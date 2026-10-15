Новини
Свят »
Русия »
Тежки поражения за руската бойна авиация! Украинската армия унищожи четири Су-34 в тила на врага
  Тема: Украйна

Тежки поражения за руската бойна авиация! Украинската армия унищожи четири Су-34 в тила на врага

15 Октомври, 2026 18:40 1 596 103

  • украйна-
  • русия-
  • су-34-
  • борисоглебск-
  • нептун-
  • володимир зеленски-
  • изтребители

Още два руски бомбардировача са повредени при удар по летище „Борисоглебск“ във Воронежка област

Тежки поражения за руската бойна авиация! Украинската армия унищожи четири Су-34 в тила на врага - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
УНИАН УНИАН

Четири руски самолета Су-34 са унищожени, а други два са повредени при удар по военното летище „Борисоглебск“ във Воронежка област. Това съобщи украинският президент Володимир Зеленски, който публикува и сателитна снимка с останките на самолетите.

„Четири самолета Су-34 са унищожени, а още два са повредени“, написа Зеленски. По думите му машините са били подготвени за нови удари срещу Украйна и са били оборудвани с авиобомби.

Още новини от Украйна

Ударът е нанесен с „Нептун“

Украинските Военноморски сили съобщиха, че атаката е извършена през нощта на 15 октомври с бреговия ракетен комплекс „Нептун“. Според военното ведомство са поразени шест самолета Су-34М, като повредите са с различна степен. На летището са регистрирани вторични детонации и пожар, а е унищожено и техническо оборудване за осигуряване на полетите.

Разминаването между съобщенията е в описанието на щетите: Зеленски говори за четири унищожени и два повредени самолета, докато Военноморските сили съобщават за шест машини с различна степен на повреди. Ройтерс посочи, че украинският Генерален щаб е потвърдил повреди по шест Су-34М, но независима проверка на твърденията не е извършена.

Зеленски съобщи и за други поразени цели

Украинският президент заяви, че украинските способности за далечни удари са били използвани и срещу обект в Орловска област, предназначен за съхранение и изстрелване на ударни дронове. По думите му е поразена и цел в Черно море.

Зеленски заяви, че операциите с оръжия с голям обсег ще продължат, докато Русия продължава войната. Той благодари на личния състав на Военноморските сили за операцията.

Военен експерт оцени загубата като тежка

Военният експерт Иван Киричевски определи загубата на шест самолета Су-34 като тежък удар по руския военен потенциал. По думите му през първите девет месеца на годината руският военнопромишлен комплекс е доставил само две партиди нови Су-34, общо не повече от четири-пет машини.

Твърденията за щетите и последиците от удара са направени от украинската страна и все още не са потвърдени независимо.

Източници: news.bg, investing.com, amp.dw.com


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 26 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 СПРАВКА :

    55 14 Отговор
    СЪОБРАЗНО ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗАКОН :Digital Services Act (DSA) който е в сила от
    17 февруари 2024 г.Факти, трябва да бъдете докладвани за разпространение на
    дезинформация , включително и вашия източник.

    Коментиран от #11, #97

    18:43 15.10.2026

  • 2 Кина

    48 19 Отговор
    Кмета на Киев официално обяви че е желателно хората да потърсят убежище на други места ..! В Москва такъв проблем няма ..! В същото време армията на зеления гущер напредва..... Егати жалката картинка..!

    Коментиран от #24

    18:43 15.10.2026

  • 3 Последният софиянец

    40 20 Отговор
    Като чета "Факти" стигам до извода, че окраинците са вече в Москва!

    Коментиран от #18, #20, #26, #28, #98

    18:45 15.10.2026

  • 4 Бай Ставри

    16 20 Отговор
    Така е като ги дължат на отрито и пушат цигари около тях.

    18:45 15.10.2026

  • 5 Не може да бъде

    29 18 Отговор
    САЩ напълно спряха разузнавателната информация за Украйна, а те продължават да нанасят тежки поражения на Русия.

    18:45 15.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 И Киев е Руски

    39 21 Отговор
    А представяте ли си ако имаха инфо от старлинк.

