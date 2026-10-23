Предупреждение: САЩ може да ударят Иран още този уикенд

САЩ могат да нанесат удар по Иран още този уикенд, заяви американският дипломат Том Барак на фона на поредицата от заплахи, отправени през последните дни от Вашингтон и Израел.
„Възможно ли е да има удар този уикенд? Напълно възможно“, каза Барак. Той е посланик на САЩ в Анкара и специален пратеник за Сирия. Изказването му беше предадено от Франс прес.
Вашингтон оставя отворен и дипломатическия вариант
В същото време Барак подчерта, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е отворен за споразумение с Иран.
Преговорите между Вашингтон и Техеран остават в задънена улица близо осем месеца след началото на конфликта, предизвикан от израелско-американски удари срещу Иран.
Тръмп говори за „мек“ и „твърд“ подход
През последните седмици Тръмп неколкократно заяви, че скоро ще вземе решение за Иран. Американският президент загатна, че може да избере както „мекия подход“, така и „твърдия подход“.
Досега Тръмп е давал да се разбере, че подобни действия няма да бъдат предприети преди изборите в САЩ на 3 ноември. Новото изявление на Барак обаче поставя възможността за удар още този уикенд в центъра на дипломатическите сигнали от Вашингтон.
Израелският премиер Бенямин Нетаняху, когото Тръмп публично подкрепи преди парламентарните избори в Израел, заяви преди дни, че свалянето на иранския режим е единственият начин да бъде премахната заплахата, идваща от Техеран.
Президентът на Иран Масуд Пезешкиан планира да посети Русия следващата седмица, където възнамерява да се срещне с руския президент Владимир Путин. Това съобщи министърът на външните работи на Ислямската република Абас Арагчи, цитиран от световните агенции.
Той припомни, че на 19 октомври в Иран беше руският министър на външните работи Сергей Лавров. „Развитието на политическото и икономическото сътрудничество, изпълнението на съвместните договорености и укрепването на всеобхватното стратегическо партньорство между Иран и Русия бяха основните теми на тези преговори“, заяви Арагчи относно визитата на Лавров в Техеран.
„Следващата седмица преговорите и консултациите ще продължат в Москва с участието на президентите на двете страни“, добави той на страницата си в Инстаграм.
Източници: bta.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хумснист
Коментиран от #14
22:21 23.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 РЕАЛИСТ
Коментиран от #17
22:25 23.10.2026
4 Не не е така!
22:26 23.10.2026
5 Анонимен
22:26 23.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Ами
печелиииииии, и неговото име еееееееее ... :)
22:29 23.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Само бой по
Коментиран от #11, #12, #13
22:35 23.10.2026
10 Аятоласите
22:37 23.10.2026
11 РЕАЛИСТ
До коментар #9 от "Само бой по":Това Цветанов ли ти го каза? Щото няма никакво доказателство, кой и защо го направи. Имам си своите предположения, но нейсе.
22:38 23.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Леле
До коментар #1 от "Хумснист":Той Путлечо никой не може да го намери понеже се крие под земята на курилите
Коментиран от #19
22:43 23.10.2026
15 Няма да останат по на зад
22:44 23.10.2026
16 Гражданин.
22:45 23.10.2026
17 Ами
До коментар #3 от "РЕАЛИСТ":Преди време гледах едно изказване на професор Дзян Сюецин в което
се говореше за САЩ конфликта им с Иран. И доста други неща.
В него той предвижда сухопътна операция и разгром на САЩ.
Огромна част то прогнозите му се сбъдват. Наричат го китайския Нострадамус.
Потърсете. Изгледайте го. И ... Молете се да греши.
22:47 23.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 АЙ КУПЕЙКИ
ТРЪМП ПАК НАШ ЛИ Е ?
23:02 23.10.2026
21 КРЕМЪЛСКИ БОТ
ЩЕ БЪДЕ ВИНОВЕН
ЗА ВИСОКИТЕ ЦЕНИ НА
ДИЗЕЛЪТ?
23:03 23.10.2026
22 А ДАНО
23:26 23.10.2026
23 Джуджето Путин
23:35 23.10.2026