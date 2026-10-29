В тила на врага! Украинската армия твърди, че е унищожила два руски Су-34

Украинските военноморски сили съобщиха, че са унищожили два руски изтребителя-бомбардировачи Су-34 при ракетен удар по военното летище „Мариновка“ във Волгоградска област. По украински данни атаката е извършена с далекобойна модификация на ракетата „Нептун“, известна като „Дълъг Нептун“.
„Още два самолета Су-34 са в сметката на „Дългия Нептун“, заявиха украинските военноморски сили. Според съобщението поразен е обектът край селището Октябърски, използван от 11-и смесен авиационен полк на руските Въздушно-космически сили.
Какво твърди украинската страна
Полкът е част от 4-та смесена авиационна дивизия на 4-та армия на военновъздушните сили и противовъздушната отбрана на Русия. Украинските военни посочват, че двата Су-34 са били унищожени на територията на военното летище.
Су-34 е една от основните платформи на руската тактическа авиация за използване на управляеми авиационни бомби. Украинските военноморски сили твърдят, че самолетите се използват за удари по позиции на украинските сили, населени места и райони в близост до фронтовата линия.
Няма независимо потвърждение
По-рано руски анонимен канал в „Телеграм“ съобщи за удар по летището на 29 октомври. В публикацията се твърди, че на базата са разположени фронтови бомбардировачи Су-24М, разузнавателни самолети Су-24МР и изтребители-бомбардировачи Су-34. Каналът съобщава и за предполагаемо унищожени самолети и двама загинали руски военнослужещи.
Тези данни не са потвърдени от независими източници. В предоставената информация няма потвърждение и от руското министерство на отбраната. Не е уточнен и общият размер на щетите по летището.
„Нептун“ първоначално е разработен в Украйна като противокорабна ракета. Впоследствие е създадена версия за поразяване на наземни цели на големи разстояния. Ако украинското твърдение бъде потвърдено, ударът ще означава нова загуба за руската тактическа авиация, но окончателната оценка на щетите остава неустановена.
Източници: news.bg, unian.ua, nv.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
20:51 29.10.2026
2 Град София
20:52 29.10.2026
3 ВОЙНА Е ВСЕ ПАК
20:52 29.10.2026
4 Колкото повече
20:52 29.10.2026
5 Софиянец
20:53 29.10.2026
6 да ве
20:53 29.10.2026
7 Пич
Сега Баширов и Петров трябва да търчат да залагат боНби из цяла Украйна!!!
20:53 29.10.2026
8 Украински
20:54 29.10.2026
9 Боруна Лом
20:54 29.10.2026
10 стоян георгиев
Коментиран от #15
20:54 29.10.2026
11 гост
Коментиран от #12
20:56 29.10.2026
12 гост
До коментар #11 от "гост":Недостатъчното покритие с лечение остава ключов проблем. Ладная отбеляза, че само половината от хората, живеещи с ХИВ в Русия, имат потиснат вирусен товар. Това означава, че най-малко 600 000 души продължават активно да предават ХИВ. Сред пациентите, получаващи антиретровирусна терапия, приблизително 77–78% имат потиснат вирусен товар, докато референтният показател на СЗО е 95%, добави Ладная. Междувременно, през 2025 г. в здравните заведения по време на предоставяне на грижи е регистриран рекорден брой инфекции, предавани по кръвен път, най-високият от 15 години насам. Това са предимно ХИВ и хепатит C, съобщи Елена Игонина, ръководител на отдела за епидемиологично благополучие на населението на Роспотребнадзор. В момента се провеждат разследвания на 11 огнища на такива инфекции в десет региона. Освен това, за първи път от шест години насам, през 2026 г. са установени два случая на предаване на ХИВ чрез кръвопреливания. Основната причина за инфекциите се твърди, че са нарушения на санитарно-епидемиологичните разпоредби, включително използването на индивидуални катетри и глюкомери за множество пациенти.
Коментиран от #14
20:57 29.10.2026
13 Пловдив
20:57 29.10.2026
14 гост
До коментар #12 от "гост":Според Роспотребнадзор, през последните няколко години в Русия ежегодно от ХИВ умират между 30 000 и 34 000 души, което е изключително висок процент. За всеки смъртен случай има 1,5 нови случая на инфекция. Проектът на федерален бюджет за 2027 г. предвижда допълнително осигуряване на лекарства за 30 000 пациенти с ХИВ, въпреки че ежегодно се диагностицират все повече нови случаи. През 2025 г. броят им е бил 45 000, а през 2024 г. - приблизително 52 000.
Коментиран от #20, #21
20:58 29.10.2026
15 Соломон
До коментар #10 от "стоян георгиев":Ами нормално е да няма.В русия за това влизаш в затвора.А записа на дроновете е направен от екипажа които е бил преди това предупреден за дронове
20:58 29.10.2026
16 СССР
20:58 29.10.2026
17 Жълто-син парцал
Къде скрихте днес просяк-наркоман ? Никакви селфита от фронта?Кво става с перемогата?
20:59 29.10.2026
18 Браво
20:59 29.10.2026
19 Вагнер
20:59 29.10.2026
20 Соломон
До коментар #14 от "гост":В бюджета на русия са заделени 3,5 милиара рубли за болните от рак.А за това да отрежат интернета са предвидени 20 милиарда рубли
21:00 29.10.2026
21 Глупак
До коментар #14 от "гост":Новината е за самолети,троле. Мирчев не плаща за спам.
21:00 29.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.