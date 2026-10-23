Финландия издаде първото разрешение за „Онкало“

Финландия стана първата държава в света, издала разрешение за експлоатация на хранилище за окончателно погребване на отработено ядрено гориво. Решението на правителството в Хелзинки позволява на компанията „Посива“ да капсулира и съхранява радиоактивните отпадъци от АЕЦ „Олкилуото“ и АЕЦ „Ловииса“.
Съоръжението се намира на остров Олкилуото, в западната част на страната. То включва надземна инсталация за капсулиране и подземно хранилище, наречено „Онкало“ – дума, която на финландски означава „пещера“. Подземната част е изградена в скалните пластове на дълбочина над 400 метра.
Началото на съхранението още не е определено
Издаденото разрешение не означава, че същинското съхранение започва незабавно. Преди това финландският Орган за радиационна и ядрена безопасност трябва да извърши проверка и да потвърди, че са изпълнени всички условия за безопасна експлоатация. Според „Посива“ все още няма точна дата за започване на операциите.
Хранилището е проектирано да се използва около 100 години. В него могат да бъдат погребани количества отработено ядрено гориво, съдържащи общо до 6500 метрични тона уран. Проектът се разработва повече от 40 години, а заявлението за разрешение за експлоатация е внесено през декември 2021 г.
Многослойна защита под земята
Отработеното гориво ще бъде запечатвано в специални контейнери. Те ще имат вътрешна част от чугун и медна обвивка с дебелина пет сантиметра. След това контейнерите ще бъдат спускани в предварително пробити отвори в скалата и обграждани с допълнителен защитен слой от бентонитова глина.
Тази система съчетава инженерни и естествени бариери – контейнера, глината и стабилната скална основа. Целта е радиоактивните материали да останат изолирани от хората и околната среда за дълъг период.
„Наша отговорност към бъдещите поколения е да гарантираме безопасното и отговорно използване на ядрената енергия – от изграждането на съоръженията до окончателното погребване на отработеното гориво“, заяви министърката на климата и околната среда Сари Мултала.
Правителственото решение последва положителната оценка за безопасност на финландския ядрeн регулатор, издадена през август. След приключването на финалните изпитания и проверката на регулатора „Посива“ ще може да премине към производствена експлоатация.
Източници: bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
16:24 23.10.2026
2 факуса
16:30 23.10.2026
3 Анонимен
16:36 23.10.2026
4 Бай той Толстой
16:38 23.10.2026
5 Зеления
Коментиран от #7, #8, #9, #10, #11
16:39 23.10.2026
6 АКБ Форест
16:44 23.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
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10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Георги
До коментар #5 от "Зеления":идеята на Онкало е да складира отработено гориво през следващите 100 години, а то да остане там "завинаги"
Коментиран от #12
16:51 23.10.2026
12 Зеления
До коментар #11 от "Георги":Колега няма такъв материал, който да издържи "завинаги", контейнерите в който ще се съхранява горивото е от мед и чугун - медта между 100 и 300 години ще се разпадне от корозия, чугуна между 30 и 100 години.
За сравнение - в авариралия АЕЦ Чернобил на всеки 100 години е нужно да се излива нова обшивка, която да пази да не излиза радиацията, тя струва 2,1 милиарда долара. Представи си за 15 милиона години колко обшивки трябва да се направят през 100 години за по 2,1 милиарда долара
17:02 23.10.2026
13 Ние с гайдите
17:07 23.10.2026