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Говори Кремъл: Ударите по руски рафинерии пречат на мирните усилия на САЩ
  Тема: Украйна

Говори Кремъл: Ударите по руски рафинерии пречат на мирните усилия на САЩ

15 Октомври, 2026 17:55 1 635 90

  • русия-
  • украйна-
  • дмитрий песков-
  • дизел-
  • доналд тръмп-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин-
  • сащ

Москва съобщи, че руски дизел вече се връща на световните пазари след споразумението с Доналд Тръмп, първият танкер с около 40 000 тона гориво е поел към Мароко

Говори Кремъл: Ударите по руски рафинерии пречат на мирните усилия на САЩ - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
ТАСС ТАСС

Украинските удари по руски петролни рафинерии са в разрез с усилията на САЩ за постигане на мир, заяви Кремъл. Изказването идва на фона на договореност между Москва и Вашингтон за възобновяване на руските доставки на дизел към световните пазари.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков съобщи, че първите количества вече започват да се доставят. „Дизелът започна да достига световните пазари и се очаква това да има известен положителен ефект за стабилизирането на петролните пазари. Макар че няма да успее напълно да ги стабилизира“, каза той.

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Първият танкер е поел към Мароко

Русия премахна забраната за износ на дизел на 10 октомври след споразумението с президента на САЩ Доналд Тръмп. Американският президент обяви, че Москва се е съгласила да доставя гориво за световните пазари с цел да бъде намален натискът върху цените.

Според данни на London Stock Exchange Group Русия е възобновила товаренето на дизел за износ от пристанището Приморск на Балтийско море. Танкер с около 40 000 тона дизелово гориво с изключително ниско съдържание на сяра е бил натоварен на 13 октомври и е поел към Мароко.

Тръмп заяви, че Русия ще достави незабавно над 300 000 тона дизел за САЩ и световния пазар. По думите му през ноември трябва да последват още 500 000 тона, а след това – още 1 милион тона.

Спор за ефекта върху пазара

Според американската Агенция за енергийна информация тези количества са достатъчни за покриване на нуждите на транспортния сектор в САЩ за по-малко от четири дни. Тръмп се опитва да понижи цените на дизела преди междинните избори в страната, насрочени за 3 ноември.

Сделката беше разкритикувана от украинския президент Володимир Зеленски, европейски представители и представители на Републиканската партия на Тръмп. Русия отхвърли критиките от Европа и ги определи като „цинични“, като посочи, че европейските държави продължават да купуват определени количества руски петрол и втечнен природен газ.

На този фон Кремъл постави украинските атаки по руската петролна инфраструктура в пряка връзка с американските усилия за мир и с опита на Вашингтон да увеличи доставките на дизел на международните пазари.

Източници: bta.bg, noticias.uol.com.br


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 вова

    30 6 Отговор
    Ама другарко, пък те ма бият!

    17:57 15.10.2026

  • 2 РУСИЯ И САЩ СИ РАБОТЯТ И ПЕЧЕЛЯТ

    18 27 Отговор
    А Кая и Урсула гледат тъпо.

    Коментиран от #7, #88

    17:57 15.10.2026

  • 3 ГОЛЕМ СМЕХ

    34 11 Отговор
    Москва пак плаче.
    Запада на сълзи не вярва.

    17:57 15.10.2026

  • 4 Пич

    13 34 Отговор
    Тръмп и Путин си подмятат Зелю на моряшки бой!!! Гледали сте по филмите - единия го подхвърли, другия го тресне!!!

    Коментиран от #8, #19

    17:58 15.10.2026

  • 5 Да бе, да

    34 6 Отговор
    А руските удари допринасят за мир сигурно

    17:59 15.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ГОЛЕМ СМЕХ

    22 9 Отговор

    До коментар #2 от "РУСИЯ И САЩ СИ РАБОТЯТ И ПЕЧЕЛЯТ":

    Кая и Урсула бомбят...ПУТИН
    Кой ли гледа тъпо.....

