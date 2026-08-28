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В пълна бойна готовност! Швеция ще пази Финландия с изтребители и военни кораби

В пълна бойна готовност! Швеция ще пази Финландия с изтребители и военни кораби

28 Август, 2026 15:43 701 18

  • швеция-
  • финландия-
  • нато-
  • балтийско море

Финландия и Швеция, които са двете най-нови членки на НАТО, вече имат тясно двустранно сътрудничество в областта на отбраната

В пълна бойна готовност! Швеция ще пази Финландия с изтребители и военни кораби - 1
Reuters Reuters

Шведските въоръжени сили ще участват в наблюдението и защитата на територията на Финландия с изтребители Gripen и корвета поне до края на 2026 г., съобщава "Ройтерс".

"Шведската техника засилва по-специално наблюдението на въздушното пространство, като освобождава собствени ресурси на финландските въоръжени сили за отблъскване на нарушения и инциденти, ако това се наложи", посочва финландската армия.

Инициативата е предприета по искане на Финландия към Швеция, уточни говорител на шведския министър на отбраната. Финландия има 1340-километрова източна граница с Русия.

Финландия и Швеция, които са двете най-нови членки на НАТО, вече имат тясно двустранно сътрудничество в областта на отбраната.


Швеция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    4 7 Отговор
    румен ще ни води срещу нато ✊
    ние сме на всеки см
    и времето е наше

    15:44 28.08.2026

  • 2 Смях

    17 7 Отговор
    И кой заплашва Финландия, че да я пазят? Толкова глупаво изглежда цялата тази пропаганда!

    Коментиран от #3, #4

    15:45 28.08.2026

  • 3 Търновец

    7 8 Отговор

    До коментар #2 от "Смях":

    Вова дига нови военни бази до границата с Финландия. Финландия има висок жизнен стандарт недостижим за РФ.

    Коментиран от #11

    15:52 28.08.2026

  • 4 гост

    8 6 Отговор

    До коментар #2 от "Смях":

    То и Украйна никой нямаше да я напада....до последно.

    Коментиран от #5, #13

    15:53 28.08.2026

  • 5 Дедо

    2 5 Отговор

    До коментар #4 от "гост":

    Ти да не завиждаш че тебе никой не те напада изотзадзе.

    Коментиран от #8, #12

    15:59 28.08.2026

  • 6 асенчо

    2 3 Отговор
    Бившите съюзници на Хитлер фашагите, активно участвали в геноцида на блокадния Ленинград.

    16:05 28.08.2026

  • 7 Ганю- простия

    0 2 Отговор
    Тези са много скапани, защо не искат да ги освобождават.

    16:07 28.08.2026

  • 8 Търновец

    3 3 Отговор

    До коментар #5 от "Дедо":

    Много рано си надигнал бутилката. А за такова обслужване върви в Турция с оттам има самолет до Москва - прав ти път

    16:09 28.08.2026

  • 9 Поредната

    3 3 Отговор
    НАТО всяка пръдня - Швеция щяла да пази Финландия!? Измислят си врагове и постоянно ръчкат Мечката - после да няма "Ах недейте..."

    Коментиран от #16

    16:09 28.08.2026

  • 10 Ганю- простия

    2 1 Отговор
    В Швеция и Финландия умират от студ и глад и плюс това е пълно с фашисти.

    16:10 28.08.2026

  • 11 Ами Вова

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "Търновец":

    си е у тях. Може да си дига каквото му е кеф. Този дето не си е у тях и прави интригите се казва САЩ и пудела му НАТО. Смешна пропаганда. Лошото е, че има глупаци да я попиват.

    Коментиран от #17

    16:10 28.08.2026

  • 12 гост

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Дедо":

    Потърси си акъла...изгубил си го някъде.

    16:12 28.08.2026

  • 13 И никой

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "гост":

    не е нападал Украйна!

    16:12 28.08.2026

  • 14 Констатация

    3 0 Отговор
    Че, финландците си имат 57 самолета Ф-18С/Д, последната им модернизация беше 2016 г. Планират да придобият 64 самолета Ф-35 А Блок 4, но както казах, имат поне 50 напълно съвременни и функционални Ф-18.

    16:13 28.08.2026

  • 15 Възpожденец 🇧🇬

    2 2 Отговор
    Финландия нямат ли си москвичи МИГ-29 ? Сега ако бях копейка или регресивен зелен пъпеш, щях да кажа че Финландия си е загубила суверенитета, щом чужди самолети и пазят небето.

    16:13 28.08.2026

  • 16 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 17 Герги

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Ами Вова":

    Не се напъвай...щом пишеш тези редове,значи и ти си попил от руската пропаганда...по добре да съм с Прогреса,отколкото с Колхоза.

    Коментиран от #18

    16:14 28.08.2026

  • 18 Ами недей

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Герги":

    С тролене изглеждаш глупаво. Тролея много мрази род и родина и се радва, че САЩ прави войни и унищожава Европа.

    16:17 28.08.2026

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