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14 минути брифинг и 3 въпроса: коя е новата прессекретарка на Белия дом Кейти Закария

14 минути брифинг и 3 въпроса: коя е новата прессекретарка на Белия дом Кейти Закария

15 Октомври, 2026 21:40 966 8

  • доналд тръмп-
  • кейти захария-
  • сащ-
  • републиканска партия-
  • демократическа партия

Работила за компания на Тръмп преди и популярна като коментаторка в ултраконсервативни американски медии: коя е Закария?

14 минути брифинг и 3 въпроса: коя е новата прессекретарка на Белия дом Кейти Закария - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Първият брифинг на новата прессекретарка на Белия дом Кейти Закария продължи едва 14 минути, а тя отговори само на три въпроса. Те бяха зададени от медии, които се смятат за политически десни или консервативни - "Брайтбарт”, "Фокс Нюз” и британският таблоид "Дейли Мейл”. След това Закария обясни, че Тръмп скоро лично ще отговори на още въпроси и приключи брифинга. Тя беше назначена преди няколко дни, след като предходната говорителка на Белия дом Карълайн Левит напусна в края на август.

Коя е Кейти Закария?

Последната позиция на Закария е била като комуникационен консултант в Trump Media & Technology Group - компанията собственик на социалната мрежа на президента на САЩ Truth Social. Преди това за кратко Закария е работила като заместничка на говорителя на Министерството на националната сигурност на САЩ, а междувременно се е появявала като политически коментатор във "Фокс Нюз” и ултраконсервативната медия "Нюзмакс”.

Закария е завършила право в Калифорнийския университет "Пепърдин”. След брифинга във вторник, докато Тръмп отговаряше на въпроси, журналист попита дали знае в кой щат Закария е издържала изпита си за правоспособност като адвокат. Прессекретарката на Белия дом отговори: "Когато се преместих в Китай”. Това повдига въпроси относно правото на Закария да практикува адвокатската професия в САЩ, където е задължително да се издържи въпросния изпит за правоспособност. В изявление Закария заяви, че "практикува международно трансакционно право” и има "всички нужни свидетелства”. Не каза обаче дали е издържала изпита за правоспособност някъде в САЩ.

Закария и конспиративните теории

В миналото тя неведнъж Закария е проявявала склонност към конспиративни теории, пише ZDF. През септември 2022 г. например тя разпространяваше невярното твърдение, че бившият ръководител на предизборния щаб на Хилари Клинтън е педофил. Под хаштага Pizzagate по време на предизборната кампания в САЩ през 2016 г. циркулираше конспиративната теория, че Хилари Клинтън и ръководителят на предизборния ѝ щаб Джон Подеста са ръководили мрежа за детска порнография от пицария във Вашингтон.

Не е тайна, че Закария е подкрепяла президента много преди назначаването ѝ. Самият Тръмп я представи като дългогодишна и лоялна поддръжничка. Президентът на САЩ отдавна публично подчертава, че личната лоялност е квалификация, която е от особена важност за него. Реакцията му след първото ѝ появяване на брифинг също показва колко важна е за него тази близка връзка. Той заяви, че Захария се е справила "отлично”.

Разликите между този брифинг и работата на Карълайн Левит

Кратката пресконференция е необичайна дори по стандартите на администрацията на Тръмп. По времето на предшественичката на Закария, Карълайн Левит, обикновено значително повече журналисти имаха възможност да задават въпроси по време на пресконференциите. Много от тях продължаваха половин час или повече.

Нейната роля като говорител на президента на САЩ от януари 2025 г. насам бележи повратна точка. Тя възприе стила на общуване на Тръмп, при който обидите и откровените лъжи се превърнаха в норма, пише ZDF. От месеци медийните организации също критикуват ограниченията за достъпа на пресата до Белия дом. След изгонването на няколко утвърдени медии те обвиняват администрацията във все по-селективно отношение към журналистите.

Източник: www.dw.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 НА ВЪПРОС КЪМ

    3 0 Отговор
    ПОРЕДНОТО РУСО НЕДОРАЗУМЕНИЕ
    НА ТРЪМП:

    КЪДЕ Е ЗАВЪРШИЛА ПРАВО ?

    РУСАТА ОТГОВОРИ :

    КИТАЙ .

    ХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    ДВА ПЪТИ Я ПИТАХА
    И ПАК ПОВТАРЯ

    КИТАЙ .

    ХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    КАКЪВТО ТРЪМП

    ТАКАВА И ПРЕС СЕКРЕТАРКАТА

    Коментиран от #5

    21:45 15.10.2026

  • 2 Герге ,

    3 0 Отговор
    Сега па за новата прессекретарка се вълнувате ...а

    21:54 15.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 България

    1 1 Отговор
    Този човек за три години посланик в София и може да говори български. Но Митрофанова не иска да го научи. Защо така?

    Коментиран от #6, #7

    21:55 15.10.2026

  • 5 Айларипи

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "НА ВЪПРОС КЪМ":

    Привет , Айларипи ..

    21:56 15.10.2026

  • 6 България

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "България":

    За американското посолство в Гърция.

    21:56 15.10.2026

  • 7 Край

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "България":

    Щото българи и руснаци се разбират и без преводач

    21:57 15.10.2026

  • 8 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Арабските работници в DW много са ядосани на бай Дончо,че не е забулил русата Каролин с чувал на главата както е положено в Германистан

    21:59 15.10.2026