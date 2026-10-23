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Финландия издаде първото разрешение за „Онкало“

Финландия издаде първото разрешение за „Онкало“

23 Октомври, 2026 16:11 1 254 13

  • финландия-
  • онкало-
  • ядрено гориво-
  • посива-
  • ядрени отпадъци

Съоръжението ще съхранява окончателно отработено ядрено гориво от финландските атомни електроцентрали, преди началото на операциите предстои проверка от ядрения регулатор

Финландия издаде първото разрешение за „Онкало“ - 1
Снимка: Shutterstock
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Финландия стана първата държава в света, издала разрешение за експлоатация на хранилище за окончателно погребване на отработено ядрено гориво. Решението на правителството в Хелзинки позволява на компанията „Посива“ да капсулира и съхранява радиоактивните отпадъци от АЕЦ „Олкилуото“ и АЕЦ „Ловииса“.

Съоръжението се намира на остров Олкилуото, в западната част на страната. То включва надземна инсталация за капсулиране и подземно хранилище, наречено „Онкало“ – дума, която на финландски означава „пещера“. Подземната част е изградена в скалните пластове на дълбочина над 400 метра.

Началото на съхранението още не е определено

Издаденото разрешение не означава, че същинското съхранение започва незабавно. Преди това финландският Орган за радиационна и ядрена безопасност трябва да извърши проверка и да потвърди, че са изпълнени всички условия за безопасна експлоатация. Според „Посива“ все още няма точна дата за започване на операциите.

Хранилището е проектирано да се използва около 100 години. В него могат да бъдат погребани количества отработено ядрено гориво, съдържащи общо до 6500 метрични тона уран. Проектът се разработва повече от 40 години, а заявлението за разрешение за експлоатация е внесено през декември 2021 г.

Многослойна защита под земята

Отработеното гориво ще бъде запечатвано в специални контейнери. Те ще имат вътрешна част от чугун и медна обвивка с дебелина пет сантиметра. След това контейнерите ще бъдат спускани в предварително пробити отвори в скалата и обграждани с допълнителен защитен слой от бентонитова глина.

Тази система съчетава инженерни и естествени бариери – контейнера, глината и стабилната скална основа. Целта е радиоактивните материали да останат изолирани от хората и околната среда за дълъг период.

„Наша отговорност към бъдещите поколения е да гарантираме безопасното и отговорно използване на ядрената енергия – от изграждането на съоръженията до окончателното погребване на отработеното гориво“, заяви министърката на климата и околната среда Сари Мултала.

Правителственото решение последва положителната оценка за безопасност на финландския ядрeн регулатор, издадена през август. След приключването на финалните изпитания и проверката на регулатора „Посива“ ще може да премине към производствена експлоатация.

Източници: bta.bg


Финландия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    5 1 Отговор
    След 24 години строеж на Онкало и това е постижение.5 милиарда евро за 173 години експлоатация

    16:24 23.10.2026

  • 2 факуса

    5 2 Отговор
    при дълговете дет писаха,че имат ся и това хранилище,а русийката вземаше отработеното,давйте фини

    16:30 23.10.2026

  • 3 Анонимен

    4 0 Отговор
    А България какво реши да приема и заравя някъде?Боклуците на Европа?Я си спомнете?

    16:36 23.10.2026

  • 4 Бай той Толстой

    1 1 Отговор
    Я да кажат досега къде го складираха?😁

    16:38 23.10.2026

  • 5 Зеления

    1 3 Отговор
    За всички почитатели на развитието на ядрената енергетика в България и разширение на АЕЦ Козлодуй, както и изграждане на АЕЦ Белене - никой от псевдоекспертите не обяснява по телевизиите, че огромния проблем на атомната енергия е съхранението на радиоактивните отпадъци. Всеки експерт обяснява колко би струвало изграждането на един АЕЦ, без да калкулира разходите за съхранение. Ето в тази статия пише, че хранилището има срок на годност 100 години. Най-дългия разпад на гориво от АЕЦ е 15 милиона и седемстотин хиляди години, сега си направете сметка колко пъти през 100 години трябва да се прави ново хранилище и ще видите че ядрената енергия е най-скъпа в света, да не говорим че за 15 милиона години това трябва да се охранява, ще има земетресения, вулкани и други катаклизми, които не могат да се предвидят.

    Коментиран от #7, #8, #9, #10, #11

    16:39 23.10.2026

  • 6 АКБ Форест

    1 1 Отговор
    Може и ние да направим хранилище "Акало" и да съхраняваме на великите сили отпадъците.

    16:44 23.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Георги

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Зеления":

    идеята на Онкало е да складира отработено гориво през следващите 100 години, а то да остане там "завинаги"

    Коментиран от #12

    16:51 23.10.2026

  • 12 Зеления

    1 2 Отговор

    До коментар #11 от "Георги":

    Колега няма такъв материал, който да издържи "завинаги", контейнерите в който ще се съхранява горивото е от мед и чугун - медта между 100 и 300 години ще се разпадне от корозия, чугуна между 30 и 100 години.
    За сравнение - в авариралия АЕЦ Чернобил на всеки 100 години е нужно да се излива нова обшивка, която да пази да не излиза радиацията, тя струва 2,1 милиарда долара. Представи си за 15 милиона години колко обшивки трябва да се направят през 100 години за по 2,1 милиарда долара

    17:02 23.10.2026

  • 13 Ние с гайдите

    0 1 Отговор
    Руснаците си прибираха от Козлодуй отработеното гориво . Но ...новите ядрени горива (които АЕЦ „Козлодуй“ започна да използва от американската „Уестингхаус“ и френската „Фраматом“) по договор не подлежат на връщане – те остават изцяло отговорност на България.🙁

    17:07 23.10.2026

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