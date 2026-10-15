Говори Кремъл: Ударите по руски рафинерии пречат на мирните усилия на САЩ

Украинските удари по руски петролни рафинерии са в разрез с усилията на САЩ за постигане на мир, заяви Кремъл. Изказването идва на фона на договореност между Москва и Вашингтон за възобновяване на руските доставки на дизел към световните пазари.
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков съобщи, че първите количества вече започват да се доставят. „Дизелът започна да достига световните пазари и се очаква това да има известен положителен ефект за стабилизирането на петролните пазари. Макар че няма да успее напълно да ги стабилизира“, каза той.
Първият танкер е поел към Мароко
Русия премахна забраната за износ на дизел на 10 октомври след споразумението с президента на САЩ Доналд Тръмп. Американският президент обяви, че Москва се е съгласила да доставя гориво за световните пазари с цел да бъде намален натискът върху цените.
Според данни на London Stock Exchange Group Русия е възобновила товаренето на дизел за износ от пристанището Приморск на Балтийско море. Танкер с около 40 000 тона дизелово гориво с изключително ниско съдържание на сяра е бил натоварен на 13 октомври и е поел към Мароко.
Тръмп заяви, че Русия ще достави незабавно над 300 000 тона дизел за САЩ и световния пазар. По думите му през ноември трябва да последват още 500 000 тона, а след това – още 1 милион тона.
Спор за ефекта върху пазара
Според американската Агенция за енергийна информация тези количества са достатъчни за покриване на нуждите на транспортния сектор в САЩ за по-малко от четири дни. Тръмп се опитва да понижи цените на дизела преди междинните избори в страната, насрочени за 3 ноември.
Сделката беше разкритикувана от украинския президент Володимир Зеленски, европейски представители и представители на Републиканската партия на Тръмп. Русия отхвърли критиките от Европа и ги определи като „цинични“, като посочи, че европейските държави продължават да купуват определени количества руски петрол и втечнен природен газ.
На този фон Кремъл постави украинските атаки по руската петролна инфраструктура в пряка връзка с американските усилия за мир и с опита на Вашингтон да увеличи доставките на дизел на международните пазари.
Източници: bta.bg, noticias.uol.com.br
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 вова
17:57 15.10.2026
2 РУСИЯ И САЩ СИ РАБОТЯТ И ПЕЧЕЛЯТ
Коментиран от #7, #88
17:57 15.10.2026
3 ГОЛЕМ СМЕХ
Запада на сълзи не вярва.
17:57 15.10.2026
4 Пич
Коментиран от #8, #19
17:58 15.10.2026
5 Да бе, да
17:59 15.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #2 от "РУСИЯ И САЩ СИ РАБОТЯТ И ПЕЧЕЛЯТ":Кая и Урсула бомбят...ПУТИН
Кой ли гледа тъпо.....
Коментиран от #10
17:59 15.10.2026
8 Оръжие на Тръмп
До коментар #4 от "Пич":Избива руснаци
Кой ли кого подмята.....
Коментиран от #12
18:00 15.10.2026
9 Соломон
18:00 15.10.2026
10 Ти па
До коментар #7 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Кой друг!?
18:01 15.10.2026
11 Малиии
18:02 15.10.2026
12 Соломон
До коментар #8 от "Оръжие на Тръмп":А руското оръжие да не би да възкресява украинците
18:02 15.10.2026
13 ГОЛЕМ СМЕХ
Нито на Тръмп ша помогне, нито на Путин....
Коментиран от #34
18:02 15.10.2026
14 авантгард
Ще ви се счупят пръстчетата ли ако напишете името на човека който е казал нещо?
Коментиран от #42
18:02 15.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Пичи ,
До коментар #4 от "Пич":Кои филми ? Що няма вече рузки ..
18:04 15.10.2026
20 Подли подли долни
18:05 15.10.2026
21 ТАСС са големи смешници
Нали щатско оръжие тази путинистите.
Коментиран от #82
18:05 15.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Кажи честно ... 🤣
Това са само санкции, украински санкции, които помагат за развитието и трансформацията на РФ в Северна Корея.
18:07 15.10.2026
24 ТАСС са големи смешници
Че нещо не са разбра.
Коментиран от #85, #86
18:07 15.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Карай да върви
18:07 15.10.2026
27 Да се оправят двамата
Путин яко го боли и пак реве на Тръмп за помощ!
Коментиран от #39
18:08 15.10.2026
28 Всичко от московия е лъжа и измама !
Трябва да си с умствени проблеми да ги слушаш след толкова доказани лъжи и измами.
