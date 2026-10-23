Срещу украинска територия! Русия използва нова модификация на дрона „Геран-5“

Руските войски са използвали нов вариант на реактивния дрон „Геран-5“ при атака срещу украинска територия. Модификацията е обозначена като „Геран-5 К5-К“, съобщи Серхий „Флаш“ Бескрестнов, съветник на президента на Украйна по технологичните въпроси.
По думите му дронът е бил засечен за първи път приблизително месец по-рано. Бескрестнов сравни случая с появата на руската ракета „Филин“, която също е била идентифицирана за първи път преди около месец.„Русия отново ни атакува, използвайки нов вариант на „Геран-5“, наречен „Геран-5 К5-К“. Както беше и в случая с „Филин“, ние идентифицирахме тази система за първи път едва преди месец“, написа Бескрестнов.
Според съветника новата модификация разполага с механизъм за оптична навигация. Той посочва още, че „Геран-5 К5-К“ има увеличен оперативен обсег, по-висока скорост и по-голяма височина на полета.
Конкретни стойности за обсега, скоростта и максималната височина на дрона не са посочени. Не се съобщава и колко апарата от новия вариант са били използвани при атаката.
Източници: news.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Умнокрасив
15:46 23.10.2026
4 язе
15:49 23.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Зеления coпол
15:50 23.10.2026
7 От страни
Това е да си имаш наука, материали и производство.
Коментиран от #9
15:51 23.10.2026
8 Румен
15:51 23.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Защо
15:54 23.10.2026
11 А вътрешни тоалетни
15:58 23.10.2026