    18:45 15.10.2026

  • 8 зИленски

    30 39 Отговор
    ДА ПОВТОРИМ ЛЪЖАТА 10О ПЪТИ И ДА СЕ НАДЯВАМЕ ТЯ ДА СТАНЕ ИСТИНА

    Коментиран от #59

    18:46 15.10.2026

  • 9 Зеленният наркоман от Киев

    29 37 Отговор
    По думите му е поразена и цел в Черно море.

    Каква цел? - Гражданският кораб кай Сулина?

    Зеленски си призна, че извършва терористичните атаки в Черно море срещу търговското корабоплаване.

    Не съобщава с каква цел го прави, но вече е повече от ясно, че хвърля вината върху Русия, за да вкара НАТО в Черно море.

    Следващата му стъпка ще бтде да провокира война между НАТО и Русия.

    Коментиран от #70

    18:48 15.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Руси Филев

    18 7 Отговор
    Всеки час излизат по 5 нови!

    18:49 15.10.2026

  • 13 Тов. ЧЛЕНИН

    7 13 Отговор
    Ааааа Ета невазможна ...

    18:50 15.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Там са

    9 10 Отговор

    До коментар #3 от "Последният софиянец":

    утре някой генерал ще даде фира!

    18:51 15.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Ами

    38 31 Отговор
    Руския позор няма край. Украйна прави в руската територия каквото си иска.Позора е безаналогов определено за разлика от прехвалените руски кюнци наречени от тях ПВО

    18:53 15.10.2026

  • 22 Тотал Щета

    40 27 Отговор
    Е как можа Зеленски да унижава тази велика ядрена сила? Сега Тръмп ще го накаже, защото унищожените самолети щели да бъдат използвани за миритворческа мисия в Иран точно преди междинните избори в САЩ.
    Путин също страда, тъй като сега вместо 5 години, ще му трябват поне 20, за да превземе село Малая Токмачка.

    18:53 15.10.2026

  • 23 Ами...

    15 11 Отговор
    Факти е най обективната медия

    18:53 15.10.2026

  • 24 Чудя се

    25 29 Отговор

    До коментар #2 от "Кина":

    В Украйна унищожиха едно цяло поколение и сега се "фукат" с някакви успехи.Докога ще се самозалъгват,че могат да победят.

    Коментиран от #89

    18:53 15.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН.

    27 30 Отговор
    И НИКАКВА ПОМОЩ, НЯМА ДА ГИ СПАСИ. 🇷🇺 РУСИЯ ЩЕ ДОВЪРШИ ОПЕРАЦИЯТА СИ ,СПОРЕД ЧЛ. 1,55,106,107 ОТ УСТАВА НА ООН, СРЕЩУ ФАШИСТКИЯ МАРИОНЕТЕН УКР.РЕЖИМ СПОНСОРИРАН ОТ ЕС И САЩ. АМЕРИКАНСКИ ЕКИП ХОДИ ДА МОЛИ ЗА МИР В МОСКВА,СЕПТЕМВРИ,А НА 14.10.26г.ДОРИ И ШЕФА НА ФБР !!! КАШ ПАТЕЛ! ЗАГУБИТЕ НА ЗАПАДА ПРЕВИШИХА=540 МЛРД $. ОТДЕЛНО В УКРАЙНА ИМА МНОГО ЗЕМИ ИЗКУПЕНИ ОТ ЗАП.КОМПАНИИ,НО ТАМ ВЕЧЕ СА РУСКИ ВОЙСКИ !...УБИТИТЕ УКРАИНСКИ ВОЙНИЦИ ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН.УКРАЙНА Е ЛИШЕНА ОТ ДОСТЪП ДО ЧЕРНО МОРЕ,И ИНФРАСТРУКТУРАТА Е УНИЩОЖЕНА.
    САЩ И ЕС ЗАГУБИХА ОРЪЖИЯ ЗА =550 МЛРД.$.. А РУСКИТЕ РАКЕТИ СТАНАХА
    ПОВЕЧЕ. В УКРАЙНА ИМА
    ПРЕДОСТАТЪЧНО РУСКИ НАЕМНИЦИ =720 000-ЧАСТ ОТ = 2,4 МЛН.РЕДОВНА РУСКА
    АРМИЯ.АКО ЦЕЛТА БЕШЕ
    УНИЩОЖЕНИЕ НА УКРАЙНА,ЗА ТОВА РУСИЯ ИМА ВАКУУМНИ "ОДАБ-9000" КОИТО ЗА
    МИНУТИ ЩЕ Я ИЗПЕПЕЛЯТ.
    СВО- СТРУВА НА РУСИЯ ЕДВА = 3 % ОТ БВП !
    БЕЗ ЗНАЧЕНИЯ НА САНКЦИИТЕ ,ЗА 2026 г.🇷🇺 РУСИЯ Е С УВЕЛИЧЕН ЗЛАТНО ВАЛУТЕН РЕЗЕРВ НА =730 МЛРД $,СТАБИЛНА ИКОНОМИКА И ТРИ ПЪТИ ПО-МОЩНА ВОЕННА ПРОМИШЛЕНОСТ ОТ ТАЗИ НА САЩ И НАТО ОБЩО - ДУМИ НА МАРК РЮТЕ-ГЕН.СЕК.НА НАТО. ЯДРЕНИЯТ 🇷🇺РУСКИ АРСЕНАЛ Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ И ОБНОВЕН С НОВИ С-МИ,КАТО 12 бр 🇷🇺SS-X-30,СА ДОСТАТЪЧНИ ЗА =9 МИН. САЩ И НАТО ДА БЪДАТ ИЗПЕПЕЛЕНИ. БЕЗ ШАНС ЗА ПРОТИВОД. В ПЕНТАГОНА ВЕЧЕ КОМЕНТИРАХА ТОВА .ЗА 2022 г.ГР.МОСКВА (13-19 МЛН.ЖИТ ), Е ОПРЕДЕЛЕН ОТ КОМИСИЯ В ООН ЗА НАЙ-ДОБЪР ГРАД В СВЕТА С ОТЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И СТАНДАРТ ( ИЗ МЕЖДУ 50 СВЕТ.МЕГАЛОПОЛИСА ).

