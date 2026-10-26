Петима души, включително дете, загинаха при удари в Газа

Петима души, сред които 7-годишно момиче, са загинали при израелски удари в ивицата Газа, съобщиха очевидци, цитирани от Франс прес. През последното денонощие при въздушни удари и обстрели са били убити общо 13 души, а близо 60 са били ранени, според местната Гражданска защита.

Три от жертвите са били евакуирани след въздушен удар по бежански лагер в района на Ал Мауаси, западно от Хан Юнис. „Евакуирахме три жертви след израелски въздушен удар, който порази бежански лагер в района на Ал Мауаси, разположен на запад от град Хан Юнис“, каза говорителят на Гражданската защита Махмуд Басал.

Министерството на образованието в Газа съобщи, че сред загиналите е 7-годишно момиче. Гражданската защита действа под контрола на палестинското ислямистко движение „Хамас“.

Трима загинали са приети в болницата „Насер“

Болницата „Насер“ в Хан Юнис е потвърдила, че е получила телата на трима души. В лечебното заведение са били настанени и няколко ранени, сред които жена и дете.

Гражданската защита е съобщила и за четвърти загинал при въздушен удар, засегнал палатка на бежанци близо до Хан Юнис.

Пета жертва е регистрирана в град Газа

Петата жертва е регистрирана от болницата „Аш Шифа“ в град Газа. Според съобщението човекът е загинал при удар, нанесен от израелски дрон по група цивилни в квартал Римал.

Израелските сили за отбрана са заявили, че не са били запознати с операция, която израелски военнослужещи са водили в района. ЦАХАЛ не са коментирали смъртта на последните две жертви.

Източници: bta.bg