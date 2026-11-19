Израелската армия обяви, че е приключила наземната си операция в централната част на ивицата Газа. Действията са започнали ден по-рано в зона, контролирана от палестинската групировка „Хамас“, съобщи Франс прес.
„Операцията приключи“, са заявили израелските сили за отбрана пред агенцията.
Действия край два бежански лагера
Операцията е била проведена в района на бежанските лагери Ал Бурейдж и Нусейрат. Според Франс прес това е рядко по рода си наземно нахлуване, откакто през октомври 2025 г. беше сключено споразумение за прекратяване на огъня.
Военните действия са довели до ново разселване на местни жители. В съобщението не се посочват данни за жертви, ранени или нанесени материални щети.
Отново е разрешено придвижването в района
Израелският координатор на правителствените действия в палестинските територии съобщи, че палестинците отново могат да се придвижват в зоните, където е проведена операцията, близо до Ал Бурейдж и Нусейрат.
Израелската армия не е оповестила допълнителни подробности за целите на операцията или за причините за нейното започване. Не е съобщено и дали след края на наземните действия ще останат ограничения за движението или ще бъдат предприети нови операции в района.
Източници: bta.bg, nampa.org
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