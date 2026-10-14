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От 300 000 тона през октомври до 1 милион тона през декември? Москва и Вашингтон договарят доставки на руски дизел
  Тема: Украйна

От 300 000 тона през октомври до 1 милион тона през декември? Москва и Вашингтон договарят доставки на руски дизел

14 Октомври, 2026 14:50 991 51

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  • александър новак-
  • западни санкции-
  • доналд тръмп-
  • владимир путин-
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  • украйна

Русия и САЩ преговарят за договор, който да гарантира износа въпреки западните санкции

От 300 000 тона през октомври до 1 милион тона през декември? Москва и Вашингтон договарят доставки на руски дизел - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Русия и САЩ преговарят за финализиране на договор за доставка на дизелово гориво, който ще включва механизъм за гарантиране на редовния износ въпреки западните санкции срещу руски компании. Това заяви руският вицепремиер Александър Новак, цитиран от Ройтерс.

На въпрос дали Москва е поискала от Вашингтон облекчаване на санкциите, за да бъде улеснен износът на дизел, Новак отговори: „Ще бъде намерен механизъм, който да позволи гарантирането на доставките“.

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Русия започва поетапно увеличаване на износа

По думите на Новак Русия вече започва частично да отменя забраната за износ на дизелово гориво, при това по-рано от първоначално планираните срокове. Москва е готова да достави 300 000 тона през октомври, да увеличи количествата до 500 000 тона през ноември и до 1 милион тона през декември.

В по-дългосрочен план руските доставки могат да достигнат 3 милиона тона месечно. Новак заяви, че производствените обеми са достатъчни както за покриване на вътрешното потребление, така и за осигуряване на износ в договорените количества.

„Обемите на производство са достатъчни, за да задоволят изцяло както вътрешното търсене, така и да осигурят износ за световния пазар в договорените количества“, заяви Александър Новак.

Решението след разговор между Путин и Тръмп

Частичното облекчаване на ограниченията последва споразумение между руския президент Владимир Путин и американския държавен глава Доналд Тръмп. Москва потвърди готовността си да доставя петрол и петролни продукти за САЩ и за световните пазари.

Предстоящият договор трябва да уреди начина, по който ще се извършват доставките на дизелово гориво, докато действат западните санкции срещу руски компании. От изявлението на Новак не става ясно как точно ще работи механизмът и кои компании ще бъдат включени в договореностите.

Руският вицепремиер не посочи и конкретна дата за подписване на договора. Засега са обявени планираните количества, но не и окончателният график на доставките или конкретните получатели.

Източници: bta.bg, devdiscourse.com


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А БЕ кво стаа тука

    31 5 Отговор
    Руснаците уж нямаха горива?!?!!

    Коментиран от #10, #29

    14:51 14.10.2026

  • 2 ПАРИТЕ НЕ МИРИШАТ

    31 6 Отговор
    ЕВРОТЕЛЕТАТА ДА ГЛЕДАТ И ДА ПОДСМЪРЧАТ.

    14:51 14.10.2026

  • 3 Цвете

    10 13 Отговор
    НАИСТИНА СИ ИГРАЯТ НА ШАХ И МАТ.КАКВО ДЪНО СА УДАРИЛИ.🤔

    Коментиран от #4

    14:52 14.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Сигурно

    24 6 Отговор
    Сега зеленски ще посинее.

    14:53 14.10.2026

  • 6 Пламен

    6 19 Отговор
    Двата клоуна не са искали разрешение от Украинските безпилотни апарати

    Коментиран от #9, #14

    14:53 14.10.2026

  • 7 В МОМЕНТА

    11 18 Отговор
    ТАКИВА КОЛИЧЕСТВА
    ДИЗЕЛ В РУСКАТА КОЧИНА.

    ГИ НЯМА И ДА ИМА .

    ТРЪМП СИ ПРАВИ ПР
    ДО ИЗБОРИТЕ
    НО И ТОВА НЯМА ДА ГО СПАСИ.

    ЧЕ ТЕ В МОМЕНТА САЩ
    ИЗНАСЯТ МНГО ПОВЕЧЕ ДИЗЕЛ
    ОТКОЛКОТО ЩЕ ВЗЕМАТ ОТ
    РУСНАЦИТЕ.

    ХРАНА ЗА БАЛЪЦИ...
    ПОДНЕСЕНА ОТ ТРЪМП

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    Коментиран от #11, #19

    14:55 14.10.2026

  • 8 значи

    19 4 Отговор
    ако Зельо продължи да стреля по руски рафинерии, вече стреля по САЩ!? Кой член ще задействаме тогава?