    Коментиран от #10

    17:59 15.10.2026

  • 8 Оръжие на Тръмп

    19 6 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Избива руснаци
    Кой ли кого подмята.....

    Коментиран от #12

    18:00 15.10.2026

  • 9 Соломон

    33 6 Отговор
    Руската наглост е безгранична. Нападнаха Украйна а сега в обвиняват че не само че не се предава. Ами че и отговаря със същото което Русия и причинява вече 13г

    18:00 15.10.2026

  • 10 Ти па

    1 5 Отговор

    До коментар #7 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Кой друг!?

    18:01 15.10.2026

  • 11 Малиии

    21 0 Отговор
    Какви сте лицемери ...

    18:02 15.10.2026

  • 12 Соломон

    22 3 Отговор

    До коментар #8 от "Оръжие на Тръмп":

    А руското оръжие да не би да възкресява украинците

    18:02 15.10.2026

  • 13 ГОЛЕМ СМЕХ

    25 5 Отговор
    Тоя руски дизел е капка в морето
    Нито на Тръмп ша помогне, нито на Путин....

    Коментиран от #34

    18:02 15.10.2026

  • 14 авантгард

    9 3 Отговор
    Кремъл е сграда и нито говори, нито поставя незнамсикакво както нескопосано пише в текста.
    Ще ви се счупят пръстчетата ли ако напишете името на човека който е казал нещо?

    Коментиран от #42

    18:02 15.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Пичи ,

    13 1 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Кои филми ? Що няма вече рузки ..

    18:04 15.10.2026

  • 20 Подли подли долни

    21 2 Отговор
    Лъжци, само гледат да протакат и фа излъжат

    18:05 15.10.2026

  • 21 ТАСС са големи смешници

    15 2 Отговор
    Кви мирни усилия на Тръмп бе.
    Нали щатско оръжие тази путинистите.

    Коментиран от #82

    18:05 15.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Кажи честно ... 🤣

    17 2 Отговор
    Глупости !
    Това са само санкции, украински санкции, които помагат за развитието и трансформацията на РФ в Северна Корея.

    18:07 15.10.2026

  • 24 ТАСС са големи смешници

    23 3 Отговор
    Къде ги.тия мирни усилия на Тръмп
    Че нещо не са разбра.

    Коментиран от #85, #86

    18:07 15.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Карай да върви

    16 2 Отговор
    Нали Москва не вярва на сълзи. Ще го преживеят някак. Тръмп е путинист все пак. А се оправят.

    18:07 15.10.2026

  • 27 Да се оправят двамата

    22 4 Отговор
    старчока!

    Путин яко го боли и пак реве на Тръмп за помощ!

    Коментиран от #39

    18:08 15.10.2026

  • 28 Всичко от московия е лъжа и измама !

    24 3 Отговор
    И кой ще обърне внимание на брътвежите на Кремъл?!
    Трябва да си с умствени проблеми да ги слушаш след толкова доказани лъжи и измами.

    Говорителя на руското външно министерство Мария Захарова 15 февруари 2022 г. (само девет дни преди руската вероломна и подла инвазия в Украйна)

    "Само луди хора, лишени от морал, могат да допуснат, че Русия има намерение да нападне Украйна"

    Песков 20 февруари 2022 г.
    "Напомняме ви, че Русия никога през историята си не е нападала никого. И Русия, която преживя толкова много войни, е последната държава в Европа, която изобщо иска да произнася думата война."

    Лавров 10 февруари 2022 г.
    "Твърденията, че подготвяме инвазия, са чиста англосаксонска пропаганда."

    Путин 15 февруари 2022 г.
    "Искаме ли война или не? Разбира се, че не. Точно затова представихме нашите предложения за преговорен процес."

    18:08 15.10.2026

  • 29 Ами

    16 1 Отговор
    Има една хубава поковорка "Каквото повикало, такова се обадило"

    18:08 15.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 А бе

    14 2 Отговор

    До коментар #13 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Тръмп и Путин имат нужда от вдигане на пушилка.

