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В тила на врага! Украинската армия твърди, че е унищожила два руски Су-34
  Тема: Украйна

В тила на врага! Украинската армия твърди, че е унищожила два руски Су-34

29 Октомври, 2026 20:50 396 22

  • украйна-
  • русия-
  • су-34-
  • нептун-
  • мариновка

Украинските военноморски сили съобщават за ракетен удар по летището „Мариновка“ във Волгоградска област, независимо потвърждение за броя на поразените самолети все още няма

В тила на врага! Украинската армия твърди, че е унищожила два руски Су-34 - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
УНИАН УНИАН

Украинските военноморски сили съобщиха, че са унищожили два руски изтребителя-бомбардировачи Су-34 при ракетен удар по военното летище „Мариновка“ във Волгоградска област. По украински данни атаката е извършена с далекобойна модификация на ракетата „Нептун“, известна като „Дълъг Нептун“.

„Още два самолета Су-34 са в сметката на „Дългия Нептун“, заявиха украинските военноморски сили. Според съобщението поразен е обектът край селището Октябърски, използван от 11-и смесен авиационен полк на руските Въздушно-космически сили.

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Какво твърди украинската страна

Полкът е част от 4-та смесена авиационна дивизия на 4-та армия на военновъздушните сили и противовъздушната отбрана на Русия. Украинските военни посочват, че двата Су-34 са били унищожени на територията на военното летище.

Су-34 е една от основните платформи на руската тактическа авиация за използване на управляеми авиационни бомби. Украинските военноморски сили твърдят, че самолетите се използват за удари по позиции на украинските сили, населени места и райони в близост до фронтовата линия.

Няма независимо потвърждение

По-рано руски анонимен канал в „Телеграм“ съобщи за удар по летището на 29 октомври. В публикацията се твърди, че на базата са разположени фронтови бомбардировачи Су-24М, разузнавателни самолети Су-24МР и изтребители-бомбардировачи Су-34. Каналът съобщава и за предполагаемо унищожени самолети и двама загинали руски военнослужещи.

Тези данни не са потвърдени от независими източници. В предоставената информация няма потвърждение и от руското министерство на отбраната. Не е уточнен и общият размер на щетите по летището.

„Нептун“ първоначално е разработен в Украйна като противокорабна ракета. Впоследствие е създадена версия за поразяване на наземни цели на големи разстояния. Ако украинското твърдение бъде потвърдено, ударът ще означава нова загуба за руската тактическа авиация, но окончателната оценка на щетите остава неустановена.

Източници: news.bg, unian.ua, nv.ua


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    8 7 Отговор
    Вервам на всяка написана глупост този път от УНАН

    20:51 29.10.2026

  • 2 Град София

    10 7 Отговор
    Мечтите са безплатни!

    20:52 29.10.2026

  • 3 ВОЙНА Е ВСЕ ПАК

    15 7 Отговор
    АМА С 2 САМОЛЕТА ВАШАТА НЯМА ДА Я БЪДЕ. УКРАЙНА УТЕЧЕ У КАНАЛА.

    20:52 29.10.2026

  • 4 Колкото повече

    6 10 Отговор
    толкова по-добре

    20:52 29.10.2026

  • 5 Софиянец

    6 4 Отговор
    Укрите били големи мечтатели 😂 а сега обратно в реалността

    20:53 29.10.2026

  • 6 да ве

    8 3 Отговор
    Укровермахта има цяла армия сценаристи списвачи чиято единствена работа е да творят фантазийни "победи" и да ги пропагандират!

    20:53 29.10.2026

  • 7 Пич

    5 7 Отговор
    Горките руснаци, останаха съвсем без авиация!!!
    Сега Баширов и Петров трябва да търчат да залагат боНби из цяла Украйна!!!

    20:53 29.10.2026

  • 8 Украински

    7 3 Отговор
    Военноморски Сили? Виц 🤣 По-верно е Украински Земноводни Сили.. Жаби, раци.. И те не знаят какво са..

    20:54 29.10.2026

  • 9 Боруна Лом

    7 3 Отговор
    УКРИИИИ, ОЩЕ МНОГО ЩЕ РЕВЕТЕ!

