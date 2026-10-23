Финландия издаде първото разрешение за „Онкало“

Финландия стана първата държава в света, издала разрешение за експлоатация на хранилище за окончателно погребване на отработено ядрено гориво. Решението на правителството в Хелзинки позволява на компанията „Посива“ да капсулира и съхранява радиоактивните отпадъци от АЕЦ „Олкилуото“ и АЕЦ „Ловииса“.

Съоръжението се намира на остров Олкилуото, в западната част на страната. То включва надземна инсталация за капсулиране и подземно хранилище, наречено „Онкало“ – дума, която на финландски означава „пещера“. Подземната част е изградена в скалните пластове на дълбочина над 400 метра.

Началото на съхранението още не е определено

Издаденото разрешение не означава, че същинското съхранение започва незабавно. Преди това финландският Орган за радиационна и ядрена безопасност трябва да извърши проверка и да потвърди, че са изпълнени всички условия за безопасна експлоатация. Според „Посива“ все още няма точна дата за започване на операциите.

Хранилището е проектирано да се използва около 100 години. В него могат да бъдат погребани количества отработено ядрено гориво, съдържащи общо до 6500 метрични тона уран. Проектът се разработва повече от 40 години, а заявлението за разрешение за експлоатация е внесено през декември 2021 г.

Многослойна защита под земята

Отработеното гориво ще бъде запечатвано в специални контейнери. Те ще имат вътрешна част от чугун и медна обвивка с дебелина пет сантиметра. След това контейнерите ще бъдат спускани в предварително пробити отвори в скалата и обграждани с допълнителен защитен слой от бентонитова глина.

Тази система съчетава инженерни и естествени бариери – контейнера, глината и стабилната скална основа. Целта е радиоактивните материали да останат изолирани от хората и околната среда за дълъг период.

„Наша отговорност към бъдещите поколения е да гарантираме безопасното и отговорно използване на ядрената енергия – от изграждането на съоръженията до окончателното погребване на отработеното гориво“, заяви министърката на климата и околната среда Сари Мултала.

Правителственото решение последва положителната оценка за безопасност на финландския ядрeн регулатор, издадена през август. След приключването на финалните изпитания и проверката на регулатора „Посива“ ще може да премине към производствена експлоатация.

Източници: bta.bg