    18:13 15.10.2026

  • 35 ТРЪМП

    11 2 Отговор
    САМ СИ ПРИЗНА
    ЧЕ Е НЯМАЛО НИКАКВИ УГОВОРКИ
    МЕЖДУ УКРАЙНА И РУСИЯ.

    НА ВЪПРОСА НА ЖУРНАЛИСТА
    ОТГОВОРИ:

    I MADE IT.

    ХАХАХА ХАХАХА

    УНИКАЛЕН ДЪРТ ГЛУПЕНДЕР

    18:13 15.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Както всички знаем

    15 2 Отговор
    Русия превзе Киев за три дни,а цяла Украйна за една седмица.

    Коментиран от #41

    18:15 15.10.2026

  • 39 Нее бе

    13 2 Отговор

    До коментар #27 от "Да се оправят двамата":

    Вече си реват един на друг

    18:16 15.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Ами

    12 1 Отговор

    До коментар #38 от "Както всички знаем":

    Да, а за две седмици стигнаха и Лисабон. После обиколиха земята няколко пъти и 4.5години по-късно пак се мъчат да превземат Мала Токмачка

    18:22 15.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 С наркомана си отива и Европа

    1 16 Отговор
    Отиват си и Урсула и Калас и зеленият наркоман чао

    Коментиран от #45, #63

    18:24 15.10.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Мъск казали за мене да си подава оставка

    1 11 Отговор
    Тръмп и Мъск вече казаха Украйна да си сменя президента веднага иначе тежко и на Европа

    Коментиран от #60

    18:33 15.10.2026

  • 48 За пръв път чувам

    13 1 Отговор
    Мирните услия на САЩ са като Руските мирни услилия!!! Всички говорят за тях, ама никой не ги е виждал ....

    Коментиран от #54

    18:33 15.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Честито европейци

    2 10 Отговор
    Американците ще плащат два долара за галон гориво а европейците ще плащаме 10 евро на литър гориво да ви е честито европейци

    Коментиран от #65

    18:38 15.10.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Горките САЩ!

    7 1 Отговор
    Живи да ги оревеш. Така се стараят за световния мир, с такава адекватност подхождат към него...

    18:43 15.10.2026

  • 56 Вече

    10 1 Отговор
    Зеленски поставя условия на Тръмп. Мина времето, когато му се молеше. Сега му е поставил условието щом иска Украйна да не удря руските рафинерии да им доставят Пейтриът в необходимото количество.

    18:45 15.10.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Извинете,

    6 1 Отговор

    До коментар #54 от "Бай Ставри":

    пише се "изтрихте". Правилно се трият неграмотните. Ако тук четат деца...

    18:47 15.10.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 да питам

    10 0 Отговор

    До коментар #44 от "С наркомана си отива и Европа":

    Ти у Монголия ли си ?

    18:48 15.10.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Глупостии!!

    7 0 Отговор

    До коментар #53 от "Честито европейци":

    Смени пърцуцата

    18:50 15.10.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Корчев

    4 3 Отговор
    Ще стигне ли за където е тръгнал ? Само за седмица избиха нямащи нищо общо с войните чуждестранни моряци . Над 40 човека . Дончо ли си охранява доставките по санкциите . Подла работа . Накараха Европа да прави санкции за да купува Американски по-скъп петрол ,който Рижавия да си доставя от игнорираната държава на евтино. Това ако не е съгласувано съсипване на Европа при това с участието на Зеления артист , то какво е ? Трима разиграват цирка с цената на живота на участниците за да пълнят банковите си сметки. Диктатори Императори.

    19:01 15.10.2026

  • 71 Ей сега

    4 2 Отговор
    Ще поседна да си поплача задето усилията на сащ за мир отиват на вятъра.Мрашляци вселенски!

    19:01 15.10.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Въпрос

    7 1 Отговор
    Путинистите да кажат какво точно искат. Те унищожиха напълно Украйна, сринаха я със земята и с цялата си наглост искат те да продължават да сриват Украйна, но украинците да не отговарят на тези бомби. Мирно ли трябва да стоят пред блоковете, да не се съпротивляват докато ги избиват, с хляб и сол ли да ги посрещат?! Какво точно искат руснаците? Разбира се, че на агресията на Русия ще отговорят с агресия. На "зло куче, зъл прът" е казал мъдрия български народ.

