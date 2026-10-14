От 300 000 тона през октомври до 1 милион тона през декември? Москва и Вашингтон договарят доставки на руски дизел

Русия и САЩ преговарят за финализиране на договор за доставка на дизелово гориво, който ще включва механизъм за гарантиране на редовния износ въпреки западните санкции срещу руски компании. Това заяви руският вицепремиер Александър Новак, цитиран от Ройтерс.
На въпрос дали Москва е поискала от Вашингтон облекчаване на санкциите, за да бъде улеснен износът на дизел, Новак отговори: „Ще бъде намерен механизъм, който да позволи гарантирането на доставките“.
Русия започва поетапно увеличаване на износа
По думите на Новак Русия вече започва частично да отменя забраната за износ на дизелово гориво, при това по-рано от първоначално планираните срокове. Москва е готова да достави 300 000 тона през октомври, да увеличи количествата до 500 000 тона през ноември и до 1 милион тона през декември.
В по-дългосрочен план руските доставки могат да достигнат 3 милиона тона месечно. Новак заяви, че производствените обеми са достатъчни както за покриване на вътрешното потребление, така и за осигуряване на износ в договорените количества.„Обемите на производство са достатъчни, за да задоволят изцяло както вътрешното търсене, така и да осигурят износ за световния пазар в договорените количества“, заяви Александър Новак.
Решението след разговор между Путин и Тръмп
Частичното облекчаване на ограниченията последва споразумение между руския президент Владимир Путин и американския държавен глава Доналд Тръмп. Москва потвърди готовността си да доставя петрол и петролни продукти за САЩ и за световните пазари.
Предстоящият договор трябва да уреди начина, по който ще се извършват доставките на дизелово гориво, докато действат западните санкции срещу руски компании. От изявлението на Новак не става ясно как точно ще работи механизмът и кои компании ще бъдат включени в договореностите.
Руският вицепремиер не посочи и конкретна дата за подписване на договора. Засега са обявени планираните количества, но не и окончателният график на доставките или конкретните получатели.
Източници: bta.bg, devdiscourse.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А БЕ кво стаа тука
Коментиран от #10, #29
14:51 14.10.2026
2 ПАРИТЕ НЕ МИРИШАТ
14:51 14.10.2026
3 Цвете
Коментиран от #4
14:52 14.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Сигурно
14:53 14.10.2026
6 Пламен
Коментиран от #9, #14
14:53 14.10.2026
7 В МОМЕНТА
ДИЗЕЛ В РУСКАТА КОЧИНА.
ГИ НЯМА И ДА ИМА .
ТРЪМП СИ ПРАВИ ПР
ДО ИЗБОРИТЕ
НО И ТОВА НЯМА ДА ГО СПАСИ.
ЧЕ ТЕ В МОМЕНТА САЩ
ИЗНАСЯТ МНГО ПОВЕЧЕ ДИЗЕЛ
ОТКОЛКОТО ЩЕ ВЗЕМАТ ОТ
РУСНАЦИТЕ.
ХРАНА ЗА БАЛЪЦИ...
ПОДНЕСЕНА ОТ ТРЪМП
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
Коментиран от #11, #19
14:55 14.10.2026
8 значи
Коментиран от #16
14:57 14.10.2026
9 Все едно някой иска
До коментар #6 от "Пламен":разрешение от жена ти преди да я повози на разходка с лодка
Коментиран от #21
14:58 14.10.2026
10 Соломон
До коментар #1 от "А БЕ кво стаа тука":Ами нямат.Русия няма от къде да го вземе този дизел след като 51% от мощностите и са повредени или унищожени.В същност Русия ще достави от там от където се снабдява и сега.От Иран.Ще достави ирански дизел на САЩ които пък нямат нужда от дизел
Коментиран от #15, #18, #20, #51
14:59 14.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Сандо
14:59 14.10.2026
14 Атина Палада
До коментар #6 от "Пламен":А украинските безпилотни апарати искат разрешение от Старлинг.
15:00 14.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Дали ще стигне до САЩ?
Коментиран от #22
15:00 14.10.2026
18 Сюлейманеее
До коментар #10 от "Соломон":Пак нищо не си разбрал
Коментиран от #32
15:00 14.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Тоест няма
До коментар #10 от "Соломон":лоши новини? САЩ ще купуват ирански петрол от Русия. Кое не ти харесва?
15:01 14.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 каза, че сега е зает
До коментар #17 от "Дали ще стигне до САЩ?":и ще си седи в бункера в Лвов
15:03 14.10.2026
23 Баничаря
До коментар #16 от "АБВ":Изкара ли за две банички?😅😂
15:03 14.10.2026
24 Гост
Коментиран от #46
15:03 14.10.2026
25 Хич не бъркам
До коментар #21 от "Не,че нещо":коупвай си
15:04 14.10.2026
26 Ганя Путинофила
Коментиран от #34
15:04 14.10.2026
27 Интересно!
15:04 14.10.2026
28 Йода
15:06 14.10.2026
29 Ердоган
До коментар #1 от "А БЕ кво стаа тука":Това е игра на Путин, нямат никакъв дизел. ще пуснат празни кораби и сами ще си ги потопят зада набедят Зеленски, а Тръм да им спре оръжията и тогава ще имат по-голям шанс да превземат още някое село
Коментиран от #40
15:07 14.10.2026
30 оня с коня
15:07 14.10.2026
31 Сенатор
15:07 14.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Послание от САЩ
Коментиран от #49
15:08 14.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Румен Радев
Братушка в нужда се познава!
15:09 14.10.2026
36 Чичак
Единият, Киев през крив макарон
Другият, Иран през крив макарон
15:10 14.10.2026
37 Историк
15:10 14.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Браво!
До коментар #29 от "Ердоган":Седни да напишеш някой роман с фантастика
Може и да ти се получи
15:12 14.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Розовото пони зеля
15:15 14.10.2026
43 Послание от САЩ
15:16 14.10.2026
44 Соломон
До коментар #41 от "Никой":Марш в училище да учиш география.Карат го по море.По Каспийско море
15:19 14.10.2026
45 А КАЯ И УРСУЛА
15:23 14.10.2026
46 Гост
До коментар #24 от "Гост":Не, не е игра, ще превъртят малко пари. В крайна сметка, тоя дизел може и до Укрейна да стигне, само че ще мине през САЩ, те ще го изнесат, ще го плати Европа, Тръмп ще си получи процента, Путин ще си получи колкото са се разбрали. Може да е капка ...ама капка по капка....какво става?!
15:23 14.10.2026
47 Даката
15:25 14.10.2026
48 само питам
15:27 14.10.2026
49 Даката
До коментар #33 от "Послание от САЩ":По-скоро тръмп ще си ходи, достатъчно поразии направи глупавото старче... на 80+ години не си помни името но му дали да управлява Америка, щото имал компромати за разни педофили от републикантската партия, та го подкрепят до откат, щото им се закани че ще ги повлече след себе си.
15:29 14.10.2026
50 Българин
не е случайно че ПУТИН плати бахамската сметка на малкия тръмп
15:59 14.10.2026
51 не може да бъде
До коментар #10 от "Соломон":Когато правилните медии са съобщавали за повредените руски рафинерии са забравили да сложат десетична точка между 5 и 1 -изглежда такъв е процентът на пораженията 5,1%!?!?
16:04 14.10.2026