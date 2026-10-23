Срещу украинска територия! Русия използва нова модификация на дрона „Геран-5“

Руските войски са използвали нов вариант на реактивния дрон „Геран-5“ при атака срещу украинска територия. Модификацията е обозначена като „Геран-5 К5-К“, съобщи Серхий „Флаш“ Бескрестнов, съветник на президента на Украйна по технологичните въпроси.

По думите му дронът е бил засечен за първи път приблизително месец по-рано. Бескрестнов сравни случая с появата на руската ракета „Филин“, която също е била идентифицирана за първи път преди около месец.

„Русия отново ни атакува, използвайки нов вариант на „Геран-5“, наречен „Геран-5 К5-К“. Както беше и в случая с „Филин“, ние идентифицирахме тази система за първи път едва преди месец“, написа Бескрестнов.

Според съветника новата модификация разполага с механизъм за оптична навигация. Той посочва още, че „Геран-5 К5-К“ има увеличен оперативен обсег, по-висока скорост и по-голяма височина на полета.

Конкретни стойности за обсега, скоростта и максималната височина на дрона не са посочени. Не се съобщава и колко апарата от новия вариант са били използвани при атаката.

Източници: news.bg