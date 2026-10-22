Над Черно море! Френски и натовски самолети цистерни са засечени край България

Два самолета цистерни Airbus A330 са били засечени над района на Черно море близо до България. Единият е експлоатиран от френските военновъздушни сили, а другият е част от Многонационалната флота на НАТО за въздушно презареждане, съобщава „Фокус“.
Данните за полетите са публикувани чрез платформата за проследяване Itamilradar. Френският самолет е излетял от авиобазата Истр в Южна Франция, докато натовският A330 е започнал полета си от Кьолн, Германия.
Траектории, свързани с дозареждане във въздуха
Двата самолета са действали над западната част на Черно море. Проследените траектории съответстват на активност, свързана с презареждане на гориво във въздуха. Изтребителите, които евентуално са участвали в операцията, не се виждат на публичните платформи за проследяване, а конкретната мисия не е уточнена.
Самолетите цистерни позволяват на бойните самолети да останат по-дълго във въздуха, без да се връщат в базата за зареждане. Така се увеличават автономността и ефективният им радиус на действие.
Активността е регистрирана два дни след приключването на учението на НАТО „Steadfast Noon“. Самото наличие на самолет цистерна в района не потвърждава конкретна бойна операция или участие на определени изтребители.
Източници: focus-news.net
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Делю Хайдутин
19:26 22.10.2026
3 Малее
19:26 22.10.2026
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5 Храна
19:27 22.10.2026
6 Кина
Коментиран от #20
19:27 22.10.2026
7 Маша
19:28 22.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 освен кораби
19:28 22.10.2026
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14 Таково триене
19:32 22.10.2026
15 Пенчо
19:32 22.10.2026
16 няма страшно
До коментар #1 от "усс.ран русофил":който му трябва, ги следи..
19:33 22.10.2026
17 Швейк
19:33 22.10.2026
18 Вова
19:35 22.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Гресирана ватенка
До коментар #6 от "Кина":Мазни се с гресчица 😁
Коментиран от #22
19:36 22.10.2026
21 Боруна Лом
19:36 22.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Франция
19:38 22.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Ами вече е остров
До коментар #24 от "Атина Палада":🤣🤣🤣🤣
19:42 22.10.2026
27 Когато стане горещо
До коментар #24 от "Атина Палада":Когато стане горещо Крим ще е остров, който всеки ще иска да напусне.
19:44 22.10.2026
28 Какво странно има в това?
19:46 22.10.2026
29 604
19:48 22.10.2026
30 да бе да
19:50 22.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Фокус нет?
20:01 22.10.2026
33 Кой ще посмее?
До коментар #31 от "Маринов":Кой ще посмее да стреля по натовски самолет?
Коментиран от #36
20:02 22.10.2026
34 Констатация
20:10 22.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Кой ще посмее?
До коментар #33 от "Кой ще посмее?":Недоволни много, отговори - никакви. Пълно идейно безсилие.
20:52 22.10.2026