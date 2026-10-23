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Срещу украинска територия! Русия използва нова модификация на дрона „Геран-5“
  Тема: Украйна

Срещу украинска територия! Русия използва нова модификация на дрона „Геран-5“

23 Октомври, 2026 15:41 721 11

  • украйна-
  • русия-
  • геран-5-
  • дронове-
  • серхий бескрестнов-
  • ракети

Вариантът „Геран-5 К5-К“ е с оптична навигация, по-голям обсег, по-висока скорост и по-голяма височина на полета

Срещу украинска територия! Русия използва нова модификация на дрона „Геран-5“ - 1
Снимка: Shutterstock
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руските войски са използвали нов вариант на реактивния дрон „Геран-5“ при атака срещу украинска територия. Модификацията е обозначена като „Геран-5 К5-К“, съобщи Серхий „Флаш“ Бескрестнов, съветник на президента на Украйна по технологичните въпроси.

По думите му дронът е бил засечен за първи път приблизително месец по-рано. Бескрестнов сравни случая с появата на руската ракета „Филин“, която също е била идентифицирана за първи път преди около месец.

„Русия отново ни атакува, използвайки нов вариант на „Геран-5“, наречен „Геран-5 К5-К“. Както беше и в случая с „Филин“, ние идентифицирахме тази система за първи път едва преди месец“, написа Бескрестнов.

Според съветника новата модификация разполага с механизъм за оптична навигация. Той посочва още, че „Геран-5 К5-К“ има увеличен оперативен обсег, по-висока скорост и по-голяма височина на полета.

Конкретни стойности за обсега, скоростта и максималната височина на дрона не са посочени. Не се съобщава и колко апарата от новия вариант са били използвани при атаката.

Източници: news.bg


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Умнокрасив

    13 3 Отговор
    Как "Геран" ? Нали на тези ги наричаме "ирански" и "Шахед" ? Кво стана ?

    15:46 23.10.2026

  • 4 язе

    12 3 Отговор
    Ще ви атакува я,няма водка да ви носи.....

    15:49 23.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Зеления coпол

    9 2 Отговор
    Дигам бялото знаме

    15:50 23.10.2026

  • 7 От страни

    11 2 Отговор
    Русия ги праска като бай Кольо баничките сутрин в баничарницата....
    Това е да си имаш наука, материали и производство.

    Коментиран от #9

    15:51 23.10.2026

  • 8 Румен

    1 7 Отговор
    Нема доказателства!

    15:51 23.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Защо

    2 2 Отговор
    са им?Украинците сами се удрят!

    15:54 23.10.2026

  • 11 А вътрешни тоалетни

    0 1 Отговор
    КогИ?

    15:58 23.10.2026

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