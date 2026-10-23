Предупреждение: САЩ може да ударят Иран още този уикенд

САЩ могат да нанесат удар по Иран още този уикенд, заяви американският дипломат Том Барак на фона на поредицата от заплахи, отправени през последните дни от Вашингтон и Израел.

„Възможно ли е да има удар този уикенд? Напълно възможно“, каза Барак. Той е посланик на САЩ в Анкара и специален пратеник за Сирия. Изказването му беше предадено от Франс прес.

Вашингтон оставя отворен и дипломатическия вариант

В същото време Барак подчерта, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е отворен за споразумение с Иран.

„Той е на разположение и достъпен, а ние сме на масата за преговори вече много месеци“, заяви американският дипломат.

Преговорите между Вашингтон и Техеран остават в задънена улица близо осем месеца след началото на конфликта, предизвикан от израелско-американски удари срещу Иран.

Тръмп говори за „мек“ и „твърд“ подход

През последните седмици Тръмп неколкократно заяви, че скоро ще вземе решение за Иран. Американският президент загатна, че може да избере както „мекия подход“, така и „твърдия подход“.

Досега Тръмп е давал да се разбере, че подобни действия няма да бъдат предприети преди изборите в САЩ на 3 ноември. Новото изявление на Барак обаче поставя възможността за удар още този уикенд в центъра на дипломатическите сигнали от Вашингтон.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху, когото Тръмп публично подкрепи преди парламентарните избори в Израел, заяви преди дни, че свалянето на иранския режим е единственият начин да бъде премахната заплахата, идваща от Техеран.

Президентът на Иран Масуд Пезешкиан планира да посети Русия следващата седмица, където възнамерява да се срещне с руския президент Владимир Путин. Това съобщи министърът на външните работи на Ислямската република Абас Арагчи, цитиран от световните агенции.

Той припомни, че на 19 октомври в Иран беше руският министър на външните работи Сергей Лавров. „Развитието на политическото и икономическото сътрудничество, изпълнението на съвместните договорености и укрепването на всеобхватното стратегическо партньорство между Иран и Русия бяха основните теми на тези преговори“, заяви Арагчи относно визитата на Лавров в Техеран.

„Следващата седмица преговорите и консултациите ще продължат в Москва с участието на президентите на двете страни“, добави той на страницата си в Инстаграм.

Източници: bta.bg