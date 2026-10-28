В Кремъл! Преврат може да отстрани със сила Владимир Путин от власт

Сериозно военно поражение или тежки икономически проблеми могат да създадат условия за преврат в Русия и насилствено отстраняване на Владимир Путин, смята украинският подполковник Тарас Березовец. Според него вътрешните противоречия и борбата за власт могат постепенно да отслабят сегашната система в Кремъл.
Березовец е началник на отдела за международно военно сътрудничество на Командването на силите за териториална отбрана на Украйна. Изказването му е цитирано от 24 Канал, а информацията е публикувана от „Фокус“.
Военни и силови структури могат да се намесят
„Тогава бих нарекъл базовия сценарий евентуален преврат с участието на силите за сигурност и военните“, заявява Березовец.
По думите му решаващ фактор може да бъде моментът, в който в руското ръководство бъде осъзнато, че продължаването на войната единствено увеличава загубите, без да приближава желан резултат. При подобно развитие вътрешните конфликти могат да прераснат в борба за контрол над държавата.
Березовец припомня бунта на лидера на ЧВК „Вагнер“ Евгений Пригожин и похода му към Москва. Според украинския офицер тези събития са показали, че руската система на управление не е напълно защитена от вътрешни сътресения.
Не се очаква бързо падане на режима
В същото време Березовец не прогнозира бърз срив на руската власт. Той определя като базов сценарий продължаващото съществуване на сегашната система, която постепенно ще отслабва.
Според него механизмите за контрол и потискането на опозицията помагат на режима да запазва устойчивост. Той посочва и липсата на идеологически ограничения, характерни за Съветския съюз, като фактор, който позволява на съвременната руска система да функционира по-дълго.
Березовец допуска, че Русия може да продължи да се движи по инерция дори при постепенно изчерпване на ресурсите. Затова той не свързва евентуалната промяна непременно с внезапен срив или бърза смяна на властта.
По оценката му системата може да достигне повратна точка, при която определена криза да предизвика нейния колапс. Този процес обаче може да отнеме продължително време. В този смисъл силовият преврат остава възможен сценарий за Русия, но не и гарантирана прогноза.
Източници: focus-news.net, 24tv.ua
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Ами
Коментиран от #35
10:27 28.10.2026
3 Пепе
Коментиран от #13
10:27 28.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Робот
Коментиран от #14
10:28 28.10.2026
6 Ха ха
10:28 28.10.2026
7 Глупава статия, преврат със сила
10:29 28.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Мечти неизпълними
10:29 28.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 БЛЯНОВЕ И СЪНИЩА
10:31 28.10.2026
13 Да се смееш или да плачеш
До коментар #3 от "Пепе":Украйна мечтае режима на Путин да падне, Путин мечтаеш Украйна за три дни да падне . Резултата паднаха милиони убити.
Коментиран от #27
10:31 28.10.2026
14 мдааааа
До коментар #5 от "Робот":С изкуствен интелект - толкоз ..
10:32 28.10.2026
15 Йода
Коментиран от #29
10:32 28.10.2026
16 Не ви ли омръзна вече
10:32 28.10.2026
17 Русскиня
10:33 28.10.2026
18 Мдаа...
Ама отде да знаят, че след Путин ще дойде Медведев с акъла на Караганов...
10:33 28.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Березовец
Коментиран от #38
10:34 28.10.2026
21 5556
Възможно е само от военните, политически е невъзможен. Военните веднага ще се изнесат от Украйна, дали? Не мисля, че ще го направят.
10:34 28.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Някой
Коментиран от #31
10:36 28.10.2026
24 Хи хи
10:36 28.10.2026
25 Ай де бе
10:36 28.10.2026
26 Банално
10:37 28.10.2026
27 мдааааа
До коментар #13 от "Да се смееш или да плачеш":Ни е да плачеш , ни е да се смееш ... Жалко е ..
10:37 28.10.2026
28 Мухаа ха!
10:39 28.10.2026
29 Риванола
До коментар #15 от "Йода":По стара руска традиция, се разпарчетосва цяла Европа и после се мирясва за известно време, 40-50 години поне.
10:39 28.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Брачет
До коментар #23 от "Някой":Разбирам , ти си недосегаем ..
10:40 28.10.2026
32 Йода
10:40 28.10.2026
33 русия
10:41 28.10.2026
34 Жорко
10:42 28.10.2026
35 Преврат в Блатата! Нима!
До коментар #2 от "Ами":2 Ами
311ОТГОВОР
В Брюксел преврат може ли?
10:27 28.10.2026
-;-
То и в САЩ щеше да има правителствена криза и Калифорния да се отделела от загниващите Щати ама не стана!
10:43 28.10.2026
36 Пак влажни сънища.
10:43 28.10.2026
37 6-те цели на Фюрера
До коментар #30 от "хъхъ":30 хъхъ
00ОТГОВОР
Путин трябваше да умре от рак още през лятото на 2022-ра...
-;-
Имаше и тройници и четворници даже
какво стана с 6-те цели на СВУсрацията!
10:44 28.10.2026
38 Петолъчестия ,
До коментар #20 от "Березовец":Така е , защото Украйна никога не се е готвила за СВО . Вместо да делают москвич , лада , китайците им вършат нещата .. а иран им делает Херань ..
10:47 28.10.2026
39 Подобно
10:47 28.10.2026