    Коментиран от #16

    14:57 14.10.2026

  • 9 Все едно някой иска

    11 3 Отговор

    До коментар #6 от "Пламен":

    разрешение от жена ти преди да я повози на разходка с лодка

    Коментиран от #21

    14:58 14.10.2026

  • 10 Соломон

    9 14 Отговор

    До коментар #1 от "А БЕ кво стаа тука":

    Ами нямат.Русия няма от къде да го вземе този дизел след като 51% от мощностите и са повредени или унищожени.В същност Русия ще достави от там от където се снабдява и сега.От Иран.Ще достави ирански дизел на САЩ които пък нямат нужда от дизел

    Коментиран от #15, #18, #20, #51

    14:59 14.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Сандо

    11 3 Отговор
    Така правят истински големите.А останалите или подсмърчат,или се перчат,а по-умните се стараят да се присламчят.

    14:59 14.10.2026

  • 14 Атина Палада

    9 2 Отговор

    До коментар #6 от "Пламен":

    А украинските безпилотни апарати искат разрешение от Старлинг.

    15:00 14.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Дали ще стигне до САЩ?

    3 9 Отговор
    Мадяр кво каза?

    Коментиран от #22

    15:00 14.10.2026

  • 18 Сюлейманеее

    5 2 Отговор

    До коментар #10 от "Соломон":

    Пак нищо не си разбрал

    Коментиран от #32

    15:00 14.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Тоест няма

    10 3 Отговор

    До коментар #10 от "Соломон":

    лоши новини? САЩ ще купуват ирански петрол от Русия. Кое не ти харесва?

    15:01 14.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 каза, че сега е зает

    6 2 Отговор

    До коментар #17 от "Дали ще стигне до САЩ?":

    и ще си седи в бункера в Лвов

    15:03 14.10.2026

  • 23 Баничаря

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "АБВ":

    Изкара ли за две банички?😅😂

    15:03 14.10.2026

  • 24 Гост

    6 4 Отговор
    При дневно потребление в САЩ от около 600 000 тона, с 300 000 тона за месеца направо ще превъртят играта!

    Коментиран от #46

    15:03 14.10.2026

  • 25 Хич не бъркам

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Не,че нещо":

    коупвай си

    15:04 14.10.2026

  • 26 Ганя Путинофила

    6 4 Отговор
    Путен знае, че рижавия е с тежка старческа деменция, освен това го държи за топките с компромати!

    Коментиран от #34

    15:04 14.10.2026

  • 27 Интересно!

    6 2 Отговор
    Ще споделя нещо любипитно, вие го приемете както прецените. Според интелекта дневния дебит на дизел в САЩ е около 530000 тона, цена за литър около 1.6 долара. Смятате ли, че това гориво доставено от Русия по споменатата сделка ще отиде в САЩ или ще бъде изпрано за Европа с по-ниски разходи за транспорт при по-висока продажна цена?

    15:04 14.10.2026

  • 28 Йода

    3 5 Отговор
    Жалки старци за които човешкият живот е нищо.

    15:06 14.10.2026

  • 29 Ердоган

    5 5 Отговор

    До коментар #1 от "А БЕ кво стаа тука":

    Това е игра на Путин, нямат никакъв дизел. ще пуснат празни кораби и сами ще си ги потопят зада набедят Зеленски, а Тръм да им спре оръжията и тогава ще имат по-голям шанс да превземат още някое село

    Коментиран от #40

    15:07 14.10.2026

  • 30 оня с коня

    3 6 Отговор
    И да вземем Сметалото и да смятаме,та да не си хабим батериата на Тела:300 хил т. дизел през Октомври + ДО 500хел. през Ноември + ДО 1 000 000 т.през Декември = 1 800 000 тона общо.Всичко това е възможно обаче само ако нещата вървят "по мед и масло" и това "ДО" не прецака цялата Работа.И сега към Фактите:Америка потребява средно 560 000 гона Дизел ДНЕВНО,т.е. ако разделим 1 800 000 тона на 560 000ще излезе че Държавата ще е на Руски Дизел точно 3 ДЕНА И НЯКОЛКО ЧАСА,при това за Целия Тримесечен период...което пък идва по 1 Ден на месец.

