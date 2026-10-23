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Учители в Мадрид поискаха преговори, следва и стачка в университетите

Учители в Мадрид поискаха преговори, следва и стачка в университетите

23 Октомври, 2026 04:22, обновена 23 Октомври, 2026 04:24 351 1

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  • изабел диас аюсо

Около 3000 преподаватели протестираха пред регионалния парламент. Шестте държавни университета ще стачкуват на 4 и 5 ноември

Учители в Мадрид поискаха преговори, следва и стачка в университетите - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Около 3000 учители протестираха пред парламента на Мадрид с настояване регионалното правителство да започне преговори за условията в общественото образование. Демонстрацията е част от безсрочна стачка, започнала на 14 октомври, а напрежението вече обхваща и университетите.

По данни на делегацията на испанското правителство в Мадрид участниците са блокирали за кратко движението по Avenida de Pablo Neruda. Протестиращите призоваха министъра на образованието, науката и университетите Мерседес Сарсалехо да седне на масата за преговори.

„Искаме да се преговаря веднага“, заявиха организаторите пред парламента. Учителите настояват за намаляване на преподавателските часове до 17 седмично в средното образование и до 22 в началното, за по-малки класове и за повече специалисти, които работят с ученици със специални образователни потребности.

Исканията включват и по-високи заплати

Синдикатите настояват за увеличение на възнагражденията с 600 евро месечно, по-добра климатизация на училищата, премахване на азбеста от сградите и ограничаване на административната работа, която според протестиращите отнема време от преподаването.

В стачката са призовани да участват около 65 000 учители, които преподават на над 666 000 ученици в региона. Данните за участието в отделните дни се разминават. Синдикатите отчетоха около 70% участие в първия ден, докато регионалното правителство посочи 44,6%.

Министерството на образованието на Мадрид заявява, че преговорите със синдикатите продължават по въвеждането на професионална кариерна система за учителите. Предложението предвижда до 350 евро допълнително месечно, в зависимост от професионалното развитие. Според ведомството разговорите са насочени към признаване на труда на преподавателите както социално, така и финансово.

Университетите обявиха стачка през ноември

Координаторът в защита на държавния университет, който обединява синдикати и студентски организации, обяви двудневна стачка на 4 и 5 ноември във всичките шест държавни университета в Мадрид. Причината според организаторите е недостатъчното финансиране и опасността от задълбочаване на зависимостта от частни средства.

Конфликтът е свързан със споразумение, подписано през март между регионалното правителство и ректорите. То предвижда 14,8 милиарда евро за университетите до 2031 г. Университетските организации обаче твърдят, че реалното публично финансиране остава 0,4% от брутния вътрешен продукт, което според тях е под законовата цел от 1% и под средните равнища за Испания и Европа.

Регионалното правителство отхвърля оценката за недофинансиране. Оттам посочват, че споразумението предоставя на шестте университета необходимите средства за развитие и че твърдението за липса на финансиране „просто не се издържа“.

Следващата университетска демонстрация е насрочена за 28 октомври пред регионалното министерство на образованието. Ако не бъде постигнато споразумение, на 4 и 5 ноември протестът ще се прехвърли и в аудиториите на шестте държавни университета.

Източници: elpais.com, europapress.es


Испания
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  • 1 мда

    0 1 Отговор
    Даскалите искат повече пари за по малко работа.

    04:32 23.10.2026

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