проведе на фона на продължаващо напрежение около протестите срещу високата цена на живота и политиката на правителството.

Профсъюзите настояват за по-високи доходи

Главен организатор на стачката е коалиция от най-големите профсъюзи във Франция. Очаква се към нея да се присъединят младежки организации, ученици от горните класове, пенсионери и активисти на движението „Жълтите жилетки“.

Основните искания са за увеличение на заплатите, пенсиите и социалните помощи, както и за мерки срещу високите цени и скъпото гориво. Организаторите настояват също за защита на работните места и по-голямо финансиране на държавните служби.

Студентските организации поставят отделни искания, свързани с условията за обучение и реформата на системата за разпределение на местата във висшите училища, която според тях е дискриминационна.

Източници: news.bg, lemonde.fr, rtl.fr


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пловдив

    11 0 Отговор
    Там вече са в реална грaжданска война… Въпросът е докъде ще стигне ефектът на доминото.

    09:46 05.11.2026

  • 3 Кина

    10 0 Отговор
    Чакам филма с нетърпение..! Загубите ще са катастрофални икономически погледнато , на нашенски казано олигархията ще загуби много пари и ще иска протеста да плати което ще предизвика още по жестоки стачки..!

    09:48 05.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ТОВА НЕ СА РАЗМИРИЦИ

    14 0 Отговор
    ТОВА Е РЕВОЛЮЦИЯ ЗАЩОТО ПОВЕЧЕ ТАКА НЕ МОЖЕ ,КРАДЦИ И ГЛУПЦИ ДА УПРАВЛЯВАТ ПРОТИВ ИНТЕРЕСИТЕ НА НАРОДА.

    09:50 05.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Иван

    9 0 Отговор
    Колониалният проект за война с Русия наричан ЕС започва да се разпада

    09:54 05.11.2026

  • 8 Колонел

    7 4 Отговор
    Притежаването на колонии е нож с две остриета,първо смучиш богатствата им ,после береш ядове с пълчищата гниди напълнили богатата ти държава.

    09:54 05.11.2026

  • 9 Иван

    9 0 Отговор
    Без работещи гилотини ефекта от протестите е абсолютна нула

    09:57 05.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 провинциалист

    5 0 Отговор
    Това на снимката евразията ли е, от която ни пазят нашите евроаталнтици?

    09:57 05.11.2026

  • 12 Дългият

    5 0 Отговор
    Време е да се появи личност, като Максимилиан Робеспиер и да обяви Якобинска диктатура.

    09:59 05.11.2026

  • 13 АБВ

    3 4 Отговор
    Чакам подобни снимки от Москва и Санкт Петербург. Нали в Русия ненавиждат Путин и народа протестира срещу него ?

    Коментиран от #16

    10:00 05.11.2026

  • 14 Демокрация?

    2 0 Отговор
    Демократичната демокрация на демократите, демократично клати,
    Демократично вярвалите в демократичността на демокрацията!

    10:03 05.11.2026

  • 15 Ели

    1 0 Отговор
    С полиция и жандармерия, стоп патрони, водни оръдия и лютив газ само ще разпалят протестите. Срам и позор за страната, люлка на демокрацията.

    10:04 05.11.2026

  • 16 Запознат

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "АБВ":

    Аз чакам включване от доставката на пълни чували на Кобзон.

    10:04 05.11.2026

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