    Коментиран от #41, #52, #87

    18:53 15.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 И Киев е Руски

    11 6 Отговор
    Не ми отговаряйте ще бъдете бусифицирани

    Коментиран от #40

    18:54 15.10.2026

  • 30 Ами...

    14 7 Отговор
    Факти е най фалшивата медия

    18:54 15.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 чичо Кольо пие бира

    13 10 Отговор
    Еваларката.Украинците са пичове.

    18:55 15.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 АМИ ХУБАВО

    7 5 Отговор
    ЧЕТИРИ ОТ 400 ИЛИ 4000
    НЯМАМ ПРЕДСТАВА

    18:56 15.10.2026

  • 35 Да си избереш Тато от Тему 🤣

    11 6 Отговор
    Десетина таласъма като путин и тръмп, са решили, че светът им принадлежи, и ще са вечни.5 кубика пръст нищо повече уроди!

    18:57 15.10.2026

  • 36 Браво на украинците !💪

    21 14 Отговор
    Тепърва ще има още много поражения (освен главното ) за фашисткия агресор .

    Коментиран от #81

    18:57 15.10.2026

  • 37 Пич

    9 10 Отговор
    Умиан.....???!!!
    Колко правилно презирам безмозъчните индивиди от паветата!!?
    Пфу...

    Коментиран от #79

    18:58 15.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 ГРУ гайтанжиева

    14 13 Отговор

    До коментар #27 от "ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН.":

    Московски фейк , разпространяван от полезни ... и д и о т и !

    18:59 15.10.2026

  • 42 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦

    14 12 Отговор
    Респект !

    Коментиран от #48, #57, #65

    18:59 15.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 ПУТИНОВО БЕЗСИЛИЕ

    14 15 Отговор
    4 РУСКИ САМОЛЕТА СРЕЩУ 4 СТАРИ ТУРСКИ КОРАБА?

    Коментиран от #66, #91, #93

    19:00 15.10.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 И Киев е Руски

    6 5 Отговор
    Защо три...те не да ви го от..ра в хаспуха

    Коментиран от #58

    19:02 15.10.2026

  • 48 И Киев е Руски

    5 5 Отговор

    До коментар #42 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    И на сестрите.Мух..ооооо

    19:02 15.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Сашо

    7 6 Отговор
    Русия: Произвежда около 20 до 40 бойни самолета на година (включително Су-35, Су-30СМ2, Су-34 и Су-57). За периода 2020–2025 г. се смята, че руските въздушни сили получават средно около 30–33 изтребители годишно, като част от продукцията отива и за износ.

