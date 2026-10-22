Над Черно море! Френски и натовски самолети цистерни са засечени край България

Два самолета цистерни Airbus A330 са били засечени над района на Черно море близо до България. Единият е експлоатиран от френските военновъздушни сили, а другият е част от Многонационалната флота на НАТО за въздушно презареждане, съобщава „Фокус“.

Данните за полетите са публикувани чрез платформата за проследяване Itamilradar. Френският самолет е излетял от авиобазата Истр в Южна Франция, докато натовският A330 е започнал полета си от Кьолн, Германия.

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Траектории, свързани с дозареждане във въздуха

Двата самолета са действали над западната част на Черно море. Проследените траектории съответстват на активност, свързана с презареждане на гориво във въздуха. Изтребителите, които евентуално са участвали в операцията, не се виждат на публичните платформи за проследяване, а конкретната мисия не е уточнена.

Самолетите цистерни позволяват на бойните самолети да останат по-дълго във въздуха, без да се връщат в базата за зареждане. Така се увеличават автономността и ефективният им радиус на действие.

Активността е регистрирана два дни след приключването на учението на НАТО „Steadfast Noon“. Самото наличие на самолет цистерна в района не потвърждава конкретна бойна операция или участие на определени изтребители.

Източници: focus-news.net