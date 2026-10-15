Тежки поражения за руската бойна авиация! Украинската армия унищожи четири Су-34 в тила на врага

Четири руски самолета Су-34 са унищожени, а други два са повредени при удар по военното летище „Борисоглебск“ във Воронежка област. Това съобщи украинският президент Володимир Зеленски, който публикува и сателитна снимка с останките на самолетите.
„Четири самолета Су-34 са унищожени, а още два са повредени“, написа Зеленски. По думите му машините са били подготвени за нови удари срещу Украйна и са били оборудвани с авиобомби.
Ударът е нанесен с „Нептун“
Украинските Военноморски сили съобщиха, че атаката е извършена през нощта на 15 октомври с бреговия ракетен комплекс „Нептун“. Според военното ведомство са поразени шест самолета Су-34М, като повредите са с различна степен. На летището са регистрирани вторични детонации и пожар, а е унищожено и техническо оборудване за осигуряване на полетите.
Разминаването между съобщенията е в описанието на щетите: Зеленски говори за четири унищожени и два повредени самолета, докато Военноморските сили съобщават за шест машини с различна степен на повреди. Ройтерс посочи, че украинският Генерален щаб е потвърдил повреди по шест Су-34М, но независима проверка на твърденията не е извършена.
Зеленски съобщи и за други поразени цели
Украинският президент заяви, че украинските способности за далечни удари са били използвани и срещу обект в Орловска област, предназначен за съхранение и изстрелване на ударни дронове. По думите му е поразена и цел в Черно море.
Зеленски заяви, че операциите с оръжия с голям обсег ще продължат, докато Русия продължава войната. Той благодари на личния състав на Военноморските сили за операцията.
Военен експерт оцени загубата като тежка
Военният експерт Иван Киричевски определи загубата на шест самолета Су-34 като тежък удар по руския военен потенциал. По думите му през първите девет месеца на годината руският военнопромишлен комплекс е доставил само две партиди нови Су-34, общо не повече от четири-пет машини.
Твърденията за щетите и последиците от удара са направени от украинската страна и все още не са потвърдени независимо.
Източници: news.bg, investing.com, amp.dw.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 СПРАВКА :
17 февруари 2024 г.Факти, трябва да бъдете докладвани за разпространение на
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Коментиран от #11, #97
18:43 15.10.2026
2 Кина
Коментиран от #24
18:43 15.10.2026
3 Последният софиянец
Коментиран от #18, #20, #26, #28, #98
18:45 15.10.2026
4 Бай Ставри
18:45 15.10.2026
5 Не може да бъде
18:45 15.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 И Киев е Руски
18:45 15.10.2026
8 зИленски
Коментиран от #59
18:46 15.10.2026
9 Зеленният наркоман от Киев
Каква цел? - Гражданският кораб кай Сулина?
Зеленски си призна, че извършва терористичните атаки в Черно море срещу търговското корабоплаване.
Не съобщава с каква цел го прави, но вече е повече от ясно, че хвърля вината върху Русия, за да вкара НАТО в Черно море.
Следващата му стъпка ще бтде да провокира война между НАТО и Русия.
Коментиран от #70
18:48 15.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Руси Филев
18:49 15.10.2026
13 Тов. ЧЛЕНИН
18:50 15.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Там са
До коментар #3 от "Последният софиянец":утре някой генерал ще даде фира!
18:51 15.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Ами
18:53 15.10.2026
22 Тотал Щета
Путин също страда, тъй като сега вместо 5 години, ще му трябват поне 20, за да превземе село Малая Токмачка.
18:53 15.10.2026
23 Ами...
18:53 15.10.2026
24 Чудя се
До коментар #2 от "Кина":В Украйна унищожиха едно цяло поколение и сега се "фукат" с някакви успехи.Докога ще се самозалъгват,че могат да победят.
Коментиран от #89
18:53 15.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН.
САЩ И ЕС ЗАГУБИХА ОРЪЖИЯ ЗА =550 МЛРД.$.. А РУСКИТЕ РАКЕТИ СТАНАХА
ПОВЕЧЕ. В УКРАЙНА ИМА
ПРЕДОСТАТЪЧНО РУСКИ НАЕМНИЦИ =720 000-ЧАСТ ОТ = 2,4 МЛН.РЕДОВНА РУСКА
АРМИЯ.АКО ЦЕЛТА БЕШЕ
УНИЩОЖЕНИЕ НА УКРАЙНА,ЗА ТОВА РУСИЯ ИМА ВАКУУМНИ "ОДАБ-9000" КОИТО ЗА
МИНУТИ ЩЕ Я ИЗПЕПЕЛЯТ.