    Коментиран от #72

    19:04 15.10.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Не се напъвай

    10 10 Отговор

    До коментар #27 от "ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН.":

    ТияГлупости не вървят .

    Коментиран от #83

    19:04 15.10.2026

  • 53 Гресирана ватенка

    6 4 Отговор
    Мазни се с гресчица 😁😁😁

    19:04 15.10.2026

  • 54 Баш Хайдутин и действащ комунист😁

    4 3 Отговор
    Колко ще търпят руснаците или си играят игрички Украйна и Русия 😁😁😁

    19:05 15.10.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Не сме

    6 3 Отговор

    До коментар #42 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    Няма как да сме братя нито с украинци, нито с руснаци. Не сме варяги. Украинците и руснаците са братя, защото са варяги.

    Коментиран от #64

    19:06 15.10.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Дайте кинти

    9 6 Отговор
    Сутринта беше един, вече са четири, а до утре сигурно и десет ще станат. Явно милиардите от ЕЦБ се бавят.

    19:07 15.10.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Заради Украйна

    3 6 Отговор
    Хората в ЕС не могат да се понасят вече помежду си . И това сега .
    А после когато покрайнина та стане член на ЕС и на алианса , представете си какво ще стане , когато руснаците нарекли се "украинци " плъзнат свободно из Европа .

    19:08 15.10.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Подводницата "Слава"

    5 3 Отговор

    До коментар #42 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    И на братчедите от махлата.

    19:08 15.10.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Сатана Z

    3 7 Отговор
    Ескалацията ще се засили, последвана от последствия, които ще доведат до черна зима!

    Русия ще отговори на ударите на Украйна по петролни рафинерии, логистични и енергийни съоръжения. „Не е трябвало да започват“, заяви Путин.

    Путин на практика ясно заяви, че ще спре електрозахранването на Украйна и цялата жизненоважна инфраструктура, без да се замисля.

    Зеленски провокира хуманитарна катастрофа в Украйна. Спомнете си това следващия път, когато дойде да се възползва от вашата трагедия, твърдейки, че руснаците са виновни.

    Пригответе се за покачващи се цени, глад и студена вълна.

    Коментиран от #74, #75

    19:09 15.10.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Шопо

    3 3 Отговор

    До коментар #9 от "Зеленният наркоман от Киев":

    Трета световна война ще бъде с ядрено оръжие.

    Коментиран от #103

    19:11 15.10.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Научи се

    0 1 Отговор

    До коментар #64 от "И у коя Република":

    Ако си руснак или украинец, вземи си научи историята. Къде търсите варягите сред тези републики? Самите руснаци/украинци са деноминации на варягите.

    Коментиран от #82

    19:11 15.10.2026

  • 74 Украйна сигурно няма да отговаря?

    4 3 Отговор

    До коментар #67 от "Сатана Z":

    На Русия и предстои най-суровата зима .

    19:14 15.10.2026

  • 75 Пепи Волгата

    5 2 Отговор

    До коментар #67 от "Сатана Z":

    На мен ми е през онази работа, защото аз избрах еврото, то било хубаво така 25000 еврака на месец в топлото джобче, жив и здрав да съм, в края на годината ще съм с 300000 еврака напред, пък и ако тези палячовци ме изберат за вицепрезидент ще дублирам пачката!

    Коментиран от #85

    19:14 15.10.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 "Менте" са когато не ви изнася 😂

    2 1 Отговор

    До коментар #71 от "Реалист":

    Свиквай,така ще е отсега нататък .

    19:15 15.10.2026

  • 78 Оня

    3 0 Отговор
    Тъй тъй , вярваме ви МНОГО ВИ ВЕРВАМЕ! ДЪНО СТЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ!!!

    19:15 15.10.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Яндекс

    7 2 Отговор
    Откакто украинците гръмнаха Яндекс, проруските коментари във Факти намаляха двойно.

    19:16 15.10.2026

  • 81 Да,ама-Не!

    3 2 Отговор

    До коментар #36 от "Браво на украинците !💪":

    С такива нарисувани мускули...- не става...!

