Тази оценка потвърждава абсолютната необходимост до края на годината да бъде приет отговорен бюджет

Международната рейтингова агенция „Фич“ запази оценката си за държавния дълг на Франция на ниво A+, но понижи перспективата от „стабилна“ на „отрицателна“. Решението е мотивирано с по-слабия икономически растеж, новото влошаване на бюджетната ситуация и повишаването на доходността по френските държавни облигации.

Рейтингът A+ съответства на категорията за средно високо качество на дълга. Според „Фич“ обаче тези фактори затрудняват провеждането на продължителна бюджетна консолидация, необходима за ограничаване на тенденцията към нарастване на държавния дълг.

По-високи разходи по обслужването на дълга

Доходността по френските държавни облигации се е повишила значително след предишния преглед на агенцията в края на август. „Фич“ отбелязва, че ръстът е бил по-силен в сравнение с този при повечето съпоставими държави, което според агенцията показва по-голяма чувствителност на Франция към промените в доверието на финансовите пазари.

Лихвата по десетгодишните френски държавни облигации е достигнала 4,97% спрямо 4,91% ден по-рано. През предходната седмица тя е преминала и символичната граница от 5%.

Агенцията свързва натиска върху френските финанси и с политическата фрагментация и сложната социална обстановка в страната. Те увеличават трудностите пред правителството при провеждането на продължителна политика за намаляване на дефицита.

Икономиката се е свила през третото тримесечие

Френският брутен вътрешен продукт е намалял с 0,1% през третото тримесечие след стагнация през второто. Свиване е отчетено и през първото тримесечие, което засилва натиска върху правителството да постигне бюджетните си цели при по-слаба икономическа активност.

„Френската икономика е в застой“, заяви министърът на икономиката Ролан Лескюр след публикуването на данните за БВП.

По думите му решението на „Фич“ потвърждава „абсолютната необходимост до края на годината да бъде приет отговорен бюджет“, насочен към възстановяване на стабилността на публичните финанси чрез намаляване на бюджетния дефицит до 5%. Лескюр допълни, че правителството ще продължи по пътя на бюджетната консолидация.

Икономическите основи остават подкрепа за рейтинга

Въпреки понижената перспектива „Фич“ не промени самия рейтинг на Франция. Агенцията посочва като негови основни опори мащаба, богатството и диверсификацията на френската икономика, стабилността на институциите, членството в еврозоната и устойчивостта на банковия сектор.

При предишната си оценка в края на август „Фич“ беше запазила както рейтинга A+, така и стабилната перспектива, като определи френската икономика като устойчива. Оттогава обаче агенцията отчита влошаване на динамиката на държавния дълг и по-големи трудности пред бюджетното стабилизиране.

Източници: bta.bg, afp.com