Говорителя на руското външно министерство Мария Захарова 15 февруари 2022 г. (само девет дни преди руската вероломна и подла инвазия в Украйна)
"Само луди хора, лишени от морал, могат да допуснат, че Русия има намерение да нападне Украйна"
Песков 20 февруари 2022 г.
"Напомняме ви, че Русия никога през историята си не е нападала никого. И Русия, която преживя толкова много войни, е последната държава в Европа, която изобщо иска да произнася думата война."
Лавров 10 февруари 2022 г.
"Твърденията, че подготвяме инвазия, са чиста англосаксонска пропаганда."
Путин 15 февруари 2022 г.
"Искаме ли война или не? Разбира се, че не. Точно затова представихме нашите предложения за преговорен процес."
18:08 15.10.2026
29 Ами
18:08 15.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
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32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 А бе
До коментар #13 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Тръмп и Путин имат нужда от вдигане на пушилка.
18:13 15.10.2026
35 ТРЪМП
ЧЕ Е НЯМАЛО НИКАКВИ УГОВОРКИ
МЕЖДУ УКРАЙНА И РУСИЯ.
НА ВЪПРОСА НА ЖУРНАЛИСТА
ОТГОВОРИ:
I MADE IT.
ХАХАХА ХАХАХА
УНИКАЛЕН ДЪРТ ГЛУПЕНДЕР
18:13 15.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Както всички знаем
Коментиран от #41
18:15 15.10.2026
39 Нее бе
До коментар #27 от "Да се оправят двамата":Вече си реват един на друг
18:16 15.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Ами
До коментар #38 от "Както всички знаем":Да, а за две седмици стигнаха и Лисабон. После обиколиха земята няколко пъти и 4.5години по-късно пак се мъчат да превземат Мала Токмачка
18:22 15.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 С наркомана си отива и Европа
Коментиран от #45, #63
18:24 15.10.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Мъск казали за мене да си подава оставка
Коментиран от #60
18:33 15.10.2026
48 За пръв път чувам
Коментиран от #54
18:33 15.10.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Честито европейци
Коментиран от #65
18:38 15.10.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Горките САЩ!
18:43 15.10.2026
56 Вече
18:45 15.10.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Извинете,
До коментар #54 от "Бай Ставри":пише се "изтрихте". Правилно се трият неграмотните. Ако тук четат деца...
18:47 15.10.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 да питам
До коментар #44 от "С наркомана си отива и Европа":Ти у Монголия ли си ?
18:48 15.10.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Глупостии!!
До коментар #53 от "Честито европейци":Смени пърцуцата
18:50 15.10.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Корчев
19:01 15.10.2026
71 Ей сега
19:01 15.10.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Въпрос
19:08 15.10.2026
74 Това е чисто политическо,
19:09 15.10.2026
75 Сатана Z
Русия ще отговори на ударите на Украйна по петролни рафинерии, логистични и енергийни съоръжения. „Не е трябвало да започват“, заяви Путин.
Путин на практика ясно заяви, че ще спре електрозахранването на Украйна и цялата жизненоважна инфраструктура, без да се замисля.
Зеленски провокира хуманитарна катастрофа в Украйна. Спомнете си това следващия път, когато дойде да се възползва от вашата трагедия, твърдейки, че руснаците са виновни.
Пригответе се за покачващи се цени, глад и студена вълна.
19:10 15.10.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Засили се някъде от високо
До коментар #76 от "Горски":Ама от много високо.
19:13 15.10.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Горски
Коментиран от #89
19:19 15.10.2026
81 Хм...
19:25 15.10.2026
82 ИНТЕРЕСНО?
До коментар #21 от "ТАСС са големи смешници":До тук, с помощта на агента Краснов, Русия постигна половината от вековната си цел да отдалечи Европа от връзката и със САЩ.... Сега се очаква да приобщи Европа, като започне с нейното "ухажване", в Украйна "ухажването" е вече в ход, следващите май сме ние.
19:26 15.10.2026
83 Говори ВАШИЯ БОГ
19:33 15.10.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 ПРИПОМНЯНЕ
До коментар #24 от "ТАСС са големи смешници":Югославия е вече история, обаче комунистическата ТАНЮГ не е ....?
СССР е вече история, обаче комунистическата ТАСС не е ....?
19:39 15.10.2026
86 Бяха обявени
До коментар #24 от "ТАСС са големи смешници":Предизборно и за отрицателно време приключиха. Всички му пречат на Тръмп, че да не вземе мирния нобел
19:40 15.10.2026
87 Йода
19:41 15.10.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Браво
19:49 15.10.2026