В тила на врага! Украинската армия твърди, че е унищожила два руски Су-34

Украинските военноморски сили съобщиха, че са унищожили два руски изтребителя-бомбардировачи Су-34 при ракетен удар по военното летище „Мариновка“ във Волгоградска област. По украински данни атаката е извършена с далекобойна модификация на ракетата „Нептун“, известна като „Дълъг Нептун“.

„Още два самолета Су-34 са в сметката на „Дългия Нептун“, заявиха украинските военноморски сили. Според съобщението поразен е обектът край селището Октябърски, използван от 11-и смесен авиационен полк на руските Въздушно-космически сили.

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Какво твърди украинската страна

Полкът е част от 4-та смесена авиационна дивизия на 4-та армия на военновъздушните сили и противовъздушната отбрана на Русия. Украинските военни посочват, че двата Су-34 са били унищожени на територията на военното летище.

Су-34 е една от основните платформи на руската тактическа авиация за използване на управляеми авиационни бомби. Украинските военноморски сили твърдят, че самолетите се използват за удари по позиции на украинските сили, населени места и райони в близост до фронтовата линия.

Няма независимо потвърждение

По-рано руски анонимен канал в „Телеграм“ съобщи за удар по летището на 29 октомври. В публикацията се твърди, че на базата са разположени фронтови бомбардировачи Су-24М, разузнавателни самолети Су-24МР и изтребители-бомбардировачи Су-34. Каналът съобщава и за предполагаемо унищожени самолети и двама загинали руски военнослужещи.

Тези данни не са потвърдени от независими източници. В предоставената информация няма потвърждение и от руското министерство на отбраната. Не е уточнен и общият размер на щетите по летището.

„Нептун“ първоначално е разработен в Украйна като противокорабна ракета. Впоследствие е създадена версия за поразяване на наземни цели на големи разстояния. Ако украинското твърдение бъде потвърдено, ударът ще означава нова загуба за руската тактическа авиация, но окончателната оценка на щетите остава неустановена.

Източници: news.bg, unian.ua, nv.ua