    19:16 15.10.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 АМ АКО ЩАТ ДА ВЯРВАТ

    5 2 Отговор

    До коментар #52 от "Не се напъвай":

    ЩОТО ЗАГУБИТЕ МОЖЕ И ДА ТИ ГИ НАПИШАТ В ДЕКАРИ ГРОБИЩА
    ПО САТЕЛИТНИ СНИМКИ

    Коментиран от #88

    19:18 15.10.2026

  • 84 Пиночет

    6 2 Отговор
    Пак ли, са яли боя миризливите руски смотаняци и отрепки?

    19:19 15.10.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Сателит

    2 0 Отговор

    До коментар #83 от "АМ АКО ЩАТ ДА ВЯРВАТ":

    ли имаш?

    19:20 15.10.2026

  • 89 Продължавай да се чудиш!

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "Чудя се":

    Важен е крайния резултат .

    19:20 15.10.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 АМА ВЕРНО ЛИ

    3 4 Отговор

    До коментар #45 от "ПУТИНОВО БЕЗСИЛИЕ":

    ПУТИНОВОТО БЕЗСИЛИЕ СПРЯ ТОКА В КИЕВ
    И ША ПОМАГА НА САЩ С НАФТА
    ИМА НОВ МОДЕЛ КИЕВСКИ ТЕНДЖЕРИ
    МИКРОВЪЛНОВИ

    19:21 15.10.2026

  • 92 ЧУДЕСНА НОВИНА

    4 0 Отговор
    ДОВЕЧЕРА ЩЕ ПИЙНУВАМЕ.

    19:23 15.10.2026

  • 93 Да,но нещо забравяш...!

    2 4 Отговор

    До коментар #45 от "ПУТИНОВО БЕЗСИЛИЕ":

    Че корабите бяха пълни до горе,с нелегално оръжие за Украйна...!
    Оди сега ,ако си нямаш работа,да го събираш по дъното на Черно море...!

    19:23 15.10.2026

  • 94 Няма край руският позор

    6 2 Отговор
    Няма.

    19:24 15.10.2026

  • 95 Да бе

    1 2 Отговор

    До коментар #82 от "Никога в ЧОВЕШКАТА ИСТОРИЯ":

    Винаги някой в определени условия и време започва да съществува, когато се обособи идеята за народност. Руснаци има, както има и украинци. Тук е въпрос на кого са продължение, защото те не се появяват от нищото. И са продължение на варягите, и руснаците, и украинците са продължение на варягите, те са варягите. Отделно е с кой се мешат. Могат с всякакви да се мешат, но коя идея за народност се възприема от всички. Или по-скоро налага с войни. Какво са тези генерични изследвания? Много ме съмнява да е истина.

    19:27 15.10.2026

  • 96 Сашо

    2 2 Отговор
    Русия: Произвежда около 20 до 40 бойни самолета на година (включително Су-35, Су-30СМ2, Су-34 и Су-57). За периода 2020–2025 г. се смята, че руските въздушни сили получават средно около 30–33 изтребители годишно, като част от продукцията отива и за износ.

    19:29 15.10.2026

  • 97 военна сводка без водка

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "СПРАВКА :":

    Редови художник на авиобазата Таланткин В. лично беше нарисувал 3D силуети на су-34 върху асфалта. Колко рисунки са унищожени не става ясно от сводката

    19:30 15.10.2026

  • 98 Той

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "Последният софиянец":

    Пак фантазии и блянове на зелински

    19:34 15.10.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Русия

    1 0 Отговор
    има над 10 самолета на пилот!

    19:39 15.10.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Ким Чен

    0 0 Отговор
    ще им даде нови!

    19:40 15.10.2026

  • 103 Прав си

    1 1 Отговор

    До коментар #70 от "Шопо":

    И България ще изгори заедно с цяла Европа и целия свят.

    Но световната война ще започне когато чашата прелее от натрупано въоръжение и напрежение.

    Въоръжение и напрежение, което Зеленски и НАТО трупат в Черно море.

    България се превръща в страна проводник на Световна война, която започва като конвенционална, за да завърши като ядрена катастрофа за Европа и за целия свят.

    19:40 15.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания