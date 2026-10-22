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Над Черно море! Френски и натовски самолети цистерни са засечени край България
  Тема: Украйна

Над Черно море! Френски и натовски самолети цистерни са засечени край България

22 Октомври, 2026 19:23 991 36

  • самолети цистерни-
  • нато-
  • франция-
  • черно море-
  • въздушно презареждане-
  • еманюел макрон

Два Airbus A330 са проследени над западната част на Черно море, данните сочат активност, свързана с въздушно презареждане

Над Черно море! Френски и натовски самолети цистерни са засечени край България - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Два самолета цистерни Airbus A330 са били засечени над района на Черно море близо до България. Единият е експлоатиран от френските военновъздушни сили, а другият е част от Многонационалната флота на НАТО за въздушно презареждане, съобщава „Фокус“.

Данните за полетите са публикувани чрез платформата за проследяване Itamilradar. Френският самолет е излетял от авиобазата Истр в Южна Франция, докато натовският A330 е започнал полета си от Кьолн, Германия.

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Траектории, свързани с дозареждане във въздуха

Двата самолета са действали над западната част на Черно море. Проследените траектории съответстват на активност, свързана с презареждане на гориво във въздуха. Изтребителите, които евентуално са участвали в операцията, не се виждат на публичните платформи за проследяване, а конкретната мисия не е уточнена.

Самолетите цистерни позволяват на бойните самолети да останат по-дълго във въздуха, без да се връщат в базата за зареждане. Така се увеличават автономността и ефективният им радиус на действие.

Активността е регистрирана два дни след приключването на учението на НАТО „Steadfast Noon“. Самото наличие на самолет цистерна в района не потвърждава конкретна бойна операция или участие на определени изтребители.

Източници: focus-news.net


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Делю Хайдутин

    26 9 Отговор
    Търсят си белята.

    19:26 22.10.2026

  • 3 Малее

    22 5 Отговор
    военолюбците нападат Путин?!

    19:26 22.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Храна

    19 5 Отговор
    За рибите

    19:27 22.10.2026

  • 6 Кина

    25 7 Отговор
    Френските синдикати не се разбраха с властта исканията им бяха отхвърлени защото парите изчезнали..! Когато народа пали забележителности на които преди време си е правил снимки а власта плаши с армия и вечерен час гневът и отмъщението са 100% сигурни..

    Коментиран от #20

    19:27 22.10.2026

  • 7 Маша

    17 4 Отговор
    Остро осъждам цистерните, пречещи на мирното корабоплаване!

    19:28 22.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 освен кораби

    24 6 Отговор
    ще потъват и самолети скоро , май ? дано не са пак потърпевши българските летци заради смахнатите натовски главочи.

    19:28 22.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Таково триене

    22 1 Отговор
    и под турско не е имало!

    19:32 22.10.2026

  • 15 Пенчо

    12 0 Отговор
    Ще пълнят нафта да продават! сега там е далаверата!

    19:32 22.10.2026

  • 16 няма страшно

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "усс.ран русофил":

    който му трябва, ги следи..

    19:33 22.10.2026

  • 17 Швейк

    10 2 Отговор
    Така започна тесеве!

    19:33 22.10.2026

  • 18 Вова

    1 8 Отговор
    Време е да се омитам!

    19:35 22.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Гресирана ватенка

    2 7 Отговор

    До коментар #6 от "Кина":

    Мазни се с гресчица 😁

    Коментиран от #22

    19:36 22.10.2026

  • 21 Боруна Лом

    12 1 Отговор
    ВСИЧКИ САКЪТЛЪЦИ СА ПОД ТЯХНО РЪКОВОДСТВО!

    19:36 22.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Франция

    8 0 Отговор
    не е ли в НАТО?

    19:38 22.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Ами вече е остров

    0 4 Отговор

    До коментар #24 от "Атина Палада":

    🤣🤣🤣🤣

    19:42 22.10.2026

  • 27 Когато стане горещо

    1 8 Отговор

    До коментар #24 от "Атина Палада":

    Когато стане горещо Крим ще е остров, който всеки ще иска да напусне.

    19:44 22.10.2026

  • 28 Какво странно има в това?

    5 8 Отговор
    Какво странно има в това натовски самолети да летят във въздушното пространство на натовски държави?

    19:46 22.10.2026

  • 29 604

    4 0 Отговор
    Лама мирчи, що не възвисява крадеф ся...!

    19:48 22.10.2026

  • 30 да бе да

    7 1 Отговор
    щот немогат да кацнат в България или Румъния да ги заредят

    19:50 22.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Фокус нет?

    5 0 Отговор
    Смешен източник. Фантазьори.

    20:01 22.10.2026

  • 33 Кой ще посмее?

    1 8 Отговор

    До коментар #31 от "Маринов":

    Кой ще посмее да стреля по натовски самолет?

    Коментиран от #36

    20:02 22.10.2026

  • 34 Констатация

    2 2 Отговор
    Неемъ страшну, другарЕ, спокойно, ве, всичко вълрви по план!!! Шъ фосфорицираме...!!! -)))))

    20:10 22.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Кой ще посмее?

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Кой ще посмее?":

    Недоволни много, отговори - никакви. Пълно идейно безсилие.

    20:52 22.10.2026