СВО- СТРУВА НА РУСИЯ ЕДВА = 3 % ОТ БВП !
БЕЗ ЗНАЧЕНИЯ НА САНКЦИИТЕ ,ЗА 2026 г.🇷🇺 РУСИЯ Е С УВЕЛИЧЕН ЗЛАТНО ВАЛУТЕН РЕЗЕРВ НА =730 МЛРД $,СТАБИЛНА ИКОНОМИКА И ТРИ ПЪТИ ПО-МОЩНА ВОЕННА ПРОМИШЛЕНОСТ ОТ ТАЗИ НА САЩ И НАТО ОБЩО - ДУМИ НА МАРК РЮТЕ-ГЕН.СЕК.НА НАТО. ЯДРЕНИЯТ 🇷🇺РУСКИ АРСЕНАЛ Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ И ОБНОВЕН С НОВИ С-МИ,КАТО 12 бр 🇷🇺SS-X-30,СА ДОСТАТЪЧНИ ЗА =9 МИН. САЩ И НАТО ДА БЪДАТ ИЗПЕПЕЛЕНИ. БЕЗ ШАНС ЗА ПРОТИВОД. В ПЕНТАГОНА ВЕЧЕ КОМЕНТИРАХА ТОВА .ЗА 2022 г.ГР.МОСКВА (13-19 МЛН.ЖИТ ), Е ОПРЕДЕЛЕН ОТ КОМИСИЯ В ООН ЗА НАЙ-ДОБЪР ГРАД В СВЕТА С ОТЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И СТАНДАРТ ( ИЗ МЕЖДУ 50 СВЕТ.МЕГАЛОПОЛИСА ).
Коментиран от #41, #52, #87
18:53 15.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 И Киев е Руски
Коментиран от #40
18:54 15.10.2026
30 Ами...
18:54 15.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 чичо Кольо пие бира
18:55 15.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 АМИ ХУБАВО
НЯМАМ ПРЕДСТАВА
18:56 15.10.2026
35 Да си избереш Тато от Тему 🤣
18:57 15.10.2026
36 Браво на украинците !💪
Коментиран от #81
18:57 15.10.2026
37 Пич
Колко правилно презирам безмозъчните индивиди от паветата!!?
Пфу...
Коментиран от #79
18:58 15.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 ГРУ гайтанжиева
До коментар #27 от "ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН.":Московски фейк , разпространяван от полезни ... и д и о т и !
18:59 15.10.2026
42 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦
Коментиран от #48, #57, #65
18:59 15.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 ПУТИНОВО БЕЗСИЛИЕ
Коментиран от #66, #91, #93
19:00 15.10.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 И Киев е Руски
Коментиран от #58
19:02 15.10.2026
48 И Киев е Руски
До коментар #42 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":И на сестрите.Мух..ооооо
19:02 15.10.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Сашо
Коментиран от #72
19:04 15.10.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Не се напъвай
До коментар #27 от "ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН.":ТияГлупости не вървят .
Коментиран от #83
19:04 15.10.2026
53 Гресирана ватенка
19:04 15.10.2026
54 Баш Хайдутин и действащ комунист😁
19:05 15.10.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Не сме
До коментар #42 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":Няма как да сме братя нито с украинци, нито с руснаци. Не сме варяги. Украинците и руснаците са братя, защото са варяги.
Коментиран от #64
19:06 15.10.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Дайте кинти
19:07 15.10.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Заради Украйна
А после когато покрайнина та стане член на ЕС и на алианса , представете си какво ще стане , когато руснаците нарекли се "украинци " плъзнат свободно из Европа .
19:08 15.10.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Подводницата "Слава"
До коментар #42 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":И на братчедите от махлата.
19:08 15.10.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Сатана Z
Русия ще отговори на ударите на Украйна по петролни рафинерии, логистични и енергийни съоръжения. „Не е трябвало да започват“, заяви Путин.
Путин на практика ясно заяви, че ще спре електрозахранването на Украйна и цялата жизненоважна инфраструктура, без да се замисля.
Зеленски провокира хуманитарна катастрофа в Украйна. Спомнете си това следващия път, когато дойде да се възползва от вашата трагедия, твърдейки, че руснаците са виновни.
Пригответе се за покачващи се цени, глад и студена вълна.
Коментиран от #74, #75
19:09 15.10.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Шопо
До коментар #9 от "Зеленният наркоман от Киев":Трета световна война ще бъде с ядрено оръжие.
