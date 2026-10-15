Говори Кремъл: Ударите по руски рафинерии пречат на мирните усилия на САЩ

Украинските удари по руски петролни рафинерии са в разрез с усилията на САЩ за постигане на мир, заяви Кремъл. Изказването идва на фона на договореност между Москва и Вашингтон за възобновяване на руските доставки на дизел към световните пазари.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков съобщи, че първите количества вече започват да се доставят. „Дизелът започна да достига световните пазари и се очаква това да има известен положителен ефект за стабилизирането на петролните пазари. Макар че няма да успее напълно да ги стабилизира“, каза той.

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Първият танкер е поел към Мароко

Русия премахна забраната за износ на дизел на 10 октомври след споразумението с президента на САЩ Доналд Тръмп. Американският президент обяви, че Москва се е съгласила да доставя гориво за световните пазари с цел да бъде намален натискът върху цените.

Според данни на London Stock Exchange Group Русия е възобновила товаренето на дизел за износ от пристанището Приморск на Балтийско море. Танкер с около 40 000 тона дизелово гориво с изключително ниско съдържание на сяра е бил натоварен на 13 октомври и е поел към Мароко.

Тръмп заяви, че Русия ще достави незабавно над 300 000 тона дизел за САЩ и световния пазар. По думите му през ноември трябва да последват още 500 000 тона, а след това – още 1 милион тона.

Спор за ефекта върху пазара

Според американската Агенция за енергийна информация тези количества са достатъчни за покриване на нуждите на транспортния сектор в САЩ за по-малко от четири дни. Тръмп се опитва да понижи цените на дизела преди междинните избори в страната, насрочени за 3 ноември.

Сделката беше разкритикувана от украинския президент Володимир Зеленски, европейски представители и представители на Републиканската партия на Тръмп. Русия отхвърли критиките от Европа и ги определи като „цинични“, като посочи, че европейските държави продължават да купуват определени количества руски петрол и втечнен природен газ.

На този фон Кремъл постави украинските атаки по руската петролна инфраструктура в пряка връзка с американските усилия за мир и с опита на Вашингтон да увеличи доставките на дизел на международните пазари.

Източници: bta.bg, noticias.uol.com.br