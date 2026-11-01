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Бензинът поевтиня, но дизелът и газта поскъпнаха

Бензинът поевтиня, но дизелът и газта поскъпнаха

1 Ноември, 2026 17:10 1 403 12

  • бензин-
  • дизел-
  • горива-
  • пропан-бутан-
  • метан-
  • опек-
  • ормузки проток

Най-масовият бензин А95 е поевтинял с 4,17 процента за последния месец. Най-голямо е увеличението при пропан-бутана

Бензинът поевтиня, но дизелът и газта поскъпнаха - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Бензинът поевтиня през последния месец, докато останалите основни видове горива са поскъпнали. Най-масовият бензин А95 е намалил цената си с 0,07 евро за литър, или с 4,17 процента, до 1,61 евро за литър.

При бензина А98 премиум е отчетено понижение от 0,05 евро за литър, или 2,65 процента. Цената му е достигнала 1,61 евро за литър.

Дизелът и газта са нагоре

Дизелът е поскъпнал с 0,02 евро за литър, което представлява увеличение от 1,05 процента. Цената му е достигнала 1,92 евро за литър.

Най-голямото процентно увеличение сред разглежданите горива е при пропан-бутана. Той е поскъпнал с 0,04 евро за литър, или с 6,56 процента, до 0,65 евро за литър.

Метанът също е поскъпнал през периода. Увеличението е с 0,05 евро за килограм, или 3,55 процента, а цената му е достигнала 1,46 евро за килограм.

Данните са цитирани от Българската телеграфна агенция от специализираната платформа Fuelo.

Източници: bta.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    12 6 Отговор
    При газта краденето е най голямото!!!
    Махнаха акциза, който е доста голяма част от ценообразуването, а газта отново струва колкото беше с акциза!!! Пълнят се гушите на БКП!!!

    Коментиран от #9

    17:14 01.11.2026

  • 2 Хари

    6 2 Отговор
    Важното е, че родните ни политически празноглавци, начело с Регресивните се радват на хубаво време!
    Вали си тихо, кротко и не спира!

    17:15 01.11.2026

  • 3 Сатана Z

    1 4 Отговор
    Зимата обикновенно така става поне от 39 години пазарно предлагане Не откривате топлата вода.

    17:18 01.11.2026

  • 4 Гробар

    4 4 Отговор
    Супер. Аз съм на бензин.

    17:18 01.11.2026

  • 5 Беро

    6 0 Отговор
    На връщане от Сливен за Калофер заредих
    газ на"Залъмов" - Мъглиж, 0,70 евро литъра
    От днес може да е вече и 0,75 евро.

    17:20 01.11.2026

  • 6 осраински

    9 2 Отговор
    През следващите три години в Москва ще бъдат построени 6,9 милиона квадратни метра нови жилища по програмата за обновяване. Според кмета на Москва Сергей Собянин , броят на новите жители ще надхвърли 500 000 до края на 2029 г. Всички те ще получат светли и просторни апартаменти в модерни сгради.

    Коментиран от #7, #11, #12

    17:22 01.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Справедливи цени

    1 0 Отговор
    Напълно заслужени. Друг път мислете като гласувате.

    18:04 01.11.2026

  • 9 Да видим

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Каква ще е цената на газа от 01.11 2026 г. Заради балотажа още не обявена.

    18:09 01.11.2026

  • 10 един там

    0 0 Отговор
    Схемата си стана като при кръчмите! Веднага трябва да се върне и дори увеличава акциза за газта!

    18:10 01.11.2026

  • 11 Ууухахахахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "осраински":

    Сънища и мечти само в кварталната кръчма!

    18:17 01.11.2026

  • 12 Нещо не разбирам

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "осраински":

    Гледам няма наплив към Москва и руския рай. Малцина са Българите които гласуват там и са по служба. Ще се съберат в един автобус. В разпадащия се запад обаче е пълно с Бългсри.

    18:18 01.11.2026