Коментиран от #103
19:11 15.10.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Научи се
До коментар #64 от "И у коя Република":Ако си руснак или украинец, вземи си научи историята. Къде търсите варягите сред тези републики? Самите руснаци/украинци са деноминации на варягите.
Коментиран от #82
19:11 15.10.2026
74 Украйна сигурно няма да отговаря?
До коментар #67 от "Сатана Z":На Русия и предстои най-суровата зима .
19:14 15.10.2026
75 Пепи Волгата
До коментар #67 от "Сатана Z":На мен ми е през онази работа, защото аз избрах еврото, то било хубаво така 25000 еврака на месец в топлото джобче, жив и здрав да съм, в края на годината ще съм с 300000 еврака напред, пък и ако тези палячовци ме изберат за вицепрезидент ще дублирам пачката!
Коментиран от #85
19:14 15.10.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 "Менте" са когато не ви изнася 😂
До коментар #71 от "Реалист":Свиквай,така ще е отсега нататък .
19:15 15.10.2026
78 Оня
19:15 15.10.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Яндекс
19:16 15.10.2026
81 Да,ама-Не!
До коментар #36 от "Браво на украинците !💪":С такива нарисувани мускули...- не става...!
19:16 15.10.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 АМ АКО ЩАТ ДА ВЯРВАТ
До коментар #52 от "Не се напъвай":ЩОТО ЗАГУБИТЕ МОЖЕ И ДА ТИ ГИ НАПИШАТ В ДЕКАРИ ГРОБИЩА
ПО САТЕЛИТНИ СНИМКИ
Коментиран от #88
19:18 15.10.2026
84 Пиночет
19:19 15.10.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Сателит
До коментар #83 от "АМ АКО ЩАТ ДА ВЯРВАТ":ли имаш?
19:20 15.10.2026
89 Продължавай да се чудиш!
До коментар #24 от "Чудя се":Важен е крайния резултат .
19:20 15.10.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 АМА ВЕРНО ЛИ
До коментар #45 от "ПУТИНОВО БЕЗСИЛИЕ":ПУТИНОВОТО БЕЗСИЛИЕ СПРЯ ТОКА В КИЕВ
И ША ПОМАГА НА САЩ С НАФТА
ИМА НОВ МОДЕЛ КИЕВСКИ ТЕНДЖЕРИ
МИКРОВЪЛНОВИ
19:21 15.10.2026
92 ЧУДЕСНА НОВИНА
19:23 15.10.2026
93 Да,но нещо забравяш...!
До коментар #45 от "ПУТИНОВО БЕЗСИЛИЕ":Че корабите бяха пълни до горе,с нелегално оръжие за Украйна...!
Оди сега ,ако си нямаш работа,да го събираш по дъното на Черно море...!
19:23 15.10.2026
94 Няма край руският позор
19:24 15.10.2026
95 Да бе
До коментар #82 от "Никога в ЧОВЕШКАТА ИСТОРИЯ":Винаги някой в определени условия и време започва да съществува, когато се обособи идеята за народност. Руснаци има, както има и украинци. Тук е въпрос на кого са продължение, защото те не се появяват от нищото. И са продължение на варягите, и руснаците, и украинците са продължение на варягите, те са варягите. Отделно е с кой се мешат. Могат с всякакви да се мешат, но коя идея за народност се възприема от всички. Или по-скоро налага с войни. Какво са тези генерични изследвания? Много ме съмнява да е истина.
19:27 15.10.2026
96 Сашо
19:29 15.10.2026
97 военна сводка без водка
До коментар #1 от "СПРАВКА :":Редови художник на авиобазата Таланткин В. лично беше нарисувал 3D силуети на су-34 върху асфалта. Колко рисунки са унищожени не става ясно от сводката
19:30 15.10.2026
98 Той
До коментар #3 от "Последният софиянец":Пак фантазии и блянове на зелински
19:34 15.10.2026
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Русия
19:39 15.10.2026
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 Ким Чен
19:40 15.10.2026
103 Прав си
До коментар #70 от "Шопо":И България ще изгори заедно с цяла Европа и целия свят.
Но световната война ще започне когато чашата прелее от натрупано въоръжение и напрежение.
Въоръжение и напрежение, което Зеленски и НАТО трупат в Черно море.
България се превръща в страна проводник на Световна война, която започва като конвенционална, за да завърши като ядрена катастрофа за Европа и за целия свят.
19:40 15.10.2026