В пълна бойна готовност! Швеция ще пази Финландия с изтребители и военни кораби

Шведските въоръжени сили ще участват в наблюдението и защитата на територията на Финландия с изтребители Gripen и корвета поне до края на 2026 г., съобщава "Ройтерс".
"Шведската техника засилва по-специално наблюдението на въздушното пространство, като освобождава собствени ресурси на финландските въоръжени сили за отблъскване на нарушения и инциденти, ако това се наложи", посочва финландската армия.
Инициативата е предприета по искане на Финландия към Швеция, уточни говорител на шведския министър на отбраната. Финландия има 1340-километрова източна граница с Русия.
Финландия и Швеция, които са двете най-нови членки на НАТО, вече имат тясно двустранно сътрудничество в областта на отбраната.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
ние сме на всеки см
и времето е наше
15:44 28.08.2026
2 Смях
Коментиран от #3, #4
15:45 28.08.2026
3 Търновец
До коментар #2 от "Смях":Вова дига нови военни бази до границата с Финландия. Финландия има висок жизнен стандарт недостижим за РФ.
Коментиран от #11
15:52 28.08.2026
4 гост
До коментар #2 от "Смях":То и Украйна никой нямаше да я напада....до последно.
Коментиран от #5, #13
15:53 28.08.2026
5 Дедо
До коментар #4 от "гост":Ти да не завиждаш че тебе никой не те напада изотзадзе.
Коментиран от #8, #12
15:59 28.08.2026
6 асенчо
16:05 28.08.2026
7 Ганю- простия
16:07 28.08.2026
8 Търновец
До коментар #5 от "Дедо":Много рано си надигнал бутилката. А за такова обслужване върви в Турция с оттам има самолет до Москва - прав ти път
16:09 28.08.2026
9 Поредната
Коментиран от #16
16:09 28.08.2026
10 Ганю- простия
16:10 28.08.2026
11 Ами Вова
До коментар #3 от "Търновец":си е у тях. Може да си дига каквото му е кеф. Този дето не си е у тях и прави интригите се казва САЩ и пудела му НАТО. Смешна пропаганда. Лошото е, че има глупаци да я попиват.
Коментиран от #17
16:10 28.08.2026
12 гост
До коментар #5 от "Дедо":Потърси си акъла...изгубил си го някъде.
16:12 28.08.2026
13 И никой
До коментар #4 от "гост":не е нападал Украйна!
16:12 28.08.2026
14 Констатация
16:13 28.08.2026
15 Възpожденец 🇧🇬
16:13 28.08.2026
16 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
17 Герги
До коментар #11 от "Ами Вова":Не се напъвай...щом пишеш тези редове,значи и ти си попил от руската пропаганда...по добре да съм с Прогреса,отколкото с Колхоза.
Коментиран от #18
16:14 28.08.2026
18 Ами недей
До коментар #17 от "Герги":С тролене изглеждаш глупаво. Тролея много мрази род и родина и се радва, че САЩ прави войни и унищожава Европа.
16:17 28.08.2026