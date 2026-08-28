В пълна бойна готовност! Швеция ще пази Финландия с изтребители и военни кораби

Шведските въоръжени сили ще участват в наблюдението и защитата на територията на Финландия с изтребители Gripen и корвета поне до края на 2026 г., съобщава "Ройтерс".

"Шведската техника засилва по-специално наблюдението на въздушното пространство, като освобождава собствени ресурси на финландските въоръжени сили за отблъскване на нарушения и инциденти, ако това се наложи", посочва финландската армия.

Инициативата е предприета по искане на Финландия към Швеция, уточни говорител на шведския министър на отбраната. Финландия има 1340-километрова източна граница с Русия.

Финландия и Швеция, които са двете най-нови членки на НАТО, вече имат тясно двустранно сътрудничество в областта на отбраната.