    20:54 29.10.2026

  • 10 стоян георгиев

    4 4 Отговор
    На някакъв дрон в черно море се появиха вече 3 записа, но на тази "геройска" атака няма дори една снимчица, за водео да не питаме изобщо 😂😂😂

    Коментиран от #15

    20:54 29.10.2026

  • 11 гост

    2 6 Отговор
    Неконтролируема: Генерализирана епидемия от ХИВ в Русия ! В 27 региона на Русия епидемията от ХИВ е навлязла в генерализиран стадий, съобщи академик Василий Акимкин, директор на Централния изследователски институт по епидемиология на Роспотребнадзор. Това означава, че вирусът е заплаха не само за рисковите групи, но и се разпространява сред населението като цяло. Според Акимкин, цитиран от „Независимая газета“, повече от 1% от бременните жени в тези региони са диагностицирани с ХИВ. Кемеровска, Иркутска и Свердловска области са сред най-засегнатите, като над 2% от жителите са заразени. Сред руските мъже на възраст от 40 до 50 години повече от 3% имат вируса на имунната недостатъчност, според Наталия Ладная, водещ изследовател в отдела за превенция и контрол на СПИН на Централния изследователски институт по епидемиология на Роспотребнадзор. Според нейните данни средната възраст на заразените се е увеличила от 32 на 44 години през последните 15 години, а приблизително две трети от новите случаи на ХИВ се случват чрез хетеросексуален контакт.

    Коментиран от #12

    20:56 29.10.2026

  • 12 гост

    2 5 Отговор

    До коментар #11 от "гост":

    Недостатъчното покритие с лечение остава ключов проблем. Ладная отбеляза, че само половината от хората, живеещи с ХИВ в Русия, имат потиснат вирусен товар. Това означава, че най-малко 600 000 души продължават активно да предават ХИВ. Сред пациентите, получаващи антиретровирусна терапия, приблизително 77–78% имат потиснат вирусен товар, докато референтният показател на СЗО е 95%, добави Ладная. Междувременно, през 2025 г. в здравните заведения по време на предоставяне на грижи е регистриран рекорден брой инфекции, предавани по кръвен път, най-високият от 15 години насам. Това са предимно ХИВ и хепатит C, съобщи Елена Игонина, ръководител на отдела за епидемиологично благополучие на населението на Роспотребнадзор. В момента се провеждат разследвания на 11 огнища на такива инфекции в десет региона. Освен това, за първи път от шест години насам, през 2026 г. са установени два случая на предаване на ХИВ чрез кръвопреливания. Основната причина за инфекциите се твърди, че са нарушения на санитарно-епидемиологичните разпоредби, включително използването на индивидуални катетри и глюкомери за множество пациенти.

    Коментиран от #14

    20:57 29.10.2026

  • 13 Пловдив

    1 1 Отговор
    Е това ли е новина за Българина,не случайно на ден ви четат 5 човека,

    20:57 29.10.2026

  • 14 гост

    0 4 Отговор

    До коментар #12 от "гост":

    Според Роспотребнадзор, през последните няколко години в Русия ежегодно от ХИВ умират между 30 000 и 34 000 души, което е изключително висок процент. За всеки смъртен случай има 1,5 нови случая на инфекция. Проектът на федерален бюджет за 2027 г. предвижда допълнително осигуряване на лекарства за 30 000 пациенти с ХИВ, въпреки че ежегодно се диагностицират все повече нови случаи. През 2025 г. броят им е бил 45 000, а през 2024 г. - приблизително 52 000.

    Коментиран от #20, #21

    20:58 29.10.2026

  • 15 Соломон

    1 2 Отговор

    До коментар #10 от "стоян георгиев":

    Ами нормално е да няма.В русия за това влизаш в затвора.А записа на дроновете е направен от екипажа които е бил преди това предупреден за дронове

    20:58 29.10.2026

  • 16 СССР

    4 1 Отговор
    Путин ще ви думка яко скоро укри утрепани!!

    20:58 29.10.2026

  • 17 Жълто-син парцал

    3 1 Отговор
    "На лъжата краката са къси"

    Къде скрихте днес просяк-наркоман ? Никакви селфита от фронта?Кво става с перемогата?

    20:59 29.10.2026

  • 18 Браво

    1 2 Отговор
    Ватите пак засмукаха водичка.

    20:59 29.10.2026

  • 19 Вагнер

    1 2 Отговор
    Музика за ушите! Блатото потъна.

    20:59 29.10.2026

  • 20 Соломон

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "гост":

    В бюджета на русия са заделени 3,5 милиара рубли за болните от рак.А за това да отрежат интернета са предвидени 20 милиарда рубли

    21:00 29.10.2026

  • 21 Глупак

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "гост":

    Новината е за самолети,троле. Мирчев не плаща за спам.

    21:00 29.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

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