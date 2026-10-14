От 300 000 тона през октомври до 1 милион тона през декември? Москва и Вашингтон договарят доставки на руски дизел

Русия и САЩ преговарят за финализиране на договор за доставка на дизелово гориво, който ще включва механизъм за гарантиране на редовния износ въпреки западните санкции срещу руски компании. Това заяви руският вицепремиер Александър Новак, цитиран от Ройтерс.

На въпрос дали Москва е поискала от Вашингтон облекчаване на санкциите, за да бъде улеснен износът на дизел, Новак отговори: „Ще бъде намерен механизъм, който да позволи гарантирането на доставките“.

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Русия започва поетапно увеличаване на износа

По думите на Новак Русия вече започва частично да отменя забраната за износ на дизелово гориво, при това по-рано от първоначално планираните срокове. Москва е готова да достави 300 000 тона през октомври, да увеличи количествата до 500 000 тона през ноември и до 1 милион тона през декември.

В по-дългосрочен план руските доставки могат да достигнат 3 милиона тона месечно. Новак заяви, че производствените обеми са достатъчни както за покриване на вътрешното потребление, така и за осигуряване на износ в договорените количества.

Решението след разговор между Путин и Тръмп

„Обемите на производство са достатъчни, за да задоволят изцяло както вътрешното търсене, така и да осигурят износ за световния пазар в договорените количества“, заяви Александър Новак.

Частичното облекчаване на ограниченията последва споразумение между руския президент Владимир Путин и американския държавен глава Доналд Тръмп. Москва потвърди готовността си да доставя петрол и петролни продукти за САЩ и за световните пазари.

Предстоящият договор трябва да уреди начина, по който ще се извършват доставките на дизелово гориво, докато действат западните санкции срещу руски компании. От изявлението на Новак не става ясно как точно ще работи механизмът и кои компании ще бъдат включени в договореностите.

Руският вицепремиер не посочи и конкретна дата за подписване на договора. Засега са обявени планираните количества, но не и окончателният график на доставките или конкретните получатели.

Източници: bta.bg, devdiscourse.com