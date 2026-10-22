Вирусът „Шамонда“: какъв е рискът за хората

Франция съобщи за първия документиран случай на заразяване на човек с вируса „Шамонда“. Пациентът е бил тежко имунокомпрометиран, лекуван е за сериозно заболяване в Лион и е починал в началото на октомври.

Европейският център за профилактика и контрол на заболяванията посочва, че все още се изяснява дали вирусът е причинил или е допринесъл за смъртта, както и по какъв начин е настъпило заразяването. Френските власти смятат за най-вероятна хипотезата инфекцията да е предадена чрез ухапване от дребно кръвосмучещо насекомо от рода Culicoides в източната част на страната.

„Въз основа на наличната информация и познанията за предаването на близкородствени вируси това е изолиран случай при човек и засега е малко вероятно да доведе до по-широко разпространение“, заяви Световната здравна организация.

Според френските власти мозъчните усложнения, наблюдавани при пациента, много вероятно са били свързани с инфекцията, но разследването продължава. Случаят е определен като изключителен, тъй като до момента „Шамонда“ е бил известен като вирус, засягащ животни, а не хора.

Вирус, който засяга основно говеда

„Шамонда“ принадлежи към групата на ортобунявирусите, към която се отнася и вирусът „Шмаленберг“. Предава се чрез ухапвания от дребни кръвосмучещи насекоми и засяга предимно говеда. Инфекции са установени също при овце, кози, коне и алпаки.

Вирусът е открит за първи път при говеда в Нигерия през 1965 г. Впоследствие е регистриран в части от Африка и Азия. В Европа е идентифициран за първи път в края на юли 2026 г., след като е открит при болни селскостопански животни.

Към 20 октомври случаи са съобщени в повече от дузина европейски държави, сред които Франция, Германия, Испания и Ирландия. Франция смята, че вирусът е циркулирал на нейна територия още от пролетта.

Какви са последиците за животните

При заразените животни могат да се появят треска, диария и намалено производство на мляко. По-тежките последици включват аборти и сериозни малформации на плода. При някои коне са описани и неврологични нарушения.

Световната организация за здраве на животните предупреждава, че пълното въздействие на европейските варианти на вируса все още не е изяснено. „Шамонда“ не е включен в списъка на заболяванията, подлежащи на задължително докладване пред организацията, а данните за разпространението му може да не дават пълна картина.

Европейският център за профилактика и контрол на заболяванията продължава да работи с френските власти и партньорските институции за оценка на риска и за проверка дали има други случаи при хора. Засега здравните власти не установяват риск за общото население.

Източници: news.bg, marketscreener.com, apnews.com