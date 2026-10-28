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В Кремъл! Преврат може да отстрани със сила Владимир Путин от власт
  Тема: Украйна

В Кремъл! Преврат може да отстрани със сила Владимир Путин от власт

28 Октомври, 2026 10:25 1 105 39

  • тарас березовец-
  • владимир путин-
  • русия-
  • преврат-
  • украйна-
  • кремъл

Украинският подполковник допуска вътрешен силов сценарий при тежко военно поражение или икономическа криза в Русия, той обаче не прогнозира бързо падане на режима

В Кремъл! Преврат може да отстрани със сила Владимир Путин от власт - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Сериозно военно поражение или тежки икономически проблеми могат да създадат условия за преврат в Русия и насилствено отстраняване на Владимир Путин, смята украинският подполковник Тарас Березовец. Според него вътрешните противоречия и борбата за власт могат постепенно да отслабят сегашната система в Кремъл.

Березовец е началник на отдела за международно военно сътрудничество на Командването на силите за териториална отбрана на Украйна. Изказването му е цитирано от 24 Канал, а информацията е публикувана от „Фокус“.

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Военни и силови структури могат да се намесят

„Тогава бих нарекъл базовия сценарий евентуален преврат с участието на силите за сигурност и военните“, заявява Березовец.

По думите му решаващ фактор може да бъде моментът, в който в руското ръководство бъде осъзнато, че продължаването на войната единствено увеличава загубите, без да приближава желан резултат. При подобно развитие вътрешните конфликти могат да прераснат в борба за контрол над държавата.

Березовец припомня бунта на лидера на ЧВК „Вагнер“ Евгений Пригожин и похода му към Москва. Според украинския офицер тези събития са показали, че руската система на управление не е напълно защитена от вътрешни сътресения.

Не се очаква бързо падане на режима

В същото време Березовец не прогнозира бърз срив на руската власт. Той определя като базов сценарий продължаващото съществуване на сегашната система, която постепенно ще отслабва.

Според него механизмите за контрол и потискането на опозицията помагат на режима да запазва устойчивост. Той посочва и липсата на идеологически ограничения, характерни за Съветския съюз, като фактор, който позволява на съвременната руска система да функционира по-дълго.

Березовец допуска, че Русия може да продължи да се движи по инерция дори при постепенно изчерпване на ресурсите. Затова той не свързва евентуалната промяна непременно с внезапен срив или бърза смяна на властта.

По оценката му системата може да достигне повратна точка, при която определена криза да предизвика нейния колапс. Този процес обаче може да отнеме продължително време. В този смисъл силовият преврат остава възможен сценарий за Русия, но не и гарантирана прогноза.

Източници: focus-news.net, 24tv.ua


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ами

    39 2 Отговор
    В Брюксел преврат може ли?

    Коментиран от #35

    10:27 28.10.2026

  • 3 Пепе

    27 2 Отговор
    Смях в гората

    Коментиран от #13

    10:27 28.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Робот

    28 3 Отговор
    Дони също може да сложи край на цирка...! Операция Мадуро в Киев...!

    Коментиран от #14

    10:28 28.10.2026

  • 6 Ха ха

    30 2 Отговор
    "Гладна кокошка просо сънува."

    10:28 28.10.2026

  • 7 Глупава статия, преврат със сила

    27 2 Отговор
    може да отстрани всеки ръководител във всяка държава. Не виждаме къде е новото и новината.

    10:29 28.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Мечти неизпълними

    17 2 Отговор
    от 20 години . Не се учудвам че Европейския съюз върви.......

    10:29 28.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 БЛЯНОВЕ И СЪНИЩА

    18 2 Отговор
    НА ГЛОБАЛИСТИТЕ.

    10:31 28.10.2026

  • 13 Да се смееш или да плачеш

    6 2 Отговор

    До коментар #3 от "Пепе":

    Украйна мечтае режима на Путин да падне, Путин мечтаеш Украйна за три дни да падне . Резултата паднаха милиони убити.

    Коментиран от #27

    10:31 28.10.2026

  • 14 мдааааа

    8 2 Отговор

    До коментар #5 от "Робот":

    С изкуствен интелект - толкоз ..

    10:32 28.10.2026

  • 15 Йода

    3 7 Отговор
    По стара руска традиция бунта ще бъде жесток ,брутален и безсмислен.

    Коментиран от #29

    10:32 28.10.2026

  • 16 Не ви ли омръзна вече

    11 2 Отговор
    Айде пак розови мечти....

    10:32 28.10.2026

  • 17 Русскиня

    11 2 Отговор
    Сънят на Брюксел в зимна нощ!

    10:33 28.10.2026

  • 18 Мдаа...

    8 2 Отговор
    розАвите понита пак се размечтаха.
    Ама отде да знаят, че след Путин ще дойде Медведев с акъла на Караганов...

    10:33 28.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Березовец

    6 1 Отговор
    дали ще коментира кога на Комедианта евентуално ще му омекнат краката?Спре ли наливането на милиарди сте заминали и без преврат.Само за месец.Има признаци,че на доста "донори" взе да им писва от наглия ви рев.

