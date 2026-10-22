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Вирусът „Шамонда“: какъв е рискът за хората

Вирусът „Шамонда“: какъв е рискът за хората

22 Октомври, 2026 21:23 1 375 12

  • вирусът шамонда-
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  • зоонози-
  • селскостопански животни

Франция съобщи за първия документиран случай при човек, пациентът е бил тежко имунокомпрометиран и е починал, но властите не установяват риск за общото население

Вирусът „Шамонда“: какъв е рискът за хората - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Reuters Reuters

Франция съобщи за първия документиран случай на заразяване на човек с вируса „Шамонда“. Пациентът е бил тежко имунокомпрометиран, лекуван е за сериозно заболяване в Лион и е починал в началото на октомври.

Европейският център за профилактика и контрол на заболяванията посочва, че все още се изяснява дали вирусът е причинил или е допринесъл за смъртта, както и по какъв начин е настъпило заразяването. Френските власти смятат за най-вероятна хипотезата инфекцията да е предадена чрез ухапване от дребно кръвосмучещо насекомо от рода Culicoides в източната част на страната.

„Въз основа на наличната информация и познанията за предаването на близкородствени вируси това е изолиран случай при човек и засега е малко вероятно да доведе до по-широко разпространение“, заяви Световната здравна организация.

Според френските власти мозъчните усложнения, наблюдавани при пациента, много вероятно са били свързани с инфекцията, но разследването продължава. Случаят е определен като изключителен, тъй като до момента „Шамонда“ е бил известен като вирус, засягащ животни, а не хора.

Вирус, който засяга основно говеда

„Шамонда“ принадлежи към групата на ортобунявирусите, към която се отнася и вирусът „Шмаленберг“. Предава се чрез ухапвания от дребни кръвосмучещи насекоми и засяга предимно говеда. Инфекции са установени също при овце, кози, коне и алпаки.

Вирусът е открит за първи път при говеда в Нигерия през 1965 г. Впоследствие е регистриран в части от Африка и Азия. В Европа е идентифициран за първи път в края на юли 2026 г., след като е открит при болни селскостопански животни.

Към 20 октомври случаи са съобщени в повече от дузина европейски държави, сред които Франция, Германия, Испания и Ирландия. Франция смята, че вирусът е циркулирал на нейна територия още от пролетта.

Какви са последиците за животните

При заразените животни могат да се появят треска, диария и намалено производство на мляко. По-тежките последици включват аборти и сериозни малформации на плода. При някои коне са описани и неврологични нарушения.

Световната организация за здраве на животните предупреждава, че пълното въздействие на европейските варианти на вируса все още не е изяснено. „Шамонда“ не е включен в списъка на заболяванията, подлежащи на задължително докладване пред организацията, а данните за разпространението му може да не дават пълна картина.

Европейският център за профилактика и контрол на заболяванията продължава да работи с френските власти и партньорските институции за оценка на риска и за проверка дали има други случаи при хора. Засега здравните власти не установяват риск за общото население.

Източници: news.bg, marketscreener.com, apnews.com


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Перо

    7 0 Отговор
    Днес успях да видя предупреждение от Маг за предстоящи вируси. Казваше и как да се лекува, но винаги го триеха. Защо, искат заразата отново да изненада хората, и да не знаят какво да правят ли?

    21:27 22.10.2026

  • 2 Тик-Ток

    5 0 Отговор
    Вируса шамонда е опасен само за глупаците

    21:32 22.10.2026

  • 3 Трол

    9 0 Отговор
    Ем хайде честито,а аз си помислих че забравиха да пуснат новия ковид 19

    21:32 22.10.2026

  • 4 мда

    9 0 Отговор
    Макеона губи контрол над държавата и казва че има вирус. И почват локдауни, маски и терор.

    21:33 22.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 хмм

    7 0 Отговор
    Тоя цирк с вирусите вече не върви.

    21:38 22.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 нема се боите

    3 0 Отговор
    Това не е чума и Франция може да си разследва без да взема мерки. Нема страшно. Щом са държави от ЕС, то при тях всичко е под контрол и нищо не може да се разпространи ей така.
    А тоя какво е работил - да не се окаже, че е изследвал Шамонда за мирни цели?

    21:40 22.10.2026

  • 11 Проф.Юлиян Кирилов

    3 0 Отговор
    Няма информация,къде е открит вируса в кръвта,на пациента,или в церебпоспиналтата течтост къде е топиката,при човека.
    Аналогичен щам ли е,както при животните,или е модефичиран.

    21:44 22.10.2026

  • 12 ........–

    0 0 Отговор
    Сат.ани.стите искат редукция на стадото.

    22:17 22.10.2026

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