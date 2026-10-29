Евакуацията от Олешки: как ще протече опасната операция

В окупирания от Русия украински град Олешки в Херсонска област на 27 октомври влезе в сила прекратяване на огъня. Русия и Украйна се договориха за временното примирие, за да могат местните жители да бъдат евакуирани. В Олешки са останали между 1500 и 2000 души, а преди руската агресия срещу Украйна там живееха 24 000 души.

"В Олешки предстои подготвителна работа за безопасното извеждане на хората", съобщи омбудсманът на Украйна Дмитрий Лубинец. Той ръководи украинската делегация, която вече е заминала за Олешки. Руската страна е представена от омбудсмана Яна Лантратова.

Юристката Мирослава Харченко от организацията "Save Ukraine" разказа пред ДВ как може да протече евакуацията, която е предвидено да започне на 30 октомври.

Разминират пътя към града

ДВ: Знаем, че огънят в Олешки вече е прекратен. Започнали ли са действия по евакуацията на хората от града?

М. Харченко: Не, такава информация засега няма. Започнали са работите по разминирането на пътя от Олешки към Раденск. Що се отнася до това, което става в самия град, то е в компетенциите на военните. Всички, които имат отношения към тази акция, са помолени да спазват режима на тишина – тъй като всяка невнимателна дума или всяко невнимателно действие може да доведе дотам, че цялата евакуация да бъде прекратена.

Междувременно активно се събира информация в закрити местни чатове. Организаторите се обръщат към хората за уточнения на датата на раждане и фактическото местоживеене. Молят за всеки случай да бъдат дадени телефоните на съседи и роднини, които са наблизо, защото телефонните връзки са много лоши.

Информацията се събира, защото може да се окаже, че връзката със записания за евакуация човек е невъзможна. Освен това се събират данни за здравословното състояние на хората, планиращи евакуация, тъй като сред тях има болни и трудноподвижни хора с рани и травми от мините. Затова очакваме, че тези, които се занимават с организацията на тази евакуация, ще предвидят необходимостта от оказване на медицинска помощ на нуждаещите се.

През окупирана от Русия територия

ДВ: Как точно ще протече евакуацията?

М. Харченко: Доколкото е известно, маршрутът по реката е много опасен. Затова не сме чули потвърждение да е бил одобрен. Очевидно трасето ще минава през временно окупираната територия на Украйна, а може би и през руска територия, докато се стигне до Украйна. Но пак от съображения за сигурност тази информация не се разгласява, защото ситуацията е много опасна. Всички се молим евакуацията да се осъществи успешно.

ДВ: Какво се знае за броя на хората, които трябва да бъдат евакуирани? Знае се, че срокът за провеждане на евакуацията е до 1-ви ноември.

"Хората се страхуват, че могат да ги откарат някъде"

М. Харченко: Добре е, че евакуацията ще продължи не само един ден. Разчитаме, че хората, които ще излязат от Олешки първи, ще се превърнат в положителен пример за другите. Защото тези, които сега се намират в града, много се страхуват, тъй като е имало доста провокации. Това не е първият опит да се организира „зелен коридор“. Те се страхуват, че могат да ги откарат някъде и да ги подложат на "филтрационни мерки". Затова много от тях се отнасят към всичко с подозрение. Но това са само подозрения. Те може и да не заминат в първия ден на евакуацията, но като цяло разчитаме, че хората ще са поне 500. Всичко обаче е много неопределено.

ДВ: Как бихте оценили ролята на Мелания Тръмп – нали бе казано, че заслугата за евакуацията е нейна.

М. Харченко: Безкрайно сме благодарни на Мелания Тръмп за това, че обърна внимание на хуманитарната катастрофа в Олешки. Това всъщност е геноцид, извършван от Руската федерация. И повтарям, това не е първият опит за организирането на коридор за разминиране на града. Затова сме благодарни на Мелания Тръмп за нейните усилия и за това, че евакуацията навярно ще се състои. Ще бъдем още по-благодарни тогава, когато хората успеят да заминат от Олешки и се окажат на територия, контролирана от Украйна.

Трудностите са много

ДВ: Как мислите, колко време ще е необходимо за транспортирането на хората?

М. Харченко: Не мога да кажа колко точно, но очевидно ще е нужно време, за да се разминират пътищата към града. Минирани са и улиците в самия град, което също ще отнеме време. Там има болница, от която също трябва да бъдат взети хора. Има и морга, от която трябва да бъдат взети трупове. Не зная дали това ще бъде включено в този коридор, но то определено е необходимо за идентификацията на умрелите, за установяването на причините за смъртта. И това ще изисква време, независимо колко оперативно работят военните. Много е трудно да се правят предположения, защото всичко се държи в пълна тайна. Заявленията и от руска, и от украинска страна са много предпазливи, което очевидно е оправдано, казва пред ДВ Мирослава Харченко.

Междувременно руската агенция "Новости" съобщи, че жителите на Олешки, които пожелаят да се върнат в Украйна, първо ще бъдат откарани в Анапа, след това ще бъдат превозени със самолет на Министерството на отбраната на Руската федерация до беларуския град Гомел, а едва оттам ще бъдат прехвърлени в родината си.

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