Израелската армия обяви, че е приключила наземната си операция в централната част на ивицата Газа. Действията са започнали ден по-рано в зона, контролирана от палестинската групировка „Хамас“, съобщи Франс прес.

„Операцията приключи“, са заявили израелските сили за отбрана пред агенцията.

Действия край два бежански лагера

Операцията е била проведена в района на бежанските лагери Ал Бурейдж и Нусейрат. Според Франс прес това е рядко по рода си наземно нахлуване, откакто през октомври 2025 г. беше сключено споразумение за прекратяване на огъня.

Военните действия са довели до ново разселване на местни жители. В съобщението не се посочват данни за жертви, ранени или нанесени материални щети.

Отново е разрешено придвижването в района

Израелският координатор на правителствените действия в палестинските територии съобщи, че палестинците отново могат да се придвижват в зоните, където е проведена операцията, близо до Ал Бурейдж и Нусейрат.

Израелската армия не е оповестила допълнителни подробности за целите на операцията или за причините за нейното започване. Не е съобщено и дали след края на наземните действия ще останат ограничения за движението или ще бъдат предприети нови операции в района.

Източници: bta.bg, nampa.org