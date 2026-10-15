Тежки поражения за руската бойна авиация! Украинската армия унищожи четири Су-34 в тила на врага

Четири руски самолета Су-34 са унищожени, а други два са повредени при удар по военното летище „Борисоглебск“ във Воронежка област. Това съобщи украинският президент Володимир Зеленски, който публикува и сателитна снимка с останките на самолетите.

„Четири самолета Су-34 са унищожени, а още два са повредени“, написа Зеленски. По думите му машините са били подготвени за нови удари срещу Украйна и са били оборудвани с авиобомби.

Още новини от Украйна

Ударът е нанесен с „Нептун“

Украинските Военноморски сили съобщиха, че атаката е извършена през нощта на 15 октомври с бреговия ракетен комплекс „Нептун“. Според военното ведомство са поразени шест самолета Су-34М, като повредите са с различна степен. На летището са регистрирани вторични детонации и пожар, а е унищожено и техническо оборудване за осигуряване на полетите.

Разминаването между съобщенията е в описанието на щетите: Зеленски говори за четири унищожени и два повредени самолета, докато Военноморските сили съобщават за шест машини с различна степен на повреди. Ройтерс посочи, че украинският Генерален щаб е потвърдил повреди по шест Су-34М, но независима проверка на твърденията не е извършена.

Зеленски съобщи и за други поразени цели

Украинският президент заяви, че украинските способности за далечни удари са били използвани и срещу обект в Орловска област, предназначен за съхранение и изстрелване на ударни дронове. По думите му е поразена и цел в Черно море.

Зеленски заяви, че операциите с оръжия с голям обсег ще продължат, докато Русия продължава войната. Той благодари на личния състав на Военноморските сили за операцията.

Военен експерт оцени загубата като тежка

Военният експерт Иван Киричевски определи загубата на шест самолета Су-34 като тежък удар по руския военен потенциал. По думите му през първите девет месеца на годината руският военнопромишлен комплекс е доставил само две партиди нови Су-34, общо не повече от четири-пет машини.

Твърденията за щетите и последиците от удара са направени от украинската страна и все още не са потвърдени независимо.

Източници: news.bg, investing.com, amp.dw.com