    19:08 15.10.2026

  • 74 Това е чисто политическо,

    5 1 Отговор
    глупаво и недалновидно решение. Една воюваща и изпитваща недостиг на петролни продукти с километрични опашки по бензиностанциите, с избомбени половината рафинерии РФ да изнася дизел за първата по производство на нефт страна. Количествата които РФ може да изнесе са символични за потреблението на държава като САЩ. Да не говорим, че САЩ имат вече достъп до венецуелския нефт. Да правиш сделка за 5млн. тона дизел с Путин след като произвеждаш по 5,2млн. барела(0,7млн. тона) дневно е безумие.

    19:09 15.10.2026

  • 75 Сатана Z

    1 7 Отговор
    Ескалацията ще се засили, последвана от последствия, които ще доведат до черна зима!

    Русия ще отговори на ударите на Украйна по петролни рафинерии, логистични и енергийни съоръжения. „Не е трябвало да започват“, заяви Путин.

    Путин на практика ясно заяви, че ще спре електрозахранването на Украйна и цялата жизненоважна инфраструктура, без да се замисля.

    Зеленски провокира хуманитарна катастрофа в Украйна. Спомнете си това следващия път, когато дойде да се възползва от вашата трагедия, твърдейки, че руснаците са виновни.

    Пригответе се за покачващи се цени, глад и студена вълна.

    19:10 15.10.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Засили се някъде от високо

    1 0 Отговор

    До коментар #76 от "Горски":

    Ама от много високо.

    19:13 15.10.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Горски

    3 4 Отговор
    Значи Саш забраняват на останалият свят да купува руски петролни продукти. А за тях си издават лиценз, че им е разрешено. Лице мерие. А да попитам нашите управляващи ако поискат подобен лиценз и за нас ( макар, че не знам защо въобще трябва да питаме някой ) как ще се оправдават след отрицателният отговор? Европа превръща Украйна в гробище на надежди, а европейските пари – в боклук. Всяка украинска ракета е платена с пари, откраднати от българските джобове, а всяко убийство на руснаци е извършено по неумолима логика и със собствените си ръце. Престанете да подстрекавате и насърчаване Украйна да воюва срещу Русия, вместо вас . Използвате затрудненото положение на зеленски и се прикривате ЗАД него . И го (подкрепяте) и въоръжават , за да ви играе по свирката.

    Коментиран от #89

    19:19 15.10.2026

  • 81 Хм...

    5 0 Отговор
    А мирни усилия от расия ще има ли?

    19:25 15.10.2026

  • 82 ИНТЕРЕСНО?

    1 2 Отговор

    До коментар #21 от "ТАСС са големи смешници":

    До тук, с помощта на агента Краснов, Русия постигна половината от вековната си цел да отдалечи Европа от връзката и със САЩ.... Сега се очаква да приобщи Европа, като започне с нейното "ухажване", в Украйна "ухажването" е вече в ход, следващите май сме ние.

    19:26 15.10.2026

  • 83 Говори ВАШИЯ БОГ

    4 0 Отговор
    Чумата е само първото възмездие

    19:33 15.10.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 ПРИПОМНЯНЕ

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "ТАСС са големи смешници":

    Югославия е вече история, обаче комунистическата ТАНЮГ не е ....?
    СССР е вече история, обаче комунистическата ТАСС не е ....?

    19:39 15.10.2026

  • 86 Бяха обявени

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "ТАСС са големи смешници":

    Предизборно и за отрицателно време приключиха. Всички му пречат на Тръмп, че да не вземе мирния нобел

    19:40 15.10.2026

  • 87 Йода

    2 0 Отговор
    Края на войната върви с края на жалкото кремълско джудже.

    19:41 15.10.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Браво

    2 0 Отговор
    За руснаците ще остане само Самагон - ниско качествена спиртна напитка от картофи !

    19:49 15.10.2026

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