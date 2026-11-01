Бензинът поевтиня, но дизелът и газта поскъпнаха

Бензинът поевтиня през последния месец, докато останалите основни видове горива са поскъпнали. Най-масовият бензин А95 е намалил цената си с 0,07 евро за литър, или с 4,17 процента, до 1,61 евро за литър.

При бензина А98 премиум е отчетено понижение от 0,05 евро за литър, или 2,65 процента. Цената му е достигнала 1,61 евро за литър.

Дизелът и газта са нагоре

Дизелът е поскъпнал с 0,02 евро за литър, което представлява увеличение от 1,05 процента. Цената му е достигнала 1,92 евро за литър.

Най-голямото процентно увеличение сред разглежданите горива е при пропан-бутана. Той е поскъпнал с 0,04 евро за литър, или с 6,56 процента, до 0,65 евро за литър.

Метанът също е поскъпнал през периода. Увеличението е с 0,05 евро за килограм, или 3,55 процента, а цената му е достигнала 1,46 евро за килограм.

Данните са цитирани от Българската телеграфна агенция от специализираната платформа Fuelo.

Източници: bta.bg