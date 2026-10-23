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Предупреждение: САЩ може да ударят Иран още този уикенд
  Тема: Иранската криза

Предупреждение: САЩ може да ударят Иран още този уикенд

23 Октомври, 2026 22:18 1 324 23

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Американският дипломат Том Барак заяви, че президентът Доналд Тръмп остава отворен и за споразумение с Техеран

Предупреждение: САЩ може да ударят Иран още този уикенд - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

САЩ могат да нанесат удар по Иран още този уикенд, заяви американският дипломат Том Барак на фона на поредицата от заплахи, отправени през последните дни от Вашингтон и Израел.

„Възможно ли е да има удар този уикенд? Напълно възможно“, каза Барак. Той е посланик на САЩ в Анкара и специален пратеник за Сирия. Изказването му беше предадено от Франс прес.

Вашингтон оставя отворен и дипломатическия вариант

В същото време Барак подчерта, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е отворен за споразумение с Иран.

„Той е на разположение и достъпен, а ние сме на масата за преговори вече много месеци“, заяви американският дипломат.

Преговорите между Вашингтон и Техеран остават в задънена улица близо осем месеца след началото на конфликта, предизвикан от израелско-американски удари срещу Иран.

Тръмп говори за „мек“ и „твърд“ подход

През последните седмици Тръмп неколкократно заяви, че скоро ще вземе решение за Иран. Американският президент загатна, че може да избере както „мекия подход“, така и „твърдия подход“.

Досега Тръмп е давал да се разбере, че подобни действия няма да бъдат предприети преди изборите в САЩ на 3 ноември. Новото изявление на Барак обаче поставя възможността за удар още този уикенд в центъра на дипломатическите сигнали от Вашингтон.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху, когото Тръмп публично подкрепи преди парламентарните избори в Израел, заяви преди дни, че свалянето на иранския режим е единственият начин да бъде премахната заплахата, идваща от Техеран.

Президентът на Иран Масуд Пезешкиан планира да посети Русия следващата седмица, където възнамерява да се срещне с руския президент Владимир Путин. Това съобщи министърът на външните работи на Ислямската република Абас Арагчи, цитиран от световните агенции.

Той припомни, че на 19 октомври в Иран беше руският министър на външните работи Сергей Лавров. „Развитието на политическото и икономическото сътрудничество, изпълнението на съвместните договорености и укрепването на всеобхватното стратегическо партньорство между Иран и Русия бяха основните теми на тези преговори“, заяви Арагчи относно визитата на Лавров в Техеран.

„Следващата седмица преговорите и консултациите ще продължат в Москва с участието на президентите на двете страни“, добави той на страницата си в Инстаграм.

Източници: bta.bg


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хумснист

    14 8 Отговор
    Ще удари ако Путин му разреши.

    Коментиран от #14

    22:21 23.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 РЕАЛИСТ

    13 5 Отговор
    Идват избори за конгреса и никой никого няма да удря. Увеличи ли се цената на петрола и републиканците губят Конгреса. После Тръмп ще яде шамари.

    Коментиран от #17

    22:25 23.10.2026

  • 4 Не не е така!

    14 3 Отговор
    Тръмп ще изчака изборите, а за Израел никой не гарантира!

    22:26 23.10.2026

  • 5 Анонимен

    16 8 Отговор
    Е какво да ударят? Удариха Иран а Иран удари всички американски бази в персийския залив.

    22:26 23.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ами

    7 7 Отговор
    Призът за най-добръ скок от самолетоносач,
    печелиииииии, и неговото име еееееееее ... :)

    22:29 23.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Само бой по

    6 16 Отговор
    Чалмосаните терористи дето взривиха летище Бургас

    Коментиран от #11, #12, #13

    22:35 23.10.2026

  • 10 Аятоласите

    5 7 Отговор
    Са вредни за собствения си народ

    22:37 23.10.2026

  • 11 РЕАЛИСТ

    2 6 Отговор

    До коментар #9 от "Само бой по":

    Това Цветанов ли ти го каза? Щото няма никакво доказателство, кой и защо го направи. Имам си своите предположения, но нейсе.

    22:38 23.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Леле

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "Хумснист":

    Той Путлечо никой не може да го намери понеже се крие под земята на курилите

    Коментиран от #19

    22:43 23.10.2026

  • 15 Няма да останат по на зад

    3 3 Отговор
    От нацистки Израел я.

    22:44 23.10.2026

  • 16 Гражданин.

    1 4 Отговор
    Въобще да не чакат и петрола да стане 200 долара за варел.

    22:45 23.10.2026

  • 17 Ами

    6 4 Отговор

    До коментар #3 от "РЕАЛИСТ":

    Преди време гледах едно изказване на професор Дзян Сюецин в което
    се говореше за САЩ конфликта им с Иран. И доста други неща.
    В него той предвижда сухопътна операция и разгром на САЩ.
    Огромна част то прогнозите му се сбъдват. Наричат го китайския Нострадамус.
    Потърсете. Изгледайте го. И ... Молете се да греши.

    22:47 23.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 АЙ КУПЕЙКИ

    2 0 Отговор
    КОМЕНТИРАЙТЕ .

    ТРЪМП ПАК НАШ ЛИ Е ?

    23:02 23.10.2026

  • 21 КРЕМЪЛСКИ БОТ

    2 2 Отговор
    ПАК ЗЕЛЕНСКИ ЛИ
    ЩЕ БЪДЕ ВИНОВЕН
    ЗА ВИСОКИТЕ ЦЕНИ НА
    ДИЗЕЛЪТ?

    23:03 23.10.2026

  • 22 А ДАНО

    0 0 Отговор
    Иран представи новия си ударен дрон камикадзе „Шахед-136Б“ (Shahed-136B) с обсег на действие до 4000 километра И С РУСКА ПОМОЩ 12000 километра

    23:26 23.10.2026

  • 23 Джуджето Путин

    0 0 Отговор
    Айде от кога го чакаме

    23:35 23.10.2026

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