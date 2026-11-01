Бензинът поевтиня, но дизелът и газта поскъпнаха

Бензинът поевтиня през последния месец, докато останалите основни видове горива са поскъпнали. Най-масовият бензин А95 е намалил цената си с 0,07 евро за литър, или с 4,17 процента, до 1,61 евро за литър.
При бензина А98 премиум е отчетено понижение от 0,05 евро за литър, или 2,65 процента. Цената му е достигнала 1,61 евро за литър.
Дизелът и газта са нагоре
Дизелът е поскъпнал с 0,02 евро за литър, което представлява увеличение от 1,05 процента. Цената му е достигнала 1,92 евро за литър.
Най-голямото процентно увеличение сред разглежданите горива е при пропан-бутана. Той е поскъпнал с 0,04 евро за литър, или с 6,56 процента, до 0,65 евро за литър.
Метанът също е поскъпнал през периода. Увеличението е с 0,05 евро за килограм, или 3,55 процента, а цената му е достигнала 1,46 евро за килограм.
Данните са цитирани от Българската телеграфна агенция от специализираната платформа Fuelo.
Източници: bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Махнаха акциза, който е доста голяма част от ценообразуването, а газта отново струва колкото беше с акциза!!! Пълнят се гушите на БКП!!!
Коментиран от #9
17:14 01.11.2026
2 Хари
Вали си тихо, кротко и не спира!
17:15 01.11.2026
3 Сатана Z
17:18 01.11.2026
4 Гробар
17:18 01.11.2026
5 Беро
газ на"Залъмов" - Мъглиж, 0,70 евро литъра
От днес може да е вече и 0,75 евро.
17:20 01.11.2026
6 осраински
Коментиран от #7, #11, #12
17:22 01.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Справедливи цени
18:04 01.11.2026
9 Да видим
До коментар #1 от "Пич":Каква ще е цената на газа от 01.11 2026 г. Заради балотажа още не обявена.
18:09 01.11.2026
10 един там
18:10 01.11.2026
11 Ууухахахахаха
До коментар #6 от "осраински":Сънища и мечти само в кварталната кръчма!
18:17 01.11.2026
12 Нещо не разбирам
До коментар #6 от "осраински":Гледам няма наплив към Москва и руския рай. Малцина са Българите които гласуват там и са по служба. Ще се съберат в един автобус. В разпадащия се запад обаче е пълно с Бългсри.
18:18 01.11.2026