    Коментиран от #38

    10:34 28.10.2026

  • 21 5556

    3 1 Отговор
    Силов преврат в Русия! Възможно ли е? Кои ще са тези?
    Възможно е само от военните, политически е невъзможен. Военните веднага ще се изнесат от Украйна, дали? Не мисля, че ще го направят.

    10:34 28.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Някой

    5 1 Отговор
    Падне ли Путин, после на 90-95% ще дойде хардлайнер, а не толкова мек като Путин. Може и атомни ракети да полетят. Запада и украинците да се молят Путин да е наред, че иначе лошо за тях!

    Коментиран от #31

    10:36 28.10.2026

  • 24 Хи хи

    3 1 Отговор
    Това се отнася за зеленото диктаторче !

    10:36 28.10.2026

  • 25 Ай де бе

    3 1 Отговор
    Прочетете историята на украинските земи. Нон стоп преврати, кръв и касапница. Това ще се случи и след тази война. В Украйна мирът е невъзможен, освен чрез диктатура или чужда власт.

    10:36 28.10.2026

  • 26 Банално

    2 0 Отговор
    От четири години, едно и също пишете. Нещо с ИИ, чатботи или друго, не измислихте ли за разнообразие?

    10:37 28.10.2026

  • 27 мдааааа

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Да се смееш или да плачеш":

    Ни е да плачеш , ни е да се смееш ... Жалко е ..

    10:37 28.10.2026

  • 28 Мухаа ха!

    1 0 Отговор
    Тези,от кликата на зеления шмръклю,съвсем изтрещяха.Живеят с миражи.Ти и подобните е по добре,да слезете на земята,да не ви се случи същото,но в много по жесток вариант.Не с външна намеса,а от народа в Незалежная.Че всички факти показват,търпението му виси на косъм.А идва зима и то- жестока.Без ток,газ,вода , отопление,цени на храни и услуги растат ежедневно.Прибирате мъжете от улицата насила.Докога мислите,и си вярвате ,че ще търпи безропотно? А има една стара истина: Да те пази Господ,ако на украинеца ( или руснака) му падне пердето пред очите.По жесток и без никакви задръжки от този народ - а те са един народ,по дух и народопсихология,няма в света.

    10:39 28.10.2026

  • 29 Риванола

    1 3 Отговор

    До коментар #15 от "Йода":

    По стара руска традиция, се разпарчетосва цяла Европа и после се мирясва за известно време, 40-50 години поне.

    10:39 28.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Брачет

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Някой":

    Разбирам , ти си недосегаем ..

    10:40 28.10.2026

  • 32 Йода

    2 3 Отговор
    Има Путин няма мир, няма Путин има мир.

    10:40 28.10.2026

  • 33 русия

    0 0 Отговор
    ако не е ВВП цяла европа ще е разруха

    10:41 28.10.2026

  • 34 Жорко

    0 0 Отговор
    Що пишете глупости? Пълни щуротии

    10:42 28.10.2026

  • 35 Преврат в Блатата! Нима!

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ами":

    2 Ами
    311ОТГОВОР
    В Брюксел преврат може ли?
    10:27 28.10.2026
    -;-
    То и в САЩ щеше да има правителствена криза и Калифорния да се отделела от загниващите Щати ама не стана!

    10:43 28.10.2026

  • 36 Пак влажни сънища.

    0 0 Отговор
    Това е поне хилядната прогноза Русия да се срине през последните 5 години. Путин умира множество пъти от всякакви видове рак и всякакви подобни измишльотини, съсредоточили мечтите на определени хора. Няма лошо, безплатно е да се мечтае. На мен ми липсват повече новини за все по-тежкото икономическо положение на Франция и други големи европейски страни. Вчера слушах един американски анализатор да им вещае дефолт до март-април догодина. Ама дотогава ще ни проглушават ушите с Русия. Там да пръдне някой, веднага става новина тук, а важни процеси в политиката и икономиката на Европа се подминават. Ясно е, че е по-лесно да страхуваш населението, когато перспективите не са особено розови, а какво по-удобно страшилище от "Империята на злото".

    10:43 28.10.2026

  • 37 6-те цели на Фюрера

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "хъхъ":

    30 хъхъ
    00ОТГОВОР
    Путин трябваше да умре от рак още през лятото на 2022-ра...
    -;-
    Имаше и тройници и четворници даже

    какво стана с 6-те цели на СВУсрацията!

    10:44 28.10.2026

  • 38 Петолъчестия ,

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Березовец":

    Така е , защото Украйна никога не се е готвила за СВО . Вместо да делают москвич , лада , китайците им вършат нещата .. а иран им делает Херань ..

    10:47 28.10.2026

  • 39 Подобно

    0 0 Отговор
    хипотетично развитие би означавало мундир в Кремъл. Много лошо развитие за европейците.

    10:47 28.10.2026

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