    15:07 14.10.2026

  • 31 Сенатор

    4 7 Отговор
    Сделката на Тръмп се оказа незаконна и ще падне в Сената. Освен това е капка в морето. САЩ използва най-малко 600 000 тона дизел на ден.

    15:07 14.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Послание от САЩ

    4 4 Отговор
    Зелен ски да си ходи. На покрайнината е нужно ново ръководство. В противен случай спиране на интернет, ток, вода, горива, транспорт... Връщане на територията в средновековието.

    Коментиран от #49

    15:08 14.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Румен Радев

    5 4 Отговор
    Споснорираме Москва с високи цени на Дизел, затова вдигаме забраната за износ на Дизел.

    Братушка в нужда се познава!

    15:09 14.10.2026

  • 36 Чичак

    4 4 Отговор
    Лузърите на годината
    Единият, Киев през крив макарон
    Другият, Иран през крив макарон

    15:10 14.10.2026

  • 37 Историк

    3 4 Отговор
    Тръмп, агент Краснов козирува на Путин! КГБ е най-зловещата и вредна организация за света, империята на злото 100 години се е усъвършенствала в злото и е ненадмината. Честито на всички путинолизци в България, жалки античовеци.

    15:10 14.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Браво!

    4 1 Отговор

    До коментар #29 от "Ердоган":

    Седни да напишеш някой роман с фантастика
    Може и да ти се получи

    15:12 14.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Розовото пони зеля

    4 2 Отговор
    Хахахахаха еврастите газ пикат, тръмпака си прави направо гаргара с тях, сега ще се наложи да купуват хамерикански нефт с руски дъх на яка цена хахахахахаха па прекарани, тея еврасти кой ги фане то ги еее.....

    15:15 14.10.2026

  • 43 Послание от САЩ

    5 2 Отговор
    Не е важно количеството дизел, а отмяната на санкциите. Господин Доналд Тръмп каза на зелен ски да си ходи! На покрайнината е нужно ново ръководство, което да подпише мирния договор с Русия. Засега само е намалена скоростта на Старлинк. Не се ли съгласят, Илон ще им го го спре напълно. Путин им спира тока, транспорта, промишлеността. Връщат ги в средновековието.

    15:16 14.10.2026

  • 44 Соломон

    3 3 Отговор

    До коментар #41 от "Никой":

    Марш в училище да учиш география.Карат го по море.По Каспийско море

    15:19 14.10.2026

  • 45 А КАЯ И УРСУЛА

    6 2 Отговор
    Гледат тъпо.

    15:23 14.10.2026

  • 46 Гост

    6 1 Отговор

    До коментар #24 от "Гост":

    Не, не е игра, ще превъртят малко пари. В крайна сметка, тоя дизел може и до Укрейна да стигне, само че ще мине през САЩ, те ще го изнесат, ще го плати Европа, Тръмп ще си получи процента, Путин ще си получи колкото са се разбрали. Може да е капка ...ама капка по капка....какво става?!

    15:23 14.10.2026

  • 47 Даката

    4 2 Отговор
    Никакъв морал, чест и достойнство у това, само приличащо на човек същество тръмп. Нямам думи да изразя погнуста си от този човек, как е възможно толкова много боклуци да гласуват за него в Америка, умът ми не го побира. Прекалено много боклуци.

    15:25 14.10.2026

  • 48 само питам

    1 2 Отговор
    тия двамата маи играят в един отбор а заблуждават хората има ли кои да им вярва маи маи свършиха наивните

    15:27 14.10.2026

  • 49 Даката

    4 2 Отговор

    До коментар #33 от "Послание от САЩ":

    По-скоро тръмп ще си ходи, достатъчно поразии направи глупавото старче... на 80+ години не си помни името но му дали да управлява Америка, щото имал компромати за разни педофили от републикантската партия, та го подкрепят до откат, щото им се закани че ще ги повлече след себе си.

    15:29 14.10.2026

  • 50 Българин

    0 0 Отговор
    КГБ И ПУТИН ОТ 30 години знаят какви са ги вършили ТРЪМП И ЕПЩАЙН
    не е случайно че ПУТИН плати бахамската сметка на малкия тръмп

    15:59 14.10.2026

  • 51 не може да бъде

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Соломон":

    Когато правилните медии са съобщавали за повредените руски рафинерии са забравили да сложат десетична точка между 5 и 1 -изглежда такъв е процентът на пораженията 5,1%!?!?

    16:04 14.10.2026

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